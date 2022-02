Games with Gold: i nuovi giochi gratis di marzo per Xbox Series X

La selezione dei Games with Gold continua a rinnovarsi mese dopo mese senza regalare grossi scossoni, preferendo giochi meno noti al grande pubblico ma non per questo immeritevoli d'attenzione. Le due portate principali di marzo sono rappresentate da The Flame in the Flood, un survival game con elementi rogue-like, e Street Power Football, un gioco di calcio arcade a base di trick e super poteri. Ad affiancali ci sono come al solito due giochi classici provenienti dalla generazione 360, fruibili anche su Xbox One e Series X|S grazie alla retrocompatibilità. Prima di andare alla loro scoperta, vi ricordiamo che avete ancora un po' di tempo per riscattare alcuni dei Games with Gold di febbraio 2022: Broken Sword 5 La Maledizione del Serpente e Band of Bugs rimarranno a disposizione fino al 28 febbraio, mentre Aerial_Knight's Never Yield non verrà rimosso prima del 15 marzo.

The Flame in the Flood (Xbox One e Series X|S): dal 1° al 31 marzo

The Flame in the Flood è un gioco di sopravvivenza con elementi rogue-like ambientato in un'America desolata che ha visto la società cadere in frantumi. Nei panni di una ragazza e accompagnati dal suo fido cagnolino, sarete chiamati a viaggiare a piedi o su una zattera lungo un fiume frutto di una generazione procedurale.

Al fine di sopravvivere e rimanere in salute in una zona selvaggia e pericolosa, dovrete andare a caccia di risorse, costruire attrezzi artigianali e sfuggire ai feroci animali selvatici. Il cane rappresenta un aiuto prezioso, dal momento che è in grado di percepire le minacce e localizzare i rifornimenti. La morte, come nei rogue-like, è permanente, anche se nella modalità campagna è possibile ricominciare da checkpoint predeterminati.



The Flame in the Flood si distingue anche e soprattutto per una grandiosa ambientazione, che trasmette adeguatamente delle sensazioni di solitudine e tristezza. Leggete la nostra recensione di The Flame in the Flood.

Street Power Football (Xbox One e Series X|S): dal 16 marzo al 15 aprile

Stufi del calcio patinato e multimilionario? Allora Street Power Football farà al caso vostro, dal momento che vi accompagnerà in una giungla urbana per proporvi un'esperienza calcistica di strada a base di spettacolari trick e super poteri.

L'ampio parco delle modalità conta ben cinque tipologie di competizioni, spaziando dal Freestyle, una battaglia uno contro uno, al Trickshot, una sfida di precisione e strategia, fino ad arrivare a Eliminazione, Panna e Street Power Match. Dovrete imparare a dominare tutte le modalità per avere successo nella campagna Diventa il Re, in modo da incrementare il vostro livello e diventare Street King, il Re della Strada.



Ad assistervi ci sarà la leggenda Sean Garnier, il primo campione del mondo di freestyle football, ma nel roster ci sono anche altre note personalità come Liv Cooke, Melody Donchet e molti altri. La colonna sonora, dal canto suo, cattura l'atmosfera urbana proponendo una selezione di artisti come Black Eyed Peas, DJ Snake e Snap.

Sacred 2 Fallen Angel (Xbox 360, One e Series X|S): dal 1° al 15 marzo

Direttamente dal 2009 arriva Sacred 2 Fallen Angel, un vastissimo action RPG ambientato ad Ancaria, un mondo gettato sull'orlo della distruzione dall'utilizzo indiscriminato di una misteriosa fonte di energia. Toccherà a voi salvarlo abbracciando il cammino della Luce oppure dilaniarlo cedendo all'Ombra.

Sacred 2 Fallen Angel sente tutto il peso degli anni, ma alla fine degli anni zero riuscì a catturare tantissimi fan grazie ad uno sconfinato mondo fantasy, ricco di dungeon e missioni, e una grande varietà, garantita dalla possibilità di impersonare sette differenti protagonisti e intraprendere due cammini (Eroe o Distruttore). Completano il quadro migliaia di armi e parti di armatura, un demone personale che porta con sé i tesori scoperti e le cavalcature per muoversi più rapidamente nel mondo di gioco. Leggete la nostra vecchia recensione di Sacred 2 Fallen Angel!

SpongeBob's Truth or Square (Xbox 360, One e Series X|S): dal 16 al 31 marzo

SpongeBob's Truth or Square è un platform basato sull'omonimo episodio della sesta stagione della serie animata. La spugna di mare più famosa del mondo è disperata: a pochi giorni dal centodiciassettesimo anniversario del Krusty Krab, ha perso la formula del Krabby Patty che Mister Kreb gli aveva affidato!

Nella speranza di ritrovarla, chiede aiuto a Plankton, improbabile alleato che in realtà vuole impossessarsi della ricetta segreta. SpongeBob dovrà quindi usare la macchina dei ricordi per rivivere i momenti più belli della sua esistenza e scoprire dove ha messo la formula del Krabby Patty. Ne scaturisce un'avventura con dieci livelli ispirati ad alcuni dei momenti più iconici dello show, ricchi di piattaforme da saltare e nemici da sgominare mediante abilità speciali che possono trasformare SpongeBob nelle forme più disparate, incluso un martello!