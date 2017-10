Games with Gold: i giochi gratis di Novembre 2017 per Xbox One e Xbox 360

Microsoft ha annunciato ufficialmente i titoli che faranno parte dei Games With Gold di novembre: gli utenti Xbox One iscritti al servizio potranno scaricare gratuitamente Trackmania Turbo e tutti gli episodi di Tales From the Borderlands, mentre su Xbox 360 (e One via retrocompatibilità) troveremo ad attenderci NiGHTS into dreams e Deadfall. Si tratta senza dubbio di una buona offerta per i possessori delle console Microsoft, che soprattutto su One avranno a disposizione un eccellente racing game arcade e una delle migliori avventure grafiche degli ultimi anni.

Xbox One

Pubblicato su Xbox One nel marzo dello scorso anno, Trackmania Turbo è l'ultimo capitolo del folle franchise di racing game Arcade nato su PC nel 2004. Questo nuovo episodio include quattro ambientazioni per altrettante modalità di gioco: in "Rollercoaster Lagoon", ad esempio, dovremo sconfiggere la forza di gravità su tracciati magnetici in un tipico paradiso tropicale, mentre in "International Stadium" useremo le nostre abilità per sconfiggere gli altri piloti in una competizione mondiale. La modalità campagna ci darà la possibilità di sbloccare fino a 200 tracciati unici con oltre 5 livelli di difficoltà, ma chiunque preferisca creare da sé la propria esperienza potrà dedicarsi a "rackBuilder, una modalità tramite la quale progettare i propri tracciati, generarne di casuali e condividere i propri lavori. Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno pensato anche all'inserimento di una curiosa cooperativa locale, chiamata Double Driver, dove agli utenti sarà chiesto di fare squadra con un amico e controllare un singolo veicolo utilizzando però due controller.

Ambientato nello spietato mondo di Pandora dopo gli eventi già visti in Borderlands 2, Tales from the Borderlands è un'avventura grafica di Telltale Games che narra una storia piena del tipico umorismo della serie originale, seguendo le avventure di due avventurieri alla ricerca di fama e grandezza. I giocatori vestiranno i panni di Rhys, un impiegato della Hyperion Corporation che sogna di essere il prossimo Jack il Bello, e Fiona, una truffatrice di Pandora alla ricerca del suo miglior colpo: li accompagneremo in un viaggio irriverente e coinvolgente che li vedrà catapultati in ogni angolo del pianeta. Questa edizione, scaricabile gratuitamente da tutti gli utenti Gold a partire dal 16 novembre, include tutti e cinque gli episodi del gioco completamente sottotitolati in italiano.

Xbox One & Xbox 360

NiGHTS into dreams è la versione rimasterizzata dell'omonimo classico per SEGA Saturn. I giocatori dovranno raccogliere le Ideya (particolari sfere colorate), guadagnare punti e sconfiggere potenti boss per aiutare Elliot e Claris a salvare il mondo di Nightopia dal malvagio Wizeman. Oltre a tutti i contenuti della versione originale, il titolo giocabile su Xbox One e 360 supporta anche gli obiettivi, le classifiche e un comparto tecnico migliorato e in alta definizione.

Deadfall Adventure è un adventure game in prima persona pubblicato su Xbox 360 nel 2013. I giocatori vivranno le avventure di James Lee Quatermain, discendente del leggendario avventuriero Allan Quatermain. Sebbene con riluttanza, il protagonista si ritroverà ad aiutare il governo americano nella ricerca di un potente manufatto. Nel corso dell'avventura visiteremo i quattro angoli del mondo per trovarne i pezzi, protetti da letali trappole e mummie assetate di sangue. L'Egitto, lArtico e le rovine perdute dei Maya sono solo alcuni dei luoghi esotici in cui viaggeremo e dove utilizzeremo la nostra attrezzatura da avventuriero (tra cui bussola, torcia e taccuino) per orientarci al meglio tra labirinti ed enigmi ambientali.

Lista completa novità

Xbox One

Trackmania Turbo - dall'1 al 30 novembre

Tales from the Borderlands - dal 16 novembre al 15 dicembre



Xbox One/360

NiGHTS into dreams - dall'1 al 15 novembre

Deadfall Adventures - dal 16 al 30 novembre