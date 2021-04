Games with Gold: giochi gratis per Xbox, le novità di maggio 2021

Nonostante non rappresenti più la portata principale della sua offerta di servizi, Microsoft continua a rinnovare mese dopo mese la selezione dei Games with Gold, senza mai dimenticarsi neppure degli utenti ancora in possesso di una Xbox 360. A maggio gli abbonati potranno aggiungere alla propria raccolta, come di consueto, quattro nuovi giochi gratis, ossia Armello e Dungeons 3 per Xbox One e LEGO Batman The Videogame e Tropico 4 per 360. Tutti quanti, ovviamente, potranno essere giocati anche su Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità.



Prima di andare alla scoperta dei nuovi titoli, ci teniamo a ricordarvi che avete ancora qualche giorno di tempo per riscattare alcuni dei Games with Gold gratis di aprile 2021: Vikings Wolves of Midgard e Hard Corps Uprising potranno essere riscattati fino al 30 aprile, mentre Truck Racing Championship non lascerà la selezione prima del 15 maggio. Segnaliamo, inoltre, che Microsoft ha abolito l'obbligo di Xbox Live Gold per i free-to-play!

Armello (Xbox One, Xbox Series X|S): dal 1° al 31 maggio

Armello è un originale gioco da tavolo dal carattere cupo e fiabesco, che unisce l'estrema tattica dei giochi di carte, la profonda strategia dei giochi da tavolo ed elementi RPG. Nei panni di uno degli eroi del clan di Armello, siete chiamati ad affrontare missioni, reclutare agenti, esplorare, sconfiggere mostri, lanciare incantesimi e affrontare altri giocatori con l'obiettivo di espugnare il palazzo e diventare il Re o la Regina di Armello.

Armello è un gioco intuitivo e facile da comprendere, ma la profondità strategica che lo caratterizza lo rende anche molto difficile da padroneggiare al meglio. Nel corso dell'avventura bisogna prendere delle decisioni tattiche e politiche determinanti, che richiedono un'attenta pianificazione. A ciò si aggiungono un sandbox dinamico con mappe generate proceduralmente e un vasto assortimento di eroi giocabili, ognuno dei quali caratterizzato da un potere unico. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Armello.

Dungeons 3 (Xbox One, Xbox Series X|S): dal 16 maggio al 15 giugno

Dungeons 3 miscela sapientemente meccaniche da gestionale ed elementi da giochi di strategia in tempo reale, condendole con una sana dose di umorismo. Da buon manageriale di sotterranei, il titolo di Realmforge Studios prende spunto da uno dei capisaldi del genere, Dungeon Keeper, consentendo di creare dei dungeon su misura e popolarli di mostri. Le meccaniche da RTS, simili a quelle di Starcraft, entrano invece in gioco nelle fasi offensive.

La storia rappresenta la diretta prosecuzione di quella del secondo capitolo: il Male ha trionfato ancora, ma instancabile com'è intende gettare la propria ombra sui territori oltremare. Spetta quindi all'elfa Thalya il compito di guidare le forze del male verso la vittoria. La campagna per giocatore singolo è composta da 20 missioni, in grado di garantire, secondo le stime degli sviluppatori, almeno 20 ore di gameplay. In Dungeons 3 ogni partita è diversa dalle altre grazie alla generazione casuale dei liveii, ed è persino compresa una modalità cooperativa per due giocatori. Non manca neppure il celebre narratore della serie, che accompagna le partite con la voce di Gianni Quillico.

LEGO Batman The Videogame (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S): disponibile dal 1° al 15 maggio

Microsoft ha un rapporto speciale con i giochi della serie LEGO, avendone già regalati molti sotto forma di Games with Gold. Se siete abbonati da lungo tempo, allora è molto probabile che nella vostra collezione ci siano già Star Wars, Indiana Jones e Pirati dei Caraibi. A maggio toccherà al Cavaliere Oscuro, con il primo capitolo della serie a lui dedicata: LEGO Batman The Videogame.

LEGO Batman arriva da un'epoca in cui i personaggi dei videogiochi a base di mattoncini danesi non avevano ancora imparato a parlare, limitandosi a sghignazzare e bofonchiare. Non faticherete in ogni caso a rintracciare l'inimitabile DNA che ne ha decretato il successo, fatto di una formula di gioco adatta a tutte le fasce d'età, un quantitativo incredibile di oggetti e personaggi da collezionare, la predisposizione alla cooperativa e la rilettura ironica delle storie alle quali si ispira.



In LEGO Batman siete chiamati ad impersonare il Cavaliere Oscuro e il suo fidato Robin con l'obiettivo di fermare l'ennesima evasione di massa dall'Arkham Asylum e catturare criminali in fuga come Joker, Pinguino, Poison Ivy e Spaventapasseri. Il divertimento prosegue anche dopo i titoli di coda, quando il gioco v'invita a rivivere tutti gli eventi dalla parte dei cattivi!

Tropico 4 (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S): disponibile dal 16 al 31 maggio

Quarto capitolo di uno dei franchise gestionali più longevi di sempre, Tropico 4 vi mette nei panni di El Presidente con il compito di guidare una nazione insulare e ottenere il consenso del popolo. Ogni vostra decisione influenza il futuro del paese e, soprattutto, il vostro conto in banca.

Rispetto ai predecessori, Tropico 4 offre un cospicuo numero di novità, come le nuove superpotenze con cui negoziare e la facoltà di creare un Consiglio dei Ministri in grado di aiutarvi a prendere le decisioni. La campagna è composta da venti missioni ed è ambientata in dieci differenti mappe, che possono ospitare edifici come la borsa, centri commerciali, Aqua Park e pure un mausoleo in onore dello stesso El Presidente. Mentre lavorate per il vostro popolo e gestite l'import/export con le nazioni estere, dovete inoltre stare attenti ai disastri naturali!