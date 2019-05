Games with Gold giugno 2019: i nuovi giochi gratis per Xbox One e Xbox 360

La casa di Redmond ha reso noti i giochi che gli abbonati a Xbox Live Gold potranno aggiungere alla propria raccolta in via del tutto gratuita durante il mese di giugno 2019. Anche a questo giro la line-up sarà equamente divisa tra Xbox One (NHL 19 e Rivals of Aether) e Xbox 360 (Portal: Still Alive ed Earth Defense Force). Come sempre, in ogni caso, i giochi per la console della scorsa generazione potranno tranquillamente essere giocati sulle ammiraglie di Microsoft grazie all'apprezzato programma di retrocompatibilità. Portal: Still Alive, tra l'altro, si fregia del marchio Xbox One X Enhanced, ed è in grado di sfruttare la potenza aggiuntiva della console a tutto beneficio della resa grafica.



Nell'attesa che venga resa disponibile la prima ondata, vi consigliamo, se non lo avete ancora fatto, di riscattare i Games With Gold di maggio 2019 ancora disponibili. Marooners e Comic Jumper lasceranno la selezione stasera, mentre The Golf Club 2019 featuring PGA Tour l'abbandonerà definitivamente il prossimo 15 giugno.

NHL 19 (1-30 giugno)

EA Sports non significa solamente FIFA. La compagnia americana copre con i suoi titoli, anno dopo anno, le più grandi competizioni del mondo, e la National Hockey League, uno degli sport più seguiti negli Stati Uniti d'America e in Canada, non può fare certamente eccezione. A giugno gli abbonati a Xbox Live Gold potranno giocare a NHL 19, videogioco ufficiale della competizione sviluppato da EA Vancouver e accolto con favore della critica.

Il titolo, arrivato ormai alla sua 28ª edizione, introduce diverse novità, tra le quali spicca la possibilità di giocare sui campi da ghiaccio all'esterno. Presenti all'appello oltre 200 delle più grandi stelle dell'hockey, tra cui Wayne Gretzky, modellate ad arte grazie al motore grafico Ignite e alla tecnologia Real Player Motion Tech. La fedeltà della simulazione è inoltre garantita da un nuovo sistema di rilevamento delle collisioni e da RPM Tech, la tecnologia che si occupa di gestire lo skating.



La progressione è invece valorizzata da World of CHEL, un nuovo Hub di gioco che unisce la modalità Create A Character, ritornata per l'occasione, e un sistema di ricompense. Durante la vostra carriera potrete ottenere equipaggiamento, attrezzatura e oltre 900 oggetti di personalizzazione, tra cui vestiti, felpe, giacche, maglioni invernali e molto altro, che vi permetteranno di dare libero sfogo alla vostra creatività.

Rivals of Aether (16 giugno-15 luglio)

Rivals of Aether è un gioco di combattimento in due dimensioni ambientato in un mondo devastato dalla guerra, nel quale i lottatori hanno sembianze animali e sono capaci di evocare il potere del Fuoco, dell'Acqua, dell'Aria e della Terra. Il titolo è in grado di supportare scontri fino a quattro giocatori in locale e fino a due online.

Rivals of Aether mette a disposizione un ampio campionario di modalità, a partire dalla Storia fino ad arrivare all'immancabile Versus (1vs1, 2vs2 e Free for All). Presenti all'appello anche la modalità Abyss, che vi metterà di fronte ad numerose ondate di nemici, e la Classificata online. Immancabili, ovviamente, il Tutorial e l'Allenamento, essenziali per permettervi di affinare le vostre abilità prima di fare sul serio nei combattimenti veri e propri. Rivals of Aether, a conti fatti, si configura come la perfetta porta d'ingresso all'interno del genere dei Platform Fighter a la Super Smash Bros.

Portal Still Alive (1-15 giugno)

Portal: Still Alive è, molto semplicemente, la conversione per Xbox 360 di Portal, eccezionale titolo di Valve lanciato nel 2007. Acclamato come uno dei giochi più influenti di sempre, vi metterà nei panni di una cavia dei laboratori della Aperture Science e alla mercé di GLaDOS, l'intelligenza artificiale, dotato di un insolito humor nero, che controlla l'intera struttura. Nel corso della breve avventura (il titolo nacque da un progetto universitario e venne portato avanti da un gruppo ristretto di persone), dovrete farvi largo attraverso una serie di stanze risolvendo degli enigmi ambientali basati sull'utilizzo della fisica e degli ormai iconici portali.

L'edizione Still Alive per Xbox 360 comprende l'esperienza originale completa, con l'aggiunta di 14 nuovi enigmi bonus e il commento degli sviluppatori, grazie al quale è possibile scoprire tutti i segreti della realizzazione del gioco. Il titolo, tra l'altro, vanta il marchio Xbox One X Enhanced: sulla console più potente di casa Microsoft, pertanto, è in grado di girare alla risoluzione 4K a tutto vantaggio della pulizia grafica.

Earth Defense Force 2017 (16-30 giugno)

Nel 2017 una gigantesca flotta di navi aliene è arrivata sulla Terra con l'unico obiettivo di annientare la razza umana. Il vostro compito, in qualità di soldato della Earth Defense Force (EDF), sarà quindi quello di respingere l'invasione a suon di piombo! Il titolo è stato lanciato per la prima volta su Xbox 360 nell'ormai lontano 2006, e rappresenta il terzo episodio dell'omonima saga iniziata su PlayStation 2.

Earth Defense Force 2017 è uno sparatutto in terza persona che include oltre 150 differenti armi. Attenzione però, potrete portarne con voi solamente due alla volta! Nel corso delle 53 missioni che compongono la campagna avrete anche l'opportunità di pilotare una serie di veicoli, tra cui figurano un elicottero, un carro armato, una hoverbike e persino un mech bipede! Il livello di spettacolarità, come se non bastassero già le tonnellate di piombo, è ulteriormente incrementato dalla distruttibilità ambientale. Earth Defense Force 2017 si configura inoltre come un titolo molto accessibile, dal momento che mette a disposizione ben 5 livelli di difficoltà. Le armi più potenti, in ogni caso, potrete ottenerle solamente abbattendo i boss più coriacei ai livelli più alti!