Games with Gold luglio 2020: ecco i nuovi giochi gratis per Xbox One

Ultimamente a Microsoft vanno particolarmente a genio i giochi di corse. Dopo aver regalato agli abbonati Xbox Live Gold nel solo 2020 titoli come TT Isle of Man, Project CARS 2 e V-Rally 4, per la selezione dei Games With Gold di luglio ha optato per un altro racing, ossia WRC 8 per Xbox One. I possessori della console ammiraglia riceveranno anche Dunk Lords e, grazie al programma di retrocompatibilità, Saints Row 2 e Juju, entrambi provenienti dalla scorsa generazione di console e compatibili anche con Xbox 360.



Prima di andare alla scoperta dei nuovi giochi di luglio, ci teniamo come sempre ad avvisarvi che avete ancora qualche giorno a disposizione per scaricare i Games With Gold di giugno 2020. Shantae and the Pirate's Curse (Xbox One) e Sine Mora (Xbox One e Xbox 360) rimarranno a disposizione fino al 30 giugno, mentre Coffee Talk (Xbox One) fino al prossimo 15 luglio.

WRC 8 per Xbox One (1-31 luglio)

WRC 8 è il videogioco ufficiale della stagione 2019 del World Rally Championship. 50 squadre, 14 rally e più di 100 tappe speciali: sono questi i numeri del titolo sviluppato, ancora una volta, dallo studio francese Kylotonn Games. L'offerta contenutistica include anche una Modalità Carriera realistica, messa a punto in collaborazione con i veri piloti del WRC, e un comparto multigiocatore eSports WRC e sfide settimanali.

Il vanto della produzione è rappresentato dal nuovo sistema dinamico di gestione del meteo, grazie al quale pioggia, neve e tempeste avranno un impatto maggiore. L'aderenza cambia nel corso delle gare, pertanto le auto devono essere settate in maniera specifica per ogni tappa speciale. WRC 8 rappresenta senz'altro un gustoso antipasto in vista dell'uscita di WRC 9, atteso a settembre su Xbox One e successivamente anche su Xbox Series X.

Dunk Lords per Xbox One (16 luglio - 15 agosto)

Dunk Lords è un gioco di basket due contro due che offre anche elementi da picchiaduro, come mosse speciali esuberanti, schiacciate devastanti e un'attrezzatura che può cambiare le sorti del gioco. Il roster è composto da 20 giocatori, ognuno con attacchi speciali e abilità uniche.

Slice, ad esempio, schiaccia gli avversari con un'esplosione digitale, mentre Frank la fragola intrappola gli avversari nel barattolo di marmellata della nonna. I campi da gioco sono molto variegati e irti di pericoli, oltre che di opportunità di gameplay come le pedane di tiro Mega, che permettono ai giocatori di crescere fino a grandezze smisurate e bucare il soffitto con un salto per fare una schiacciata. Si tratta, insomma, di un gioco folle e divertente, che offre tre distinte modalità di gioco per appagare tutti i palati: Storia, Sfida e Arcade.

Saints Row 2 per Xbox 360 e Xbox One (1-15 luglio)

La serie Saints Row non ha bisogno di presentazioni. Nata sull'onda del successo di Grand Theft Auto, negli anni ha acquisito una personalità propria che è riuscita a catturare una moltitudine di fan. Gli abbonati possono ora fare un salto nel passato riscoprendo Saints Row 2, un titolo che nel 2008 non aveva ancora abbracciato la deriva folle, esagerata e sopra le righe che ha poi caratterizzato gli episodi dal terzo in poi, ma che certamente non può definirsi sobrio.

L'open world sandbox di Saints Row 2 può essere approcciato in maniera totalmente libera dai giocatori, che possono scegliere di esplorare Stilwater via terra, aria o mare. Il personaggio è totalmente personalizzabile per quanto riguarda sesso, aspetto e abbigliamento, mentre la campagna offre oltre 40 missioni alle quali vanno ad aggiungersi una moltitudine di incarichi secondari.

Juju per Xbox 360 e Xbox One (16-31 luglio)

Juju è un coloratissimo platform a scorrimento orizzontale che ha per protagonisti il panda sciamano Juju e la sua fedele lucertola Peyo, impegnati in un viaggio pericoloso e mistico per salvare il padre di Juju e il mondo da un antico male.

Juju e il suo fidato amico corrono, rimbalzano e cantano, e spesso e volentieri devono anche vedersela con dei minacciosi boss, come il gigantesco polpo che vedete qui sopra. Come in ogni platform che si rispetti, i livelli sono ricchi di segreti e collezionabili, che invogliano a rimanere incollati al gioco anche dopo il termine dell'avventura. Se avete dei figli, sarete felici di sapere che Juju offre anche una modalità cooperativa in locale, grazie alla quale un secondo giocatore può entrare o uscire dalla partita in qualsiasi momento.