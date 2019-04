Games with Gold maggio 2019: i nuovi giochi gratis per Xbox One e Xbox 360

Microsoft ha finalmente svelato i giochi che gli abbonati a Xbox Live Gold potranno aggiungere alla propria collezione durante il mese di maggio, ovviamente senza alcun costo aggiuntivo. Stavolta la line-up è equamente divisa tra Xbox One (Marooners e The Golf Club 2019) e Xbox 360 (Earth Defence Force: Insect Armageddon e Comic Jumper). Come sempre, in ogni caso, i titoli della passata generazione possono essere giocati anche sulle console attuali grazie all'apprezzato programma di retrocompatibilità. Prima di procedere alla rassegna completa, ci teniamo a ricordarvi che avete ancora un po' di tempo per mettere in download i Games with Gold di aprile 2019: The Technomancer e Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 saranno disponibili per tutta la giornata odierna, mentre Outcast - Second Contact lo sarà fino al 15 maggio.

Marooners (1-31 maggio)

Marooners è il gioco perfetto per trascorrere delle divertenti serate in compagnia degli amici. Si tratta di un party game in grado di supportare fino a 6 partecipanti in locale e online (oppure con una combinazione delle due). Il titolo di M2H possiede una caratteristica molto particolare: l'azione cambia continuamente passando da un mini-gioco all'altro in maniera totalmente casuale!

Il divertimento non termina neppure quando un giocatore va incontro al game-over: i morti, infatti, possono ritornare in partita per tormentare i sopravvissuti. I numeri di Marooners sono senz'altro importanti: 2 modalità (Party e Arena), ben 25 mappe e altrettanti mini-giochi, una miriade di personaggi tra cui scegliere e oltre 70 armi da impugnare. Cacce al tesoro, fughe rocambolesche e risse senza esclusione di colpi. Grotte, foreste, laghi, picchi innevati e profondità vulcaniche. In Marooners ce n'è davvero per tutti i gusti.

The Golf Club 2019 featuring PGA Tour (16 maggio - 15 giugno)

The Golf Club 2019 è il gioco perfetto per tutti gli amanti delle simulazioni golfistiche, dal momento che ha dalla sua una licenza importante, quella del PGA Tour. La Carriera offerta dalla produzione di 2K e H.B. Studios Multimedia Limited porta i giocatori sui campi più famosi del mondo, tra i quali figurano TPC Boston e TPC Sawgrass. La modalità è inoltre arricchita da un sistema di sponsor che offre degli obiettivi da completare per ottenere ricompense del prestigioso marchio Under Armour.

L'editor del personaggio è stato ulteriormente migliorato rispetto al precedente capitolo (The Golf Club 2), e non manca all'appello neppure un editor dei campi che consente di realizzare e condividere terreni da gioco con gli altri utenti in rete. Il divertimento continua online grazie al sistema delle federazioni, che consente di organizzare tornei personalizzati nei quali guadagnare valuta e scalare le classifiche.

Earth Defence Force: Insect Armageddon (1-15 maggio)

Migliaia di insetti alieni hanno invaso la Terra con l'unico obiettivo di devastarla: gli unici in grado di proteggerla sono gli uomini della Earth Defense Force! Questo sparatutto in terza persona può vantare oltre 300 armi, tra le quali figurano fucili d'assalto, lanciarazzi, fucili di precisione, lanciagranate, armi energetiche e molto altro, e 4 tipologie di armature (Jetpack, Battle, Tactical, e Trooper).

La rigiocabilità è garantita da un sistema a punteggio, che spinge i giocatori a migliorarsi partita dopo partita. Nel pacchetto sono inoltre incluse una modalità cooperativa online in grado di supportare fino a 3 giocatori, e una modalità sopravvivenza che mette 6 partecipanti dinanzi ad ondate di insetti non-stop. Earth Defense Force è perfetto per tutti i giocatori che cercano del divertimento spensierato e adorano sommergere dei brutti mostriciattoli con tonnellate di piombo.

Comic Jumper 16-31 maggio

Il protagonista dell'originale Comic Jumper è Capitan Smiley, ex star di un fumetto che viene comprato da Twisted Pixel Games. Dopo l'acquisizione, viene spedito a lavorare su commissione negli universi degli altri fumetti per risolvere i problemi altrui. Esattamente come gli altri titoli dei ragazzi di Twisted Pixel, che annoverano nel loro curriculum The Maw, Splosion Man e Ms. Splosion Man, anche Comic Jumper è ricco di ironia e situazioni sopra le righe.

Gli appassionati di fumetti avranno di che gioire con tutte le citazioni al loro medium preferito. Capitan Smiley esplorerà mondi provenienti da tutte le ere e tipologie di comics, dal fantasy alla Silver Age, passando per gli immancabili manga. Il gameplay si adatta ogni volta di conseguenza, passando senza soluzione di continuità dallo sparatutto al picchiaduro a scorrimento, dal 2D e 3D, mantenendo sempre alta l'attenzione dei giocatori.