Games with Gold maggio 2020: i nuovi giochi gratis per Xbox One

Con qualche giorno di anticipo sulla fine del mese, Microsoft ha annunciato i giochi per Xbox One e Xbox 360 che gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate potranno scaricare gratuitamente a maggio (e oltre). A guidare la selezione c'è ancora una volta una simulazione di guida: dalle piste di Project CARS 2, titolo incluso tra i Games With Gold dello scorso mese, passiamo ai tracciati polverosi di V-Rally 4. Il resto della line-up farà felici gli amanti degli hack 'n slash, degli RPG e anche degli appassionati di calcio più nostalgici. Prima di andare alla scoperta dei nuovi giochi, ci teniamo a ricordavi che siete ancora in tempo per riscattare alcuni dei Games with Gold di aprile 2020: il già citato Project CARS 2 e Toybox Turbos saranno disponibili fino al 30 aprile, mentre Knights of Pen and Paper Bundle non lascerà il catalogo prima del 15 maggio.

V-Rally 4 per Xbox One (1-31 maggio)

V-Rally 4 è l'ultimo capitolo di una delle serie rallystiche più celebri di sempre, che affonda le sue radici nell'ormai lontanissimo 1997, quando venne pubblicato per la prima PlayStation (nel Nord America, addirittura, poteva fregiarsi del marchio Need For Speed). Quest'ultima incarnazione è sviluppata dai francesi di Kylotonn e rimane fedele allo spirito della saga proponendo un modello di guida estremamente arcade, forse ancor più di DiRT 4, suo diretto rivale.

Pur non potendo contare sulla licenza ufficiale del campionato del mondo di Rally come WRC, serie curata dagli stessi sviluppatori, l'offerta ludica di V-Rally 4 è di tutto rispetto. Oltre alla classica Modalità Rally ci sono anche V-Rally Cross e Hillclimb, oltre a Buggy e alla tamarrissima Extreme-khana, tutte ambientate in tracciati di fantasia e affrontabili con un parco di oltre 50 veicoli appartenenti a marchi come Subaru, Skoda, Honda e Ford. La densità di contenuti, purtroppo, è inficiata da una Carriera mal inquadrata, di cui abbiamo parlato in maniera estensiva nella recensione di V-Rally 4. Un giro di pista, tuttavia, non si nega a nessuno, specialmente quando è gratis!

Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr per Xbox One (16 maggio - 15 giugno)

Ambientato nell'articolato e affascinante universo di Games Workshop, Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr è un hack 'n' slash che vi cala nei panni di un Inquisitore, l'agente più potente dell'Imperium, con il compito di perlustrare il monastero-fortezza Martyr per liberarlo dal caos che si annida tra le sue mura. L'opera di Neocore Games, gli stessi di The Incredible Adventures of Van Helsing, si concretizza come un ibrido fra le meccaniche di esplorazione e looting di Diablo e la struttura da dungeon crawler di Torchlight.

Il mondo di gioco è composto da numerose mappe differenti generate proceduralmente e disseminate tra le decine di pianeti dei sistemi solari del Settore Caligari. Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr permette di scegliere fra tre differenti classi: lo Psionico Primaris, il classico "aggressore" capace di infliggere grandi quantità di danni ma poco resistente; l'Assassina del Culto della Morte, in grado di scivolare tra i nemici e infliggere danni DoT (damage over time) su singoli personaggi; il Crociato dell'Ecclesiarchiam, il guerriero più grosso e resistente del trio di Inquisitori. Per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere la recensione di Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr.

Sensible World of Soccer per Xbox 360 e Xbox One (1-15 maggio)

Sensible World Soccer, il classico gioco di calcio arcade degli anni '90 è risorto nel 2008 con una nuova versione dalla grafica fedele all'originale, ma migliorata per sfigurare sui moderni sistemi di gioco e per far rivivere l'epopea dei bianconeri di Luppu e Dal Puari anche ai videogiocatori più giovani.

Il gameplay è totalmente old-school, immediato e divertente, adatto a tutti coloro che cercano un modo per trascorrere delle piacevoli serate in compagnie dei propri amici. Oltre alla Partita Rapida e alla Stagione, è inclusa anche una modalità Multigiocatore online.

Overlord II per Xbox 360 e Xbox One (16-31 maggio)

La serie Overlord sovverte il paradigma al quale sottostanno la maggior parte dei videogiochi, e piuttosto che farvi impersonare un eroe mi mette nei panni di un Signore del Male, intenzionato a distruggere l'Impero Glorioso e portare gli inferi sulla Terra!

Anche in Overlord II, come nel predecessore, avete a vostra disposizione un gran numero di Servitori, creature pronte a seguirvi nel vostro piano di distruzione. Per sgominare i battaglioni avversari potete fare affidamento anche su un nutrito campionario di magie e possenti macchine da guerra. Il sistema di controllo è piuttosto intuitivo, e permette di manovrare l'oscuro signore con lo stick sinistro e la telecamera - e allo stesso tempo i serventi - con l'analogico destro. Maggiori dettagli potete scoprirli nella recensione di Overlord II.