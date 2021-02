Games with Gold marzo 2021: arrivano Metal Slug 3 e Warface Breakout

Quella che attende gli abbonati Xbox Live Gold è una selezione di giochi gratuiti sicuramente meno brillante di quella che l'ha preceduta, che oltre ad essere più grande del solito poteva contare pure su giochi del calibro di Gears 5 e Resident Evil HD Remaster. A comporre la formazione dei Games with Gold di marzo 2021 ci saranno Warface: Breakout e Vicious Attack Llama Apocalypse per Xbox One, e Metal Slug 3 e Port Royale 3 per Xbox 360, questi ultimi giocabili anche sulle console più recenti della casa di Redmond grazie al programma di retrocompatibilità.



In attesa dei nuovi giochi, non dimenticate di aggiungere alla vostra raccolta i Games with Gold di febbraio 2021 ancora disponibili: Gears 5, Resident Evil HD Remaster e Lost Planet 2 rimarranno a disposizione fino al 28 febbraio, mentre Dandara Trials of Fear Edition verrà rimosso dalla selezione il 15 marzo.

Warface Breakout (Xbox One) - dall'1 al 31 marzo

Warface Breakout, derivato del free-to-play Warface di Crytek, è uno sparatutto online tattico in prima persona nel quale la cooperazione strategica tra i compagni di squadra ricopre un ruolo di primo piano. L'esperienza di gioco strizza chiaramente l'occhio ai maestri de genere, Counter Strike: Global Offensive su tutti, mantenendo tuttavia dei ritmi più serrati.

Le partite vedono scontrarsi due squadre con obiettivi contrapposti: da un lato gli attaccanti lavorano per innescare una boma, dall'altro i difensori sono chiamati ad impedirlo. Il titolo arriva nella raccolta di Xbox Live Gold nel pieno della terza stagione, intitolata Cold Sun, che ha aggiunto la nuova mappa innevata Sobborghi, la Sala d'allenamento dove affinare le abilità e testare l'equipaggiamento, una nuova arma stagionale e un'ampia selezione di oggetti cosmetici per la personalizzazione del personaggio. Trovate maggiori dettagli sul gioco nella nostra recensione di Warface Breakout.

Vicious Attack Llama Apocalypse (Xbox One) - dal 16 marzo al 15 aprile

Il tasso di follia aumenta esponenzialmente in Vicious Attack Llama Apocalypse - VALA per gli amici - un frenetico sparatutto con visuale dall'alto in cui siete chiamati a pilotare dei veicoli corazzati per annientare orde di lama sguinzagliate dagli Illamanati. Sì, avete letto bene.

Ogni partita differisce dall'altra, e soprattutto può essere giocata anche in cooperativa locale fino ad un massimo quattro partecipanti, con sistema drop-in/drop-out. Vicious Attack Llama Apocalypse offre una moltitudine di armi e bonus da sbloccare, un umorismo sopra le righe, una Campagna e una Modalità Infinita, più di 19 obiettivi e il supporto a Xbox Play Anywhere.

Metal Slug 3 (Xbox 360 e Xbox One) - dall'1 al 15 marzo

Metal Slug 3 non ha certamente bisogno di presentazioni, trattandosi del terzo capitolo di uno dei run 'n' gun più celebri di tutti i tempi. Dopo aver dominato le sale arcade per anni, gli episodi della serie sono approdati sulle piattaforme più disparate presentandosi in gran forma anche ai giocatori delle nuove generazioni.

Marco e Tarma della squadra dei Falchi Pellegrini sono costretti a tornare in azione quando la Ribellione guidata dal Generale Morden attacca nuovamente l'Esercito Regolare. Ad affiancarli ci sono ancora una volta Eri e Fio, e ovviamente una moltitudine di prigionieri da liberare. Metal Slug 3 è stato il primo capitolo della serie ad introdurre i Warp Gates, ossia delle strade alternative dei livelli che incentivano la rigiocabilità e rendono l'azione più vivace. Questa versione del gioco supporta sia il multigiocatore locale che online, con tanto di classifiche globali. Presente anche una Galleria dove ammirare le illustrazioni sbloccate avanzando nel gioco.

Port Royale 3 (Xbox 360 e Xbox One) - dal 16 al 31 marzo

Port Royale 3 è uno strategico che vi catapulta nei Caraibi del diciassettesimo secolo, nell'epoca coloniale segnata dalle lotte tra i potenti regni di Spagna, Inghilterra, Francia e Olanda. Nei panni di un giovane capitano intenzionato ad affermarsi nel Nuovo Mondo, siete chiamati a scegliere tra due differenti strade: quella dell'Avventuriero, segnata da invasioni, pirati, razzie e cacciatori di taglie; oppure quella del Mercante, basata sullo sviluppo della ricchezza e del potere economico.

In Port Royale 3 ci sono sedici differenti imbarcazioni, che spaziano da versatili fregate fino a potenti galeoni, battaglie navali tridimensionali e un approfondito sistema di commercio la cui rete abbraccia sessanta diverse città, da Port-au-Prince fino a Tortuga, con dinamiche di domanda e offerta realistiche basate sui prezzi delle merci.