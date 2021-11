Games with Gold di novembre: Moving Out tra i giochi gratis Xbox Series X

Non commettete l'errore di sottovalutare i Games with Gold di novembre 2021: sebbene non abbiano mai frequentato le posizioni più alte delle classifiche mondiali, i due giochi per Xbox One e Xbox Series X|S - Moving Out e Kingdom Two Crowns - sapranno regalare tante ore di sano divertimento agli amanti dei rispettivi generi. Quanto ai due giochi dell'era 360, rappresentano una gradevole aggiunta ad una selezione che mese dopo mese, nonostante lo straripante successo del cugino Game Pass, continua a celebrare il vecchio e il nuovo in egual misura. Scopriamo assieme i nuovi giochi gratis di novembre 2021 per gli abbonati Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate.

Moving Out (Xbox One, Series X|S) - dal 1° al 30 novembre

Moving Out è un folle simulatore di traslochi basato su una fisica realistica che vi farà riscoprire il piacere del multiplayer in locale. In qualità di "Responsabili riposizionamento mobilia", voi e i vostri amici dovrete portare a termine una serie di traslochi nell'operosa cittadina di Packmore.

La modalità storia può essere affrontata anche come professionista indipendente, ma il nostro consiglio è quello di riunirvi con i vostri compagni. La cooperativa permette ad un massimo di quattro giocatori di collaborare (e litigare) per spostare divani, letti e mobili in periferie sonnacchiose, fattorie frenetiche, case infestate, mondi virtuali e terre inesplorate. Sollevate, lanciate e distruggete gli ostacoli se necessario: soddisfare il cliente nel minor tempo possibile è fondamentale! Leggete la nostra recensione di Moving Out.

Kingdom Two Crowns (Xbox One, Series X|S) - dal 16 novembre al 15 dicembre

Kingdom Two Crowns è un gioco di micro-strategia a scorrimento orizzontale dotato di un look minimalista e un'estetica in pixel art di stampo moderno. Il gioco vi mette nei panni di un monarca medievale il cui scopo è quello di reclutare sudditi, edificare il proprio regno e proteggerlo dalle avide creature che vogliono rubargli l'oro e la corona.

L'obiettivo della modalità campagna è quello di creare un regno capace di resistere nel tempo finché non viete trovato un modo sconfiggere i Greed una volta per tutte. È possibile impersonare diversi monarchi, come il possente Shogun in sella al mitologico Kirin oppure Shardbinder Miriam, che arriva direttamente da Bloodstained assieme al suo destriero scarabeo. Kingdom Two Crowns offre anche una modalità multigiocatore cooperativa in cui i monarchi possono farsi aiutare da un amico in locale, il quale può entrare ed uscire dalla partita ogni volta che preferisce.

Rocket Knight (Xbox 360, One, Series X|S) - dal 1° al 15 novembre

Sviluppato da Climax per conto di Konami e lanciato su Xbox 360 nel 2010, Rocket Knight rappresenta un revival in alta definizione della classica serie 2D side-scrolling di Sparkster. La storia di apre con il rientro in patria dell'eroe opossum, che dopo 15 anni di lontananza trova il regno di Zephyrus in rovina. Armato del suo ingegno e del fidato razzo, s'imbarca in un'avventura per sconfiggere il pericoloso esercito di lupi che minacciano la vita della sua gente.

Nei quattro mondi che compongono la campagna, Sparkster può fare affidamento su un'ampia varietà di attacchi e gadget: oltre a rimbalzare contro i muri, può usare un Vortice Burst per respingere le bombe nemiche contro di loro, il Burst Assist per manovrare a mezz'aria, il Rocket Drill per perforare i muri e creare nuovi passaggi e la Spada Burst per sparare dei proiettili a distanza. Un sistema di classifiche permette infine di confrontare i punteggi con quelli dei giocatori del resto del mondo.

Lego Batman 2 DC Super Heroes (Xbox 360, One e Series X|S) - dal 16 al 30 novembre

Con questo secondo capitolo, tutti gli abbonati a Xbox Live Gold possono finalmente proseguire la storia di LEGO Batman, che avevano già cominciato sei mesi fa quando il primo capitolo era stato inserito tra i Games with Gold di maggio 2021.

Il respiro della narrazione e le opportunità di gameplay si fanno ancora più ampie in LEGO Batman 2: DC Super Heroes, dal momento che per salvare Gotham City dalla distruzione per mano dei malvagi Lex Luthor e Joker, il dinamico duo composto da Batman e Robin si unisce ad altri famosi supereroi dell'universo DC, inclusi Superman, Wonder Woman e Lanterna Verde. Il cast dei personaggi conta oltre 50 elementi dotati dei poteri più disparati, mentre l'oscura città di Gotham può essere esplorata camminando, volando o mediante un'ampia varietà di veicoli, tra cui la batmobile, il batwing e la batboat.



LEGO Batman 2: DC Super Heroes ricopre un posto importante nella storia della serie di videogiochi LEGO, dal momento che è stato il primo episodio in assoluto ad includere il doppiaggio dei personaggi!