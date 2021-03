Games with Gold: tutti i nuovi giochi gratis di aprile 2021

Un nuovo mese sta per iniziare, e se siete abbonati a Xbox Live Gold oppure a Xbox Game Pass Ultimate sapete bene cosa significa: stanno per arrivare quattro nuovi Games With Gold gratis da scaricare e giocare su console! Per il mese di aprile Microsoft ha selezionato due giochi per Xbox One, Vikings: Wolves of Midgard e Truck Racing Championship, e due titoli provenienti dall'era Xbox 360, ossia Dark Void e Hard Corps: Uprising. Tutti, ovviamente sono giocabili anche sulle console di nuova generazione Xbox Series X e Xbox Series S, grazie al programma di retrocompatibilità.



Prima di andare alla scoperta dei Games with Gold di aprile, ci teniamo a fare un paio di comunicazioni di servizio. La casa di Remond si appresta ad abolire l'obbligo dell'abbonamento Xbox Live Gold per giocare ai free-to-play: la funzionalità è in fase di testing nel segmento Alpha degli insider, e prossimamente verrà estesa all'intera utenza verdecrociata. Segnaliamo, inoltre, che siete ancora in tempo per riscattare alcuni dei Games With Gold di marzo: Warface Breakout e Port Royale 3 verranno rimossi oggi 31 marzo, mentre Vicious Attack Llama Apocalypse rimarrà fino al 15 aprile.

Vikings Wolves of Midgard (Xbox One, Series X|S) - dal 1° al 30 aprile

Vikings: Wolves of Midgard è un GDR d'azione che vi accompagna lungo le coste di Midgard, mondo norreno nel quale la mitologia e la storia vichinga sono state mescolate con una spruzzata di fantasy. In qualità di di capo del clan degli Ulfung, siete chiamati a guidare la carica per eliminare le creature demoniache del Fimbulwinter, prevenire il Ragnarok e infine salvare il mondo dalla distruzione.

Il viaggio vi porterà dal regno terreno di Midgard fino al ghiacciato di Nilfheim e all'infuocato Balheim. Raccogliendo il sangue dei nemici caduti potrete sacrificarlo sull'altare in cambio di doni degli dei per migliorare i poteri del protagonista - un guerriero capace di usare spade, archi e bastoni - e di scatenare la propria collera con l'Ira del Berserker, sopraffando i nemici in combattimento. È anche inclusa una modalità cooperativa per due giocatori provvista di quattro differenti livelli di difficoltà, fino allo spietato hardcore.

Truck Racing Championship (Xbox One, Series X|S) - dal 15 aprile al 16 maggio

Cambiamo completamente genere passando al videogioco ufficiale del FIA European Truck Racing Championship, una delle competizioni più spettacolari e impegnative nel mondo degli sport a motore. Esattamente come nella realtà, in TRC dovete controllare la temperatura dei freni per evitare che si surriscaldino, considerare il peso del camion in curva, monitorare l'usura dei pneumatici e trovare le migliori tattiche per il sorpasso.

Il gioco sfrutta il Kylotonn Engine già utilizzato dai videogiochi ufficiali del World Rally Championship per riprodurre fedelmente le sensazioni che si provano in gara a bordo di questi bestioni. Truck Racing Championship include 45 camion con la livrea ufficiale (inclusi modelli di case di prestigio come Volvo, Man, Freightliner e Western Star), 20 squadre con i migliori piloti del campionato, 14 circuiti tra i quali spiccano Laguna Seca, Circuit of The Americas e Fuji Speedway (oltre ai tracciati ufficiali dell'ETRC), 5 modalità per giocatore singolo e 5 modalità multiplayer.

Dark Void (Xbox 360, One, Series X|S) - dal primo al 15 aprile

Dark Void è un action adventure sci-fi in terza persona con un gameplay adrenalinico che unisce dinamiche di combattimento a terra e in aria. Ambientato in un universo parallelo chiamato The Void, il gioco sviluppato da Airtight Games per conto di Capcom vi mette nei panni di Will, un pilota del gruppo della resistenza umana "The Survivors", impegnato a combattere una misteriosa razza aliena che intende attaccare la terra.

La forza del gioco risiede nel suo dinamismo e nella capacità di passare in scioltezza dai classici combattimenti a terra alla libertà di movimento di un jetpack, che consente si sorvolare il campo di battaglia ad alta velocità e seminare distruzione dall'alto. Dark Void invoglia a sfruttare la verticalità delle ambientazioni e a rimanere sempre in movimento, meccaniche da padroneggiare anche in vista degli scontri dei giganteschi boss.

Hard Corps Uprising (Xbox 360, One, Series X|S) - dal 16 al 30 aprile

Sviluppato dai Arc System Works, Hard Corps: Uprising è un run 'n' gun in due dimensioni che rende omaggio ai classici del genere targati Konami. Il gioco fa parte della sere Contra a tutti gli effetti: non solo rappresenta uno spin-off di Contra: Hard Corps, ma anche un prequel del capostipite.

Nei panni del soldato d'élite Bahamut potete affrontare il gioco in due differenti modalità: in Rising il sistema di punteggio permette di acquistare oggetti e ottenere potenziamenti per raggiungere la vittoria finale, mentre in Arcade la sfida si complica con la rimozione di tutti i power-up. Come in Contra 3: Alien Wars è possibile trasportare due armi alla volta e passare dall'una all'altra a piacimento. Collezionando più volte la stessa arma si ottengono dei bonus alla potenza e alla cadenza di fuoco. È inclusa una modalità cooperativa per due giocatori, locale e online.