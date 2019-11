Games with Gold: i nuovi giochi gratis di dicembre 2019 per Xbox One e X360

Nello stesso giorno in cui Sony ha svelato la sua line-up di dicembre per PlayStation Plus, anche Microsoft ha presentato il quartetto di titoli che gli abbonati a Xbox Live Gold potranno scaricare nel corso dell'ultimo mese dell'anno. A guidare la selezione ci pensano Insane Robots e Jurassic World Evolution per Xbox One, affiancati da due titoli provenienti dalla passata generazione, Toy Story 3 e Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD. Com'è ormai tradizione, questi ultimi due pur essendo usciti su Xbox 360 possono tranquillamente essere giocati anche sulle ammiraglie di Microsoft grazie alla retrocompatibilità.



Prima di andare alla scoperta dei Games with Gold di dicembre 2019, ci teniamo a ricordarvi che sono ancora disponibili alcuni dei giochi gratis di novembre: avete tempo fino a domani per aggiungere alla raccolta Sherlock Holmes The Devil's Daughter e Joy Ride Turbo, mentre The Final Station non lascerà la selezione prima del 15 dicembre. Segnaliamo inoltre che gli abbonati a Xbox Live Gold possono usufruire di uno sconto aggiuntivo sui gochi protagonisti dei saldi per il Black Friday di Xbox Store. Approfittatene!

Insane Robots per Xbox One (1-31 dicembre)

Insane Robots è un gioco di carte a turni basato su scontri uno contro uno in arene generate proceduralmente. Lungo le 15 ore e gli oltre 150 eventi della campagna per giocatore singolo sarete chiamati a guidare una rivolta di robot per rovesciare un malvagio despota. Come ogni gioco di carte che si rispetti, in ogni caso, Insane Robots include anche una modalità per due giocatori locale e online classificata.

Per raggiungere il vostro obiettivo dovrete usare tanta astuzia e gestire oculatamente mazzi composti da 22 carte. Lungo la campagna avrete la possibilità di sbloccare 46 diversi robot e oltre 100 potenziamenti con i quali migliorare le loro abilità, ed esplorare 5 differenti ambienti, che spaziano da lussureggianti giungle a paesaggi lunari deserti.

Jurassic World Evolution (16 dicembre - 15 gennaio)

Jurassic World Evolution esaudisce il sogno di tantissimi fan della saga partorita da Steven Spielberg mettendoli alla guida di ben cinque parchi a tema dislocati su altrettante isole. Basato sugli episodi cinematografici più recenti, include le voci di celebrità come di Jeff Goldblum e Bryce Dallas Howard, che riprendono i loro rispettivi ruoli.

Come ogni gestionale che si rispetti, Jurassic World Evolution fornisce pieno controllo nell'amministrazione del parco. Potete costruire edifici e le strutture essenziali, come il centro Expedition, modificare l'ambiente piantando alberi o posizionando nuove fonti d'acqua, oppure investire nella ricerca per creare - attraverso il sequenziamento del DNA - nuove specie di dinosauri o potenziare quelli esistenti. Questi affascinanti animali, i veri protagonisti della produzione, sono disponibili in oltre 40 varietà, ognuna caratterizzata da bisogni e comportamenti distintivi.



Tutte queste attività richiedono l'esborso di un gran quantitativo di denaro, dunque per far quadrare i conti dovete prestare molta attenzione anche all'intrattenimento, principale fonte di reddito del parco, creando nuove attrazioni come la girosfera o la famosa monorotaia. Se avete visto i film, sapete inoltre che le cose possono andare storte da un momento all'altro: non abbassata mai la guardia, perché prima o poi sarete anche chiamati a dover gestire varie situazioni di emergenza, come l'interruzione della corrente elettrica, il maltempo o la fuga di dinosauri.

Toy Story 3 per Xbox One e Xbox 360 (1-15 dicembre)

Toy Story 3 - Il Videogioco, come il nome lascia chiaramente intendere, è tratto dal terzo episodio della serie Toy Story, approdato nei cinema di tutto il mondo nell'ormai lontano 2010. Esattamente come la pellicola, anche il gioco è ambientato tra le mura del Sunnyside, l'asilo della piccola Bonnie dove i celebri giocattoli protagonisti devono vedersela con il perfido Lotso, un orso rosa che profuma di fragole.

Sotto l'anima da gioco di piattaforme si nasconde tuttavia ben altro. Toy Story 3 - Il Videogioco offre anche una modalità sandbox - la Scatola dei Giocattoli - con un un mondo inedito e completamente personalizzabile. Nei panni dello sceriffo Woody potete creare una cittadina nel selvaggio West gestendone ogni singolo aspetto, dal posizionamento degli edifici agli abiti dei cittadini... non ci sono limiti alla fantasia! Le missioni proposte in questo ambiente sono molto variegate e appaganti e sono in grado di aumentare la longevità a dismisura.

Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD per Xbox One e Xbox 360 (16-31 dicembre)

Dopo il salto nel passato compiuto a luglio con Castlevania Symphony of the Night, e il primo incontro con Gabriel Belmont avvenuto ad agosto con Lords of Shadow, gli abbonati a Xbox Live Gold possono nuovamente vivere le gesta del cavaliere della Confraternita della Luce (e dei suoi discendenti) con Castlevania Lords of Shadow - Mirror of Fate. Concepito per Nintendo 3DS, questo spin-off è poi arrivato anche su PlayStation 3, Xbox 360 e PC in una versione HD tirata a lucido per l'occasione.

A differenza di Lords of Shadow, Mirror of Fate è un gioco action 2D, per certi versi più simile ai primi capitoli della saga. Il gameplay, così come la storia, può essere suddiviso in tre differenti parti. All'inizio può apparire tedioso, ma nel secondo e nel terzo atto, nei panni rispettivamente di Alucard e Trevor Belmont, il level design si fa più raffinato, i nemici diventano più coriacei e appaiono anche dei giganteschi boss. Mirror of Fate riveste inoltre un ruolo molto importante nella narrativa della serie Lords of Shadow, e dovrebbe essere giocato da ogni fan della saga.