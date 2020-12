Games with Gold: i nuovi giochi gratis di gennaio 2021

Il Natale è alle porte, così Microsoft ha ben pensato di anticiparsi annunciando prima del solito i nuovi giochi gratis per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate. Per il primo mese del nuovo anno la casa di Redmond ha selezionato come suo solito quattro Games With Gold, due provenienti dalla generazione Xbox One, uno per Xbox 360 e un altro in arrivo dalla prima console della famiglia. Grazie al programma di retrocompatibilità, sono tutti giocabili sia su Xbox One, sia sulle nuove Xbox Series X e Series S. Prima di andare alla scoperta dei nuovi giochi gratis di gennaio 2021, ci teniamo a ricordarvi che che avete ancora diversi giorni per riscattare tre dei Games with Gold di dicembre 2020: The Raven Remastered e Stacking rimarranno a disposizione fino al 31 dicembre, mentre Bleed 2 non verrà rimosso prima del 15 gennaio.

Little Nightmares (Xbox One, Xbox Series X|S): dal primo al 31 gennaio

Little Nightmares è un'avventura puzzle-platform che sembra essere stata partorita dalla mente di Tim Burton. La protagonista è Six, una ragazzina intrappolata su un'enorme imbarcazione popolata da anime corrotte, nota come Le Fauci. Mentre l'aiuterete a scappare dalla prigione galleggiante, sarete invogliati a riconnettervi con il bambino dentro di voi, sprigionare la vostra immaginazione e combattere le paure più recondite della vostra infanzia.

Oltre che dalle opere del maestro del cinema, il gioco di Tarsier Studios trae ispirazione anche da Limbo e Inside. Esattamente come i due capolavori di Playdead, Little Nightmares ci porta alla scoperta di un mondo tanto affascinante quanto disperato, tratteggiato con una narrazione ermetica e mai esplicita, mettendo sul piatto soluzioni ludiche brillanti e alcuni momenti che non esitiamo a definire memorabili. Leggete la recensione di Little Nightmares del nostro Francesco Fossetti per saperne di più.

Dead Rising (Xbox One, Xbox Series X|S): dal 16 gennaio al 15 febbraio

Il fotoreporter Frank West è tornato in una riedizione del primo, iconico Dead Rising. Seguendo una pista, si ritrova in una cittadina completamente infestata dagli zombi. Per sopravvivere all'orda si rifugia in un centro commerciale, dove può utilizzare qualsiasi cosa per trucidare e fare a fettine i famelici morti viventi.

Nonostante il suo status di cult, Dead Rising non è certamente invecchiato bene. Ad oltre 14 anni dal debutto, è impossibile rimanere indifferenti alla macchinosità dei controlli, alla ripetitività di fondo e all'assenza di una modalità cooperativa. Il comparto grafico mostra tutte le rughe del tempo, ma quantomeno può beneficiare del supporto della risoluzione Full HD e dei 60fps, che gli permettono di non sfigurare sugli apparati moderni. La riedizione di Dead Rising è chiaramente indirizzata ai più nostalgici e ai giocatori vogliosi di spappolare zombie in allegria.



The King of Fighters XIII (Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox 360): dal primo al 15 gennaio

Tredicesimo capitolo della nota saga picchiaduro di SNK, The King of Fighters XIII porta a conclusione la storia di Ash Crimson, personaggio presente nella serie fin da The King of Fighters 2003, oltre ad esplorare le sotto-trame di altri personaggi direttamente collegate ad essa. Le decisioni prese in battaglia possono inoltre condurre alla scoperta di nuovi elementi della narrazione, incentivando la rigiocabilità della modalità Storia.

Ludicamente parlando, The King of Fighters XIII si presenta come un picchiaduro a squadre 3vs3. Sarà vostro compito scegliere i membri del team più adatti alla vostra strategia di combattimento. Rispetto all'originale per le sale Arcade, l'edizione console include personaggi inediti come Blly Kane e la forma umana di Saiki. Completano l'offerta la modalità Tutorial, dove i novizi possono allenarsi e migliorare la propria tecnica, e la modalità Online Versus, per intense battaglie contro i giocatori di tutto il mondo. Leggete la nostra recensione di The King of Fighters XIII.

Breakdown (Xbox One, Xbox Series X|S): dal 16 a 31 gennaio

Pubblicato per la prima volta nel 2004 da Namco, Breakdown è un gioco d'azione e avventura in prima persona che unisce combattimenti corpo a corpo, arsenali ultra tecnologici e una trama ricca di suspense. Il protagonista è Derrick Cole: intrappolato in un misterioso laboratorio e incapace di ricordare il passato, scopre di possedere dei straordinari.

Le sue abilità si riveleranno fondamentali nella lotta per la sopravvivenza contro militari decisi a tutto e una schiera di guerrieri super-umani che sembrano invincibili. Gli anni sul groppone si fanno sentire tutti, ma grazie alle ottimizzazioni per Xbox One X riesce a non sfigurare sugli schermi delle televisioni di ultima generazione.