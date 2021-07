Games with Gold: i nuovi giochi gratis di luglio per Xbox Series X

Se siete abbonati a Xbox Live Gold oppure a Game Pass Ultimate, allora a luglio troverete ad attendervi altri quattro giochi gratis dell'iniziativa Games with Gold, che nonostante l'evoluzione alla quale è andata incontro la strategia di Microsoft, continua ad accompagnare mese dopo mese i giocatori della casa. La selezione è come al solito piuttosto variegata, e oltre a due titoli per le console più recenti - Planet Alpha e Rock of Ages 3 - offre anche dei classici del passato come Conker e Midway Arcade Origins. Prima di andare alla scoperta delle novità, vi ricordiamo che avete ancora la possibilità di riscattare i Games with Gold gratis di giugno 2021: quella di oggi rappresenta l'ultima giornata utile per riscattare The King's Bird e Injustice Gods Among Us, mentre Shadows Awakening non lascerà la selezione prima del 15 luglio.

Planet Alpha (Xbox One e Xbox Series X|S): dal 1° al 31 luglio

Planet Alpha è un colorato e rocambolesco platform in due dimensioni che sembra essere nato da una commistione tra Inside e No Man's Sky. Catapultati su un pianeta alieno ricco di misteri e pericoli. Inseguito da nemici inarrestabili, siete chiamati a controllare il potere della notte e del giorno mentre lottate per la sopravvivenza.

Il gioco pubblicato da Team17 non annoia mai, poiché presenta situazioni sempre differenti con dinamiche puzzle e stealth piuttosto ispirate. Con la sua narrativa implicita che attinge dagli elementi più iconici dell'immaginario fantascientifico - come il classico del 1956 Forbidden Planet - dipanandosi senza neppure una linea di dialogo, riesce inoltre a tenere incollati fino ai titoli di coda: ciò che si muove a schermo è più che sufficiente per raccontare le peripezie del protagonista, un astronauta risvegliatosi in un luogo sconosciuto di un pianeta lussureggiante minacciato da un esercito di robot invasori. Leggete la nostra recensione di Planet Alpha per altri dettagli.

Rock of Ages 3 Make & Break (Xbox One e Xbox Series X|S): dal 16 luglio al 15 agosto

Come i precedenti capitoli della serie, Rock of Ages 3: Make & Break è un gioco tower defense competitivo e ricco di azione pervaso da un umorismo in stile Monty Python, nel quale dovete controllare delle gigantesche rocce che rotolano attraverso le epoche storiche ed artistiche.

L'incipit della modalità storia di Rock of Ages 3 racconta di una versione alternativa dell'Odissea (il momento in cui Ulisse e la sua ciurma si trovano sull'isola di Polifemo) con il tono scherzoso e sopra le righe ormai collaudato di ACE Team. Dopo essersi liberato dalla prigionia, Ulisse viene schiacciato da un masso - che poi si rivela essere il "protagonista" del gioco - lanciato dal furibondo ciclope. Il comando viene affidato ad Elpenore, che però deve vedersela con le maledizioni di Poseidone, infuriato per l'accecamento di suo figlio. La ciurma greca si ritrova quindi a vagare per i sette mari ripercorrendo alcune vicende storiche che vanno dall'impero romano fino all'800 in Russia.



Rock of Ages 3 consente anche di progettare e costruire i livelli con un editor semplice da usare, e successivamente di condividerli con il resto della comunità. La modalità multigiocatore può ospitare fino ad un massimo di quattro giocatori online, i quali devono costruire delle difese e competere per distruggersi a vicenda. È inclusa anche una modalità testa a testa a schermo condiviso. Leggete la recensione di Rock of Ages 3: Make & Break.

Conker Live & Reloadead (Xbox One e Xbox Series X|S): dal 1° al 15 luglio

Ai nostalgici è dedicato Conker: Live & Reloadead, platform sviluppato da Rare e pubblicato nel 2005 sulla primissima Xbox. Nato come un remake di Conker's Bad Fur Day per Nintendo 64, l'avventura si apre con l'insolente scoiattolo appena ripresosi da una sbornia: mentre si avvia verso casa, sbaglia strada e si ritrova in un regno misterioso dominato dal malvagio Re Panther.

Nonostante gli anni trascorsi dall'uscita, Conker: Live & Reloaded è un platform ancora godibile, specialmente per gli amanti del genere che troveranno un'esperienza ricca di sorprese e di situazioni sopra le righe, con una comicità indirizzata ad un pubblico adulto: api regine dalla dubbia bellezza tradite dal loro re e tori con seri problemi intestinali sono solamente un paio degli strambi personaggi che incontrerete lungo l'avventura, che vi porterà attraverso sezioni ispirate ad alcuni classici cinematografici come "Salvate il Soldato Ryan" e "Matrix" regalandovi tanta azione ad armi spianate.

Midway Arcade Origins (Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S): dal 16 al 31 luglio

Midway Arcade Origins è una raccolta contenente più di trenta classici senza tempo sviluppati per le sale giochi dalla celebre azienda statunitense. I più nostalgici possono rivivere i tempi d'oro degli arcade con tanto di supporto alla modalità multiplayer locale, e al tempo stesso apprezzare un tocco di modernità grazie al supporto agli achievement e alle classifiche online.

Storicamente parlando, l'offerta ludica è impareggiabile: ci sono Gauntlet, che può essere considerato il nonno di Diablo, Smash TV, l'antesignano degli shooter a doppio stick, e pure Arch Rivals, un pre-NBA Jam ma senza licenza NBA. E poi ancora Spy Hunter, un mash-up tra sparatutto verticale e gioco di corse, 720°, un Tony Hawk in anticipo sui tempi, e Marble Madness, nient'altro che un Monkey Ball nato due decadi prima. Gran parte del software presente è invecchiato male, ma il valore storico è indiscutibile.