Games with Gold: i nuovi giochi gratis di marzo 2020

Con i Games With Gold di marzo 2020, Microsoft ha scelto ancora una volta la strada della continuità, optando per i seguiti di alcuni giochi già forniti nei mesi scorsi. Batman: The Enemy Within - The Complete Season per Xbox One arriva a soli due mesi dalla prima stagione, che figurava tra i Games with Gold di gennaio. Castlevania: Lords of Shadow 2 per Xbox 360, invece, va a completare il trittico sviluppato da Mercury Steam: il primo capitolo venne regalato ad agosto 2020, mentre lo spin-off Mirror of Fate figurava tra i giochi gratis di dicembre 2019. La selezione dei Games with Gold di marzo 2020 è completata da Shantae Half-Genie Hero per Xbox One e Sonic Generations per Xbox 360. Come al solito, i giochi della passata generazione di console sono fruibili anche sull'attuale grazie al programma di retrocompatibilità.



Prima di andare alla scoperta dei nuovi titoli, ci teniamo ad avvisarvi che avete a disposizione qualche altro giorno per aggiungere alla raccolta alcuni dei Games With Gold di febbraio 2020: TT Isle of Man e Star Wars Battlefront rimarranno disponibili fino al 29 febbraio, mentre Call of Cthulhu fino al 15 marzo.



Batman The Enemy Within The Complete Season (1-31 marzo)

Batman: The Enemy Within prende piede dopo i fatti narrati nella prima stagione, anch'essa curata dai ragazzi di Telltale Games. La formula è la medesima di sempre: la storia si dipana lungo cinque episodi, il cui svolgimento cambia (in parte) sulla base delle scelte compiute dai giocatori.

L'Enigmista è tornato a terrorizzare Gotham con i suoi macabri enigmi, ma le sue macchinazioni non sono altro che il preludio ad una crisi ben più grave. Nel frattempo, il misterioso John Doe conosciuto nel manicomio di Arkham durante la prima stagione si sta man mano trasformando in Joker, il più acerrimo nemico del pipistrello... A influenzare questo processo sarete proprio voi, mediante le vostre scelte. Nonostante alcune fasi di stanca, l'opera di Telltale Games offre tantissimi momenti ad alta tensione che sapranno appassionare tutti i fan del Cavaliere Oscuro.

Shantae Half-Genie Hero (16 marzo-15 aprile)

La serie di WayForward sbarca per la prima volta nel mondo dell'alta definizione con Shantae Half-Genie Hero, un platform in 2D di ottima fattura che qualsiasi fan del genere dovrebbe giocare. La protagonista è ancora una volta Shantae, un mezzo-genio pronta ad intervenire per salvare Sequin Land da una nuova minaccia, l'audace pirata Risky Boots.

L'eroina è in grado di utilizzare un devastante attacco con la punta dei capelli per scacciare i mostri, oppure la Danza del Ventre per trasformarsi in creature molto potenti, come un pipistrello che può attraversare precipizi volando, un granchio che può muoversi sott'acqua e un topo capace di infilarsi in luoghi ristretti. L'efficacia delle trasformazioni può ulteriormente essere incrementata sbloccando nuove abilità lungo l'avventura. Completando il gioco è possibile accedere la Modalità Eroe, che fornisce l'accesso alla maggior parte delle trasformazioni fin dall'inizio per incentivare le speed run, e la Modalità Hardcore, con difficoltà aumentata. Leggete la recensione di Shantae Half-Genie Hero per saperne di più.

Castlevania Lords of Shadow 2 (1-15 marzo)

La storia di Gabriel Belmont, il guerriero della Confraternita della Luce divenuto Dracula, il Signore delle Tenebre, giunge a conclusione con Castlevania Lords of Shadow 2, titolo curato ancora una volta dagli spagnoli di MercurySteam. La storia comincia con una scena spettacolare: la Confraternita che egli stesso serviva ha radunato un possente esercito di oltre 500 mila uomini per assaltare il castello dove risiede. Dracula, tuttavia, si dimostra un osso incredibilmente duro...

Da quel punto in poi la storia si dipana lungo due archi temporali, nel passato e ai giorni nostri. Castlevania Lords of Shadow 2 perfeziona ulteriormente l'ottimo sistema di combattimento offerto dal predecessore, ma sostituisce la vetusta visuale fissa con una in terza persona a tutto vantaggio ella leggibilità dell'azione. Il punto debole della produzione è rappresentato dalle sezioni stealth ambientate nel presente, poco ispirate e talvolta noiose, che seguono un Dracula stanco e indebolito. Nonostante i difetti, Castlevania Lords of Shadow 2 è consigliato a tutti i fan dei titoli action e agli appassionati della saga, che possono così assistere alla sua conclusione. Tra le nostre pagine trovate la recensione di Castlevania Lords of Shadow 2.

Sonic Generations (16-31 marzo)

Sonic Generations, nato per celebrare i 20 anni dalla nascita del porcospino blu, può senza dubbio essere annoverato tra i migliori esponenti del filone 3D del franchise. Come il suo stesso titolo suggerisce, segna l'incontro tra due differenti generazioni: a causa di un buco temporale provocato da un nuovo nemico, Sonic e i suoi amici vengono catapultati nel passato, dove incontreranno le versioni più giovani di loro stessi!

Ciò si traduce in un gameplay molto variegato, che prendendo il meglio da entrambe le generazioni alterna sapientemente livelli in 3D, dove mettere in pratica il Turbo del Sonic Moderno, e stage 2D ispirati ai vecchi capitoli della serie, nei quali è possibile farsi largo facendo uso dello Scatto Avvitato del Sonic Classico. Una volta completati i livelli e liberati gli amici del porcospino, è possibile ritornarci per affrontare nuove sfide, a tutto vantaggio della rigiocabilità. Se volete saperne di più potete leggere la recensione di Sonic Generations.