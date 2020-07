Games with Gold: i nuovi giochi gratis Xbox One di agosto 2020

È innegabile che gran parte delle attenzioni di Mircosoft siano ormai rivolte ad Xbox Game Pass, un servizio destinato a segnare il futuro del suo intero ecosistema ludico, come ha chiaramente dimostrato il recente Xbox Games Showcase. La casa di Redmond, in ogni caso, continua a tenere fede al suo impegno selezionando ogni mese quattro giochi da regalare agli abbonati a Xbox Live Gold.



Anche ad agosto la selezione dei Games With Gold sembra incapace di far presa sul grande pubblico, vista la mancanza di giochi di particolare richiamo, ma quelli presenti sono perfettamente in grado di soddisfare i più nostalgici e gli amanti dei rispettivi generi di appartenenza. Ai due giochi per Xbox One, Portal Knights e Override: Mech City Brawl, vanno ad affiancarsi ben due titoli provenienti dalla prima generazione di Xbox, MX Unleashed e Red Faction II, con i quali è possibile fare un bel tuffo nel passato. Prima di andare alla scoperta dei nuovi giochi, ci teniamo a ricordarvi che siete ancora in tempo per riscattare alcuni dei Games With Gold di luglio 2020: WRC 8 e Juju saranno disponibili fino al 31 luglio, mentre Dunk Lords fino al 15 agosto.

Portal Knights (1-31 agosto)

Portal Knights è un sandbox 3D con dei forti elementi da gioco di ruolo. Nel titolo di Keen Games potete esplorare dozzine di isole tridimensionali generale in maniera causale, incontrare personaggi pittoreschi e completare le loro missioni al fine di salvarli e riportarli nel proprio mondo. Portal Knights mette a disposizione differenti classi giocabili, tra cui il guerriero, il mago e l'arciere, con le quali cimentarsi in combattimenti votati all'action che non disdegnano una sana dose di tattica.

Portal Knights è primariamente un sandbox, quindi offre anche la possibilità di creare la propria isola propria nella Modalità Creativa, realizzando strutture in maniera semplice e veloce, e decorando la propria casa con tantissimi materiali ed elementi d'arredo. È contemplato anche il multigiocatore, sia online (fino a quattro partecipanti) sia in locale (in split-screen per due giocatori). Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Portal Knights.

Override Mech City Brawl (16 agosto - 15 settembre)

Se la vostra passione preferita è quella di darle di santa ragione a bordo di robot alti quanto un grattacielo, allora Override: Mech City Brawl - un picchiaduro 3D sviluppato da The Balance - è quello che fa per voi. Avrete modo di divertirvi in un ampio campionario di modalità, che spaziano dall'immancabile campagna per giocatore singolo al versus in locale e online, passando per il party co-op dinamico da due a quattro giocatori.

Ogni mech è caratterizzato da uno stile di gioco differente con mosse speciali e mosse vincenti uniche, oltre ad essere pienamente personalizzabile nell'aspetto e nella dotazione di accessori. Gli scontri si svolgono in arene 3D distruttibili che riproducono città e paesi reali di tutto il mondo, come Tokyo, San Francisco o l'Egitto e il Messico. Particolarmente interessante la modalità cooperativa dinamica, che permette a un numero variabile da due a quattro giocatori di controllare parti differenti del medesimo mech!

MX Unleashed (1-15 agosto)

Direttamente dal 2004 e dalla primissima Xbox arriva MX Unleashed, un gioco di motocross freestyle che ha anticipato la serie MX vs ATV. Oltre alla modalità carriera, nella quale è possibile gareggiare in tantissimi tracciati, fare acrobazie e sbloccare segreti, è anche presente un ampio sandbox open world off-road, dove darsi letteralmente alla pazza gioia senza alcun limite.

Gli amanti della spettacolarità e dell'azione saranno felici di sapere che è anche possibile gareggiare contro veicoli non convenzionali, come camion, elicotteri e biplani. MX Unleashed è inoltre ottimizzato per Xbox One X, ciò significa che il supporto alla risoluzione 4K gli permette di non sfigurare sugli schermi dei moderni televisori.

Red Faction II (16-31 agosto)

Red Faction II è uno sparatutto in prima persona lanciato per la prima volta nel 2002. Ambientato sulla Terra del 2163, a 5 anni di distanza dal termine del primo capitolo, vi mette nei panni di Alias, un esperto di demolizioni impegnato a scacciare un tiranno dal proprio paese con l'aiuto di cinque compagni di squadra, ognuno specializzato in un metodo di devastazione.

All'alba del nuovo millennio il più grande vanto della produzione era rappresentato dalla distruttibilità ambientale, che offriva ai giocatori un ventaglio di opportunità inedite per l'epoca e che ha poi funto da base anche per i capitoli successivi della serie. Oggigiorno Red Faction II, per forza di cose, non è più in grado di stupire, ma potrebbe ugualmente fare la felicità dei più nostalgici e degli amanti della storia videoludica. Come MX Unleashed, anche Red Faction II è ottimizzato per Xbox One X.