Games with Gold: i nuovi giochi gratis per Xbox One di giugno 2020

Nonostante la grande attenzione che sta riservando a Xbox Game Pass, Microsoft non s'è affatto dimenticata di Xbox Live Gold, servizio ben più anziano che mese dopo mese continua a regalare giochi a tutti i suoi abbonati, che a giugno, come d'abitudine, riceveranno altri quattro Games with Gold: Shantae and the Pirate's Curse e Coffee Talk, entrambi per Xbox One; Destroy All Humans!, in arrivo direttamente dalla primissima Xbox; e Sine Mora, uscito originariamente su Xbox 360. Questi ultimi due possono essere giocati tranquillamente su Xbox One grazie al programma di retrocompatibilità.



Prima di passare in rassegna tutti i giochi, ci teniamo a ricordarvi che avete ancora diversi giorni per scaricare i Games with Gold di maggio 2020: V-Rally 4 e Overlord II rimarranno disponibili fino al 31 maggio, mentre Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr fino al 15 giugno.



Shantae and the Pirate's Curse per Xbox One (1-30 giugno)

A pochi mesi dall'aggiunta di Shantae Half-Genie Hero, l'eroina mezzo-genio dai capelli a frusta torna con un'altra avventura, Shantae and the Pirate's Curse. Uscito prima di Half-Genie Hero, Pirate's Curse è caratterizzato da uno stile grafico pixellato, e vede l'eroica danzatrice del ventre collaborare con la piratessa Risky Boots per salvare Sequin Land.

Shantae, purtroppo, ha perduto i suoi poteri magici, ma in compenso può usare un bel po' di armi per avanzare nelle missioni e sconfiggere nemici e boss. L'ambientazione è piuttosto vasta, e oltre a Sequin Land ci sono anche le isole maledette e i labirinti, dove sono nascosti i pezzi del Completo da Pirata: Pistola a Ruota, Cappello Pirata, Scimitarra, Stivali di Risky e perfino un Cannone!



Come in ogni platform che si rispetti, anche in Shantae and the Pirate's Curse ci sono innumerevoli segreti nascosti, e non mancano all'appello neppure finali multipli e la Modalità Pirata, ovvero un New Game+ grazie al quale è possibile riaffrontare l'avventura con tutti gli equipaggiamenti precedentemente conquistati. Leggete la nostra recensione di Shantae and the Pirate's Curse per saperne di più.

Coffee Talk per Xbox One (16 giugno - 15 luglio)

Coffee Talk prova a raffigurare le nostre vite nella maniera più umana possibile attraverso dei personaggi che sono ben più che umani. Il vostro compito, sostanzialmente, è quello di ascoltare i problemi degli altri e aiutarli servendogli una bevanda calda con gli ingredienti che avete a disposizione.

In una Seattle alternativa avrete modo di incontrare un'elfa perdutamente innamorata di un succubo, un alieno dall'animo turbato che tenta di comprendere le vite umane, e molti altri personaggi di questo tipo. In questa città, dipinta con uno stile in pixel art, elfi, orchi, sirene e molte altre razze fantastiche convivono assieme agli umani. Le diramazioni della storia, contrariamente a quanto accade in altri giochi simili, non vengono determinate dalle opzioni di dialogo scelte, bensì da come vengono servite le bevande ai clienti. Il tutto, è accompagnato da un sottofondo di musica jazz e lo-fi.

Destroy All Humans per Xbox One (1-15 giugno)

In arrivo direttamente dall'originale Xbox con tanto di supporto per Xbox One X, Destroy All Humans! è un gioco di azione e avventura che vi permette di vivere un'invasione aliena da un'altra prospettiva, mettendovi nei panni dell'extraterrestre Cryptosporidium 137 per terrorizzare gli abitanti del pianeta Terra e raccogliere il loro DNA.

A vostra disposizione, ovviamente, c'è un ampio arsenale di folli armi aliene, come la Pistola a Raggi, la Sonda Anale, il Detonatore Ionico, la Zap-o-Matic e il Decostruttore Quantico (una potente arma nucleare che lancia bombe radioattive). Non mancano all'appello neppure gadget tecnologici come il jet-pack, per coprire rapidamente previ distanze, e poteri come la telecinesi, con la quale scagliare camion, automobili e mucche in aria. C'è pure un UFO con cui rapire gli esseri umani!

Sine Mora per Xbox 360 e Xbox One (15-30 giugno)

Sine Mora< è uno shooter "bullet hell" dotato di una formula di gioco appagante ed innovativa che reinterpreta il genere senza stravolgerlo. Nel titolo sviluppato da Digital Reality e Grasshopper Manufacture, studio di Goichi Suda, siete chiamati a lottare contro il tempo, una risorsa talmente importante da sostituire la classica salute.

Il tempo scorre inesorabilmente nel mondo colorato - ma devastato dalla guerra - di Sine Mora: diminuisce in maniera repentina ogni qual volta la vostra nave subisce dei danni, ed aumenta con la distruzione dei velivoli avversari. La chiave della vittoria risiede quindi nell'ottima gestione del tempo a propria disposizione, che richiede precisione chirurgica, riflessi fulminei, dedizione e una sana dose di pazienza. Oltre alla Modalità Storia c'è anche l'Arcade, dove gli appassionati possono mettere alla prova le proprie abilità. La colonna sonora è composta da Akira Yamaoka, mentre i boss sono progettati da Mahiro Maeda.