Games with Gold ottobre 2019: arrivano Friday the 13th e Tembo

Subito dopo aver aggiunto nuovi giochi al catalogo di Xbox Game Pass, Microsoft ha pensato anche all'altro suo servizio di punta, Xbox Live Gold. Durante il mese di ottobre gli abbonati potranno aggiungere alla propria collezione quattro nuovi giochi gratuitamente. A guidare la selezione dei Games With Gold ci pensano Tembo the Badass Elephant e Friday the 13th: The Game per Xbox One, ai quali vanno ad unirsi due titoli provenienti dalla passata generazione di console, ovvero Disney Bolt e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge. Questi ultimi, come di consueto, potranno essere giocati anche su Xbox One e Xbox One X grazie al programma di retrocompatibilità.



Prima di procedere alla rassegna, abbiamo due comunicazioni di servizio per voi. Innanzitutto, sappiate che avete ancora qualche giorno di tempo per poter aggiungere alla vostra raccolta alcuni dei Games With Gold di settembre 2019. La Prima Stagione di Hitman e Tekken Tag Tournament 2 saranno disponibili fino al 30 settembre, mentre We Were Here lo sarà fino al prossimo 15 ottobre. Segnaliamo, infine, che sul Microsoft Store è possibile acquistare i primi due mesi di Xbox Game Pass Ultimate a soli 2 euro! Approfittatene il prima possibile!

Tembo the Badass Elephant per Xbox One (1-31 ottobre)

Tembo the Badass Elephant è un action/platform in due dimensioni sviluppato da Game Freak, studio responsabile della serie videoludica dei Pokémon. Il gioco è ambientato a Shell City, metropoli in stato d'emergenza a causa del devastante attacco operato dalle forze di Phantom guidate dal generale Krenman. L'esercito nazionale, impossibilitato a contrastare le macchine da guerra che avanzano lasciando dietro di sé una scia di distruzione, chiede aiuto a Tembo, l'elefante più tosto che c'è.

Tembo, aiutato dal suo compagno volante Picolo, è in grado di compiere una moltitudine di azioni, come saltare, appendersi, sfondare pareti a suon di pugni e frantumare tutto ciò che si trova sotto di lui con il suo abbondante posteriore. L'avventura è composta da 18 livelli, mentre lo stile grafico 2D si ispira chiaramente alla tradizione fumettistica. Vi consigliamo di leggere la recensione di Tembo the Badass Elephant del nostro Francesco Fossetti.

Friday the 13th: The Game per Xbox One (16 ottobre - 15 novembre)

Friday the 13th: The Game è un survival horror multigiocatore dalla struttura asimmetrica, che vede 7 giocatori nei panni di altrettanti sopravvissuti impegnati a scappare da un altro utente che invece assume il ruolo del celebre Jason Voorhees. Il titolo offre ai malcapitati tutti gli strumenti utili per poter sfuggire alla furia omicida del killer, ma devono essere abili a sfruttarli nei 20 minuti a disposizione, anche cooperando tra loro.

Dal canto suo, Jason (disponibile in numerose versioni ispirate ai diversi film della saga) ha a disposizione numerose abilità e si trova perfettamente a suo agio nei boschi. Si nutre della paura delle sue vittime e diventa sempre più forte con l'avanzare della notte. Come evidenziato nella recensione di Friday The 13th: The Game, il titolo è arrivato sul mercato con numerosi problemi, sia strutturali che tecnici. Molti, in ogni caso, sono stati risolti, e l'arrivo nella line-up di Games with Gold rappresenta un'ottima occasione per concedergli un'opportunità senza spendere neppure un soldo.

Disney Bolt per Xbox 360 e Xbox One (1-15 ottobre)

Disney Bolt è il videogioco ufficiale dell'omonima pellicola cinematografica datata 2008. Durante l'avventura, indirizzata in particolar modo ai più piccini, è possibile controllare il super-cagnolino Bolt e la sua padroncina Penny in una serie di missioni ambientate nell'universo di finzione della serie TV di cui sono protagonisti.

La storia ruota attorno al rapimento del padre di Penny ad opera del perfido Dr. Calico. Bolt può fare affidamento su una serie di super-poteri, mentre la ragazza è estremamente mobile grazie al suo monopattino. Il gioco si dipana attraverso 25 episodi, che il simpatico criceto Rhino guarda sul televisore di casa sua!

Ninja Gaiden 3: Razor's Edge per Xbox One e Xbox 360 (16-31 ottobre)

Ninja Gaiden 3: Razor's Edge è il risultato di una profonda revisione operata dal Team Ninja, che dopo aver ammesso il fallimento ideologico e commerciale del terzo capitolo, in perfetto stile giapponese si è rimesso al lavoro nel tentativo di rimediare al disastro. Ciò che ha tirato fuori non rappresenta il miglior capitolo della serie, ma sicuramente un gioco action degno del nome che porta.

Il parco mosse è molto ricco e permette di sperimentare numerose combinazioni differenti, sia nei panni del protagonista Ryu, che in quelli degli altri personaggi giocabili, ovvero Ayane, Momiji e Kasumi. Esattamente come gli altri giochi della serie, anche questo risulta essere molto impegnativo, anche durante le boss fight. La trama, invece, è decisamente debole, e purtroppo non ha subito alcun cambiamento con l'opera di revisione, a differenza di tutte le altre componenti del gioco. Potete approfondire l'argomento leggendo la recensione di Ninja Gaiden 3: Razor's Edge per Xbox 360.