Games with Gold: quattro nuovi giochi gratis per Xbox Series X/S a luglio

Per il mese di luglio, Microsoft ha preparato una line-up di Games with Gold sicuramente poco appariscente, composta com'è da produzioni indipendenti e sconosciute ai più. Per gli abbonati rappresenta senza dubbio un'ottima occasione per scoprire dei giochi interessanti di cui non avevano mai sentito parlare, anche se appare evidente che Xbox Live Gold non goda più la stessa considerazione riservata al cugino Game Pass. Non possiamo fare a meno di notare, inoltre, che tra i giochi retrò figura Torchlight, un titolo che era già stato offerto nell'agosto del 2019.



Prima di andare alla scoperta di tutte le novità, ci teniamo a segnalarvi che avete ancora diversi giorni di tempo per aggiungere alla vostra raccolta uno dei Games with Gold di giugno 2022: parliamo di Project Highrise: Architect's Edition, che non verrà rimosso prima del 15 luglio.

Beasts of Maravilla Island (Xbox One e Series X|S) - dal 1° al 31 luglio

Beasts of Maravilla Island è un'avventura tridimensionale nella quale siete chiamati ad accompagnare una giovane fotografa naturalista alla scoperta degli ecosistemi e delle straordinarie creature di Maravilla Island. L'isola, purtroppo, sta perdendo la sua magia protettiva, e l'unico modo per salvarla è quella di ristabilire la fede dell'umanità nell'elemento magico.

Armata solamente del diario del nonno e della sua fotocamera, Marina Montez si addentra in Maravilla Island risolvendo enigmi ambientali basati su flora e fauna, e fotografando le favolose bestie che la popolano. Da un chiassoso coccodrillo-lontra a un uccello-scimmia perdutamente innamorato, fino ad arrivare a degli strambi volatili travestiti di banane: il gioco sviluppato (non a caso) da Banana Bird Studios punta ad instillare un costante senso di meraviglia offrendo numerose opportunità di interagire con creature uniche in maniera genuina. Si tratta di un'esperienza leggera perfetta per dimenticarsi del fracasso della vita quotidiana o da intervallare con altri giochi ben più impegnativi.

Relicta (Xbox One e Series S|X) - dal 16 luglio al 15 agosto

Relicta è un puzzle-game in prima persona basato sulla fisica ambientato nelle profondità della Luna. Nei panni di uno scienziato sperduto in un base inquietante e derelitta, dovete farvi strada attraverso i crateri terraformati manipolando la gravità e il magnetismo per risolvere degli enigmi fisici.

Oltre a mettere alla prova il vostro ingegno, Relicta intesse anche una background fatto di retroscena profondi ed intrighi politici orbitali, che si lascia scoprire solamente da chi è in grado di armarsi della pazienza necessaria per esplorare ogni angolo con attenzione. Sepolto nei crateri lunari, infatti, giace un segreto che potrebbe rivendicare la vita del protagonista oppure cambiare per sempre il destino dell'umanità. Il tutto è accompagnato da una colonna sonora immersiva pensata per accompagnare adeguatamente le tinte di un thriller psicologico fantascientifico.

Thrillville Fuori dai Binari (Xbox 360, One e Series X|S) - dal 1° al 15 luglio

Direttamente dal 2007 arriva Thrillville: Fuori dai Binari, un simulatore di parchi di divertimenti firmato da Frontier Development, tra i maestri indiscussi del genere. La particolarità di questo titolo risiede nella sua inclinazione alla spettacolarità, dal momento che invita a creare decine di montagne russe al cardiopalmo, con animatronic, anelli di fuoco, esplosioni e palle di cannone.

Thrillville: Fuori dai Binari include anche 34 mini-giochi, 15 aree a tema e una storia composta da oltre 100 missioni, che prevede interazioni sociali e conversazioni approfondite con gli ospiti del parco. Ascoltare il pubblico e comprendere i suoi desideri è essenziale, poiché fornisce dei preziosi indizi sulla direzione da intraprendere per lo sviluppo e l'espansione del parco, possibile grazie a delle approfondite opzioni di personalizzazione. Attenzione, però: non tutte le opinioni dei visitatori meritano di essere ascoltate!

Torchlight (Xbox 360, One e Series X|S) - dal 16 al 31 luglio

Concepito e lanciato in un'epoca in cui il mondo videoludico attendeva con impazienza Diablo 3, Torchlight è un action RPG fortemente debitore della lezione impartita dalla rinomata saga di Blizzard Entertainment. Non a caso, nei titoli di testa del gioco di Runic Games figurano Max Schaefer e Erich Schaefer, i co-designer di Diablo e Diablo II.

L'avventura di Torchlight comincia nell'omonima cittadina edificata al di sopra di una miniera di Ember, un minerale capace di imbrigliare persone e oggetti con la magia. Contaminate dal suo potere, legioni di mostri hanno invaso le gallerie e le caverne sotto la città: il vostro compito sarà quello di addentrarvi nei dungeon e sconfiggere il male che si annida al loro interno scegliendo di impersonare un personaggio a scelta tra il Destroyer (il classico guerriero), il Vanquisher (che predilige il combattimento a distanza) e l'Alchemist (un potente mago spara-incantesimi). Ad accompagnarvi c'è anche un fidato pet, un compagno animale.



Se siete degli abbonati di lunga data, è possibile che Torchlight per 360 sia già nella vostra collezione, dal momento che ha già fatto parte dei Games with Gold di agosto 2019.