Games with Gold di settembre: i nuovi giochi gratis per Xbox One

Nonostante stia riponendo molti dei suoi sforzi nel supporto a Xbox Game Pass, servizio che rappresenta presente e futuro della compagnia, Microsoft continua a mantenere il proprio impegno nei confronti di tutti gli abbonati a Xbox Live Gold regalando ogni mese quattro giochi pescati da un catalogo che abbraccia ben tre generazioni di console. A guidare la selezione del mese di settembre ci pensano Tom Clancy's The Division e The Book of Unwritten Tales 2, entrambi per Xbox One. Ad affiancarli ci pensano De Blob 2 per Xbox 360 e Armed and Dangerous per Xbox. Prima di scoprirli uno ad uno, ci teniamo a ricordarvi che avete ancora qualche giorno di tempo per scaricare uno dei giochi gratis di agosto per Xbox One e Xbox 360, ovvero Override Mech City Brawl, che non lascerà la selezione prima del 15 settembre.

Tom Clancy's The Division per Xbox One (1-30 settembre)

Dopo aver trascorso un periodo in Xbox Game Pass, Tom Clancy's The Division si presenta ora anche agli abbonati Xbox Live Gold. Gran parte della comunità di gioco si è trasferita sui server del suo seguito - Tom Clancy's The Division 2 - ma il looter shooter in terza persona di Ubisoft è sempre popolato, e l'arrivo tra i Games With Gold garantirà sicuramente una nuova iniezione di utenti. Nel mondo di gioco una devastane epidemia si è abbattuta su New York durante il Black Friday, uccidendo migliaia di persone. I servizi di base sono progressivamente venuti a mancare, e i sopravvissuti sono stati messi in ginocchio dalla carenza di cibo e acqua.

In questa Grande Mela allo sbando, dovete vestire i panni di un agente della Divisione e unire le forze con altri due giocatori per riportare l'ordine in una giungla urbana finita in mano a fazioni senza scrupoli. Tra un'intensa sparatoria e l'altra, come in ogni looter shooter che si rispetti, dovete potenziare il vostro personaggio, sbloccare nuove abilità e mettere le mani su equipaggiamenti sempre più rari e potenti. All'esperienza cooperativa offerta dalle missioni della storia e dagli incarichi collaterali va ad affiancarsi anche la componente competitiva della Zona Nera. L'esperienza è affrontabile per la maggior parte anche in solitaria, ma vi consigliamo di assemblare una squadra di amici per massimizzare il divertimento.

The Book of Unwritten Tales 2 per Xbox One (16 settembre - 15 ottobre)

Sviluppato da KING Art, già creatori di The Book of Unwritten Tales, The Critter Chronicles e The Raven: Legacy of a Master Thief, The Book of Unwritten Tales 2 è un punta e clicca fantasy pervaso da un forte senso dell'umorismo, con il quale viene tratteggiata una divertente parodia che mescola Il Signore degli Anelli, Il Trono di Spade, Harry Potter, Lo Hobbit, World of Warcraft e altre opere del genere.

Lungo le circa venti ore necessarie a completare la storia, troverete centinaia di enigmi bizzarri e logici allo stesso tempo, l'ormai consolidato gameplay multi-personaggio che caratterizza la serie (Wilbur, Nate, Ivo e Critter), un cast variegato con alcune new entry e una colonna sonora epica, composta da tracce vecchie e nuove.

De Blob 2 per Xbox 360 (1-15 settembre)

De Blob 2 è un'avventura 3D colorata e piena di azione. Dopo i fatti narrati nel primo capitolo, il Compagno Nero e gli Inky sono tornati con un nuovo piano per eliminare i colori da Prisma City, e adesso spetta al protagonista Blob e ai suoi amici darsi da fare per riportare vivacità agli abitanti della città.

Nonostante il tono scanzonato, la trama di De Blob 2 è tutto fuorché superficiale, e dietro all'opposizione tra il colore e il bianco & nero cela qualche rimando al filone romanzesco delle distopie, imbastendo un discorso politico sull'importanza di ribellarsi ad una dittatura. Il gameplay, che si esplica lungo 12 livelli, è invece piuttosto semplicistico, e vede Blob impegnato a raccogliere i colori dalle vasche o dai serbatoi per poi dedicarsi alla pittura saltando da una piattaforma all'altra. Simile formula rende De Blob 2 adatto a tutte le età, anche ai più piccini. Grazie al programma di retrocompatibilità può essere giocato anche su Xbox One.

Armed and Dangerous per Xbox (16-30 settembre)

Armed and Dangerous è uno sparatutto in terza persona sviluppato da Planet Moon Studios per conto di LucasArts risalente all'ormai lontano 2003. Il titolo vi cala nei panni di Roman, un membro dei Cuori di Leoni, una banda di ribelli senza peli sulla lingua alle prese con una missione impossibile: mettere a segno il furto più grande della storia e, già che ci sono, salvare il mondo.

Per fortuna, sono dotati di un vasto e variegato arsenale, con il quale trivellare di colpi i loro nemici: da mitragliatrici a fucili di precisione, passando per lanciarazzi e folli armi come un generatore di mini buchi neri e la Land Shark Gun, che spara letteralmente uno squalo che nuota sottoterra e mangia i nemici ignari della sua presenza. Armed and Dangerous è ottimizzato per Xbox One X, pertanto nonostante gli anni che si porta sul groppone è stato adattato per non sfigurare sugli schermi 4K.