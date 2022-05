Games with Gold: anche Viva Pinata tra i nuovi giochi gratis Xbox Series X

I servizi in abbonamenti si evolvono e si espandono, ma Games with Gold non dà segnali di cambiamento e prosegue imperterrito per la sua strada. A maggio porta a tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate altri quattro giochi gratis per console, due provenienti dalla generazione One e due dedicati ai nostalgici della 360. Prima di andare alla scoperta della nuova selezione mensile, ci teniamo ad avvisarvi che avete ancora un bel po' di tempo per riscattare uno dei Games with Gold di aprile 2022: Hue per Xbox One e Series X|S non verrà rimosso prima del 15 maggio!

Yoku's Island Express (Xbox One e Series X|S) - dal 1° al 31 maggio

Quando è approdato sull'isola di Mokumana, il piccolo Yoku voleva solo godersi la vita prendendo il sole e consegnando pacchi in un paradiso tropicale. Purtroppo, un'antica divinità è rimasta intrappolata in un sonno irrequieto e il postino in miniatura è stato costretto a mettersi all'opera per aiutare gli abitanti del villaggio.

Yoku's Island Express è un platform 2D che cala meccaniche da flipper all'interno di un'impalcatura da metroidvania, creando un mix fuori dagli schemi in cui lo spirito d'osservazione, la prontezza dei riflessi e la curiosità ricoprono un ruolo decisivo nel completamento delle sfide dell'isola e degli incarichi dei suoi stravaganti abitanti. Il tutto è condito da una presentazione grafica vibrante e fresca, ma di questo ne abbiamo parlato in maniera ancor più approfondita nella nostra, entusiastica recensione di Yoku's Island Express.

The Inner World - The Last Wind Monk (Xbox One e Series X|S) - dal 16 maggio al 15 giugno

Come il suo diretto predecessore, The Inner World - The Last Wind Monk è un'avventura grafica dal sapore retrò ricca di rompicapi, condita con un sagace senso dell'umorismo e calata in un mondo di gioco stupendamente caratterizzato.

Godibile anche senza aver giocato il primo The Inner World, la trama di The Last Wind Monk vede Robert impegnato in un'avventura alla ricerca dell'ultimo Monaco del Vento, l'unico in grado di aiutarlo a sventare i piani del malvagio Emil. Con lui ci sono Peck, un piccione leale ma incapace di volare, e Laura, una ribelle che perde facilmente le staffe e per cui Robert ha una cotta.



Durante l'avventura potrete passare in ogni momento da un personaggio all'altro, godendovi esilaranti dialoghi (doppiati in inglese e sottotitolati in italiano) e risolvendo tanti rompicapi, che grazie ad un sistema di indizi brevettato dal team di sviluppo risultano essere approcciabili dai videogiocatori di qualsiasi livello. Leggete la nostra recensione di The Inner World: The Last Wind Monk.

Hydro Thunder Hurricane (Xbox 360, One e Series X|S) - dal 1° al 15 maggio

Microsoft guarda al passato pescando dai recessi del catalogo di Xbox 360 Hydro Thunder Hurricane,gioco di corse arcade che vi mette alla guida di potenti motoscafi sui corsi d'acqua di tutto il mondo. Il titolo onora il suo leggendario predecessore, Hydro Thunder di Midway, con una fisica dell'acqua curatissima se contestualizzata all'epoca dell'uscita, ossia nel 2010.

I numeri parlano di ben 11 pericolosi tracciati, tra cui l'Isola dei Mostri, Triangolo delle Bermuda e Area 51, ognuno arricchito con salti, dislivelli, scorciatoie, oggetti distruttibili ed eventi attivabili dai giocatori, e ben 20 motoscafi sbloccabili, inclusi alcuni classici provenienti dall'Hydro Thunder originale. Variegato anche il parco modalità, con Gare, Sfida, Superslalom e Campionati, alle quali vanno ad unirsi le Gare Fantasma in cui si gareggia per battere i record dei propri amici.

Viva Piñata Party Animals (Xbox 360, One e Series X|S): dal 16 al 31 maggio

L'operazione nostalgia prosegue con Viva Piñata Party Animals, unico capitolo della serie a non essere stato sviluppato da Rare, bensì da Kroome Studios. Lanciato nel 2007 e basato sulla serie televisiva, abbandona gli elementi sandbox del capostipite per offrire un'esperienza basata sui mini-giochi, in pieno stile Mario Party.

Fino ad un massimo di quattro giocatori sono chiamati a competere su oltre 40 mini-giochi, tra i quali sono compresi anche delle corse in stile-kart, ma condotte a piedi. I personaggi giocabili sono otto: Hudson Horstachio, Paulie Pretztail, Fergy Fudgehog e Franklin Fizzlybear, ai quali vanno ad aggiungersi le loro controparti femminili. Al termine di ogni partita, vince il giocatore che ha collezionato il maggior quantitativo di caramelle nel corso della sfilza di mini-giochi, che può essere più o meno lunga in base alla durata della partita selezionata.



Viva Piñata Party Animals si porta un bel po' di anni sul groppone, ma può rappresentare un simpatico diversivo per i più piccoli e per i nostalgici che sono cresciuti guardando lo show TV.