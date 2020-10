Giochi Game Pass: le novità di novembre 2020 per Xbox, PC e Android

Per la terza volta in un solo mese ci ritroviamo a scrivere dei nuovi giochi in arrivo in Xbox Game Pass. Da quando il servizio ha debuttato in via ufficiale anche su Android grazie a xCloud, i ritmi degli aggiornamenti si sono fatti ancora più forsennati. La terza ondata di ottobre, che in realtà copre anche la prima parte di novembre, è composta dalla bellezza di 14 giochi estremamente differenti tra loro, che spaziano da fenomeni videoludici contemporanei a perle provenienti dal passato.



Prima di andare alla scoperta dei nuovi titoli, vi ricordiamo che nei giorni scorsi è arrivato nel catalogo Xbox One e Android anche Rainbow Six Siege, FPS tattico-competitivo di casa Ubisoft che ad oltre cinque anni dall'uscita continua ad attirare milioni di giocatori e a dominare la scena eSport. Sul versante xCloud per dispositivi mobili, segnaliamo invece l'aggiunta dei controlli touch per 10 nuovi giochi, ossia Dead Cells, Gucamelee! 2, Hellblade: Senua's Sacrifice, Hotshot Racing, Killer Instinct, New Super Lucky's Tale, Slay The Spire, Streets of Rage 4, Tell Me Why e UnderMine. Vi ricordiamo, inoltre, che il 30 ottobre lasceranno il catalogo i seguenti titoli: After Party (Xbox One), LEGO Star Wars III (Xbox One), Rise & Shine (Xbox One), Tacoma (Xbox One e PC), The Lord of the Rings: Adventure Card Game (Xbox One e PC) e The Red Strings Club (PC).

Carto (Xbox One e PC) - 27 ottobre

Carto è un gioco d'avventura basato su una meccanica rompicapo unica, che prevede il riposizionamento dei pezzi della mappa per modificare il mondo intorno. Usate questo potere per esplorare terre misteriose, aiutare personaggi pittoreschi e guidare Carto, la protagonista dell'avventura, nel suo viaggio per ricongiungersi alla famiglia.

Carto è una ragazza separata dalla nonna durante una tempesta. La giovane deve usare i suoi poteri innati di cartografia per tracciare mappe e manipolare il mondo intorno a lei nella sua missione per ritrovare la nonna. Man mano che Carto scopre "pezzi" della mappa di gioco, potete ridisporli per dare una nuova forma ai livelli e sbloccare percorsi, rompicapi e momenti della trama.

Day of the Tentacle, Full Throttle e Grim Fandango Remastered (Xbox One e PC) - 29 ottobre

Ai più giovani titoli come Day of the Tentacle, Full Throttle e Grim Fandango potrebbero dire ben poco, ma la verità è che ci troviamo dinanzi a tre giochi, tutti targati LucasArts, che hanno contribuito a scrivere la storia delle avventure grafiche e dell'intero medium videoludico.

In Day of the Tentacle c'è un tentacolo viola intenzionato a conquistare il mondo, mentre Full Throttle ci accompagna in un futuro post-apocalittico a bordo della motocicletta del rude, ma onesto Ben. Grim Fandango, invece, vede per protagonista lo sfortunato Manny Calavera, un agente di viaggi del Dipartimento della Morte che non riesce a guadagnare la tanto desiderata promozione, finché un giorno non piomba nel suo ufficio l'affascinante e misteriosa Mercedes Colomar...



Le tre avventure grafiche hanno in comune storie avvincenti, personaggi memorabili ed enigmi che richiedono un ampio utilizzo del pensiero laterale. I più giovani tra voi potrebbero faticare a metabolizzarne le meccaniche, appartenenti ad un epoca ormai passata, ma il nostro consiglio è di non demordere e di dargli una chance ora che sono entrati a far parte del catalogo di Xbox Game Pass.

Five Nights at Freddy's (Android, Xbox One e PC) - 29 ottobre

Five Nights at Freddy's è il primo capitolo di una serie survival horror che ha riscontrato un grande successo nell'ambito della scena indipendente. Il gioco è ambientato nel ristorante Freddy Fazbear's Pizza, un locale famoso, oltre che per la buona cucina, anche per gli spettacoli con pupazzi animatronici, tra i quali figurano Bonnie, Chica, Foxy e la mascotte Freddy Fazbear. Di giorno sono immobili, mentre di notte sono liberi di vagare e dare la caccia alla guardia notturna Mike Schmidt.

Dal piccolo ufficio di Mike e con una visuale in prima persona, dovete guardare attentamente le telecamere di sicurezza per assicurarvi che gli animatroni non possano raggiungervi per uccidervi. Avete una quantità molto limitata di elettricità da poter utilizzare ogni notte, ciò significa che se rimanete a corto di energia non potrete più usare le porte di sicurezza e le luci! Riuscirete a sopravvivere per tutte e cinque le notti?

PlayerUnknown's Battlegrounds (Android) - 29 ottobre

Il battle royale che ha dato il via ad un intero fenomeno potrà presto essere giocato anche su Android grazie allo streaming di xCloud. L'obiettivo di PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG, per gli amici) è semplice, ma arduo da conseguire: sconfiggere tutti gli avversari (99 in tutto) e rimanere l'ultimo in vita... Winner winner chicken dinner!

Contrariamente a Fortnite PUBG offre un approccio più realistico al combattimento e mappe multiple di differente morfologia e dimensione: al campo di addestramento (2x2 Km), vanno ad affiancarsi la tropicale Sanhok (4,4 Km), l'innevata Vikendi (6x6 Km), la desertica Miramar (8x8 Km), la verdeggiante Erangel (8x8 Km), l'isola nordafricana Karakin (2x2 Km) e la vulcanica Paramo (3x3 Km).

ScourgeBringer (Android) - 29 ottobre

Già su Xbox One dallo scorso 21 ottobre, ScourgeBringer arriva adesso anche su Android. Sviluppato dagli autori di NeuroVoider, è un platform roguelite a metà strada tra Dead Cells e Celeste, che offre azione elettrizzante e grande libertà di movimento. Ambientato in un mondo post-apocalittico in cui un'entità misteriosa ha gettato l'umanità nel caos, ScourgeBringer vi mette nei panni di Kyhra, la guerriera più letale del suo clan.

Il suo obiettivo è quello di esplorare l'ignoto e aprire un varco attraverso macchine antiche che proteggono il sigillo del suo passato, e forse anche la redenzione dell'umanità. Il tutto, sfruttando un sistema di combattimento frenetico e basato esclusivamente sugli attacchi.

Unruly Heroes (Android, Xbox One e PC) - 29 ottobre

Ispirato al celebre romanzo cinese "Il viaggio in Occidente", Unruly Heroes narra le gesta di quattro improbabili eroi che devono attraversare mondi fantastici per raccogliere tutti i frammenti di un rotolo sacro che li teneva in equilibrio... o morire provandoci.

Con la sua ambientazione vivace e lussureggiante, Unruly Heroes si presenta come una scherzosa rivisitazione della storia originale, con meccaniche di gameplay che prevedono salti, arrampicate, sfide inattese e battaglie intense contro orde di nemici e temibili boss. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita nella nostra recensione di Unruly Heroes.

Celeste (Android, Xbox One e PC) - 5 novembre

Celeste è un gioco d'avventura in due dimensioni single player dalla forte componente narrativa, con personaggi carismatici e una commovente storia alla ricerca di sé. La protagonista, Madeline, è chiamata ad affrontare i suoi demoni in un viaggio verso la cima del Monte Celeste, ricco di insidie e segreti da scoprire.

Ne scaturisce un platform bidimensionale dotato di cuore e cervello: da un lato un delicato racconto sulla depressione e il significato dell'esistenza, dall'altro un level design geniale con un tasso di difficoltà ben superiore alla media. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Celeste.

Comanche (PC) - 5 novembre

Comanche è uno sparatutto a base di elicotteri ambientato in un futuro prossimo. Il gioco offre l'opportunità di affrontare una campagna per giocatore singolo incentrata su un conflitto di proporzioni globali, oppure darsi battaglia con gli utenti di tutto il mondo in diverse modalità di gioco team-based.

Durante i combattimenti a bordo degli elicotteri è possibile prendere in ogni momento il controllo di un drone con abilità uniche, con l'obiettivo di recuperare risorse preziose o infiltrarsi in edifici per iniziare o interrompere delle manovre di hacking. Il multiplayer prevede una modalità basata su obiettivi, Infiltration, in cui due squadre da quattro giocatori sono suddivise in attaccanti e difensori, e Blackbox, essenzialmente un team deathmatch.

Deep Rock Galactic (Android, Xbox One e PC) - 5 novembre

Deep Rock Galactic è uno sparatutto in prima persona fantascientifico cooperativo con tostissimi nani spaziali, ambienti completamente distruttibili, grotte generate proceduralmente e orde infinite di mostri alieni. Il pianeta Hoxxes IV presenta un'elevata concentrazione di minerali, e gli unici in grado di estrarli e, al contempo, eliminare le creature ostili, sono i nani.

In Deep Rock Galactic dovete collaborare con altri tre giocatori per scavare, esplorare e farvi strada in un sistema di enormi grotte infestate da orde di nemici mortali e risorse preziose. Per quest'impresa potete scegliere tra quattro differenti classi: l'Artigliere (esperto in armi), l'Esploratore (illumina ed esplora le grotte), il Trivellatore (apre varchi nelle rocce più resistenti) e l'Ingegnere (aiuta la squadra costruendo strutture difensive e torrette).

Eastshade (Android, Xbox One e PC) - 5 novembre

Eastshade è un'avventura esplorativa open world rilassante e piena di carattere, che vi mette nei panni di un pittore viaggiatore. Il vostro compito è quello di creare dei quadri ovunque vi troviate, per poi regalarli agli abitanti del luogo per svelare dei segreti ed ottenere degli oggetti in cambio.

Per completare le missioni è necessario acquisire schemi e materiali di produzione, oltre che intrattenere conversazioni vocali dinamiche con i personaggi non giocanti. Durante la progressione, inoltre, scoprirete in che modo le vostre azioni possono influenzare il mondo che vi circonda.

Knights and Bikes (Xbox One e PC) - 5 novembre

Knight and Bikes è un action adventure disegnato a mano ambientato su un'isola britannica negli anni 80. È una storia di formazione che vede le due protagoniste, Nessa e Demelza, impegnate a esplorare Penfurzy sulle loro bici alla ricerca di un leggendario tesoro perduto.

Lungo il loro cammino, accompagnate dalla loro oca domestica e dalla testa di un cavaliere non morto, potranno raccogliere oggetti d'ogni genere e potenziamenti per le bici da utilizzare per inoltrarsi sempre più nell'isola, tra stradine di campagna, spiagge ventose, impenetrabili foreste, parchi divertimento e antiche rovine.

Ark Survival Evolved - Explorer's Edition (Android, Xbox One e PC) - 17 novembre

Ark: Survival Evolved è un gioco di sopravvivenza giocabile sia in prima che in terza persona, ambientato in un mondo ostile popolato da dinosauri e altre temibili creature preistoriche. All'inizio del gioco vi risvegliate nudi, affamati e congelati su un'isola misteriosa, e per sopravvivere dovete cacciare, raccogliere, creare oggetti, coltivare e costruire ripari, facendo inoltre affidamento su tutto il vostro ingegno per uccidere, addomesticare e cavalcare i dinosauri e le altre bestie primitive.

L'Explorer Edition di Ark: Survival Evolved offerta agli abbonati a Xbox Game Pass combina il gioco base con tre pacchetti di espansione - Scorched Earth, Aberration ed Extinction - potenzialmente in grado di aggiungere quasi 900 ore di gioco!