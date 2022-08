Giochi gratis per Xbox: c'è Portal 2 tra i Games with Gold di settembre

I Games with Gold di settembre 2022 formano una line-up storica, dal momento che rappresenta l'ultima ad includere dei giochi per Xbox 360. A partire dal mese di ottobre gli abbonati riceveranno solo giochi delle generazioni più recenti, dunque Microsoft ha scelto di chiudere quest'importante capitolo della storia del servizio Xbox Live Gold con un classico di prim'ordine, Portal 2, ancora oggi annoverato tra i migliori videogiochi di sempre.



L'ultima coppia dei titoli retrocompatibili viene completata da Thrillville, mentre dalla generazione di Xbox One arrivano Gods Will Fall e Double Kick Heroes. Prima di andare alla scoperta dei quattro nuovi giochi di settembre, ci teniamo tuttavia a ricordarvi che avete ancora un po' di tempo per aggiungere alla vostra raccolta alcuni dei Games with Gold di agosto 2022 (nel caso ve li foste persi): Calico e Monaco: What's Yours Is Mine rimarranno a disposizione ancora per l'intera giornata odierna, mentre ScorugeBinger non ci saluterà prima del 15 settembre.

Gods Will Fall (Xbox One e Series X|S): dal 1° al 30 settembre

Ad aprire la selezione di settembre ci pensa Gods Will Fall, un gioco d'azione con visuale dall'alto in cui siete chiamati a condurre in battaglia otto coraggiosi guerrieri celtici sopravvissuti alla distruzione del loro esercito.

Scampati alla rovina per il rotto della cuffia, decidono di imbarcarsi nell'ardua impresa di recidere la crudele morsa degli dei sull'umanità, che perdura da millenni. Propense alla crudeltà e alla sofferenza, le divinità chiedono di essere servite con cieca adorazione attraverso un giuramento di fedeltà imposto ad ogni uomo, donna e bambino, e chi non si sottomette alla loro volontà perisce di una morte lenta e dolorosa.



Alla guida del vostro clan composto da otto guerrieri - generati in maniera casuale sia nell'aspetto, sia nell'equipaggiamento - siete quindi chiamati a guidare l'insurrezione e plasmare il destino del mondo (e il finale dell'avventura) compiendo scelte decisive. L'influenza del filone roguelike si percepisce anche nell'impostazione delle partite, dato che gli otto combattenti rappresentano a tutti gli effetti le vite a vostra disposizione: perderli tutti prima d'aver massacrato i dieci dei del mondo di gioco equivale a game over. Approfondite la questione nella nostra recensione di Gods Will Fall.

Double Kick Heroes (Xbox One e Series X|S): dal 16 settembre al 15 ottobre

Si cambia completamente genere con Double Kick Heroes, un mix tra uno shoot'em up e un gioco musicale a ritmo di metal. A bordo di una Gundillac, siete chiamati sfrecciare lungo un'autostrada infernale e uccidere tonnellate di mostri pixellati.

La campagna principale, che trae palesemente ispirazione dall'immaginario partorito dalla mente di Robert Rodriguez, narra una storia di ragazzi fuori dal comune che vivono una vita fatta si sesso, droga e heavy metal. Sono ben trenta i livelli che la compongono, accompagnati da altrettante tracce musicali realizzate appositamente da elmobo. A completare l'offerta ci pensano la Modalità Arcade, che va dritto al sodo offrendo l'opportunità di scegliere i livelli da suonare e padroneggiare, e l'Editor, grazie al quale è possibile importare i propri brani musicali per creare dei livelli personalizzati.

Thrillville (Xbox 360, One e Series X|S): dal 1° al 15 settembre

A qualche mese di distanza da Thrillville: Fuori dai Binari, arriva in Xbox Live Gold anche il capostipite della serie di Frontier Developements, Thrillville, un simulatore di parchi divertimento a tutto tondo datato 2006.

Thrillville consta di due modalità di gioco principali. La prima, mette a disposizione una serie di cinque parchi a tema da gestire a portare al successo. La seconda, vi cala nei panni dei visitatori permettendovi di provare le attrazioni che voi stessi avete progettato, come le piste dei go-kart, i percorsi del mini-golf, l'autoscontro e il tirassegno. Tutti i mini-giochi sono progettati per ospitare fino a quattro giocatori in contemporanea e sono perfetti per animare le serate tra amici.

Portal 2 (Xbox 360, One e Series X|S): dal 16 al 30 settembre

Oltre dieci anni e non sentirli. Portal 2 è un classico del medium videoludico, uno di quei titoli che chiunque dovrebbe giocare almeno una volta nella vita. Attingendo alla formula di successo del piccolo capostipite della serie, questo secondo capitolo ripropone i puzzle ambientali basati sulla fisica e li accoppia con un comparto narrativo curato e stratificato, con nuovi personaggi e una storia appassionante.

Il cuore dell'esperienza ruota attorno alla Portal Gun, una pistola speciale che - tramite una visuale in prima persona - permette di creare un portale d'ingresso e uno d'uscita. Per essere attraversate e completaet con successo, le stanze di test e le location che compongono i laboratori di Aperture Science richiedono un grande spirito d'osservazione, un tempismo sopraffino e un impiego oculato dei numerosi strumenti al loro interno.



A guidare la progressione ci sono ancora una volta le osservazioni di GLaDos (interpretata dalla magistrale Ellen McLain), una super intelligenza artificiale arguta, narcisista e passiva-aggressiva che ama mettervi in difficoltà, stavolta affiancata da Wheatley (un eccellente Stephen Merchant), un robottino sferico con qualcosa da nascondere e una parlantina alla Woody Allen. Il pacchetto è completato da una modalità cooperativa per due giocatori dotata di storia, personaggi e giocabiltà totalmente originali, in grado di regalare ore e ore di divertimento aggiuntive. Leggete la nostra recensione di Portal 2.