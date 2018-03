Giochi in uscita su PC, le novità di aprile 2018

Aprile sarà un mese meno ricco di uscite rispetto a marzo, ma non per questo privo di titoli interessanti. Gli utenti PC potranno giocare a Frostpunk, il nuovo gestionale survival degli autori di This War of Mine, mentre gli amanti della strategia potranno dedicarsi a Battletech, tattico a turni basato sull'impiego dei mech. I possessori di un visore per la realtà virtuale, inoltre, potranno finalmente immergersi in Skyrim VR. Di seguito, tutte le uscite previste su Personal Computer ad aprile 2018.

The Elder Scrolls V Skyrim VR

Sviluppatore: Bethesda Game Studios

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 3 Aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 59,99 euro



A distanza di oltre quattro mesi dal suo debutto su PlayStation VR, finalmente Skyrim VR si prepara ad approdare su PC per i visori HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Il riadattamento in realtà virtuale di Skyrim ha già raccolto grandi consensi su PlayStation 4, dovendosi però scontrare con i limiti hardware della console e con i controlli migliorabili del PlayStation Move. Considerando che il gioco potrà contare sulla presenza delle tre espansioni (Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn) e su tutti gli upgrade tecnici del caso, Skyrim VR non potrà mancare assolutamente nella libreria degli utenti VR che giocano su PC. Il titolo perfetto da accostare a Fallout 4 VR, per la gioa di tutti i giocatori di ruolo.

Crisis on the Planet of the Apes

Sviluppatore: Imaginati

Publisher: FoxNet VR Studio

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 3 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Crisis on the Planet of the Apes è la nuova avventura VR basata sul franchise Il Pianeta delle Scimmie, una nuova esperienza in realtà virtuale pensata per i visori HTC Vive e Oculus Rift. Il titolo si presenta come un un action in prima persona ambientato dopo la diffusione di una epidemia che ha provocato strane mutazioni tra le scimmie, arrivando a decimare la razza umana. La nostra missione, nei panni di un primate, sarà quella di liberarci dalla schiavitù mentre esploreremo un mondo distrutto e pieno di insidie, nel tentativo di ritrovare la nostra famiglia e di riunirci a loro dopo anni di lotte e sofferenze.

Extinction

Sviluppatore: Iron Galaxy Studios

Publisher: Modus Games

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 10 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Extinction consentirà ai giocatori di combattere creature mostruose e gigantesche, con l'obiettivo di salvare l'umanità dalla sua estinzione. Il titolo promette una campagna single player a tutto tondo, con l'inclusione di quest secondarie, un sistema di combattimento basato sulla skill, un'ambientazione altamente interattiva, numerosi scenari di battaglia e sessioni di combattimento aperte alla libertà di approccio. Presente anche una modalità chiamata Extinction, proprio come il titolo del gioco, comparabile ad una normale variante a orde in cui bisognerà affrontare diverse ondate di nemici. L'appuntamento è fissato per il 10 aprile su PC.

Masters of Anima

Sviluppatore: Passtech Games

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 10 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 17,99 euro



Presentato come un Action RPG dalle venature strategiche, Masters of Anima si propone come una piccola produzione dai buoni spunti di gameplay. Protagonista dell'avventura è Otto, giovane guerriero impegnato in una lotta contro il male a suon di combattimenti e incantesimi. Trattandosi di un apprendista dell'Anima, il nostro eroe sarà in grado di evocare un esercito di guardiani magici da far lottare al proprio fianco, così da potergli impartire una serie di ordini nel corso delle battaglie. Un mix interessante di azione e strategia in arrivo su PC il 10 aprile.

Frostpunk

Sviluppatore: 11 bit studios

Publisher: 11 bit studios

Genere: Survival/Strategia

Data di uscita prevista: 24 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Frostpunk è il nuovo survival game gestionale di 11 bit Studios, lo stesso team dietro This War of Mine. In un mondo completamente congelato, l'uomo ha sviluppato una nuova tecnologia a vapore pensate per contrastare il rigidissimo freddo. In questo contesto, tuttavia, la società ha bisogno di riorganizzarsi per combattere contro le minacce dell'ambiente: spetterà proprio al giocatore gestire tutti gli strumenti disponibili, adoperare le risorse necessarie e prendere le decisioni più difficili per garantire la sopravvivenza dell'umanità. Dal momento che il numero di sviluppatori impegnati sul progetto ammonta a 60 (contro i 12 di This War of Mine), Frostpunk si presenta come il progetto più ambizioso mai realizzato da 11 bit Studios.

The Swords of Ditto

Sviluppatore: One Bit Beyond

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 24 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 15,99 euro



Il 24 aprile sarà il turno di The Swords of Ditto, il nuovo Action RPG con visuale dall'alto di One Bit Beyond e Devolver Digital. Il gioco si distingue per uno stile grafico cartoon e per la generazione procedurale dei dungeon, in modo da garantire un'avventura diversa nel corso delle varie run. A livello di meccaniche e impostazione ci sono diversi punti di contatto con Zelda: A Link to the Past, incluso il sistema di progressione del personaggio e la possibilità di raccogliere nuove armi, oggetti e armature con cui potenziarsi. Presente anche una modalità co-op per affrontare l'intera avventura in compagnia di un amico.

Battletech

Sviluppatore: Harebrained Schemes

Publisher: Paradox Interactive

Genere: Strategico a turni

Data di uscita prevista: 24 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Dal creatore dell'originale MechWarrior, Jordan Weisman, e dagli sviluppatori di Shadowrun Returns, BattleTech ci catapulta nel lontano 3025, nel bel mezzo di un lunghissimo conflitto che viene combattuto a bordo dei potenti mech da battaglia. Al comando di questi robot dovremo affrontare intensi combattimenti a turni, potenziare le nostre unità e distruggere chiunque si metterà fra noi e la vittoria finale. Dopo la campagna Kickstarter conclusasi con grande successo (raccolti oltre 2.5 milioni di dollari), finalmente Battletech si prepara a debuttare sui nostri PC il 24 aprile, presentandosi come uno strategico a turni dal sapore tradizionale.

Sinner: Sacrifice for Redemption

Sviluppatore: Dark Star

Publisher: Another Indie

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 25 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



A fine mese sarà il turno di Sinner: Sacrifice for Redemption, nuovo Action RPG cinese di Dark Star ispirato a due capolavori come Dark Souls e Shadow of the Colossus. I giocatori vestiranno i panni di Adam, un soldato senza memoria che ha intrapreso un viaggio per redimere la propria anima. Nei suoi panni affronteremo otto ripugnanti boss, con lo scopo di espiare le nostre colpe. Per poter accedere allo scontro, tuttavia, il protagonista dovrà fare un sacrificio e abbassare di un livello una statistica: in questo modo ogni combattimento sarà più impegnativo del precedente, costringendoci a ponderare con molta attenzione le nostre scelte in battaglia

Ys VIII: Lacrimosa of Dana

Sviluppatore: Nihon Falcom

Publisher: NIS America

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 54,99 euro



A distanza di sette mesi dalla versione PlayStation 4, YS VIII: Lacrimosa of Dana dedutterà anche su PC ad aprile, proponendo una nuova avventura originale: dopo un naufragio, Adol si risveglia su un'isola maledetta insieme ad altri superstiti pronti a collaborare per sopravvivere, scappare dall'isola e risolvere il mistero dell'affascinante fanciulla dai capelli blu. Lacrimosa of Dana si presenta come un Action RPG di stampo tradizionale: nulla che ambisca a rivoluzionare la saga, ma con tutti gli ingredienti al posto giusto per farsi apprezzare dai fan del genere. Il gioco include inoltre il doppio audio inglese/giapponese e i testi tradotti in inglese e francese.

Hearthstone: Boscotetro

Sviluppatore: Blizzard

Publisher: Blizzard

Genere: Card Game

Data di uscita prevista: aprile

Piattaforma: Battle.net

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Boscotetro, la nuova espansione di Herathstone in arrivo a metà aprile, promette di arricchire la formula di gioco del noto card game con una serie di novità interessanti. Tanto per cominciare, il pacchetto includerà 135 nuove carte da aggiungere al proprio mazzo, una modalità single player completamente inedita (Caccia ai Mostri) e nuove meccaniche di gioco da padroneggiare nel corso delle partite (come la nuova parola chiave Eco). Nell'attesa che Herathstone: Boscotetro riceva una data di lancio più precisa nei prossimi giorni, l'espansione può essere pre-acquistata su Battle.net al prezzo di 49,99 euro.