Giochi in uscita su PC, novità di dicembre 2017

Dicembre si presenta come un mese tranquillo anche su PC, con espansioni, complete edition e riedizioni a dominare buona parte delle uscite. Se da un lato c'è una certa attesa per La Maledizione di Osiride, la prima espansione di Destiny 2, dall'altro ci sarà l'opportunità di recuperare un capolavoro come Okami grazie al remaster HD. Due uscite di peso anche per la VR con DOOM VFR e Fallout 4 VR, senza dimenticare il seguito di To The Moon e l'interessante Seven The Days Long Gone.

Seven The Days Long Gone

Sviluppatore: Fool's Theory

Publisher: IMGN. PRO

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 1 dicembre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: Non disponibile



Realizzato da Fool's Theory, piccolo studio composto da alcuni ex membri di CD Projekt RED, Seven: The Days Long Gone si presenta come un interessante connubio di Action RPG isometrico, stealth, parkour e open world, un gioco con la visuale dall'alto che mira a rivalutare la libertà di movimento e l'intensità dell'azione. Parlando delle meccaniche vere e proprie, gli sviluppatori affermano di essersi ispirati a Thief, promettendo un mondo sandbox non lineare aperto alle scelte e ai liberi approcci del giocatore. Dal momento che le premesse sono molto interessanti, Seven: The Days Long Gone merita di essere tenuto d'occhio in vista della sua uscita programmata per il primo dicembre.

DOOM VFR

Sviluppatore: id Software

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 1 dicembre

Piattaforma: HTC Vive

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Dopo l'esordio di Skyrym VR sul visore PlayStation, Bethesda prova a sondare il terreno della realtà virtuale con un altro franchise di punta come DOOM. Al contrario del quinto capitolo di The Elder Scrolls, però, DOOM VFR proporrà delle sostanziali differenze strutturali rispetto alla sua controparte originale. Relegando il movimento del giocatore alla meccanica del teletrasporto, infatti, questa riedizione dello shooter id Software cercherà un matrimonio perfetto con i ritmi e le caratteristiche della VR, al fine di offrire un'esperienza FPS immersiva, brutale e al tempo stesso confortevole (scongiurando problemi di motion sickness). La versione PC di DOOM VFR uscirà il primo dicembre in esclusiva temporanea per HTC Vive.

Steep: Road to the Olympics

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 5 dicembre

Piattaforma: Steam, Uplay, Retail

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Con l'arrivo dei prossimi giochi invernali, Ubisoft ha deciso di allargare l'offerta di Steep con l'espansione ufficiale dedicata alle olimpiadi di PyeongChang 2018. Nell'attesa che l'importante manifestazione sportiva apra le danze il prossimo febbraio, i giocatori avranno l'opportunità di gareggiare per il podio olimpico in Corea del Sud, potendo contare sulla presenza di nuove location (incluse le montagne del Giappone) e sfide. Lo stesso giorno uscirà anche Steep: Winter Games Edition, riedizione che include il gioco base e l'espansione Road to the Olympics, presentandosi come la soluzione ideale per i nuovi utenti che non hanno mai giocato a Steep. In alternativa, l'espansione potrà essere acquistata singolarmente al prezzo di 29,99 euro.

Destiny 2: La Maledizione di Osiride

Sviluppatore: Bungie

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 5 dicembre

Piattaforma: Battle.net

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Dal momento che la versione PC di Destiny 2 è uscita con qualche settimana di ritardo, forse gli utenti che giocano su Personal Computer non avranno lo stesso appetito di nuovi contenuti dei giocatori PS4 e Xbox One. Ad ogni modo, l'appuntamento con la prima espansione dello sparatutto Bungie rimane un evento di cruciale importanza per delineare l'imminente futuro del gioco. Con l'inclusione di una nuova location (Mercurio), la storyline basata sull'affascinante figura di Osiride e le nuove ricompense da guadagnare, La Maledizione di Osiride conta di riaccendere l'interesse e la passione della community dopo una fase di relativo stagnamento. Da segnalare la presenza dei "Raid Lair", una nuova attività Incursione che proporrà nuove sfide e addirittura un nuovo boss finale all'interno del Leviatano.

The Surge: A Walk in the Park

Sviluppatore: Deck13

Publisher: Focus Home

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 5 dicembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 14,99 euro



Anche The Surge si prepara a ricevere la sua prima espansione vera e propria. Intitolato "A Walk in the Park", il prossimo DLC dell'Action RPG di Deck13 proporrà una nuova location ambientata in un parco divertimenti, all'interno della quale potremo guadagnare nuovi impianti e nuove armi con cui personalizzare il nostro stile di gioco. Naturalmente, all'appello non mancheranno nuovi nemici da affrontare e un inedito boss con cui mettersi alla prova. Se invece non avete mai giocato a The Surge, il 5 dicembre uscirà anche la Complete Edition contenente tutti i DLC rilasciati fino a questo momento, incluso lo stesso A Walk in the Park (acquistata a parte, invece, l'espansione costerà 14,99 euro).

The Walking Dead The Telltale Series Collection

Sviluppatore: Telltale Games

Publisher: Telltale Games

Genere: Avventura grafica

Data di uscita prevista: 5 dicembre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Dicembre si conferma un mese di complete edition anche su PC. Con The Walking Dead The Telltale Series Collection, infatti, avrete l'opportunità di acquistare in un colpo solo tutti e 19 gli episodi provenienti dai vari The Walking Dead di Telltale pubblicati fino a questo momento. Per essere più precisi, all'interno di questa nuova edizione troverete The Walking Dead Stagione Uno, Stagione Due, 400 Days, The Walking Dead Michonne e il recente The Walking Dead A New Frontier. Se volete mettervi in pari con la serie in vista della quarta e ultima stagione, dunque, potrete acquistare The Walking Dead: The Telltale Series Collection sia in edizione fisica che digitale al prezzo di 49,99 euro.

SpellForce III

Sviluppatore: Grimlore Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: RTS/RPG

Data di uscita prevista: 7 dicembre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Senza discostarsi troppo dai primi due capitoli, SpellForce III continuerà a proporre un'interessante commistione di strategia e gioco di ruolo, ponendo una certa attenzione sulla longevità e sul comparto narrativo. Dal momento che il gioco sarà ambientato prima di SpellForce: The Order of Dawn, questa nuova iterazione potrà essere giocata tranquillamente anche dai nuovi utenti, rappresentando una buona porta d'ingresso per muovere i primi passi nella saga. Oltre a una campagna single player che promette almeno 30 ore di gioco, SpellForce III metterà a disposizione anche la modalità co-op e il multiplayer competitivo fino a sei giocatori. Il titolo sarà disponibile dal 7 dicembre sia in edizione fisica che digitale.

Tokyo Xanadu eX+

Sviluppatore: Nihon Falcom

Publisher: Aksys Games

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 8 dicembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Tokyo Xanadu sbarca per la prima volta su PC grazie a Tokyo Xanadu eX+, riedizione dell'omonimo titolo uscito due anni fa in Giappone su PlayStation Vita. Il gioco si presenta con un comparto tecnico migliorato (incluso il supporto ai 60fps), nuovi scenari, nuovi personaggi giocabili, nuove modalità (Time Attack e Boss Rush), nuovi mostri e nuovi boss da affrontare per mettere alla prova le proprie abilità. Con una longevità di oltre 40 ore, l'ambientazione di Tokyo sullo sfondo e le atmosfere scolastiche ispirate alla serie Persona, Tokyo Xanadu eX+ potrebbe offrire diversi spunti interessanti a tutti gli utenti PC che apprezzano gli Action RPG di matrice nipponica. L'appuntamento è fissato su Steam per l'8 dicembre.

Resident Evil 7 Gold + Not a Hero + End of Zoe

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 12 dicembre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 39,99 euro



In un solo giorno i giocatori di Resident Evil 7 potranno accedere a due nuove espansioni dedicate alla storia principale: End of Zoe e Not a Hero. Nella prima, acquistabile a 14,99 euro, un uomo misterioso che vive nella palude si imbatterà in Zoe per puro caso, mentre nella seconda, disponibile tramite download gratuito, torneremo a vestire i panni di Chris Redfield per dare la caccia a Lucas. Sempre il 12 dicembre verrà inoltre lanciata la Gold Edition di Resident Evil 7, versione che include il gioco base, Filmati Confidenziali Volume 1 e 2 e lo stesso End of Zoe, la soluzione ideale per accedere all'esperienza completa del nuovo survival horror Capcom.

Fallout 4 VR

Sviluppatore: Bethesda Game Studios

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: Gioco di ruolo

Data di uscita prevista: 12 dicembre

Piattaforma: HTC Vive

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Tra i publisher di maggior rilievo, Bethesda è uno di quelli che sta puntando con più convinzione sulla realtà virtuale, mettendosi alla prova con alcuni dei suoi franchise migliori. A completare il quadro attuale arriverà Fallout 4 VR, riedizione che permetterà di rigiocare l'avventura originale con HTC Vive, offrendo un grado di immersione mai visto prima. Dopo l'incoraggiante accoglienza riservata a Skyrim VR negli ultimi giorni, ci si può aspettare anche in questo caso un buon lavoro di ottimizzazione e riadattamento per sfruttare le proprietà della VR. Peccato che, a differenza del quinto capitolo di The Elder Scrolls, Fallout 4 VR verrà venduto a prezzo pieno senza includere nessuno dei DLC rilasciati fino a questo momento.

Okami HD

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 12 dicembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Dopo il debutto su PlayStation 2 e la riedizione HD pubblicata su PlayStation 3 nel 2012, il secondo remaster di Okami consentirà agli utenti PC di giocare per la prima volta con il capolavoro di Clover Studio, un'avventura che ha saputo deliziare il pubblico grazie a uno stile grafico molto ispirato e diverse trovate di gameplay davvero originali, come la possibilità di disegnare nuovi elementi dentro lo scenario per risolvere i puzzle ambientali. Considerando che questa riedizione verrà venduta a un prezzo budget molto invitante (19,99 euro), Okami HD si presenta come un'occasione da non perdere per tutti coloro che intendono recuperare il gioco. L'appuntamento è fissato su Steam per il 12 dicembre.

Finding Paradise

Sviluppatore: Freebird Games

Publisher: Freebird Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 14 dicembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Dopo sei anni di attesa e qualche ritardo sulla tabella di marcia, il seguito di To The Moon si prepara finalmente ad arrivare su Steam a metà dicembre. Intitolata Finding Paradise, la nuova avventura di Freebird Games tornerà a farci vestire i panni del Dott. Watts e della Dott.ssa Rosalene nel tentativo di esaudire gli ultimi desideri di un malato terminale. Se il titolo riuscirà a raccogliere l'eredità del suo predecessore, i giocatori potranno aspettarsi un'altra esperienza di grande impatto emotivo che farà leva su una narrazione pregnante e su una colonna sonora di assoluto valore. Anche se ci saranno diversi punti di contatto con To The Moon, gli sviluppatori hanno sottolineato che Finding Paradise potrà essere goduto anche dagli utenti si approcceranno per la prima volta alle avventure di Freebird Games.

Shooty Fruity

Sviluppatore: Near Light

Publisher: nDreams

Genere: FPS/Simulazione

Data di uscita prevista: 20 dicembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Shooty Fruity chiude il mese delle uscite VR con un tono più leggero rispetto a DOOM e Fallout 4. Siamo infatti alle prese con una via di mezzo tra un FPS e Job Simulator, un'esperienza di gioco dalle tinte scanzonate che potrebbe offrire qualche ora di puro divertimento. L'utente vestirà i panni di un addetto alla cassa, ma tra una mansione e l'altra dovrà difendersi da diverse ondate di frutta mutante a colpi di pistola. Il gioco, disponibile su Steam a partire dal 20 dicembre (al prezzo di 19,99 euri), sarà compatibile sia con Oculus Rift che con HTC Vive dal momento del lancio.

Tiny Metal

Sviluppatore: Area 35

Publisher: Area 35

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 21 dicembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



A chiudere la lista troviamo Tiny Metal, produzione indipendente di Area 35 che promette di combinare le meccaniche di uno strategico ai combattimenti a turni dei Jrpg. Definito come l'erede spirituale di Advance Wars, il titolo si presenta con una campagna single player abbastanza corposa (si parla di una longevità attestabile sulle 20 ore), una modalità multiplayer 1v1 e 15 unità differenti da padroneggiare al meglio sul campo di battaglia. Dopo il rinvio del mese scorso, Tiny Metal si prepara a fare il suo debutto su PC il 21 dicembre, giusto in tempo per le festività natalizie.