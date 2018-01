Giochi in uscita su PC, le novità di febbraio 2018

Con l'arrivo di titoli multipiattaforma come Metal Gear Survive, Secret of Mana Remake, Gravel e Dynasty Warriors 9, senza dimenticare il debutto di Final Fantasy XII: The Zodiac Age e il promettente Kingdom Come: Deliverance, febbraio 2018 si presenta come un mese abbastanza ricco per gli utenti PC. Chi ha apprezzato Civilization VI potrà mettere mano alla nuova espansione Rise and Fall, ma occhi puntati anche sul nuovo capitolo di Sword Art Online e sul remake di Yume Nikki.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 1 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Oltre a presentare tutte le caratteristiche e i miglioramenti della versione PlayStation 4, l'edizione PC di Final Fantasy XII: The Zodiac Age includerà il supporto ai 60fps, la compatibilità con i monitor UltraWide in 21:9 (sarà possibile usare fino a 3 monitor in alta definizione), la presenza del New Game + dal primo avvio dell'avventura, tre nuove opzioni musicali (si potrà scegliere fin dall'inizio tra le musiche di sottofondo del gioco originale, la loro versione riarrangiata e quelle della colonna sonora) e una nuova opzione allo schermo di configurazione che permetterà di avere la quantità massima di punti licenza e guil. Il titolo sarà disponibile su Steam a partire dal primo febbraio (con uno sconto del 20% acquistandolo entro la prima settimana dal lancio).

Dandara

Sviluppatore: Long Hat House

Publisher: Raw Fury Games

Genere: Platform 2D

Data di uscita prevista: 6 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Dandara, il nuovo metroidvania 2D realizzato dal team brasiliano di Long Hat House, promette una direzione artistica in pixel art, un contesto narrativo distopico, diverse intuizioni originali e una meccanica di gioco largamente basata sui salti e il tempismo: per avanzare nei livelli, infatti, saremo costretti a proiettarci dal pavimento al soffitto, e viceversa, con la necessità di atterrare solo su determinate porzioni del piano opposto. All'appello saranno presenti anche le fasi shooter, qualche cenno di bullet hell, una buona dose di esplorazione, gli enigmi ambientali e i nuovi potenziamenti con cui fare backtracking accedendo alle aree precedentemente irraggiungibili.

Sid Meier's Civilization VI: Rise and Fall

Sviluppatore: Firaxis

Publisher: 2K

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 8 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Rise and Fall, la nuova espansione di Sid Meier's Civilization VI in arrivo su PC l'8 febbraio, proporrà ai giocatori nuovi elementi strategici, sfide inedite e una serie di nuove scelte da valutare con attenzione nel corso delle partite. Il DLC introduce infatti nuove epoche, nuove modalità di espandere e governare, nove nuovi leader, otto nuove civiltà, otto Grandi Meraviglie, sette Meraviglie naturali, quattro unità, due miglioramenti, quattordici edifici e altro ancora, permettendo sia ai veterani che ai neofiti di Sid Meier's Civilization VI di fare ancora un altro turno verso la costruzione del loro impero. Il contenuto potrà essere acquistato su Steam al prezzo di 29,99 euro.

Monster Energy Supercross

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 13 febbraio

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Milestone torna nuovamente in pista su PC con Monster Energy Supercross: The Official Videogame, il videogioco ufficiale del campionato 2017 di Supercross, manifestazione sportiva dedicata alle due ruote su sterrato. In questa edizione si potrà gareggiare sui relativi circuiti dell'evento (incluso Daytona) con i piloti ufficiali della 250SX e della 450SX, optando in alternativa per la nuova modalità carriera (in cui sarà possibile creare il proprio personaggio e modificare la propria moto). I giocatori più creativi, inoltre, avranno a disposizione un editor di piste con cui realizzare nuovi circuiti da condividere online con gli altri utenti.

Dynasty Warriors 9

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 13 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



In contemporanea alle versione PlayStation 4 e Xbox One, Dynasty Warriors 9 sarà disponibile anche su PC a partire dal 13 febbraio, proponendo un nuovo capitolo all'insegna della libertà di azione e della struttura open world. Oltre ai molteplici combattimenti da affrontare (in pieno stile musou), infatti, i giocatori potranno esplorare liberamente la mappa alla ricerca di nuovi incarichi, missioni, attività, venditori, punti di osservazione e altro ancora. Decidendo di preordinare il gioco, inoltre, si potranno ricevere in omaggio tre avatar aggiuntivi, un'arma bonus e sette costumi speciali per alcuni dei personaggi più popolari della serie, preparandosi al meglio per il debutto del nuovo musou di Omega Force.

Kingdom Come: Deliverance

Sviluppatore: Warhorse Studios

Publisher: Warhorse Studios

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 13 febbraio

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Ambientato nella Boemia del XV secolo, nel bel mezzo di una crisi interna causata dalla morte dell'Imperatore Carlo IV, Kingdom Come: Deliverance ci metterà nei panni di Henry, figlio di un fabbro intenzionato a vendicare i suoi genitori dal brutale massacro del proprio villaggio. L'ultima fatica di Warhorse Studios si presenta come un GDR open world interamente votato al realismo: niente magie, draghi o misteri arcani, ma solo una ricostruzione accurata del contesto storico, politico e geografico dell'epoca. Parlando delle meccaniche, invece, gli sviluppatori hanno promesso massima libertà di approccio nelle quest, un impatto decisivo delle scelte sullo svolgimento della vicenda e un sistema di combattimento che pesca a piene mani dalla reali tecniche di combattimento medievali.

The Longest Five Minutes

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: Nis America

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 13 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Realizzato dagli studi di Nippon Ichi Software, The Longest Five Minutes si propone come un piccolo JRPG ispirato ai classici dell'era 8 bit, ma con una premessa molto originale: il giocatore verrà infatti trasportato dentro la mente dell'eroe durante il confronto con il Signore Supremo, il più temibile dei nemici, proprio quando nel momento decisivo finirà per perdere la memoria. Nel corso dell'avventura saremo chiamati a recuperare i ricordi smarriti nel mondo di gioco, così da ricomporre i pezzi del puzzle e avviarci per una volta e per tutte verso il combattimento finale. Dopo il debutto giapponese, il titolo sarà disponibile anche in Occidente su PC a partire dal 13 febbraio.

Secret of Mana Remake

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 15 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Secret of Mana, il popolare JRPG di Square Enix uscito nel lontano 1993 su SNES, si prepara a debuttare per la prima volta su PC con un remake 3D. Il titolo si manterrà fedele alla storia e agli eventi raccontati nel gioco originale, facendoci rivivere l'avventura di Randi, Primm e Popoi da una prospettiva completamente nuova, potendo contare anche su una colonna sonora riarrangiata, sui dialoghi doppiati e su una serie di contenuti inediti che andranno ad arricchire ulteriormente l'offerta ludica. Novità anche per il gameplay, con un battle system riadattato secondo gli standard moderni e il supporto alla modalità co-op in locale. La data di lancio è fissata per il 15 febbraio su Steam.

Fe

Sviluppatore: Zoink Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 16 febbraio

Piattaforma: Origin

Prezzo consigliato: 19,90 euro



Fe, la nuova avventura di Zoink Games (la stessa software house responsabile di Zombie Vikings e Stick It to the Man) realizzata sotto l'etichetta EA Originals, ci metterà al controllo di una creatura in grado di interagire con il resto dell'ambiente grazie all'emissione di una melodia, promettendo un'originale formula di gioco capace di unire gameplay, musicalità, immersione e atmosfera. Basandoci su quanto mostrato con i trailer e i video pubblicati fino a questo momento, le premesse per un'esperienza dalle buone potenzialità creative sembrano esserci tutte: l'appuntamento con la versione PC è fissato per il 16 febbraio sulla piattaforma digitale di Origin.

The Station

Sviluppatore: The Station

Publisher: The Station

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 20 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



The Station si presenta come una nuova avventura in prima persona dalle tematiche sci-fi molto intriganti. Una stazione di ricerca viene stata mandata nello spazio per studiare una civiltà aliena senziente, ma durante i primi tentativi di contatto qualcosa finirà per andare nella direzione sbagliata: non appena si saranno persi i contatti con i tre membri dell'equipaggiamo, il giocatore verrà mandato a bordo della struttura in qualità di specialista di ricognizione, con l'obiettivo di indagare sull'accaduto e sui misteriosi fenomeni che sembrano avvolgere la stazione. Stando alle parole degli sviluppatori, il gioco si concentrerà sia sulla narrazione ambientale che sulla presenza di enigmi e puzzle.

Metal Gear Survive

Sviluppatore: Konami

Publisher: Konami

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 22 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Dopo la rottura tra Hideo Kojima e Konami, il publisher giapponese prova a portare avanti la saga di Metal Gear con Metal Gear Survive, nuovo spin-off dalle tinte survival incentrato sul multiplayer e la co-op online. Al netto delle incertezze iniziali con cui è stato accolto dai fan della saga, complice l'assenza del celebre game director, la recente Open Beta proposta su PlayStation 4 e Xbox One ha saputo dimostrare tutte le potenzialità di un'esperienza solida e divertente, in particolare pensando alla possibilità di giocare in gruppo insieme agli amici o al proprio clan. Un titolo da attendere assolutamente con curiosità: l'appuntamento con la versione PC è fissato su Steam per il 22 febbraio.

Sword Art Online: Fatal Bullet

Sviluppatore: Dimps

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: TPS

Data di uscita prevista: 22 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



La saga videoludica di Sword Art Online si prepara a tornare su PC con Sword Art Online: Fatal Bullet, primo titolo della serie ad essere ambientato nel mondo di Gun Gale Online (lo stesso visto nella seconda stagione dell'anime). Parlando del gameplay e del sistema di combattimento, invece, i giocatori potranno aspettarsi uno sparatutto in terza persona condito da elementi RPG, con la possibilità di creare il proprio personaggio tramite un editor dedicato. Nel corso dell'avventura si incontreranno sia volti nuovi che familiari al mondo di Sword Art Online, per quella che si presenta come una storia completamente originale in grado di arricchire l'universo narrativo della serie.

Yume Nikki: Dream Diary

Sviluppatore: Active Gaming Media

Publisher: Agm Playsim

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 23 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Dopo la pubblicazione di Yume Nikki in forma gratuita su Steam, la popolare avventura realizzata con RPG Maker si prepara a ricevere un remake 3D realizzato da Active Gaming Media in collaborazione con Kadokawa Corporation e Kikiyama, l'autore del gioco originale che ha saputo impressionare pubblico e critica grazie alle sue atmosfere oniriche e inquietanti. Intitolato Yume Nikki: Dream Diary, il remake combinerà le suggestioni di Yume Nikki con le influenze provenienti dalla scene indie degli ultimi anni, con l'obiettivo di offrire un'esperienza di gioco familiare e al contempo ricca di nuovi spunti per i fan del titolo originale. Dream Diary sarà disponibile in formato digitale sulla piattaforma Valve a partire dal 23 febbraio.

Past Cure

Sviluppatore: Phantom 8 Studio

Publisher: Phantom 8 Studio

Genere: Azione/Stealth

Data di uscita prevista: 23 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Emerso un pò in sordina, Past Cure è il primo, ambizioso progetto di Phantom 8 Studio, un nuovo tps/stealth dalle tinte sovrannaturali che promette un'esperienza di gioco cinematica. Si vestiranno i panni di Ian, ex soldato d'elite vittima di un esperimento militare che lo ha portato ad acquisire poteri straordinari come il controllo del tempo e la telecinesi. Tra una missione e l'altra prenderemo confidenza con le nostre nuove abilità, facendoci strada fra i nemici che hanno cospirato contro di noi, ma nel frattempo dovremo vedercela anche con gli effetti collaterali dei poteri: ad ogni loro utilizzo, infatti, la sanità mentale del protagonista tenderà a vacillare, attirando minacce sempre più oscure e terrificanti.

Gravel

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita prevista: 27 febbraio

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Dopo il videogioco ufficiale di Monster Energy Supercross, Milestone tornerà in pista anche sulle quattro ruote con Gravel, nuova IP che promette un'esperienza di guida off-road dalle venature arcade e adrenaliniche. Con un modello di guida all'insegna della spettacolarità e del divertimento puro, spaziando tra circuiti estremi e ambientazioni selvagge, il titolo metterà a disposizione quattro diverse discipline in cui competere con le auto più aggressive e resistenti in circolazione: Cross Country, Wild Rush, Speed Cross e Stadium. Gli utenti PC potranno acquistare il gioco a partire dal 27 febbraio, sia nel formato retail che nella versione digitale in arrivo su Steam.

The Council: Episode 1

Sviluppatore: Big Bad Wolf

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



The Council, la nuova avventura a tema fantapolitico di Big Bad Wolf e Focus Home Interactive, si prepara a debuttare con il suo primo episodio nel corso di febbraio. Nel gioco vestiremo i panni di Louis de Richet, un membro di una società segreta inviato al largo delle coste britanniche dal misterioso Lord Mortimere: ci ritroveremo così a interagire con diversi personaggi storici come Napoleone Bonaparte e George Washington, con la possibilità di gestire i dialoghi ricorrendo alla diplomazia, all'occultismo o alle conoscenze scientifiche, modellando il nostro comportamento in base all'interlocutore che abbiamo di fronte. In quest'ottica, i giocatori saranno liberi di influenzare la storia e gli eventi grazie alle proprie scelte.

Call of Duty WW2: The Resistance

Sviluppatore: Sledgehammer Games

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Trascorso il mese di esclusività temporanea su PlayStation 4, il primo DLC di Call of Duty WW2 si prepara ad approdare anche su PC verso la fine di febbraio. The Resistance includerà tre nuove mappe per il comparto multiplayer tradizionale (Anthropod, Valkyrie e Occupation, quest'ultima un remake della mappa Resistance vista in Call of Duty: Modern Warfare 3), una mappa inedita per Nazi Zombie (The Darkest Shore, ambientata a distanza di alcuni giorni da The Final Reich) e infine una nuova arena per la modalità Guerra (Operation Intercept). Siete pronti a tornare sui campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale?

Battlefield 1: Apocalisse

Sviluppatore: DICE

Publisher: Electronic Arts

Genere: FPS

Data di uscita prevista: febbraio

Piattaforma: Origin

Prezzo consigliato: Non disponibile



Apocalisse, la quarta grande espansione di Battlefield 1 in arrivo su PC a febbraio (tramite la piattaforma digitale di Origin), includerà 5 nuove mappe tratte dai campi di battaglia più celebri della Prima Guerra Mondiale (Caporetto, Passchendaele, Fiume Somme, Londra Chiama e Lama di Rasoio), nuove armi per il corpo a corpo (come la mannaia e il piede di porco), 6 nuove armi da fuoco (tra cui il mitra Chauchat-Ribeyrolles), nuovi gadget, nuovi incarichi e un nuovo tipo di specializzazione (Limitazioni). Inclusa anche la nuova modalità di gioco Assalto Aereo pensata per i combattimenti a bordo dei velivoli, senza dimenticare i nuovi sbloccabili ottenibili tra una partita e l'altra.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: La Spada di Galadriel

Sviluppatore: Monolith Productions

Publisher: Warner Bros Interactive Entertainment

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Nuova espansione in arrivo anche per La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: con La Spada di Galadriel, DLC dedicato al comparto single player e alla storia in arrivo su PC entro febbraio, si potranno vestire i panni di Eltariel dopo gli avvenimenti raccontati nella Campagna principale, approfondendo ulteriormente gli eventi narrati nel gioco base. Come si può intuire dal titolo, inoltre, si avrà l'occasione di incontrare Galadriel, personaggio ben noto ai fan del Signore degli Anelli che anche nella sua trasposizione videoludica verrà interpretato da Cate Blanchett, la stessa attrice comparsa nella saga cinematografica.