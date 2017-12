Giochi in uscita su PC, novità di gennaio 2018

Il 2018 su PC si apre con un mese abbastanza tranquillo, senza però rinunciare ad alcuni titoli di peso come Dragon Ball FighterZ e Street Fighter V: Arcade Edition, due uscite imperdibili per gli amanti dei picchiaduro. Sul fronte dei DLC troviamo Rise of the Tomb Kings e The Hidden Ones, rispettivamente le nuove espansioni di Total War Warhammer 2 e Assassin's Creed Origins, ma occhi puntati anche su Lost Sphear, GNOG e InnerSpace. Di seguito, tutte le uscite PC previste per il mese di gennaio.

Light Tracer

Sviluppatore: Void Dimensions

Publisher: Oasis Games

Genere: Avventura/Platform

Data di uscita prevista: 15 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non Disponibile



Dopo il debutto su PlayStation VR, Light Tracer si prepara ad arrivare su Steam il 15 gennaio, proponendo anche agli utenti PC la sua formula platform 3D/rompicapo pensata per la realtà virtuale. I giocatori avranno il compito di guidare una principessa verso la cima di una torre, usando i controller di movimento per liberarle la strada dai nemici e dagli ostacoli incontrati durante il cammino. Ci sarà inoltre la possibilità di afferrare e ruotare lo scenario, in modo da avere una visuale completa sui vari livelli. Con 8 capitoli e una direzione artistica accattivante, il titolo si presenta come un'avventura da tenere d'occhio per tutti i possessori di HTC Vive (al momento l'unico visore per cui è stata garantita la compatibilità al lancio).

Street Fighter V: Arcade Edition

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 16 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



A distanza di quasi due anni dalla sua prima apparizione, Street Fighter V si ripropone nella sua versione definitiva con l'Arcade Edition, riedizione che contiene il gioco base e tutte le aggiunte incluse nei due Season Pass. Tra le novità introdotte con i contenuti extra segnaliamo 12 combattenti inediti, 12 costumi premium, nuovi effetti grafici, nuovi V-Trigger e diversi miglioramenti apportati all'interfaccia utente e ai menù. Presenti anche le modalità Arcade, in cui scegliere fra sei percorsi a tema con i classici capitoli della saga, e Battaglia Extra, una serie di sfide a tempo limitato con cui guadagnare nuovi costumi esclusivi nel corso del 2018 (questa modalità sarà disponibile per tutti gli utenti di Street Fighter V tramite aggiornamento gratuito).

InnerSpace

Sviluppatore: PolyKnights Games

Publisher: Aspyr

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 16 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non Disponibile



Pensate a InnerSpace come a un gioco di volo ispirato a Journey e Abzu, dove a contare saranno soprattutto la bellezza del viaggio e la possibilità di esplorare un mondo affascinante. L'avventura sarà ambientata nell'Inverso, uno strano microcosmo ancora abitato dagli dei fatto di pianeti al contrario. Volando attraverso cieli antichi e oceani abbandonati, i giocatori dovranno aiutare un archeologo recuperando gli ultimi ricordi del regno, evitando che vadano perduti per sempre. L'esplorazione e la curiosità saranno gli ingredienti principali dell'esperienza di gioco, per quella che si preannuncia una piccola produzione dalle grandi potenzialità artistiche.

Anamorphine

Sviluppatore: Artifact 5

Publisher: Artifact 5

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 16 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19.99 euro



Anamorphine è un'avventura narrativa in prima persona dai toni introspettivi, un po' sulla falsariga di Dear Esther. Il giocatore si ritroverà a viaggiare nei ricordi di un uomo, rivisitando il suo passato attraverso gli eventi cruciali che hanno definito il rapporto con la moglie. Un'esperienza dai contorni onirici e intimi che potrebbe risultare ancora più interessante con la realtà virtuale, grazie al supporto garantito per HTC Vive e Oculus Rift. Visto che l'immedesimazione col protagonista sarà uno dei punti salienti dell'avventura, l'idea di giocarlo con un visore risulta abbastanza intrigante.

Full Metal Furies

Sviluppatore: Cellar Door Games

Publisher: Cellar Door Games

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 18 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19.99 euro



Full Metal Furies è il nuovo gioco indipendente di Cellar Door Games, lo stesso studio dietro Rogue Legacy. Stiamo parlando di un Action RPG ispirato a Castle Crasher, con una forte enfasi sulla co-op e la diversificazione delle quattro classi disponibili (tank, combattente, ingegnere e cecchino). L'avventura potrà essere affrontata anche da soli, ma il gioco darà il meglio di sé nella cooperativa fino a quattro giocatori (disponibile sia in locale che online), dove ogni membro della squadra finirà per ricoprire un ruolo fondamentale nel corso dei combattimenti, in particolar modo durante le boss fight. Il titolo sarà disponibile su Steam in formato digitale a partire dal 18 gennaio.

Hidden Dragon Legend

Sviluppatore: MegaFun Games

Publisher: Oasis Games

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 22 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non Disponibile



Hidden Dragon Legend si appresta ad arrivare su Steam il 22 gennaio, a distanza di quattro mesi dal debutto iniziale su PlayStation 4. Il gioco parte da premesse alquanto interessanti, presentandosi come un action 2.5D ambientato nella Cina Imperiale, una vera e propria avventura a scorrimento caratterizzata da puzzle e fasi platform in stile metroidvania. Un sistema di combattimento non esente da difetti e qualche spigolo di troppo nella realizzazione tecnica, però, finiscono in parte per penalizzare l'esperienza, ma tutto sommato il gioco rimane meritevole di attenzione per tutti gli amanti dell'antico immaginario cinese.

Lost Sphear

Sviluppatore: Tokyo RPG Factory

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 23 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Tokyo RPG Factory continua a rendere omaggio ai giochi di ruolo giapponesi con Lost Sphear, una nuova avventura che ci vedrà lottare strenuamente per salvare il mondo dalla sua scomparsa. Una temibile forza minaccia di far sparire la realtà, ma grazie ai poteri del giovane protagonista saremo in grado di recuperare i ricordi smarriti, così da ricostruire il mondo circostante. Parlando delle meccaniche di gioco vere e proprie, gli sviluppatori hanno promesso un sistema di combattimento più reattivo rispetto a quanto visto in I Am Setsuna, con l'obiettivo di migliorare il ritmo generale delle battaglie. L'appuntamento con la versione PC è fissato per il 23 gennaio su Steam.

Iconoclasts

Sviluppatore: Joakim Sandberg

Publisher: Bifrost Entertainment

Genere: Avventura 2D

Data di uscita prevista: 23 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non Disponibile



Dopo sette anni di travagliato sviluppo, Iconoclasts si prepara a debuttare su PC il 23 gennaio, con un'esperienza a scorrimento orizzontale condita da puzzle, combattimenti e fasi platform, il tutto presentato con uno stile grafico 16-bit. Ambientato in un pianeta morente, il gioco ci farà vestire i panni di una eroina molto abile nei duelli e negli scontri a fuoco, intenzionata a restituire una nuova speranza agli abitanti del luogo. Il titolo metterà a disposizione 10 scenari differenti e 3 livelli di difficoltà selezionabili, promettendo tra le altre cosa una narrazione curata e una buona caratterizzazione dei personaggi che avremo modo di incontrare durante l'avventura.

Total War Warhammer 2: Rise of the Tomb Kings

Sviluppatore: Creative Assembly

Publisher: SEGA

Genere: RTS

Data di uscita prevista: 23 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 17,49 euro



Total War Warhammer 2 si espanderà il 23 gennaio con Rise of the Tomb Kings, nuovo DLC che introduce la razza Re dei Sepolcri, nuove strutture, unità e quattro nuovi Lord Leggendari giocabili (Settra l'Imperituro, Arkhan il Nero, Khalida la Somma Regina e Khatep il Grande Lerofante). I Re dei Sepolcri si presentano come una razza ispirata all'Antico Egitto in grado di schierare unità scheletriche illimitate, a loro volta supportate da strutture in pietra come i possenti Lerotitani e le Necrosfingi. Questa fazione sarà caratterizzata da meccaniche specifiche e potrà essere utilizzata nelle campagne Occhio del Vortice e Imperi dei mortali. L'espansione sarà acquistabile singolarmente su Steam al prezzo di 17,49 euro.

Dragon Ball FighterZ

Sviluppatore: Arc System Works

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Picchiaduro 2D

Data di uscita prevista: 26 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Sulla carta, Dragon Ball FighterZ è il picchiaduro 2D che tutti i fan della serie di Akira Toriyama aspettavano da tempo. Basti pensare che al timone dello sviluppo si trova Arc System Works, studio che ha già dimostrato il proprio valore lavorando ad ottimi esponenti del genere come Guilty Gear e BlazBlue. Parlando nello specifico di Dragon Ball FighterZ, i giocatori potranno aspettarsi un nutrito roster di personaggi, un comparto grafico in perfetto stile anime, un impatto visivo spettacolare e un sistema di combattimento facile da imparare ma complesso da padroneggiare. Oltre al comparto multiplayer online sarà inclusa una modalità storia con la presenza di Androide 21, una nuova lottatrice creata sotto la supervisione dello stesso Toriyama.

GNOG

Sviluppatore: KO_OP

Publisher: Double Fine Presents

Genere: Puzzle Game

Data di uscita prevista: gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 14,99 euro



Al suo debutto su PlayStation 4, GNOG ha sorpreso un po' tutti con il suo concetto stravagante di puzzle 3D, proponendo un rompicapo in cui bisognava esplorare i mondi segreti nascosti nelle teste di alcuni mostri. Una meccanica piuttosto curiosa e stuzzicante di per sé, resa ancor più coinvolgente grazie alla realtà virtuale. Dal momento che la versione PC supporterà sia HTC Vive che Oculus Rift, anche gli utenti Steam avranno l'opportunità di giocare a GNOG con un visore, ricordandosi come i puzzle game possano funzionare magnificamente bene in VR. Naturalmente, così come avveniva su PS4, il titolo potrà essere goduto perfettamente anche con un monitor tradizionale.

Assassin's Creed Origins: The Hidden Ones

Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: gennaio

Piattaforma: Steam, Uplay

Prezzo consigliato: Non Disponibile



Dopo Total War Warhammer 2, anche Assassin's Creed Origins espanderà la propria esperienza di gioco con The Hidden Ones, il primo DLC story driven atteso su PC entro gennaio 2018 (al momento non è stato fornito un giorno di pubblicazione preciso). Stando alle informazioni diffuse da Ubisoft, l'espansione si collocherà a distanza di alcuni anni da Origins e sarà incentrata sulla crescita della Confraternita, con i giocatori che dovranno vedersela con le ostili forze Romane in una regione inedita. Il contenuto aumenterà inoltre il level cap, permettendo agli utenti di sviluppare ulteriormente il proprio personaggio nel corso dell'avventura.