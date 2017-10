Giochi in uscita su PC, novità di novembre 2017

Se il mese di ottobre aveva visto il debutto di Destiny 2 su PC, novembre si aprirà con l'arrivo di un altro titolo console molto atteso come Nioh Complete Edition. Gli amanti degli FPS potranno mettere mano a Call of Duty WW2 e Star Wars Battlefront 2, mentre sul fronte delle esclusive segnaliamo Football Manager 2018 per tutti gli aspiranti allenatori. Di seguito, tutte le uscite previste su PC a novembre 2017.

Call of Duty WW2

Sviluppatore: Sledgehammer Games

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 3 novembre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Come sottolineato dal titolo stesso, Call of Duty WW2 si lascia indietro le battaglie futuristiche per tornare alle radici della saga, riproponendo l'ambientazione della Seconda Guerra Mondiale e il feeling delle vecchie bocche da fuoco. Questa volta la Campagna in singolo sarà incentrata sul fronte europeo, con la ricostruzione di epici combattimenti come lo sbarco in Normandia e la battaglia delle Ardenne a fare da sfondo alle azioni. Senza particolari stravolgimenti, il comparto multiplayer continuerà a proporre partite dal ritmo serrato e dal time to kill fulmineo, mentre per gli amanti della co-op potrebbe arrivare la modalità Zombie più spaventosa mai vista all'interno della saga, almeno stando alle intenzioni di Sledgehammer Games.

.hack//G.U. Last Recode

Sviluppatore: CyberConnect 2

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 3 novembre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: Non disponibile



.hack//G.U. Last Recode si presenta al tempo stesso come il nuovo capitolo della saga e come una raccolta riveduta e corretta di quelli precedenti. Oltre a includere le versioni rimasterizzate di .hack//G.U. Vol.1//Rebirth, Vol.2//Reminescence e Vol.3//Redemption, infatti, il pacchetto proporrà anche il quarto episodio inedito - intitolato Vol.4//Reconnection - incentrato sulle vicende accadute un anno e tre mesi dopo gli eventi del terzo capitolo. Tutti i giochi contenuti nella raccolta gireranno a 1080p/60fps, potendo contare su una qualità grafica migliorata, mentre in termini di gameplay sono state apportate alcune modifiche al bilanciamento delle battaglie e alla velocità di gioco, con l'obiettivo di offrire un'esperienza migliore per vecchi e nuovi fan.

Hand of Fate 2

Sviluppatore: Defiant Development

Publisher: Defiant Development

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 7 novembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Dopo l'incoraggiante successo di critica e pubblico riscosso su PC dal primo Hand of Fate, il card game con elementi GDR torna con un secondo capitolo ancora più ricco, più dettagliato e più sofisticato in termini di meccaniche, mantenendo l'ambientazione fantasy che ne caratterizza atmosfera e narrazione. Gli sviluppatori promettono diverse migliorie al sistema di combattimento, 22 nuove sfide da portare a termine e una maggiore varietà grazie alle nuove carte introdotte, alle centinaia di nuovi incontri, artefatti e oggetti da ottenere e potenziare nel corso dell'avventura, per una rigiocabilità ancora più alta rispetto al primo capitolo.

Sonic Forces

Sviluppatore: Sonic Team

Publisher: SEGA

Genere: Action/Platform

Data di uscita prevista: 7 novembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Il porcospino blu torna a sfrecciare su PC con Sonic Forces, il nuovo capitolo della serie sviluppato direttamente dal Sonic Team. Questa volta SEGA vuole guardare al futuro della serie con una nuova avventura all'insegna della varietà, della personalizzazione e naturalmente della velocità. Tra le nuove feature più interessanti c'è la possibilità di creare il proprio personaggio da utilizzare nel corso dell'avventura, a cui si accosteranno gli altri eroi predefiniti come Classic Sonic e Modern Sonic, ognuno caratterizzato da un particolare stile di gioco. Tra i vari stage disponibili si spazierà dal 3D al 2D, passando per gli acrobatici boss fight e le corse al cardiopalma. Riuscirà Sonic Forces a raccogliere l'eredità di Sonic Generations?

Super Lucky's Tale

Sviluppatore: Playful

Publisher: Microsoft Studios

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 7 novembre

Piattaforma: Windows Store

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Super Lucky's Tale si allontana dal panorama della VR per proporre un'esperienza di gioco classica e dai valori di produzione ancora più ambiziosi. Le principali fonti di ispirazione rimangono Banjo Kazooie e i platform 3D degli anni 90, questa volta con un occhio di riguardo verso la complessità del level design e la ricchezza degli scenari, con molti oggetti nascosti da rintracciare nel corso dell'avventura. Se il primo capitolo basava buona parte del proprio appeal sulla realtà virtuale, Super Lucky's Tale punterà a risultare altrettanto interessante con un semplice pad alla mano. Una sfida che gli sviluppatori intendono affrontare con tutte le carte in regola.

Nioh Complete Edition

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 7 novembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Al suo debutto su PlayStation 4, Nioh si presentò come una valida alternativa a Dark Souls, presentando una nuova ambientazione (il Giappone feudale dell'epoca Sengoku) e un sistema di combattimento altrettanto appagante e tecnico. Grazie all'annuncio di Nioh Complete Edition risalente a poche settimane fa, finalmente il soulslike di Koei Tecmo si prepara ad arrivare anche su PC il 7 novembre, proponendo all'interno del suo pacchetto il gioco principale e le tre espansioni uscite in seguito (Drago del Nord, Onore Sprezzante e Fine del Massacro). Se amate i soulslike, o più in generale gli Action RPG dotati di grande atmosfera e senso di progressione, non dovreste lasciarvi sfuggire l'edizione definitiva di Nioh.

Hitman: Game of the Year Edition

Sviluppatore: IO Interactive

Publisher: IO Interactive

Genere: Azione/Stealth

Data di uscita prevista: 7 novembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Con un annuncio a sorpresa arrivato sul finire di ottobre, IO Interactive ha presentato la Game of the Year Edition di Hitman, riedizione contenente la prima stagione del reboot della serie e una nuova campagna inedita intitolata "Patient Zero". La GOTY includerà anche nuove armi e costumi, nuove sfide da portare a termine, diversi miglioramenti al comparto tecnico (come la ricalibrazione dell'HDR e nuovi effetti di luce) e una nuova interfaccia ridisegnata con uno schema di colori rielaborato per l'occasione. Se non avete ancora recuperato la prima stagione del nuovo Hitman realizzato da IO Interactive, la Game of the Year Edition potrebbe essere l'occasione ideale per farlo.

Need For Speed Payback

Sviluppatore: Ghost Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita prevista: 10 novembre

Piattaforma: Origin

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Need For Speed torna con un nuovo capitolo dalle premesse molto interessanti, uno spettacolare racing game ambientato nei giri malavitosi di Fortune Valley che promette una maggiore libertà di manovra nel corso degli inseguimenti. Nella campagna single player si vestiranno i panni di tre personaggi, Jess, Mac e Tyler, uniti dalla sete di vendetta contro la Loggia, un nemico all'apparenza insespugnabile che controlla casinò, delinquenza e perfino le forze dell'ordine della città. I giocatori potranno gareggiare con cinque classi di auto differenti (fuoristrada, corsa, accelerazione, fuga e derapata), con la possibilità di personalizzare l'aspetto delle vetture e migliorarne le prestazioni in pista.

Football Manager 2018

Sviluppatore: Sports Interactive

Publisher: SEGA

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 10 novembre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 54,99 euro



Puntuale come ogni anno, il nuovo capitolo di Football Manager si prepara a debuttare su PC con una serie di novità che ne andranno ad arricchire la formula di gioco. Football Manager 2018 si presenta con un roster aggiornato, un nuovo sistema di reclutamento per i calciatori, nuove opzioni per la gestione della squadra, nuove tattiche e un motore grafico riprogettato. Gli aspiranti allenatori potranno mettersi alla prova in 50 dei paesi più importanti per il calcio, scegliendo tra una delle oltre 2.500 squadre disponibili, per un totale di 600.000 atleti e membri dello staff da gestire nel corso della stagione. Siete pronti a tornare in panchina?

The Sims 4: Cani & Gatti

Sviluppatore: Maxis

Publisher: Electronic Arts

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 10 novembre

Piattaforma: Origin

Prezzo consigliato: 39,95 euro



The Sims 4: Cani & Gatti è la nuova espansione del celebre simulatore di vita sviluppato da Maxis. Come si evince dal sottotitolo, il DLC includerà la presenza degli amici a quattro zampe, portando una ventata d'aria fresca alle situazioni affrontabili nel gioco. Grazie a un editor creato per l'occasione, gli utenti potranno creare il gatto o il cane che desiderano scegliendo tra diverse razze o creando incroci per ottenere risultati unici. In questo senso, la loro pelliccia sarà personalizzabile fin nei minimi particolari, con la possibilità di scegliere i colori, dove apportare eventuali macchie e via dicendo. L'appuntamento con The Sims 4: Cani & Gatti è fissato per il 10 novembre su PC e Mac.

Farming Simulator 17 Platinum Edition

Sviluppatore: Giants Software

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 14 novembre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 34,99 euro



Farming Simulator 17 si ripresenta in edizione Platinum con una serie di contenuti extra da aggiungere al gioco originale. Tra questi spicca l'inedita regione sudamericana con la sua vegetazione, la sua economia e tutte le novità di gameplay che ne conseguono, a partire dalla possibilità di coltivare la canna da zucchero. La gestione delle imprese agricole si arricchirà con la presenza di nuovi macchinari appartenenti ai più famosi marchi australiani, polacchi e sudamericani, portando a quota 275 il numero totale di veicoli e utensili messi a disposizione del giocatore. Nel caso foste già in possesso della versione base di Farming Simulator 17, avrete comunque l'opzione di acquistare a parte la Platinum Expansion a un prezzo conveniente.

L.A. Noire: The VR Case Files

Sviluppatore: Rockstar Games

Publisher: Take-Two Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 14 novembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



L'arrivo di L.A. Noire Remaster permetterà agli utenti PlayStation 4, Xbox One e Switch di giocare al free roaming investigativo targato Rockstar, ma le novità non mancheranno nemmeno per gli utenti PC, ai quali sarà indirizzato L.A. Noire: The VR Case Files, un nuovo pacchetto che include sette casi indipendenti di L.A. Noire rielaborati appositamente per la realtà virtuale, con l'idea di regalare un'esperienza di gioco ancora più immersiva e realistica. Al momento la compatibilità di questa edizione è stata confermata soltanto per HTC Vive, ma non è escluso che il gioco possa arrivare in futuro anche su altri visori. L'appuntamento è fissato per il 14 novembre su Steam.

LEGO Marvel Super Heroes 2

Sviluppatore: Traveller's Tale

Publisher: Warner Bros Interactive

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 17 novembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



LEGO Marvel Super Heroes torna con una nuova avventura pronta a trascinare i giocatori nel bel mezzo di una battaglia cosmica, proponendo ancora una volta azione esplosiva e divertimento alla portata di tutti. Come sempre si potrà giocare nei panni di numerosi eroi Marvel come i Guardiani della Galassia, L'Uomo Ragno, Hulk, Thor, Pantera Nera, Goblin e Dottor Strange, senza dimenticare la possibilità di unirsi ai supercattivi e ai supercriminali. Dall'Antico Egitto al Far West, passando per Sakaar e la New York del 2099, LEGO Marvel Super Heroes 2 avrà sulla carta anche una grande varietà di ambienti e situazioni. Prevista inoltre una modalità co-op e il multiplayer locale per giocare in compagnia dei propri amici.

Star Wars Battlefront 2

Sviluppatore: DICE

Publisher: Electronic Arts

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 17 novembre

Piattaforma: Origin

Prezzo consigliato: 59,90 euro



Star Wars Battlefront torna con il suo capitolo più ambizioso, un sequel che poggia sulle tre possenti gambe di DICE, Criterion Games e Motive Studios, i tre studi a cui è stata affidata la realizzazione del comparto multiplayer, della Campagna in singolo e delle modalità Arcade e Starfighter Assault. Le premesse sono eccezionali, e fanno pensare a un binomio qualità-quantità che finirà per accontentate tutte le tipologie di giocatore. Oltre al titanico comparto multiplayer, gli occhi sono puntati sull'inedita Campagna sviluppata da Motive Studios, un'avventura dalle premesse interessanti che ci vede al controllo di Iden Versio, comandante della Inferno Squad al servizio dell'Impero Galattico. L'appuntamento con la versione PC è fissato per il 17 novembre.

Black Mirror

Sviluppatore: KING Art Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 28 novembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Il nuovo Black Mirror di KING Art Games si presenta come il reboot dell'omonima avventura grafica uscita nel 2003, una vecchia conoscenza che sicuramente risulterà familiare agli utenti PC. Nei panni di David Gordon, di ritorno nell'antica dimora di famiglia dopo la morte del padre, i giocatori saranno chiamati a risolvere una serie di misteri legati a un passato tormentato e oscuro, per quella che si presenta come una nuova storia completamente autonoma. Le meccaniche di gioco ruoteranno attorno all'interazione con lo scenario e alle visioni del protagonista, in un contesto narrativo che promette atmosfere gotiche e una profonda introspezione psicologica.

Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD Remaster

Sviluppatore: tri-Ace

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 28 novembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



I giocatori PC potranno tornare nei mondi di Star Ocean: The Last Hope grazie a Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD Remaster, una nuova opera di rimasterizzazione realizzata da Square Enix e tri-Ace. Come si evince dal titolo, la riedizione del gioco includerà il supporto alla risoluzione 4K, oltre a presentare feature e contenuti inediti come un nuovo sistema di creazione per gli oggetti, nuove trame secondarie per i protagonisti e un sistema di azioni private pensato per approfondire la caratterizzazione dei personaggi. Ricordiamo che The Last Hope è ambientato all'inizio delle vicende narrate in Star Ocean, presentandosi come un buon punto di ingresso per chi non ha mai giocato con la saga.