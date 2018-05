Giochi in uscita su PC: tutte le novità di giugno 2018

Da Vampyr a The Crew 2, passando per la versione definitiva di Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr, MotoGP 18 e Jurassic World Evolution. La stagione estiva si apre con una serie di titoli interessanti anche su PC, in attesa delle novità che verranno annunciate all'E3 2018 di Los Angeles. Di seguito, tutte le uscite di giugno previste su Personal Computer.



Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr

Sviluppatore: Neocore Games

Publisher: Games Workshop

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 5 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Dopo la fase di Accesso Anticipato, la versione definitiva di Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr si appresta a debuttare su Steam il 5 giugno, mettendoci nei panni di un Inquisitore nel settore Caligari, regione infestata da mutanti e Xenos traditori. L'avventura sarà affrontabile sia in singolo che in co-op fino a quattro giocatori, con la possibilità di personalizzare il proprio personaggio durante i vari incarichi. Selezionata una delle tre classi disponibili, si verrà gettati nell'azione all'interno di ambienti distruttibili e ricchi di coperture, con la libertà di alternare combattimenti brutali e approcci tattici allo scontro.

Shaq Fu: A Legend Reborn

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Wired Productions

Genere: Picchiaduro a scorrimento

Data di uscita prevista: 5 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



In ricordo dei picchiaduro a scorrimento degli anni '90, Shaq Fu: A Legend Reborn sbarcherà il 5 giugno anche su PC tramite Steam, presentandosi a tutti gli effetti come il seguito dell'originale Shaq Fu uscito su SEGA Mega Drive e Super Nintendo. Nel gioco vestiremo sempre i panni di Shaquille O'Neal, l'ex stella della pallacanestro, prendendo a mazzate i bizzarri nemici che popolano le strade della città. Spazio anche per le cutscene animate tra un combattimento e l'altro, con l'introduzione di nuovi personaggi ad accompagnarci nel corso dell'avventura.

Shape of the World

Sviluppatore: Hollow Tree Games

Publisher: Plug In Digital

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 5 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Ispirato a titoli indie come Proteus, Shape of the World si propone come una nuova avventura interamente basata su esplorazione e immersione. Niente enigmi da risolvere o nemici da combattere, ma solo il piacere di scoprire un'ambientazione affascinante che viene generata proceduralmente al nostro passaggio, accompagnati da effetti sonori, creature, piante e strutture che reagiranno alla nostra presenza. Una piccola produzione che potrebbe regalare qualche sorpresa agli amanti del genere, soprattutto considerando le buone premesse che sembrano trasparire dalla direzione artistica.



Far Cry 5 Hours of Darkness

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 5 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 11,99 euro



Il primo DLC di Far Cry 5 ci porta indietro nel tempo, proponendo una nuova Campagna ambientata in un setting completamente inedito. Con l'occasione vestiremo i panni di Wendell Redler, uno dei personaggi della storia principale, rivivendo le sue imprese compiute durante la Guerra del Vietnam. Armi, oggetti e abilità saranno fedeli all'ambientazione storica, aprendo a nuove soluzioni di gameplay da sperimentare anche nelle due modalità di gioco aggiuntive: Survivor Mode (che aumenta il livello di sfida, invitando a un approccio più cauto) e Action Movie Mode (che incrementa il tasso d'azione a favore dello spettacolo).

Vampyr

Sviluppatore: Dontnod Entertainment

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 5 giugno

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 44,99 euro



Il nuovo GDR di Dontonod Entertainment, lo stesso studio dietro Life is Strange e Remember Me, si appresta finalmente a debuttare su PC il 5 giugno, presentandosi come uno dei titoli più attesi del mese. Vampyr promette di valorizzare i tratti salienti del genere, ponendo grande enfasi sulle scelte e sulle conseguenze. L'avventura ci vedrà impersonare il dottor Jonathan Reid, sullo sfondo di una Londra vittoriana colpita da un'epidemia che trasforma i suoi abitanti in folli assassini: essendo a nostra volta dei vampiri, però, sentiremo il bisogno di nutrirci delle stesse persone che vorremmo mettere in salvo, vedendoci costretti a compiere delle scelte molto difficili e delicate.



Antigraviator

Sviluppatore: Cybernetic Walrus

Publisher: Iceberg Interactive

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 6 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Il parco dei racing game a gravità zero si arricchisce il 6 giugno con Antigraviator, nuovo gioco di corse futuristiche previsto in esclusiva temporanea su PC. Il titolo propone tre diverse modalità, quattro mondi di gioco (con tre circuiti differenti per ciascuno di essi), un'ampia varietà di navicelle e la possibilità di gareggiare sia in single player che nel multigiocatore competitivo (disponibile sia in locale che online). Come visto negli altri esponenti del genere, all'interno delle piste si potranno raccogliere power-up, boost e potenziamenti per incrementare le prestazioni del proprio veicolo, così da farsi strada verso il traguardo.

MotoGP 18

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 7 giugno

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Tempo di reboot anche per MotoGP: il nuovo capitolo dedicato alla stagione 2018 del motomondiale punta a rinfrescare la sua offerta, proponendo con l'occasione un nuovo engine grafico, un comparto tecnico migliorato, una fisica ancora più realistica e sofisticata, passando per una modalità carriera più ricca e stimolante, un sistema di danni più versatile e un'IA avversaria più aggressiva in pista. MotoGP 18 potrebbe rappresentare un'ottima porta d'ingresso per i nuovi giocatori, oltre che un punto di svolta per i fan più affezionati al franchise di Milestone: l'appuntamento è fissato per il 7 giugno.

Nobunaga's Ambition Taishi

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 8 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



La versione occidentale di Nobunaga's Ambition Taishi arriva su Steam l'8 giugno, permettendoci di rivivere alcune delle battaglie più epiche combattute nel Giappone feudale (durante l'era Sengoku). Le meccaniche di gioco rimangono quelle di uno strategico ad ampio spettro, contando su una vasta gamma di opzioni tattiche per avere la meglio sugli avversari. Tra le novità più importanti segnaliamo l'introduzione del sistema Resolve, nel quale ogni ufficiale avrà un proprio insieme di aspirazioni e di tratti unici, rendendo ancora più profonda e accurata la simulazione storica tipica della serie.

Jurassic World Evolution

Sviluppatore: Frontier Developments

Publisher: Frontier Developments

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 12 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 54,99 euro



Lo studio di Planet Coaster e RollerCoaster Tycoon torna a scaldare i nostri Personal Computer con Jurassic World Evolution, nuovo gestionale su licenza che permette di creare e amministrare il proprio Jurassic Park, cercando di ridurre al minimo i possibili "incidenti di percorso" provocati dai dinosauri che popolano la struttura. I giocatori potranno concentrarsi su tre aree di interesse (intrattenimento, ricerca scientifica e ricerca militare), effettuare delle ricerche sulle creature preistoriche, creare nuove combinazioni e dare vita a diversi incroci di animali da esibire all'interno del parco a tema, naturalmente con l'obiettivo di attirare nuovi visitatori.

Tennis World Tour

Sviluppatore: Breakpoint

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 12 giugno

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Dopo il debutto su PlayStation 4 e Xbox One, Tennis World Tour si appresta a sbarcare anche su PC il 12 giugno, provando a rilanciare il suo genere di appartenenza. Il gioco prova ad offrire una trasposizione molto fedele del tennis, permettendo agli utenti di personalizzare la propria tattica nel corso delle partite. Oltre alla modalità Carriera, completa di tutti i crismi per offrire un'esperienza single player interessante, il titolo includerà il comparto multigiocatore (con la possibilità di giocare sia in singolo che in doppio) e le licenze di oltre 30 stelle del tennis come Roger Federer, Caroline Wozniacki e Nick Kyrgios.

Super Bomberman R

Sviluppatore: Konami Digital Entertainment

Publisher: Konami Digital Entertainment

Genere: Arcade

Data di uscita prevista: 13 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



A distanza di un anno dalla versione Nintendo Switch, Super Bomberman R si prepara ad arrivare anche su Steam il 14 giugno, includendo per l'occasione diverse novità in termini di contenuti e personaggi giocabili. Oltre alla modalità Storia single player (affrontabile anche in co-op in compagnia di un amico), il titolo includerà le modalità Battaglia (con partite fino a 8 partecipanti) e Gran Premio, variante multiplayer competitiva in cui due squadre da tre giocatori si scontreranno all'interno delle arene, facendo leva sulla varie abilità a disposizione e sul teamwork.

LEGO Gli Incredibili

Sviluppatore: TT Games

Publisher: Warner Bros Interactive

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 15 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



LEGO Gli Incredibili unisce l'universo dei celebri mattoncini con i due film Disney-Pixer dell'omonima serie, mettendoci al controllo dei vari membri della famiglia Parr mentre affrontano il crimine a suon di cazzotti, comicità e superpoteri. Ogni personaggio giocabile sarà dotato di particolari abilità da sfruttare in combattimento, con la possibilità di giocare in compagnia di un amico nella modalità co-op apposita (disponibile solo in locale, confermata la presenza dello schermo condiviso). L'uscita è fissata per il 15 giugno su PC in contemporanea alle versioni console.

BlazBlue Cross Tag Battle

Sviluppatore: Arc System Works

Publisher: Arc System Works

Genere: Picchiaduro 2D

Data di uscita prevista: 22 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Il nuovo picchiaduro crossover di Arc System Works unisce i mondi e i combattenti di BlazBlue: CentralFiction, Persona 4: Arena, RWBY e Under Night In-Birth Exe: Late[st], con un roster iniziale composto da 20 personaggi. Tra i lottatori attualmente confermati nel roster segnaliamo Ragna the Bloodedge, Jin Kisaragi, Noel Vermillion, Rachel Alucard, Hazama, Azrael Iron Tager, Makoto Nanaya, v-No.13 ed Es provenienti da BlazBlue; Yu Narukami, Yosuke Hanamura, Chie Satonaka e Yukiko Amagi da Persona 4 Arena. BlazBlue Cross Tag Battle farà il suo debutto su Steam il 22 giugno.

New Gundam Breaker

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 22 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



New Gundam Breaker promette il grado di personalizzazione più profondo della serie, consentendo di raccogliere le teste, gli scudi, le spade, le pistole e i vari pezzi dei boss eliminati sul campo di battaglia, così da potenziare il proprio Gunpla. Oltre ad affrontare i piccoli nemici con le loro mobile suits in scala 1/144, i giocatori dovranno vedersela contro robot giganteschi e astronavi come la Celestial Being. Tra i nuovi Gunpla aggiunti al roster segnaliamo il Gundam Avalanche Exia Dash, il Nightingale, lo Star Burning Gundam e l'Atlas Gundam.

Lumines Remastered

Sviluppatore: Resenoir

Publisher: Enhance Games

Genere: Puzzle Game

Data di uscita prevista: 26 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Lumines Remastered, edizione restaurata dell'omonimo puzzle game pubblicato su Sony PSP nel 2004, si prepara ad arrivare anche su Steam il 26 giugno. Per chi non lo conoscesse, il gioco si presenta come una variante "ritmica" del tetris ideata da Tetsuya Mizuguchi, la stesso autore degli acclamati Rez e Child of Eden. Il remaster includerà inoltre l'inedita Shuffle Mode, nuove skin e nuovi avatar da sbloccare, a cui si aggiungono il supporto per la risoluzione 4K e per i gamepad dotati della funzionalità di vibrazione.

Pro Cycling Manager 2018

Sviluppatore: Cynaide Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 28 giugno

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 39,99 euro



In Pro Cycling Manager 2018 vestiremo i panni di un manager per guidare una squadra di ciclisti nelle sfide della stagione 2018, con oltre 200 gare e 500 tappe che comprendono tour famosi come La Vuelta e l'iconico Tour de France. Spetterà a noi assumere i migliori atleti, negoziare i contratti, sponsorizzare la suadra, pianificare le gare e programmare gli allenamenti. Promesse anche diverse migliorie per l'IA avversaria, in modo da rendere ancora più avvincenti e imprevedibili la varie fasi della competizione, senza dimenticare le nuove dinamiche di ingaggio inserite nella modalità Carriera.

The Crew 2

Sviluppatore: Ivory Tower

Publisher: Ubisoft

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 29 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Il secondo capitolo di The Crew prova ad alzare l'asticella dell'offerta, allargando le tipologie di veicoli disponibili con l'introduzione dei motoscafi e degli aerei ultraleggeri. Partendo dalle ottime premesse del primo capitolo, Ivory Tower punta a ridefinire gli standard dei racing game open world, premendo l'acceleratore sulla varietà e sulla grandezza della mappa esplorabile. Si viaggerà di nuovo attraverso gli Stati Uniti, da soli o in compagnia di amici, esplorando ogni angolo di terra, mare e cielo all'insegna dello spettacolo e dell'adrenalina. L'appuntamento con la versione PC è fissato per il 29 giugno, in contemporanea con le edizioni console.



Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Sviluppatore: Vicarious Visions

Publisher: Activision

Genere: Platform 3D

Data di uscita prevista: 29 giugno

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 39,99 euro



A distanza di un anno dalla versione PlayStation 4, finalmente Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarà disponibile anche per gli utenti PC dal 29 giugno, permettendo di giocare alle versioni restaurate dei dei primi tre capitoli di Crash Bandicoot usciti su PlayStation 1 (vale a dire Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 e Crash Bandicoot 3 Warped). Nonostante siano passati un paio di decenni dal loro debutto, le avventure del marsupiale continuano a mantenere inalterato il loro fascino, riuscendo a garantire numerose ore di divertimento con una formula di gioco semplice e impegnativa al tempo stesso.

MXGP Pro

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 29 giugno

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Chiudiamo la lista del mese con MXGP Pro, il nuovo simulatore di Motocross realizzato da Milestone, un titolo da tenere assolutamente d'occhio per gli amanti dele due ruote sullo sterrato. Lo studio milanese vuole puntare al realismo senza compromessi, permettendo anche ai nuovi utenti di padroneggiare il complesso modello di guida grazie al Tutorial integrato e alla modalità Training. Tra gli elementi principali dell'offerta troviamo la Carriera single player, con la possibilità di creare il proprio pilota e di partecipare a numerose sfide su diverse tipologie di terreno: l'uscita è fissata per il 29 giugno su PC sia in edizione retail che su Steam.