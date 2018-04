Giochi in uscita su PC, tutte le novità di maggio 2018

Le uscite PC di maggio 2018 sono guidate da Total War Saga: Thrones of Britannia, Pillars of Eternity 2: Deadfire e The Elder Scrolls Online: Summerset, passando per Agony, Dark Souls Remastered e i nuovi DLC di Call of Duty WW2, Cities Skylines e Destiny 2. Un mese piuttosto ricco che vede anche l'arrivo di diverse produzioni giapponesi come Disgaea 5 Complete e Steins;Gate 0. Di seguito, tutte le uscite di maggio previste su Personal Computer.

Battlezone Gold Edition

Sviluppatore: Rebellion

Publisher: Rebellion

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 1 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 36,99 euro



Battlezone si aggiorna il primo maggio con Battlezone Gold Edition, riedizione comprensiva del gioco base e di tutti gli aggiornamenti pubblicati in seguito, senza dimenticare l'inedita modalità Classic che riporta lo stile grafico del gioco alla versione "wireframe" degli anni '80. A partire da questo momento, inoltre, il titolo potrà essere giocato anche da chi non possiede un visore VR, un pò come visto di recente per altri giochi come The Invisible Hours ed Eve Valkyrie. Ricordiamo inoltre che gli utenti VR e non-VR potranno giocare online insieme, e che i possessori di Battlezone riceveranno su Steam l'aggiornamento gratuito alla Gold Edition.

Total War Saga: Thrones of Britannia

Sviluppatore: Creative Assembly

Publisher: Sega

Genere: RTS

Data di uscita prevista: 3 maggio

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Total War Saga: Thrones of Britannia ci porta indietro nell'anno 878, quando il re inglese Alfredo il Grande affrontò l'invasione vichinga nella celebre battaglia di Edington. Nel gioco spetterà a noi combattere la guerra e riscrivere la storia, scegliendo di guidare una fra le dieci differenti fazioni disponibili. Rispetto ai precedenti capitoli della serie strategica targata Creative Assembly, Thrones of Britannia punta a enfatizzare la componente politica e quella strategica, mettendo a disposizione una serie di approcci diversi per affrontare le varie battaglie. L'appuntamento è fissato in esclusiva per PC il 3 maggio, sia in edizioe retail che sulla piattaforma digitale di Steam.

Disgaea 5 Complete

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: Nis America

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 7 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Disgaea 5 si prepara a debuttare anche su PC il 7 maggio con Disgaea 5 Complete, riedizione che include il gioco base, otto scenari bonus, quattro personaggi aggiuntivi e tre classi extra (arrivate in precedenza su PlayStation 4 tramite DLC), mettendo a disposizione tutti i contenuti rilasciati finora sulle altre piattaforme. In più verranno introdotte quattro armi completamente inedite: la Overlord Sword, la Brunhilde, la Skadi's Ice Staff e la Demo's Club. Presente anche il doppio audio in inglese e giapponese, con la possibilità di impostare i sottotitoli in lingua inglese o francese (purtroppo nessuna traccia dei sottotitoli in italiano).

Conan Exiles

Sviluppatore: Funcom

Publisher: Funcom

Genere: MMORPG

Data di uscita prevista: 8 maggio

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Sono passati 14 mesi da quando il gioco è entrato in fase di Early Access su Steam, ma finalmente la versione finale di Conan Exiles si appresta ad arrivare su PC l'8 maggio, proponendo con l'occasione una serie di novità e di miglioramenti. Il survival game di Funcom si presenterà infatti al lancio con nuovi contenuti, caratteristiche inedite e un'ambientazione ancora più grande, includendo al suo interno diverse location inesplorate come quella della palude. I giocatori dovranno cercare di sopravvivere in un ambiente selvaggio mentre tenteranno di edificare il proprio regno, con la possibilità di giocare sia online che in singolo.

Steins;Gate 0

Sviluppatore: Mages Inc.

Publisher: Spike Chunsoft

Genere: Visual Novel

Data di uscita prevista: 8 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Dopo il suo debutto in Europa su PlayStation 4 e PlayStation Vita, Steins;Gate 0 arriverà nel nostro continente anche su Steam l'8 maggio, presentandosi con il doppio audio inglese-giapponese e con i sottotitoli in inglese (anche in questo caso, purtroppo, nessuna traccia dell'italiano). La visual novel riprende la vicenda narrata nel capitolo precedente, permettendo anche agli utenti PC di proseguire l'avventura sci-fi basata sui viaggi nel tempo. Come da tradizione per il genere, l'esperienza di gioco sarà totalmente incentrata sulla storia e sui personaggi, con numerosi dialoghi a cui assistere tra una scena e l'altra.

Pillars of Eternity 2: Deadfire

Sviluppatore: Obsidian Entertainment

Publisher: Versus Evil

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 8 maggio

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 45,99 euro



Inizialmente previsto in uscita per il 3 aprile, alla fine Pillars of Eternity 2: Deadfire sarà disponibile per gli utenti Steam a partire dall'8 maggio, a circa un mese di distanza dalla data prevista in origine. Gli sviluppatori si sono presi qualche settimana in più per rivedere gli ultimi aspetti della produzione, in modo da ascoltare tutti i feedback ricevuti dai backer che hanno provato la beta. Il nuovo GDR di Obsidian riprenderà gli ottimi spunti del predecessore, con la promessa di offrire un'avventura ancora più profonda sia in termini di gameplay che di narrazione, passando per alcune feature inedite come la possibilità di diventare il capitano di una nave.

Raging Justice

Sviluppatore: MakinGames

Publisher: Team17

Genere: Picchiaduro a scorrimento

Data di uscita prevista: 8 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Raging Justice si presenta come il nuovo picchiaduro a scorrimento 2D sviluppato da MakinGames, piccolo team formato da alcuni ex membri di Rare. Ambientato in un città in preda al caos e al degrado urbano, il titolo si ispira ai classici esponenti del genere come Streets of Rage e Double Dragon, proponendo un sistema di combattimento brutale che permette di usare diverse armi come coltelli, spranghe o assi di legno, raccogliendole direttamente dal terreno. Confermata anche la presenza della co-op in locale e delle classifiche online, con la possibilità di giocare a schermo condiviso in compagnia di un amico.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: La Desolazione di Mordor

Sviluppatore: Monolith Productions

Publisher: Warner Bros Interactive

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 8 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 14,99 euro



La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra si aggiorna l'8 maggio con La Desolazione di Mordor, il nuovo DLC dedicato alla storia principale del gioco. Dopo le vicende raccontate ne La lama di Galadriel, questa nuova espansione condurrà i giocatori nel deserto del Lithlad, all'interno di una cittadella popolata da una serie di temibili nemici che sorvegliano la zona. Al controllo di Baranor, personaggio che a differenza di Talion non potrà contare sulle abilità magiche, ma solo sulle sue armi e sulla sua armatura, i giocatori affronteranno nuove minacce e visiteranno le rovine di Númenor alla ricerca di nuovi segreti da svelare.

Destiny 2: La Mente Bellica

Sviluppatore: Bungie

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 8 maggio

Piattaforma: Battle.net

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Destiny 2 si espande l'8 maggio anche su PC con La Mente Bellica, il secondo DLC previsto per lo sparatutto online di Bungie. Tra le novità principali introdotte con l'espansione segnaliamo due nuove attività endgame pensate per il PvE: Protocollo d'Intensificazione, una via di mezzo tra un evento pubblico e una modalità a ondate, e Pinnacolo siderale, il nuovo Covo dell'Incursione situato all'interno del Leviatano. Presente anche una nuova location ambientata su Marte, senza dimenticare le nuove missioni della storia, gli assalti, le nuove armi e il nuovo equipaggiamento da guadagnare sul campo di battaglia.

Forgotton Anne

Sviluppatore: TroughLine Games

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura/Platform

Data di uscita prevista: 15 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Forgotten Anne si propone come un'avventura cinematica in 2D con elementi platform e puzzle, caratterizzata da uno stile grafico che si avvicina alle produzioni dello Studio Ghibli. Come promesso dagli sviluppatori, il gioco riuscirà ad alternare dialoghi, scene di intermezzo e fasi di gameplay senza soluzione di continuità, restituendo la sensazione di muoversi all'interno di un cartone animato giapponese. La protagonista della storia è Anne, una donna incaricata di mantenere l'ordine nel Forgotten Realm, nel tentativo di sedare una ribellione che potrebbe impedirle per sempre di tornare nel mondo reale.

Little Witch Academia: Chamber of Time

Sviluppatore: A+ Games

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 15 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Little Witch Academia: Chamber of Time offrirà una formula a metà strada tra un JRPG action e un picchiaduro a scorrimento, con una trama originale ispirata all'omonima serie anime trasmessa su Netflix. Nel gioco vestiremo i panni di Akko, una studentessa della prestigiosa Luna Nova Magical Academy: qui la sua vita cambierà per sempre, grazie soprattutto alle nuove amiche che si uniranno alla sua avventura. Con le vacanze estive ormai alle porte, le streghe dovranno affrontare un fenomeno inspiegabile causato da sette meraviglie che sono state tramandate per secoli. Confermata anche la presenza di tutti i personaggi principali della serie.

Horizon Chase Turbo

Sviluppatore: Aquiris Game Studio

Publisher: Aquiris Game Studio

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita prevista: 15 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Horizon Chase Turbo, riedizione ampliata di Horizon Chase (uscito nel 2015 per i dispositivi iOS), è in arrivo anche su Steam il 15 maggio. Stiamo parlando di un racing game arcade che si ispira molto da vicino ai classici degli anni '80 e '90 come OutRun, Lotus Turbo Challenge Rush e Top Gear, un gioco di guida semplice e immediato a base di derapate e rettilinei a tutta velocità. Il porting è stato riadattato per sfruttare le caratteristiche dei PC da gioco, introducendo tra le altre cose nuovi contenuti e una modalità co-op fino a 4 giocatori per giocare in compagnia di altri amici in locale (incluso il supporto allo schermo condiviso).

The Elder Scrolls Online: Summerset

Sviluppatore: Zenimax Online Studios

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: MMORPG

Data di uscita prevista: 21 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Con la nuova espansione in arrivo il 21 maggio, The Elder Scrolls Online ci riporta sull'isola di Summerset dove vivono gli Alti Elfi. Per la prima volta dal 1994, vale a dire dai tempi di The Elder Scrolls: Arena, questa regione viene nuovamente impiegata all'interno della serie, offrendo nel caso di The Elder Scrolls Online: Summerset una serie di nuove feature come l'introduzione dell'ordine Psijiic e del crafting dei gioielli, oltre che una nuova storia principale, una nuova skill line e tutte le sfide inedite pensate per il PvE di gruppo. Stando alle parole degli sviluppatori, i nuovi contenuti sono stati pensati sia per i nuovi giocatori che per i veterani.

State of Decay 2

Sviluppatore: Undead Labs

Publisher: Microsoft Game Studios

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 22 maggio

Piattaforma: Microsoft Store

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Il sequel di State of Decay punta a migliorare tutti gli aspetti del predecessore, presentandosi come uno dei titoli di punta in arrivo su PC Windows a maggio. Oltre a perfezionare le meccaniche di gioco e il gunplay del primo capitolo, Undead Labs mira ad ampliare i punti di forza della serie, dando un peso ancora più decisivo alle scelte dei giocatori, aumentando le opzioni tattiche messe a disposizione dal comparto gestionale e includendo una nuova modalità co-op fino a quattro utenti. State of Decay 2 sarà disponibile sul Microsoft Store dal 22 maggio, mentre non sembra del tutto escluso il possibile arrivo su Steam in un secondo momento.

Ancestor Legacy

Sviluppatore: Destructive Creations

Publisher: 1C Company

Genere: RTS

Data di uscita prevista: 22 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 35,99 euro



Il 22 maggio sarà anche il turno di Ancestor Legacy, RTS ad ambientazione medievale che promette un'accurata ricostruzione storica, profondità strategica e un ampio ventaglio di opzioni tattiche, con la possibilità di manovrare una delle quattro fazioni disponibili scegliendo tra Vichingi, Slavi, Anglosassoni e Germanici. Durante la campagna dovremo occuparci della gestione delle risorse, della costruzione degli accampamenti e naturalmente della pianificazione della battaglia, cercando di sfruttare a nostro vantaggio l'ambiente circostante, le basi temporanee e gli insediamenti.

Tennis World Tour

Sviluppatore: Breakpoint

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 22 maggio

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Dopo anni di latitanza, finalmente le simulazioni tennistiche potrebbero tornare alla ribalta con Tennis World Tour, il nuovo gioco degli autori di Top Spin realizzato in collaborazione con gli atleti professionisti. Gli sviluppatori puntano a realizzare una trasposizione molto fedele del tennis, permettendo ai giocatori di personalizzare la propria tattica nel corso delle partite. Oltre alla modalità Carriera, completa di tutti i crismi per offrire un'esperienza single player appagante, il titolo includerà il comparto multiplayer (con la possibilità di giocare sia in singolo che in doppio) e le licenze di oltre 30 stelle del tennis come Roger Federer, Caroline Wozniacki e Nick Kyrgios.

Space Hulk Deathwing Enhanced Edition

Sviluppatore: Streum On Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 22 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Space Hulk Deathwing torna su Steam con una riedizione ampliata, riaccendendo l'interesse per lo shooter di Streum On Studio ambientato nell'universo di Warhammer 40.000 L'Enhanced Edition include una serie di nuovi contenuti che vanno ad arricchire l'esperienza di gioco originale, aggiungendo la personalizzazione delle classi, l'inedita classe del Cappellano, nuove armi a distanza e da corpo a corpo, nuovi nemici unici da affrontare sul campo di battaglia e nuovi incarichi speciali da portare a termine, senza dimenticare la co-op online fino a quattro giocatori. Ricordiamo inoltre che i possessori del gioco base riceveranno l'aggiornamento gratuito alla Enhanced Edition.

Pixel Ripped 1989

Sviluppatore: Pixel Ripped Inc.

Publisher: Arvore Immersive Experience

Genere: Arcade/Avventura

Data di uscita prevista: 22 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Un gioco dentro il gioco: questa l'originale premessa di Pixel Ripped 1989, nuova avventura VR dal gusto retrò in arrivo per i visori HTC Vive e Oculus Rift. Gli utenti vestiranno i panni di Nicola, ragazza che a sua volta dovrà impersonare Dot, l'eroe principale di un videogioco a cavallo tra le varie epoche storiche dei videogame. Si partirà dalla generazione 8 bit con la nostra prima console portatile, quando cercheremo di giocare a scuola evitando lo sguardo vigile dell'insegnate, passando poi per le avventure 16 bit consumate tra le mura di camera nostra e così via. Un titolo da tenere d'occhio per tutti i giocatori interessati alla realtà virtuale.

Dark Souls Remastered

Sviluppatore: From Software

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 24 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Dark Souls, il primo capitolo della celebre saga ideata da Hidetaka Miyazaki, si prepara a tornare su Steam con un remaster migliorato sotto il profilo tecnico. Questa riedizione propone un decisivo incremento della risoluzione, permettendo di giocare a 4K e a 60fps, a patto di avere un PC abbastanza performante. Rispetto all'edizione originale, inoltre, verranno introdotti i server dedicati e verrà aumentato da 4 a 6 il numero massimo di giocatori ospitabili nelle sessioni online. Segnaliamo infine che i possessori di Dark Souls: Prepare to Die Edition potranno acquistare Dark Souls: Remastered con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

Cities Skylines: Parklife

Sviluppatore: Colossal Order

Publisher: Paradox Interactive

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 24 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 14,99 euro



Cities Skylines: Parklife è il nuovo DLC per il fortunato city builder di Colossal Order, una nuova espansione incentrata sulla gestione dei parchi all'interno degli insediamenti urbani. I giocatori potranno edificare e gestire nuovi parchi a tema, zoo e riserve naturali, dando così nuova linfa vitale alle zone vuote della città. Parklife aggiunge inoltre diverse modalità per giocare con varie attrazioni inedite: dalle montagne russe ai campeggi, passando per le fontane e i fenicotteri. Presenti all'appello anche cinque nuove mappe, nuovi asset e caratteristiche di level-up che incrementeranno il valore dei parchi all'interno della partita.

PixelJunk Monsters 2

Sviluppatore: Q-Games

Publisher: Spike Chunsoft

Genere: Tower defense

Data di uscita prevista: 25 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



PixelJunk Monsters 2 uscirà anche su Steam il 25 maggio, riprendendo le meccaniche da tower defense mostrate nel predecessore. Il secondo capitolo di Pixel Junk Monsters metterà a disposizione nuovi oggetti, nuove situazioni di gioco, un comparto tecnico migliorato e una modalità multiplayer nuova di zecca, oltre naturalmente alla classica modalità single player. Per chi preferisse giocare in compagnia, inoltre, le possibilità saranno ancora una volta molteplici: dalla co-op online al multiplayer in locale, passando per la modalità a schermo condiviso sullo stesso PC.

Agony

Sviluppatore: Madmind Studio

Publisher: PlayWay

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 29 maggio

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Per fine mese è previsto anche Agony, promettente survival horror in prima persona caratterizzato da una premessa alquanto singolare e terrificante: ambientare l'avventura all'inferno, nel più inospitale e inquietante dei luoghi. Il giocatore inizierà il suo viaggio come un'anima tormentata senza alcun ricordo del suo passato, servendosi di alcune speciali abilità per controllare gli altri dannati e per possedere i demoni durante il cammino, così da prendere tutte le contromisure necessarie per sopravvivere all'interno di questo incubo infernale. La data di uscita è stata fissata per il 29 marzo sulla piattaforma digitale di Steam.

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Sviluppatore: Digital Eclipse

Publisher: Capcom

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 29 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Giusto in tempo per festeggiare il trentesimo anniversario della serie, il 29 maggio Capcom pubblicherà Street Fighter 30th Anniversary Collection anche su Steam: stiamo parlando di una succosissima raccolta che include i tredici capitoli classici della saga, con tanto di supporto al multiplayer online per Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 e l'immortale Street Fighter III: 3rd Strike. Un appuntamento decisamente imperdibile per gli amanti della serie e per tutti i cultori dei picchiaduro, oltre che un'ottima occasione per rispolverare il proprio arcade stick.

Moonlighter

Sviluppatore: Digital Sun

Publisher: 11 bit studios

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 29 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Moonlighter è un action RPG con elementi roguelike che racconta la routine quotidiana di Will, un coraggioso negoziante che desidera diventare un eroe. Per guadagnarsi da vivere, Will deve avventurarsi nei dungeon sparsi nelle vicinanze del suo villaggio per sconfiggere gli strani mostri che lo popolano, così da ottenere nuovi oggetti e risorse da vendere ai clienti della propria bottega. Il titolo si propone come una via di mezzo tra un gestionale e un GDR action sulla falsariga di The Legend of Zelda, il tutto presentato con uno stile grafico in pixel art che strizza l'occhio all'era 16-bit.

Lumines Remastered

Sviluppatore: Resonoir

Publisher: Enhance Games

Genere: Puzzle Game

Data di uscita prevista: maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Lumines Remastered, edizione restaurata dell'omonimo titolo pubblicato su Sony PSP nel 2004, si prepara ad arrivare anche su Steam durante il mese di maggio (restiamo ancora in attesa del giorno di lancio ufficiale). Per chi non lo conoscesse, il gioco si presenta come un originale puzzle game "ritmico" ideato da Tetsuya Mizuguchi, la stesso autore degli acclamati Rez e Child of Eden. Il remaster includerà inoltre l'inedita Shuffle Mode, nuove skin e nuovi avatar da sbloccare, oltre al supporto per la risoluzione 4K e per i gamepad dotati della funzionalità di vibrazione.

Call of Duty WW2: La Macchina da Guerra

Sviluppatore: Sledgehammer Games

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Trascorso il mese di esclusività temporanea su PlayStation 4, finalmente il secondo DLC di Call of Duty WWII debutterà a maggio anche su PC. La Macchina da Guerra aggiunge tre mappe inedite e la missione Operazione Husky con l'invasione della Sicilia da parte degli Alleati, fronte che ci vedrà impegnati a visitare i porti di Palermo fino a spostarci a Napoli per recuperare alcuni dati sensibili sui piani tedeschi. Incluse anche due mappe bonus per le modalità Nazi Zombi e Zombie, intitolate rispettivamente Egypt (ambientata in Egitto) e The Shadowed Throne, quest'ultima ambientata nel cuore della Germania nazista.