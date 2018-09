Giochi in uscita su PC: tutte le novità di ottobre 2018

Mese abbastanza ricco di appuntamenti per i giocatori PC. A guidare le uscite di ottobre troviamo Forza Horizon 4, Thronebreaker: The Witcher Tales, Call of Duty Black Ops 4 e SoulCalibur 6. Si prosegue con Thronebreaker: The Witcher Tales, la riedizione di Resonance of Fate e Mega Man 11, passando per Space Hulk: Tactics e il nuovo Call of Chtulhu di Cyanide e Focus Home Interactive. Di seguito, tutti i giochi in arrivo a ottobre 2018 su Personal Computer.

Mega Man 11

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Platform 2D

Data di uscita prevista: 2 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Mega Man 11 riprende la formula dei primi capitoli della serie, proponendo un grado di sfida impegnativo e ostici boss da affrontare alla fine dei livelli. Per venire incontro ai nuovi giocatori, Capcom ha deciso di inserire diversi livelli di difficoltà selezionabili, in modo da offrire a tutti gli utenti l'esperienza di gioco più adatta alle proprie esigenze. Confermata la presenza di due modalità: Time Attack (la classica modalità a tempo in cui bisogna attraversare i singoli stage il più velocemente possibile) e Balloon Attack (dove i nemici verranno sostituiti da palloncini rossi e blu in grado di influenzare il timer).

Forza Horizon 4

Sviluppatore: Playground Games

Publisher: Microsoft Game Studios

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 2 ottobre

Piattaforma: Windows 10

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Ambientato nelle terre del Regno Unito, Forza Horizon 4 si distingue per una grande varietà di circuiti, una struttura di gioco ancora più sofisticata e un comparto tecnico in grado di definire nuovi standard per i racing game. Tra le novità principali segnaliamo la presenza delle stagioni dinamiche, una feature inedita che influenzerà i tracciati con i vari effetti atmosferici come pioggia, neve, nebbia e quant'altro, spingendo i giocatori a padroneggiare diversi stili di guida in base alle condizioni climatiche in cui si gareggia. Il debutto è fissato per il 2 ottobre su Windows 10.

The Surge: The Good, the Bad and the Augmented

Sviluppatore: Deck13

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 2 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



The Surge si espande il 2 ottobre con The Good, the Bad and the Augmented, nuovo DLC dal setting western/sci-fi che offre ambientazioni inedite e nuovi impianti, armature, armi e pezzi di equipaggiamento da guadagnare sul campo di battaglia. I giocatori dovranno esplorare un laboratorio abbandonato del complesso CREO, creato allo scopo di spingere al limite le attuali tecnologie della compagnia. Giocando nei panni di Warren ci toccherà sopravvivere alle mortali camere di sperimentazione del Dr. Rischboter, combattendo in una serie di location che sembrano uscite dalla celebre serie TV Westworld.

Space Hulk: Tactics

Sviluppatore: Cynaide

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 9 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Ambientato nell'universo di Warhammer 40.000, Space Hulk: Tactics si presenta come un fedele adattamento del gioco da tavolo Space Hulk, con l'aggiunta di diverse novità rispetto alla formula del board game. I giocatori potranno combattere in due campagne con storie diverse: una di queste ci vedrà al comando dei valorosi Blood Angels Terminators, mentre l'altra, per la prima volta in un gioco della serie Space Hulk, consentirà di guidare le temibili forze degli alieni Genestealer. L'uscita del gioco è fissata per il 9 ottobre Steam.

WWE 2K19

Sviluppatore: 2K

Publisher: 2K Games

Genere: Picchiaduro 3D

Data di uscita prevista: 9 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



WWE 2K19 si appresta a debuttare su Steam il 9 ottobre, con la Superstar AJ Styles in copertina. Il nuovo capitolo della serie includerà un ampio roster con le Superstar e le Leggende più popolari di WWE e NXT, proponendo un gameplay ancora più rifinito, un sistema di animazioni migliorato e numerose opzioni di personalizzazione per i giocatori. Quest'anno è stata introdotta anche una nuova modalità Arcade simile alle Torri di Mortal Kombat, dove verranno proposte diverse sfide dalla difficoltà crescente con particolari condizioni da rispettare durante i combattimenti.

Call of Duty Black Ops 4

Sviluppatore: Treyarch

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 12 ottobre

Piattaforma: Battle.net

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Pur rinunciando alla Campagna single player, Call of Duty Black Ops 4 si presenta come uno dei capitoli più ricchi e innovativi della serie, includendo sin dal lancio la nuova modalità Zombie (con tre campagne intitolate IX, Voyage of Despair e Zombies Blood of the Dead), il rinnovato comparto multiplayer e Blackout, la nuova modalità ispirata ai Battle Royale come PUBG. Treyarch ha promesso inoltre un corposo supporto post-lancio, con l'arrivo di nuovi DLC, eventi e contenuti gratuiti come la mappa Nuketown prevista a novembre. Il debutto del titolo è fissato per il 12 ottobre sulla piattaforma Battle.net.

Warriors Orochi 4

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 16 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Il 16 ottobre sarà il turno di Warriors Orochi 4, il nuovo action game di Koei Tecmo che unisce gli universi di Dynasty Warriors e Samurai Warriors con la mitologia greca. I 170 personaggi inclusi nel roster potranno utilizzare i Sacred Treasures, permettendo di eseguire attacchi magici a distanza ravvicinata e a lungo raggio durante le battaglie. Decidendo di giocare da soli o in compagnia di un amico nella modalità co-op, i giocatori potranno contare su una grande varietà approcci ai combattimenti, personalizzando il proprio stile di gioco.

For Honor: Marching Fire

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 16 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



For Honor si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento a metà mese con Marching Fire, la nuova espansione in arrivo il 16 ottobre su Steam che promette di riaccendere l'interesse della community attorno al gioco. Il DLC includerà 4 nuovi personaggi selezionabili ispirati agli antichi guerrieri cinesi (appartenenti alla fazione Wu Lin), la nuova modalità PvP 4vs4 Assalto (in cui bisognerà proteggere o attaccare una fortezza medievale) e una modalità single player completamente inedita, insieme a diversi miglioramenti grafici e tecnici volti a perfezionare le prestazioni del gioco.

NBA 2K Playgrounds 2

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: 2K Sports

Genere: Sportivo Arcade

Data di uscita prevista: 16 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Il sequel di NBA Playgrounds arriva il 16 ottobre su Steam, proponendo un roster di atleti NBA molto nutrito, un matchmaking migliorato con tanto di server dedicati, partite online per quattro giocatori, gare da tre punti, nuovi campetti di basket e la possibilità di creare partite personalizzate. Il titolo continuerà a proporre un gameplay arcade e immediato, senza rinunciare alla profondità e agli stimoli della curva d'apprendimento. Nella copertina di quest'anno troviamo atleti come Julius Dr. J Erving, Kevin Garnett, Karl-Anthony Towns e Jayson Tatum.

Reigns: Game of Thrones

Sviluppatore: Nerial

Publisher: Devolver Digital

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 18 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 3,99 euro



Reigns: Games of Thrones fonde la serie videoludica Reigns e Il Trono di Spade, la serie televisiva tratta dalla saga fantasy "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco". Il gioco consente di esplorare diversi possibili futuri dei personaggi più noti, attraverso le visioni di Melissandre, permettendo di regnare come Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister o Sansa Stark. Le fiamme di Melissandre sono difficili da decifrare e spesso ci si imbatterà in situazioni inattese, come Sersei che ricostruisce il Grande Tempio di Baelor o Sansa Stark che si sposa con Jaime Lannister.

Resonance of Fate 4K/HD Edition

Sviluppatore: Tri-Ace

Publisher: SEGA

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 18 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Tempo di riedizioni anche per Resonance of Fate, l'originale JRPG di Tri-Ace ad ambientazione steampunk uscito nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360, caratterizzato da un particolare sistema di combattimento con arena ad esagoni. Come suggerisce il titolo del remaster, Resonance of Fate 4K/HD Edition includerà il supporto all'alta definizione e diverse migliorie sul fronte tecnico. Il gioco sarà disponibile dal 18 ottobre su Steam in edizione digitale, consentendo ai possessori di un PC abbastanza performante di giocare a 4K.

SoulCalibur 6

Sviluppatore: Bandai Namco Studios

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Picchiaduro 3D

Data di uscita prevista: 19 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 59,99 euro



SoulCalibur 6 si appresta a sbarcare il 19 ottobre su Steam, presentandosi come uno spettacolare picchiaduro 3D all'arma bianca con un combat system ancora più solido, accessibile e stratificato dei predecessori. Oltre al ritorno di vecchie conoscenze come Mitsurugi, Voldo, Raphael e Taki, il nuovo roster potrà contare sulla presenza di alcune Guest Star d'eccezione come Geralt di Rivia, il protagonista della trilogia di The Witcher. Tra le novità più interessanti segnaliamo Libra of Soul, una nuova modalità single player con elementi ruolistici, senza dimenticare la modalità storia e il comparto multiplayer, con la possibilità di creare il proprio lottatore personalizzato.

LEGO DC Super-Villains

Sviluppatore: Traveller's Tale

Publisher: Warner Bros

Genere: Action/Platform

Data di uscita prevista: 19 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



In LEGO DC Super-Villains la Justice League è scomparsa, lasciando il compito di proteggere la Terra a un nuovo gruppo di eroi che si fa chiamare Justice Syndicate. I famosi supercriminali DC della Legion of Doom scopriranno che i nuovi salvatori della Terra potrebbero essere meno eroici di quanto sembra. Capitanato direttamente dal giocatore, questo gruppo di folli criminali dovrà unire le forze per scoprire e mandare a monte i piani malvagi che i misteriosi sconosciuti hanno in serbo. Il debutto del gioco è fissato per il 19 ottobre su Steam.

Thronebreaker: The Witcher Tales

Sviluppatore: CD Projekt RED

Publisher: CD Projekt RED

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 23 ottobre

Piattaforma: GOG.com

Prezzo consigliato: 25,89 euro



Nato inizialmente come espansione single-player di Gwent, Thronebreaker si è trasformato a tutti gli effetti in un gioco standalone ambientato nell'universo di The Witcher, con oltre 30 ore di contenuti, 75 missioni secondarie da portare a termine, e la possibilità di guidare un esercito in luoghi inediti dell'universo creato da CD Projekt RED. Parlando delle meccaniche di gioco, il sistema di combattimento sarà basato sulle scelte e sulle dinamiche di Gwent, unendo la struttura di un GDR con quella di un card game. Il debutto del titolo è fissato per il 23 ottobre, lo stesso giorno in cui Gwent: The Witcher Card Game uscirà dalla beta su PC.

My Hero One's Justice

Sviluppatore: Cyber Connect 2

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 26 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 59,99 euro



My Hero One's Justice, il nuovo action game di Bandai Namco basato sull'omonima serie manga/anime, sarà disponibile anche su Steam dal 30 ottobre. Grazie alla modalità Storia, i fan della serie potranno rivivere i momenti più significativi dell'anime ed esplorare alcuni scenari di gioco completamente originali, imparando a padroneggiare le mosse dei vari personaggi inclusi nel roster. Durante i combattimenti sarà possibile utilizzare i lottatori di supporto, sfruttando le loro Unicità (il superpotere che definisce ciascun eroe e villain) per sferrare attacchi combinati esplosivi con cui ribaltare l'esito di una battaglia.

Call of Chtulhu

Sviluppatore: Cynaide

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 30 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 44,99 euro



A fine mese arriva anche il turno di Call of Chtulhu, la nuova avventura horror di Cynaide ispirata ai racconti di H.P. Lovecraft. Il giocatore viene mandato sull'isola di Darkwater a indagare sulla scomparsa della famiglia Hawkings, vestendo i panni dell'investigatore privato Edward Pierce. Fra abitanti scontrosi e rapporti vaghi della polizia, diventerà chiaro che si tratta di un caso più complesso di quanto non sembri all'inizio. Pierce si troverà catapultato in un terrificante mondo di cospirazioni, culti e orrori cosmici che vanno oltre la sua comprensione, in costante bilico tra lucidità e follia.

Disgaea 5 Complete

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: Nis America

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Disgaea 5 Complete si prepara a debuttare anche su PC a ottobre (si rimane ancora in attesa del giorno di lancio preciso), includendo la versione base di Disgaea 5 più otto scenari bonus, quattro personaggi aggiuntivi e tre classi extra, mettendo a disposizione tutti i contenuti rilasciati finora sulle altre piattaforme. In più verranno introdotte quattro armi completamente inedite: la Overlord Sword, la Brunhilde, la Skadi's Ice Staff e la Demo's Club. Presente anche il doppio audio in inglese e giapponese, con la possibilità di impostare i sottotitoli in lingua inglese o francese (purtroppo nessuna traccia dei sottotitoli in italiano).