Giochi in uscita su PC: tutte le novità di settembre 2018

Mese ricco di appuntamenti interessanti per gli utenti PC: a guidare le uscite di settembre 2018 troviamo FIFA 19, Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta e Life is Strange 2, accompagnati dalle nuove espansioni di Destiny 2 e Call of Duty WW2. Si prosegue con l'arrivo di Pathfinder Kingmaker e Shadow of the Tomb Raider, passando per The Bard's Tale IV: Barrows Deep, Immortal: Unchained e Another Sight. Di seguito, tutti i giochi di settembre 2018 attesi su Personal Computer.

Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 4 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Uscito in Giappone nell'estate del 2017, Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta si appresta ad arrivare anche in Occidente su PC a inizio settembre, presentandosi come un JRPG dall'impostazione classica che non rinuncia a inserire nuovi elementi nel gameplay e nel sistema di combattimento. Se da un lato gli amanti del genere troveranno tutti gli ingredienti di un tipico gioco di ruolo giapponese, dall'altro chi non ha mai avuto un incontro ravvicinato con la serie potrà approfittarne per varcare la porta d'ingresso nella celebre saga targata Square Enix.

Destiny 2: I Rinnegati

Sviluppatore: Bungie

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 4 settembre

Piattaforma: Battle.net

Prezzo consigliato: 39,99 euro



L'Anno 2 del secondo capitolo di Destiny si prepara a partire con I Rinnegati, nuova espansione che promette di rilanciare lo shooter di Bungie come fece Il Re dei Corrotti con il predecessore. Oltre a proporre nuove Missioni per la storia, un nuovo set di Assalti, nuovo equipaggiameno Esotico e ricompense da guadagnare sul campo di battaglia, il DLC introdurrà una nuova Incursione ambientata nella Città Sognante e la modalità Azzardo, una variante di gioco inedita che combina elementi PvP e PvE. Il debutto dell'espansione è fissato per il 4 settembre anche su PC (tramite Battle.net).

Rainbow Six Siege: Operation Grim Sky

Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Publisher: Ubisoft

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 4 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Tempo di aggiornamenti anche per lo shooter tattico di Ubisoft. Il 4 settembre Operation Grim Sky darà il via alla Stagione 3 dell'Anno 3 di Rainbow Six Siege, introducendo con l'occasione due nuovi operatori (l'attaccante Maverick, dotato di una silenziosa fiamma ossidrica in grado di perforare gadget e pareti rinforzate, e il difensore Clash, munita di uno scudo che non espone un solo centimetro del suo corpo), una nuova versione della mappa Base Hereford (con l'inclusione del meteo dinamico e di alcune modifiche al level design) e una serie di miglioramenti al bilanciamento delle mappe, delle modalità e delle armi.

428: Shibuya Scramble

Sviluppatore: Spike Chunsoft

Publisher: Spike Chunsoft

Genere: Visual Novel

Data di uscita prevista: 4 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



428 Shibuya Scramble si propone come una visual novel dove si partecipa a diversi eventi narrativi dalla prospettiva di vari personaggi, il tutto in parallelo senza conoscenza reciproca tra i protagonisti. Ambientato a Shibuya, il famoso quartiere di Tokyo, i giocatori vengono coinvolti in una trama misteriosa che può essere risolta trovando i vari indizi disseminati nel testo del gioco e nelle sequenze d'azione di intermezzo. A seconda delle scelte effettuate nel corso dell'avventura, inoltre, sarà possibile assistere a 50 finali diversi.

Zone of the Enders: The 2nd Runner Mars

Sviluppatore: Konami

Publisher: Konami

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 6 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Il secondo capitolo di Zone of the Enders torna su PC il 6 settembre con Zone of the Enders: The 2nd Runner Mars, riedizione che include il supporto alla risoluzione 4K, diversi migioramenti tecnici e la possibilità di giocare in realtà virtuale (HTC Vive e Oculus Rift sono i visori supportati). Il gioco è ambientato nel 2174 e vede la dispotica organizzazione militare BAHRAM usare la nuova tecnologia robotica degli Orbital Frame per conquistare Marte e la Terra. Prendendo il controllo dell'Orbital Frame Jehuty, saremo chiamati a combattere per salvare questi pianeti sull'orlo della sconfitta, rappresentando l'ultima speranza di salvezza per l'umanità.

Another Sight

Sviluppatore: Lunar Grat Wall Studios

Publisher: Fish Eagle

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 6 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Dal team italiano di Lunar Grat Wall Studios arriva Another Sight, un'avventura fantasy con elementi steampunk ambientata nella Londra del 1899. I personaggi principali del gioco sono Kit, una ragazza che ha perso la vista a causa di un incidente, e Hodge, un misterioso gatto dal pelo rosso destinato a diventare un aiuto essenziale per la protagonista. Dopo essersi incontrati nell'oscurità, i due uniscono le proprie forze per affrontare un viaggio surreale, finendo per imbattersi in una società nascosta formata dagli inventori e dalle menti artistiche più influenti del mondo come Claude Monet e Nikola Tesla.

Immortal: Unchained

Sviluppatore: Toadman Interactive

Publisher: Sold Out

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 7 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Toadman Interactive prova a diversificare la formula dei souls-like con Immortal: Unchained, nuovo Action RPG dalle tinte sci-fi caratterizzato da una forte componente shooter. I giocatori avranno a disposizione diverse build per personalizzare il proprio stile di combattimento, con l'obiettivo di affrontare nemici e boss sempre più impegnativi nel corso dell'avventura. Grazie alla presenza di numerose bocche da fuoco, durante gli scontri potremo adottare approcci ravvicinati e dalla distanza, il tutto con una buona dose di riflessi e tempismo. Il debutto del gioco è fissato per il 7 settembre anche su PC.

V-Rally 4

Sviluppatore: Kylotonn Racing Games

Publisher: Bigben

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 7 settembre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Da Kylotonn Racing Games e Bigben arriva V-Rally 4, il nuovo capitolo dell'omonima serie racing game in arrivo il 7 settembre anche su PC. Oltre alla classica modalità Rally, il gioco propone le modalità V-Rally Cross (con adrenaliniche corse a 8 su sterrato/asfalto), Extreme-Khana (derapate e velocità su tracciati pieni di insidie), Buggy (per gli amanti delle corse estreme) e Hillclimb (per raggiungere le vette più alte al volante delle vetture più indomabili), oltre a un parco auto composto da circa 50 veicoli. Inclusi anche una modalità Carriera e il comparto multiplayer online.

NBA Live 19

Sviluppatore: EA Canada

Publisher: EA Sports

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 7 settembre

Piattaforma: Origin

Prezzo consigliato: Non disponibile



Il nuovo capitolo annuale di NBA Live arriva il 7 settembre su PC (tramite Origin), continuando a proporre un gameplay a metà strata fra simulazione e impostazione arcade. Al contrario del diretto concorrente sviluppato da 2K Games, NBA Live 19 vuole proporsi come un gioco di basket accessibile a tutti e al tempo stesso dotato di una discreta curva d'apprendimento, senza particolari pretese sul fronte dei tecnicismi. Il titolo vedrà anche il ritorno della modalità Carriera The One, con la possibilità di creare il proprio atleta personalizzato.

DAKAR 18

Sviluppatore: Bigmoon Entertainment

Publisher: Deep Silver

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 11 settembre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 59,99 euro



DAKAR 18 punta ad essere il più grande racing game open world basato sull'omonima competizione corsistica, proponendo una simulazione accurata del più importante cross-country rally del mondo. Promessa una una grande varietà di veicoli pilotabili, incluse moto, auto, truck, quad e SxS. I giocatori potranno confrontarsi nelle gare multiplayer online, oppure migliorare le proprie abilità di guida nella modalità offline in singolo, dove utilizzare dei veri e propri road book (forniti dai piloti al team di sviluppo) per trovare la strada attraverso ognuna delle 14 tappe in Perù, Bolivia e Argentina.

NBA 2K19

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 11 settembre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



NBA 2K19 celebra il ventesimo anniversario della serie anche su PC, rivolgendosi agli amanti del basket e delle simulazioni sportive. Occhi puntati sulla modalità MyCAREER, che questa volta vedrà la partecipazione di star come Anthony Mackie (Avengers, Altered Carbon), Haley Joel Osment (The Sixth Sense, Silicon Valley), Michael Rapaport (Atypical, White Famous) e Aldis Hodge (Straight Outta Compton, Hidden Figures). Il titolo sarà inoltre disponibile nella speciale 20th Anniversary Edition, con l'inclusione di diversi contenuti bonus in-game e del poster da collezione di LeBron.

Super Seducer 2

Sviluppatore: RLR Training

Publisher: RLR Training

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 12 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Dopo il successo riscosso dal controverso Super Seducer, RLR Training Inc ha deciso di realizzare un sequel ancora più grande e ambizioso, potendo contare su budget di produzione 10 volte superiore rispetto a quello del primo capitolo. Super Seducer 2 includerà diverse scene e situazioni in cui potremo approcciarci alla seduzione anche dal punto di vista femminile (in quest'ottica è stata di grande aiuto la presenza di nuove attrici nel cast come Rachel Warren), mettendo in luce nuovi aspetti che non erano stati considerati nel predecessore. Il debutto del titolo è fissato su Steam per il 12 settembre.

Black Clover: Quarter Knights

Sviluppatore: Bandai Namco Studios

Publisher: Bandai Namco Games

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 13 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Basato sull'omonimo manga e sulla recente serie anime, Black Clover: Quartet Knights consente ai giocatori di formare la propria squadra di cavalieri magici per sfidare gli avversari in una serie di battaglie co-op con gli amici. Offrendo una combinazione sparatutto in terza persona, azione e combattimenti a base di magie, il gioco consente di formare squadre di quattro utenti caratterizzate da diverse specializzazioni come attacco, difesa e supporto, con la possibilità di personalizzare il proprio stile di combattimento.

Shadow of the Tomb Raider

Sviluppatore: Eidos Montreal

Publisher: Square Enix

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 14 settembre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Il nuovo arco narrativo di Lara Croft si avvia verso la conclusione con Shadow of the Tomb Raider, il capitolo finale della trilogia reboot dedicata alla celebre archeologa. Questa volta dovremo scongiurare un'antica profezia Maya, cercando di sopravvivere alle mortali insidie della giungla mentre si esplorano tombe e ambienti sempre più insidiosi. Per avere la meglio sui nemici potremo sfruttare tutti gli strumenti e le armi a nostra disposizione, decidendo di eliminarli dalla distanza oppure di aggirarli con approcci stealth. Il debutto del gioco è previsto per il 14 settembre anche su PC.

The Bard's Tale 4: Barrows Deep

Sviluppatore: inXile Entertainment

Publisher: inXile Entertainment

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 18 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Dopo la campagna Kickstarter conclusasi con successo, The Bard's Tale 4: Barrows Deep si prepara a debuttare su PC il 18 settembre (per poi arrivare in un secondo momento anche su PlayStation 4 e Xbox One). Il gioco vuole mantenersi fedele ai precedenti capitoli della serie, proponendo un'esperienza GDR classica ma al tempo stesso più moderna, senza rinunciare ai combattimenti a turni e alla profondità strategica degli scontri. Nel corso dell'avventura, inoltre, ci saranno più di 200 puzzle da risolvere, senza dimenticare le numerose skill con cui personalizzare i membri del nostro party.

Insurgency: Sandstorm

Sviluppatore: New World Interactive

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 18 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Il 18 settembre sarà anche il turno di Insurgency: Sandstorm, sequel dell'omonimo FPS multiplayer a squadre disponibile per PC. Il titolo punta a migliorare tutti gli aspetti del predecessore, a partire da un nuovo comparto tecnico al passo con i tempi (il gioco è stato realizzato con l'Unreal Engine 4) e dall'inedità modalità co-op da 8 giocatori contro l'IA, mantenendo inalterato il feeling brutale e realistico degli scontri. Gli utenti potranno combattere in vaste mappe ambientate in Medio Oriente, confrontandosi in diverse modalità fino a 32 giocatori, con la possibilità di usare diversi approcci tattici con l'ausilio di fumogeni e altri strumenti simili.

Transference

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 18 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 24,99 euro



In Trasference, nuova avventura horror di Ubisoft ed Elijah Wood, dovremo esplorare una casa virtuale in cui sono state caricate le coscienze di tre membri di una famiglia. Durante la procedura di upload, però, qualcosa finisce per andare storto, affidando al giocatore il compito di capire cosa sta accadendo all'interno della simulazione. Durante l'avventura vestiremo i panni dei tre personaggi, così da cambiare continuamente prospettiva per ricomporre i tasselli del puzzle. Il titolo potrà essere giocato nella sua interezza in realtà virtuale.

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: Nis America

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 21 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Già disponibile in Giappone dal 2016, Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk arriva anche in Occidente il 21 settembre su PC (tramite Steam). Il gioco si presenta come un dungeon crawler ambientato nella città di Refrain, dove è stato scoperto un labirinto dal quale nessuno è mai riuscito a tornare. Una strega si offre volontaria per esplorarlo, con l'ausilio di un libro magico che le consente di creare delle bambole di supporto (disponibili in sei differenti classi) che i giocatori potranno schierare durante le battaglie a turni, in modo da farle combattere dalla popria parte.

Pathfinder: Kingmaker

Sviluppatore: Owlcast Games

Publisher: Deep Silver

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 25 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Pathfinder: Kingmaker condurrà i giocatori nelle famigerate Stolen Lands, territori che fanno da sfondo al famoso gioco di ruolo cartaceo Pathfinder. La trasposizione videoludica rivisiterà personaggi familiari e luoghi noti della serie, oltre a proporre nuove nuove avventure e temibili nemici da affrontare. Se i fan del gioco di ruolo cartaceo potranno sperimentare l'universo fantasy di Pathfinder sotto una nuova prospettiva, gli appassionati dei GDR per PC potranno dedicarsi a un'esperienza dal retrogusto classico realizzato con la collaborazione di un veterano dell'industria come Chris Avellone.

Valkyria Chronicles 4

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 25 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Valkyria Chronicles 4 ci porta nel 1935, all'interno di un mondo alternativo in cui imperversa la Second Europan War tra la Federazione Atlantica e l'Autocratica Alleanza Imperiale dell'Est. Mentre la Federazione sembra soccombere alla forza devastante dell'esercito del'Est, viene elaborato il disperato piano Operation Northern Cross, un ultimo tentativo di porre fine al conflitto conquistando la capitale nemica. Sotto la guida del Comandante Claude Wallace, la Squad E è incaricata di portare a termine questa missione suicida, conducendo i giocatori ad affrontare intense battaglie tattiche.

The Walking Dead Final Season: Episodio 2

Sviluppatore: Telltale Games

Publisher: Tettlate Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 25 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Il secondo episodio di The Walking Dead: The Final Season arriva a distanza di cinque settimane dal primo, portando avanti il capitolo conclusivo della serie Telltale Games con protagonista Clementine. I giocatori riprenderanno la storia da dove l'avevano interrotta, continuando ad affrontare una serie di situazioni e di scelte difficili che andranno ad influenzare il corso degli eventi. Il secondo episodio della stagione finale di The Walking Dead sarà disponibile a partire dal 25 settembre anche su PC.

Life is Strange 2: Episodio 1

Sviluppatore: Dontnod Entertainment

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 27 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



La seconda stagione di Life is Strange si prepara a debuttare il 27 settembre, proponendo una nuova storia, nuovi personaggi e una location inedita. I protagonisti dell'avventura sono Sean e Daniel Diaz, due fratelli di 16 e 9 anni in fuga verso la libertà: un incidente imprevisto, tuttavia, costringerà Sean a portare Daniel a Puerto Lobos, in Messico, affrontando un viaggio che metterà alla prova il loro rapporto fraterno. Come visto nella prima stagione, le scelte compute nel corso della storia influenzeranno il corso degli eventi e il nostro rapporto con i vari personaggi che incontreremo lungo il percorso.

FIFA 19

Sviluppatore: EA Canada

Publisher: EA Sports

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 28 settembre

Piattaforma: Origin, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Oltre a proporre diverse migliorie alle animazioni e al comparto tecnico, FIFA 19 si presenta all'appuntamento del 28 settembre con numerose novità in termini di contenuti e meccaniche. Se da un lato troviamo la licenza della UEFA Champions League (la massima competizione europea sarà disponibile anche nella terza stagione de Il Viaggio), dall'altro FUT e Kick Off si arricchiscono di nuove feature e modalità di gioco aggiuntive, diversificando ulteriormente l'offerta. Promessi controlli più reattivi e in generale un gameplay ancora più fluido e preciso rispetto al capitolo precedente.

Call of Duty WW2: The Shadow War

Sviluppatore: Treyarch

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Dopo il debutto in esclusiva temporanea su PlayStation 4, l'ultimo DLC di Call of Duty WW2 si prepara ad arrivare anche su PC a distanza di un mese. The Shadow War aggiungerà tre nuove mappe per la modalità multiplayer standard (Airship, Excavation e Chancellery), una mappa inedita per la modalità War (Operation: Arcane) e una nuova mappa per la modalità Zombie (The Frozen Throne). Segnaliamo che i possessori del Season Pass ricevranno il Party Up Map Access, grazie al quale potranno invitare i propri amici a giocare nelle mappe del nuovo DLC, anche nel caso questi non siano in possesso dell'add-on.