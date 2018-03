Giochi in uscita per PlayStation 4 e Xbox One di aprile 2018

Dopo il ricchissimo mese di marzo, ad aprile gli utenti PlayStation 4 potranno giocare a due esclusive come God of War e Yakuza 6: The Song of Life, mentre gli utenti Xbox One potranno mettere mano all'originale Hellblade Senua's Sacrifice di Ninja Theory. Per quanto riguarda i titoli multipiattaforma, invece, occhi puntati su Extinction, The Swords of Ditto e TERA. Di seguito, tutte le uscite di aprile 2018 previste sulle console Sony e Microsoft.

Crisis on the Planet of the Apes

Sviluppatore: Imaginati

Publisher: FoxNet VR Studio

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 3 aprile

Piattaforma: PlayStation VR



Crisis on the Planet of the Apes è il nuovo gioco basato sul franchise Il Pianeta delle Scimmie, una nuova esperienza pensata per PlayStation VR che giungerà a pochi mesi di distanza dal non troppo riuscito Planet of the Apes Last Frontier. Il titolo si presenta come un un action in prima persona ambientato dopo la diffusione di una epidemia che ha provocato strane mutazioni tra le scimmie e decimato la razza umana. La nostra missione, nei panni di un primate, sarà quella di liberarci dalla schiavitù ed esplorare un mondo ormai distrutto e pieno di insidie, con l'obiettivo di ritrovare la nostra famiglia e riunirci a loro dopo anni di sofferenze.

TERA

Sviluppatore: Bluehole Studio

Publisher: En Masse Entertainment

Genere: MMORPG

Data di uscita prevista: 3 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Già disponibile su PC dal 2011, TERA si prepara a fare il suo debutto anche su PlayStation 4 e Xbox One il 3 aprile. L'MMORPG di En Masse Entertainment (sviluppato da Bluehole) verrà distribuito in formato free-to-play esattamente come la sua controparte per Personal Computer, permettendo a tutti gli utenti delle due console di giocare gratis senza particolari limitazioni. Per accedere al titolo con una settimana di anticipo, e al tempo stesso per ottenere alcuni bonus in-game da sfruttare a proprio vantaggio, si potrà optare anche per l'acquisto facoltativo di un Founder's Pack proposto a 29,99 euro.

Impact Winter

Sviluppatore: Mojo Bones

Publisher: Bandai Namco

Genere: Survival

Data di uscita prevista: 5 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



A distanza di un anno dal suo debutto su PC, Impact Winter si renderà disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 5 aprile. Si tratta di un survival game ambientato in un modo ricoperto dalla neve, in cui avremo il compito di aiutare Jacob e la loro squadra di 4 sopravvissuti rintanati dentro le mura di una chiesa, cercando di rimanere in vita finché il timer dei soccorsi non si sarà azzerato. Capacità di adattamento e gestione di squadra saranno elementi cruciali per sopravvivere, senza dimenticare l'aiuto dell'amico robot Ako-Light, con il quale sarà più facile scavare e trasportare provviste, esplorare nuove aree e illuminare edifici bui.

Extinction

Sviluppatore: Iron Galaxy Studios

Publisher: Modus Games

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 10 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Extinction permetterà ai giocatori di combattere creature mostruose e colossali, nel tentativo di salvare l'umanità dalla sua estinzione. Il titolo promette una campagna single player dotata di un comparto narrativo curato, con tanto di missioni secondarie, un sistema di combattimento basato sulla skill, un'ambientazione altamente interattiva, numerosi scenari di battaglia e sessioni di combattimento personalizzabili. Presente anche una game mode chiamata Extinction, proprio come il titolo del gioco, comparabile ad una normale modalità orda in cui bisogna affrontare diverse ondate di nemici. L'appuntamento è fissato per il 10 aprile su PS4 e Xbox One.

Call of Duty WWII: La Macchina da Guerra

Sviluppatore: Sledgehammer Games

Publisher: Activision

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 10 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Arriverà ad aprile, in anticipo su PlayStation 4, il secondo DLC di Call of Duty WWII, intitolato La Macchina da Guerra. Questo pacchetto include tre nuove mappe e la missione Operazione Husky, che vedrà l'invasione della Sicilia da parte degli Alleati, che ci vedrà impegnati a visitare i porti di Palermo per poi spostarci a Napoli con l'obiettivo di recuperare informazioni sensibili sugli obiettivi tedeschi. Presenti anche due mappe extra per le modalità Nazi Zombi e Zombie, intitolate rispettivamente Egypt (ambientata in Egitto) e The Shadowed Throne, quest'ultima ambientata nel cuore della Germania nazista.

Masters of Anima

Sviluppatore: Passtech Games

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 10 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Descritto come un Action RPG dalla forte impronta strategica, Masters of Anima si propone come una delle piccole produzioni più interessanti in arrivo ad aprile su PlayStation 4 e Xbox One. Protagonista dell'avventura è Otto, giovane guerriero che si incarica di portare avanti la sua battaglia contro il male a suon di combattimenti e magie. Trattandosi di un apprendista dell'Anima, esperto nella gestione di questo particolare potere vitale, Otto sarà in grado di evocare un esercito di guardiani magici per farli combattere al proprio fianco, così da potergli impartire una serie di ordini nel corso delle battaglie.

Rick and Morty: Virtual Rick-ality

Sviluppatore: Owlchemy Labs

Publisher: Adult Swim Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 10 aprile

Piattaforma: PlayStation VR



Rick and Morty Virtual Rick-ality è la trasposizione in realtà virtuale di Rick & Morty, serie animata comica che segue le bizzare avventure dello scienziato pazzo Rick e del nipote Morty. I due si troveranno a vagare per l'universo e a varcare le dimensioni spaziotemporali, incontrando sul cammino strani alieni e fenomeni inspiegabili: il gioco mira a ricreare le atmosfere fantascientifiche e le situazioni fuori di testa del cartone, proponendo una formula di gameplay a base di puzzle solving, interazione con lo scenario e viaggi intergalattici. Il titolo sarà disponibile su PlayStation VR a partire dal 10 aprile.

Hellblade: Senua's Sacrifice

Sviluppatore: Ninja Theory

Publisher: Ninja Theory

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 11 aprile

Piattaforma: Xbox One



Dopo il successo commerciale riscosso su PlayStation 4 (con oltre 500.000 copie vendute in pochi mesi) e la favorevole accoglienza riservata dal pubblico, Hellblade Senua's Sacrifice arriverà a sorpresa su Xbox One l'11 aprile, consentendo anche agli utenti della console Microsoft di addentrarsi nella furia malinconica di Senua, in quella che rimane un'affascinante avventura d'azione ambientata nell'era dei vichinghi. Confermato inoltre il supporto a Xbox One X, con la presenza di tre modalità grafiche differenti: Enhanced Visuals (con effetti arricchiti), High Framerate (con frame rate a 60 fps stabili) e High Resolution (per giocare a 4K dinamici).

Gal Gun 2

Sviluppatore: Inti Creates

Publisher: Pqube Limited

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 13 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Gal Gun 2 è il nuovo capitolo del particolare sparatutto giapponese di Inti Creates. Nel gioco interpretiamo uno "sfortunato" liceale che all'improvviso diventa l'oggetto del desiderio di tutte le studentesse della scuola. Queste si fionderanno letteralmente contro il nostro eroe, costringendolo a difendersi con un'arma a feromoni in grado di donare "euforia" ai bersagli che vengono colpiti. Dopo il successo commerciale riscosso dal predecessore (Gal Gun Double Peace), il nuovo capitolo di Gal Gun sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal prossimo 13 aprile.

Yakuza 6: The Song of Life

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Free Roaming

Data di uscita prevista: 17 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo un piccolo rinvio, finalmente la versione occidentale di Yakuza 6 The Song of Life si prepara a debuttare sulle nostre PlayStation 4 il 17 aprile. Stiamo parlando del capitolo finale di Kazuma Kiryu: nella sua ultima, intensa avventura, il protagonista della serie scoprirà quante persone sono disposte a sacrificarsi per la famiglia. Fresco di una condanna di tre anni, un vecchio Kiryu viene a sapere che sua figlia Haruka è scomparsa dall'orfanotrofio. A rendere le cose ancora più complicate, Haruka ha ora un figlio di cui lo stesso Kiryu dovrà prendersi cura, mentre cercheremo di smascherare un terribile segreto che la yakuza di Hiroshima sta tentando di nascondere.

God of War

Sviluppatore: Santa Monica Studios

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 20 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



God of War è indubbiamente il gioco più atteso di aprile, a maggior ragione dopo le ottime impressioni ricavate finora. La nuova avventura di Kratos sembra avere tutti gli ingredienti per lasciare il segno: una realizzazione tecnica fuori parametro, una storia e una premessa più intimi, un level design più articolato, combattimenti altrettanto intensi e una nuova ambientazione tutta da scoprire. Se il gioco riuscirà a mantenere lo stesso carisma e la stessa varietà di situazioni mostrati fino a questo momento, gli utenti PS4 potranno accogliere a braccia aperte un'altra esclusiva di grandissimo peso.

Don't Starve Mega Pack

Sviluppatore: Klei Entertainment

Publisher: 505 Games

Genere: Survival

Data di uscita prevista: 20 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Don't Starve Mega Pack includerà la versione base di Don't Starve e le seguenti espansioni: Don't Starve Together (espansione multiplayer dove i giocatori dovranno fare squadra con i propri amici per raccogliere risorse e fabbricare oggetti, o combattere tra loro), Reign of Giants (contenuto che aggiunge nuovi personaggi, ambientazioni, nemici, risorse ed enormi creature che potranno aiutare o uccidere Wilson e i suoi compagni) e l'interessante Shipwrecked (espansione che propone una nuova avventura single player ambientata in un arcipelago tropicale). Questa riedizione di Don't Starve sarà disponibile in edizione fisica su PS4 e Xbox One a partire dal 20 aprile.

The Swords of Ditto

Sviluppatore: One Bit Beyond

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 24 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Il 24 aprile sarà il turno di The Swords of Ditto, il nuovo Action RPG con visuale dall'alto di One Bit Beyond e Devolver Digital. Il gioco si caratterizza per uno stile grafico cartoon e per la generazione procedurale dei livelli, così che ogni avventura intrapresa con un nuovo eroe possa risultare differente da tutte le altre. A livello di meccaniche e impostazione ci sono diversi punti di contatto con Zelda: A Link to the Past, dando al giocatore la possibilità di migliorare il proprio personaggio tramite la raccolta di nuove armi, armature e oggetti. Presente anche una modalità co-op per affrontare l'avventura in compagnia di un amico.

Runbow

Sviluppatore: 13AM Games

Publisher: 13AM Games

Genere: Azione/Platform

Data di uscita prevista: 24 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Pubblicato originariamente nel 2015 su Wii U, e approdato in seguito su Xbox One e Steam, Runbow si appresta ad uscire anche su PlayStation 4 il 24 aprile, riproponendo la sua struttura da platform bidimensionale pensata per principalmente per il multiplayer. Il gioco propone anche una campagna in singolo composta da 140 prove, l'ideale per prendere confidenza con i comandi e le meccaniche, ma il piatto principale dell'offerta rimane il corposo.