Giochi in uscita per PlayStation 4 e Xbox One di dicembre 2017

Dopo le numerose uscite del mese scorso, dicembre si concede un ritmo più pacato con un catalogo più contento ma non per questo meno interessante. Se gli utenti Xbox One potranno mettere mano a una perla come SOMA e al fenomeno multiplayer del momento che risponde al nome di Playerunknown's Battlegrounds, dall'altro i giocatori PlayStation 4 si vedranno arrivare Dead Rising 4 e la versione definitiva di Horizon Zero Dawn. Attesa e curiosità anche per le due nuove espansioni di Resident Evil 7 e il primo DLC di Destiny 2, senza trascurare il remaster HD di Okami.

SOMA

Sviluppatore: Frictional Games

Publisher: Frictional Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 1 dicembre

Piattaforma: Xbox One



A distanza di due anni dal debutto su PC e PlayStation 4, SOMA si prepara ad arrivare anche su Xbox One il primo giorno di dicembre, permettendo agli utenti della console Microsoft di giocare con una delle migliori avventure horror/sci-fi disponibili sulla piazza. Da segnalare l'inclusione della "Safe Mode", una nuova modalità pensata per tutti i giocatori che preferiscono concentrarsi sulla storia senza doversi preoccupare delle minacce nemiche. Se amate le grandi avventure, l'horror e la fantascienza, l'ultima fatica di Frictional Games rimane una delle migliori esperienze che riesce ad amalgamare alla perfezione questi ingredienti, con un occhio di riguardo per l'immersività e la buona scrittura.

Dead Rising 4: Frank's Big Package

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 5 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



Giusto in tempo per le festività natalizie, Dead Rising 4 si avvicina finalmente al debutto su PlayStation 4 con il Frank's Big Package, edizione che include il gioco base uscito su Xbox One e PC (comprese le impostazioni della difficoltà aggiunte in seguito), la nuova modalità "Capcom Heroes" (in cui potremo far indossare a Frank West una dozzina di costumi provenienti dai classici franchise Capcom), più tutti i contenuti scaricabili e i contenuti bonus pubblicati fino a oggi (tra cui segnaliamo il pacchetto costumi di Street Fighter e il pacchetto San Valentino di sangue). Se non avete avuto occasione di giocare all'ultima avventura di Frank West, e intendete farlo su PS4, non perdete l'appuntamento con Dead Rising: Frank's Big Package fissato per il 5 dicembre.

Steep: Road to the Olympics

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 5 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Steep prova a tornare sotto i riflettori con Road to the Olympics, una nuova espansione dedicata ai Giochi olimpici invernali di PyeongChang 2018 (con tanto di licenza ufficiale). I giocatori avranno l'opportunità di gareggiare per il podio olimpico in Corea del Sud, senza dimenticare la possibilità di esplorare anche le montagne del Giappone, per quello che si presenta come un contenuto ricco di nuove sfide e location inedite. Se invece non avete mai giocato a Steep, il 5 dicembre arriverà anche Steep: Winter Games Edition, pacchetto che include il gioco base e l'espansione Road to the Olympics, rappresentando un'ottima occasione per recuperare in un colpo solo l'originale simulatore sportivo di Ubisoft e il nuovo DLC dedicato alle olimpiadi invernali di PyeongChang 2018.

Destiny 2: La Maledizione di Osiride

Sviluppatore: Bungie

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 5 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Con l'appetito di nuovi contenuti e il bisogno di aggiungere nuovi stimoli all'endgame, La Maledizione di Osiride si presenta all'appello con l'obiettivo di rilanciare Destiny 2 dopo una fase di relativo stagnamento. L'espansione includerà un nuovo pianeta esplorabile (Mercurio), nuovi set armi e armature, nuove quest, una nuova tipologia di evento pubblico e nuove missioni Storia in cui bisognerà mettersi sulle tracce di Osiride, il leggendario Stregone che ha fatto da mentore a Ikora. Da tenere d'occhio anche le nuove attività Incursione chiamate "Raid Lair", un insieme di sfide inedite che avranno luogo nella pancia del Leviatano con la promessa di offrire ai Guardiani nuovi enigmi, nuovi scontri, nuove ricompense e una nuova boss fight finale.

The Surge: A Walk in the Park

Sviluppatore: Deck13

Publisher: Focus Home

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 5 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo la pubblicazione del DLC Fire & Ice, The Surge si prepara a ricevere la sua prima espansione vera e propria con A Walk in the Park, una nuova ambientazione che ci porterà ad esplorare un parco divertimenti in cui potremo scovare nuove armi, impianti e armature, oltre ovviamente ad affrontare nuovi nemici e un temibile boss. Lo stesso giorno in cui debutterà l'espansione, inoltre, uscirà anche The Surge: Complete Edition, l'edizione completa dell'action RPG di Deck13 che include il gioco base e tutti i contenuti rilasciati fino a questo momento (tra cui A Walk in the Park, naturalmente). L'appuntamento è fissato per il 5 dicembre sia su PlayStation 4 che su Xbox One.

The Walking Dead The Telltale Series Collection

Sviluppatore: Telltale Games

Publisher: Telltale Games

Genere: Avventura grafica

Data di uscita prevista: 5 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il 5 dicembre arriverà anche The Walking Dead The Telltale Series Collection (sia nel formato fisico che in quello digitale), edizione completa della serie Telltale di The Walking Dead comprensiva dei 19 episodi provenienti dalle varie stagioni pubblicate fino a questo momento. La raccolta include infatti The Walking Dead Stagione Uno, Stagione Due, 400 Days, The Walking Dead Michonne e il più recente The Walking Dead A New Frontier. Una buona occasione per mettervi in pari con la serie su PlayStation 4 o Xbox One, in attesa della quarta e ultima stagione in arrivo nel 2018.

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Sviluppatore: Guerrilla Games

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 6 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



Tempo di edizioni complete anche per Horizon Zero Dawn, l'apprezzata esclusiva PlayStation 4 realizzata da Guerrilla Games. Horizon Zero Dawn Complete Edition include il gioco base e The Frozen Wilds, la recente espansione che aggiunge una nuova area, nuovi personaggi e una nuova vicenda da vivere nei panni di Aloy. Considerando che gli sviluppatori non hanno alcuna intenzione di pubblicare altri DLC dedicati alla storia, questa Complete Edition vi permetterà a tutti gli effetti di giocare alla versione definitiva di Horizon Zero Dawn. La data di uscita è fissata per il 6 dicembre, un appuntamento da non perdere per i possessori della console Sony che hanno intenzione di recuperare il titolo.

Tokyo Xanadu eX+

Sviluppatore: Nihon Falcom Corporation

Publisher: Aksys Games

Genere: Jrpg

Data di uscita prevista: 8 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



A distanza di due anni dalla pubblicazione giapponese, e a pochi mesi dalla release occidentale della versione PlayStation Vita, finalmente Tokyo Xanadu si prepara a debuttare sulle nostre PlayStation 4 con Tokyo Xanadu eX+, riedizione che presenta diverse migliore tecniche (come texture più definite e il frame rate fissato a 60fps), nuove ambientazioni da visitare, nuovi personaggi con cui interagire, nemici aggiuntivi e boss completamente inediti da affrontare, senza dimenticare l'inclusione delle due modalità extra Boss Rush e Time Attack. Il gioco sarà disponibile a partire dall'8 dicembre su PlayStation 4 al prezzo budget di 39,99 euro.

LocoRoco 2 Remastered

Sviluppatore: Sony Interactive Entertainment

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 9 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



Annunciato durante l'E3 2017 di Los Angeles, LocoRoco 2 Remastered riserverà lo stesso trattamento di restauro riservato al primo capitolo uscito in origine su PSP. Il gioco verrà dunque riadattato nei controlli per sfruttare le caratteristiche del DualShock 4, mentre dal punto di vista tecnico e grafico potrà sfruttare la potenza di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, garantendo nel primo caso il supporto alla risoluzione nativa di 1080p e nel secondo il supporto ai 4K nativi. Se vi siete lasciati sfuggire LocoRoco 2 ai tempi di PSP, o se volete semplicemente rigiocarlo su PS4, l'appuntamento è fissato con il 9 dicembre.

Resident Evil 7 Gold + Not a Hero + End of Zoe

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 12 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Mese molto ricco per Resident Evil 7: l'ottimo survival horror di Capcom riceverà in un solo giorno due espansioni e una Gold Edition pensata per offrire l'esperienza completa a chi deve ancora recuperare il gioco. Per quanto riguarda i due DLC, Not a Hero sarà scaricabile gratuitamente per tutti i possessori del gioco, mentre End of Zoe potrà essere acquistato singolarmente al prezzo di 14,99 euro. Precisiamo che Resident Evil 7: Gold Edition includerà il gioco base e tutti i contenuti disponibili fino al momento della sua uscita, vale a dire Banned Footage Vol. 1, Banned Footage Vol. 2 e lo stesso End of Zoe (ricordiamo inoltre che le due nuove espansioni saranno compatibili con PlayStation VR).

Playerunknown's Battlegrounds

Sviluppatore: Bluehole

Publisher: Microsoft Studios

Genere: MMOG

Data di uscita prevista: 12 dicembre

Piattaforma: Xbox One



Dopo il successo clamoroso ottenuto su PC, con la bellezza di 22 milioni di copie vendute e una serie di record infranti, Playerunknown's Battlegrounds debutterà in accesso anticipato anche su Xbox One grazie al programma Game Preview. Realizzato in collaborazione con Microsoft, il porting del celebre Battle Royale sarà curato in modo da sfruttare le caratteristiche della console e il sistema di controllo del pad, senza dimenticare il supporto a Xbox One X per garantire prestazioni ancora più solide. A partire dal 12 dicembre, dunque, anche gli utenti Xbox potranno partecipare al fenomeno multiplayer del momento, prendendo parte alle intense battaglie da 100 giocatori proposte dal titolo Bluehole.

Okami HD

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 12 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Okami si presenta con un secondo remaster (se ricordate, qualche anno fa uscì la versione in HD per PS3) in alta definizione destinato a PlayStation 4 e Xbox One, con il supporto ai 4K nativi garantito sia su PS4 Pro che su Xbox One X. Dal momento che stiamo parlando di un'avventura molto ispirata sul piano artistico e grafico, con uno stile visivo che affonda le sue radici nella tradizione giapponese e nella mitologia shintoista, questa nuova opera di restauro si presenta come un'operazione molto gradita, in particolare considerando che il gioco verrà proposto al prezzo budget di 19,99 euro. Buone notizie anche per i collezionisti: Okami HD per PS4 e Xbox One, infatti, sarà disponibile anche in edizione retail a partire dal 12 dicembre.

Final Fantasy XV: Episode Ignis

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Jrpg

Data di uscita prevista: 13 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Sulla falsariga dei DLC dedicati a Gladio e Prompto, Final Fantasy XV Episode Ignis proporrà ai giocatori una nuova avventura focalizzata sull'omonimo membro del party. L'espansione includerà una nuova storia in cui si lotterà per le strade di Altissa nei panni di Ignis, occasione in cui potremo sfruttare l'abilità "Multicentro" esclusiva del personaggio (con la quale si potranno attaccare diversi nemici in colpo solo) per affrontare una serie di nuove sfide e combattimenti. La nuova avventura si potrà inoltre concludere con diversi finali, permettendoci di scoprire vari eventi in base alle scelte che avremo intrapreso nel corso della storia. L'appuntamento con Episode Ignis è fissato su PS4 e Xbox One per il 13 dicembre.

Tiny Metal

Sviluppatore: Area 35

Publisher: Area 35

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 21 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



Definito e descritto come un seguito spirituale di Advance Wars, Tiny Metal si avvale della struttura di uno strategico mista ai combattimenti a turni di un JRPG. Con una campagna single player da circa 20 ore e la possibilità di giocare in multiplayer 1v1, il titolo promette l'inclusione di 13 unità uniche e la presenza di meccaniche mai viste prima nel panorama dei wargame. Dopo il rinvio del mese scorso (la data di uscita era stata fissata in precedenza per il 21 novembre), Tiny Metal si prepara finalmente a debuttare su PlayStation 4 il 21 dicembre, giusto in tempo per celebrare le festività natalizie.