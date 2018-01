Giochi in uscita per PlayStation 4 e Xbox One di febbraio 2018

Dopo un mese all'insegna di grandi uscite come Monster Hunter World e Dragon Ball FighterZ, a febbraio gli utenti PlayStation 4 e Xbox One potranno mettere mano a Kingdom Come: Deliverance e Metal Gear Survive, senza dimenticare il promettente Fe tra le produzioni più piccole. Occhi puntati, naturalmente, sull'atteso remake di Shadow of the Colossus, a cui si accosta anche la riedizione di Secret of Mana. Di seguito, tutte le novità in arrivo a febbraio 2018 sulle console Sony e Microsoft.

EA Sports UFC 3

Sviluppatore: EA Sports

Publisher: Electronic Arts

Genere: Picchiaduro 3D

Data di uscita prevista: 2 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il simulatore di arti marziali targato EA Sports torna il 2 febbraio con un terzo capitolo che promette una formula di gioco ancora più realistica. Grazie alla tecnologia Real Player Motion, infatti, gli sviluppatori hanno potuto implementare un totale di 5.000 animazioni inedite, rendendo le movenze offensive e difensive dei lottatori ancora più verosimili. Confermato anche il ritorno di UFC Ultimate Team, con la possibilità di guadagnare monete in-game da spendere per comprare oggetti o punti UFC da utilizzare all'interno della modalità stessa. L'appuntamento con EA Sports UFC 3 è fissato per il 2 febbraio su PlayStation 4 e Xbox One.

Past Cure

Sviluppatore: Phantom 8 Studio

Publisher: Phantom 8 Studio

Genere: Azione/Stealth

Data di uscita prevista: 2 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Past Cure è il primo, ambizioso progetto di Phantom 8 Studio, un nuovo thriller sci-fi con meccaniche tps/stealth che promette un'esperienza di gioco dalle tinte cinematografiche. Gli utenti vestiranno i panni di Ian, ex soldato scelto alle prese con gli effetti collaterali di un esperimento militare, a seguito dei quali è entrato in possesso di poteri soprannaturali come la telecinesi e il controllo del tempo. Nel corso delle missioni potremo sperimentare le nostre nuove abilità, interrogandoci al contempo sul pericolo che possono rappresentare: ad ogni loro utilizzo, infatti, l'equilibrio mentale di Ian subirà un duro colpo, attirando minacce oscure che andranno oltre la sua comprensione.

Shadow of the Colossus Remake

Sviluppatore: Bluepoint Games

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 6 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



Shadow of the Colossus non ha certo bisogno di presentazioni. Dopo essersi ripresentato con una riedizione HD su PlayStation 3, il capolavoro di Fumito Ueda si prepara a debuttare anche su PlayStation 4 con un remake vero e proprio, una profonda opera di restauro che proporrà una qualità visiva in linea con gli standard odierni. Confermato anche il supporto a PlayStation 4 Pro, con la presenza di due modalità grafiche che permetteranno di giocare a 60fps (anche durante le boss fight) oppure con una risoluzione dinamica a 4K. L'appuntamento, fissato per il 6 febbraio in esclusiva sulla console Sony, è uno di quelli da segnare sul calendario.

The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia

Sviluppatore: Bandai Namco Studios

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 9 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



I fan di The Seven Deadly Sins, il popolare manga scritto e disegnato da Nakaba Suzuki, potranno finalmente mettere mano al gioco ufficiale con The Seven Deadly Sins Knights of Britannia, nuovo Action RPG sviluppato dagli studi di Bandai Namco. Pur condividendo ambientazioni e personaggi della serie, il titolo racconterà una storia completamente originale e autonoma, andando ad arricchire l'universo narrativo conosciuto nei manga. Un appuntamento da tenere assolutamente d'occhio per tutti gli appassionati della saga: la data di uscita europea è stata confermata per il 9 febbraio su PlayStation 4.

Under Night In-Birth Exe: Late[st]

Sviluppatore: French-Bread

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Picchiaduro 2D

Data di uscita prevista: 9 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



Under Night In-Birth Exe: Late[st] si presenta come la versione aggiornata dell'omonimo picchiaduro 2D pubblicato su PlayStation 3 nel 2015. Il titolo segnerà il debutto della serie su PlayStation 4 e PlayStation Vita, proponendo un comparto tecnico migliorato un roster di 20 combattenti che includerà i nuovi personaggi di Phonon, Mika, Enkidu e Wagner. Inclusi anche 4 stage inediti (Cafeteria, Children's Playground, Momiji Alley e Cathedral of the Far East) e ulteriori bilanciamenti al gameplay, per quella che si presenta come la versione definitiva del picchiaduro 2D di Bandai Namco Entertainment. L'appuntamento europeo è fissato per il 9 febbraio.

Dynasty Warriors 9

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 13 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



La celebre serie musou di Dynasty Warriors si prepara a tornare su PlayStation 4 e Xbox One con Dynasty Warriors 9, nuovo capitolo che promette una grande libertà di azione grazie alla sua struttura open world. Oltre ai molteplici combattimenti da affrontare, infatti, i giocatori potranno esplorare liberamente la mappa alla ricerca di nuova attività, venditori, punti di osservazione e altro ancora. Confermato anche il supporto a PS4 Pro e Xbox One X, con l'inclusione di due modalità grafiche che permetteranno di giocare a 1080p/60fps oppure a 4K/30fps, decidendo di privilegiare la fedeltà grafica oppure la fluidità dell'azione.

Owlboy

Sviluppatore: D-Pad Studio

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Platform/Adventure 2D

Data di uscita prevista: 13 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo il consenso di critica e pubblico riscosso su PC l'anno scorso, Owlboy si prepara finalmente a debuttare su console il 13 febbraio, proponendo anche agli utenti PlayStation 4 e Xbox One la sua formula da platform/adventure 2D caratterizzata da enigmi ambientali, esplorazione, buone intuizioni e valori produttivi di rilievo, senza dimenticare l'ottima direzione artistica in pixel art. Grazie alla collaborazione tra D-Pad Studio e Bandai Namco Entertainment, inoltre, il titolo sarà disponibile in Italia anche in formato retail, oltre che nella versione digitale in arrivo sugli Store online di Sony e Microsoft.

Monster Energy Supercross

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 13 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Milestone scende in pista sulle due ruote con Monster Energy Supercross: The Official Videogame, il videogioco ufficiale del campionato 2017 di Monster Energy Supercross, manifestazione sportiva dedicata alle moto su sterrato. I giocatori potranno gareggiare con i piloti ufficiali della 250SX e della 450SX sui relativi circuiti dell'evento (Daytona inclusa), con la possibilità di creare il proprio personaggio e personalizzare la propria moto nella nuova modalità carriera pensata per il single player. Presente anche un editor di piste con cui realizzare nuovi circuiti da condividere online con il resto della community.

Kingdom Come: Deliverance

Sviluppatore: Warhorse Studios

Publisher: Warhorse Studios

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 13 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Kingdom Come: Deliverance si presenta come il primo capitolo di una trilogia GDR che punta tutto sul realismo, un gioco di ruolo open world ambientato nella Boemia del XV secolo in cui le decisioni del giocatore avranno un peso decisivo nello svolgimento delle quest. Niente magie, draghi, troll o misteri arcani, ma solo una rappresentazione verosimile e dettagliata della Boemia medievale, unita a un solido sistema di combattimento (ispirato fedelmente alle tecniche dell'epoca) e alla totale libertà di approccio del giocatore. Il gioco sarà disponibile dal 13 febbraio su Xbox One e PS4 con il supporto alle due console premium di Microsoft e Sony.

South Park: Il Bastone della Verità

Sviluppatore: Obsidian

Publisher: Ubisoft

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 13 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo il suo iniziale debutto su PC, PlayStation 3 e Xbox 360, South Park: Il Bastone della Verità sarà disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 13 febbraio. Al momento non sono emersi particolari dettagli su questa nuova riedizione, ma come di consueto possiamo aspettarci diverse migliorie tecniche e il supporto alle alte risoluzioni. Per quanto riguarda gli eventuali extra presenti, invece, resta da capire se il titolo si limiterà a proporre gli stessi contenuti dell'avventura originale, oppure se introdurrà qualcosa di nuovo anche per gli utenti che hanno già portato a termine il gioco.

Secret of Mana Remake

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Jrpg

Data di uscita prevista: 15 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



Tempo di nuove edizioni anche per Secret of Mana, il popolare Jrpg di Square Enix apparso per la prima volta sul Super Nintendo nel lontano 1993. Il remake 3D narrerà fedelmente la storia originale, facendoci rivivere l'avventura di Randi, Primm e Popoi da una prospettiva completamente nuova, contando anche su una colonna sonora riarrangiata, i dialoghi doppiati e una serie di contenuti inediti. Il gameplay e il sistema di combattimento, invece, sono stati riadattati secondo gli standard moderni, con tanto di supporto alla co-op e al multiplayer locale per giocare in compagnia degli amici.

Fe

Sviluppatore: Zoink Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 16 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Fe, il nuovo esperimento di Zoink Games (la stessa software house dietro Stick It to the Man e Zombie Vikings) creato sotto l'etichetta EA Originals, si prepara finalmente a debuttare su PlayStation 4 e Xbox One il 16 febbraio. Ispirata a capolavori del passato come Super Metroid e Shadow of the Colossus, l'avventura ci metterà nei panni di una creatura in grado di interagire con le piante e con gli animali tramite l'emissione di una melodia, in un perfetto connubio di sonorità e gameplay. Stando a quanto visto finora, le premesse per una nuova avventura molto ispirata sotto il profilo creativo e artistico ci sono tutte.

The Station

Sviluppatore: The Station

Publisher: The Station

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 20 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



The Station è il primo progetto dell'omonimo studio di sviluppo indipendente, un'avventura narrativa in prima persona che promette di incuriosire gli amanti della fantascienza e della space opera. Il gioco è ambientato all'interno di una stazione spaziale, una struttura adibita allo studio di una civiltà aliena colta nel bel mezzo di una guerra civile. Non appena si saranno persi i contatti con l'equipaggio scientifico, però, ad entrare in scena sarà proprio il giocatore nei panni di uno specialista da ricognizione, con l'obiettivo di indagare sulla sorte dei tre scienziati che hanno cercato di entrare in contatto con la nuova specie senziente.

Apex Construct

Sviluppatore: Fast Travel Games

Publisher: Fast Travel Games

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 20 febbraio

Piattaforma: PlayStation VR



Realizzato da Fast Travel Games, studio fondato da ex sviluppatori di Mirror's Edge e Battlefield, Apex Construct si presenta come una nuova esclusiva temporanea in arrivo su PlayStation VR il 20 febbraio. Stiamo parlando di un nuovo gioco d'azione in prima persona pensato per la realtà virtuale, un'avventura ambientata in un futuro distopico dove i robot vanno a caccia in giro per il pianeta. Armati di arco e scudo, dovremo cercare di sopravvivere sfruttando i nostri riflessi e la nostra capacità di adattamento, con la possibilità di personalizzare il nostro armamentario grazie alle risorse accumulate nel corso delle battaglie.

Rad Rodgers

Sviluppatore: Slipgate Studios

Publisher: THQ Nordic

Genere: Platform 2.5D

Data di uscita prevista: 21 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Grazie all'acquisizione operata da THQ Nordic, Rad Rodgers si prepara ad uscire anche su PS4 e Xbox One il 21 febbraio, a distanza di oltre due anni dal suo debutto su PC. Il gioco si presenta come un platform 2.D ispirato ai classici esponenti del genere come Conker e Commander Keen, un tributo agli anni 90 e a tutti i giocatori che guardano con nostalgia a quell'epoca. Con 5 nuovi livelli, 4 nemici inediti, nuovi puzzle pixelverse e l'introduzione di 2 mini boss in ogni parte del gioco, Rad Rodgers promette di ripresentarsi nella sua forma migliore con qualche marcia in più in termini di contenuti e longevità.

Metal Gear Survive

Sviluppatore: Konami

Publisher: Konami

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 22 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo la rottura tra Konami e Hideo Kojima, Metal Gear Survive rappresenta il tentativo del publisher di proseguire con il futuro della saga, proponendo in questo caso uno spin-off incentrato sul multiplayer e la co-op. Al netto delle titubanze iniziali con cui è stato accolto dai fan della serie, tuttavia, la recente Open Beta del titolo ha dimostrato che ci sono tutte le carte in regola per un'esperienza divertente e longeva, soprattutto se si dispone di un gruppo di amici con cui svolgere le varie attività proposte dal gioco. L'appuntamento è fissato per il 22 febbraio sia su PlayStation 4 che su Xbox One.

Sword Art Online: Fatal Bullet

Sviluppatore: Dimps

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: TPS

Data di uscita prevista: 22 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



La saga di Sword Art Online sbarca per la prima volta in contemporanea su PlayStation 4 e Xbox One con Sword Art Online: Fatal Bullet, primo titolo della serie ad essere ambientato nel mondo di Gun Gale Online visto nella seconda stagione dell'anime. Parlando delle meccaniche di gioco, invece, ci troveremo di fronte a uno sparatutto in terza persona condito da elementi RPG, con la possibilità di creare da zero il proprio personaggio. Nel corso dell'avventura si incontreranno volti nuovi e familiari dell'universo di Sword Art Online, per quella che si presenta come una storia completamente originale.

Gravel

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita prevista: 27 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Un mese all'insegna dei doppi appuntamenti per Milestone: dopo il videogioco ufficiale di Monster Energy Supercross, la software house italiana scenderà nuovamente in pista con Gravel, nuova IP che promette l'esperienza di guida off-road definitiva, con un modello di guida all'insegna della spettacolarità e del divertimento puro. Spaziando tra circuisti estremi e ambientazioni selvagge, il gioco metterà a disposizione quattro diverse discipline in cui competere con le auto più potenti: Cross Country, Wild Rush, Speed Cross e Stadium. La data di uscita è fissata per il 27 febbraio in contemporanea su PlayStation 4 e Xbox One.

De Blob 2

Sviluppatore: THQ

Publisher: THQ Nordic

Genere: Platform 3D

Data di uscita prevista: 27 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Uscito originariamente nel 2011 su Nintendo Wii, PlayStation 3 e Xbox 360, De Blob 2 si prepara a tornare su PlayStation 4 e Xbox One il 27 febbraio con una riedizione che include nuovi power-up, boss battle inedite, il supporto al multiplayer e ben dodici livelli extra non presenti nella versione originale del gioco, senza contare naturalmente le varie migliorie grafiche e tecniche. Il titolo sarà disponibile sia in formato fisico che digitale, presentandosi come un'occasione molto interessante per recuperare De Blob 2 sulle console di attuale generazione.

Moss

Sviluppatore: Polyarc Games

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 28 febbraio

Piattaforma: PlayStation VR



A giudicare dalla versione di prova disponibile nella PlayStation VR Demo Collection 2, Moss rimane una delle esclusive più promettenti del 2018 in arrivo sul visore Sony. Il nuovo action adventure di Polyarc Games ci metterà al controllo di Quill, giovane topolina in missione per salvare lo zio da un misterioso maleficio, il tutto avventurandoci fra esplorazione, enigmi ambientali e combattimenti all'arma bianca. Sul piano tecnico, inoltre, il titolo potrebbe confermare ancora volta il perfetto connubio tra realtà virtuale e visuale in terza persona a schermate fisse, per un'esperienza confortevole e al tempo stesso molto immersiva.

The Council: Episode 1

Sviluppatore: Big Bad Wolf

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



The Council, la nuova avventura in formato episodico di Focus Home Interactive, ci vedrà vestire i panni di Louis de Richet, un membro di una società segreta inviato al largo delle coste britanniche dal misterioso Lord Mortimere. Qui potremo interagire con diversi personaggi storici come Napoleone Bonaparte e George Washington, con la possibilità di gestire i dialoghi ricorrendo alla diplomazia, all'occultismo o alle conoscenze scientifiche. Il primo episodio, in arrivo nel corso di febbraio su PS4 e Xbox One, sarà un interessante banco di prova per comprendere le potenzialità dell'avventura e del grado di libertà promesso dagli sviluppatori.

Call of Duty WW2: The Resistance

Sviluppatore: Sledgehammer Games

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: febbraio

Piattaforma: Xbox One



Dopo il debutto in esclusiva temporanea su PlayStation 4, il primo DLC di Call of Duty WW2 si prepara ad arrivare anche su Xbox One verso la fine di febbraio. The Resistance includerà tre nuove arene per il multiplayer tradizionale (Valkyrie, Occupation e Anthropod) una mappa completamente inedita per Nazi Zombie (The Darkest Shore, ambientata a distanza di alcuni giorni da The Final Reach) e infine una per la modalità Guerra (Operation Intercept). Da notare che Occupation, una delle tre nuove arene del comparto multigiocatore, si presenta come il remake della mappa Resistance vista in Call of Duty MW3.

Battlefield 1: Apocalypse

Sviluppatore: DICE

Publisher: Electronic Arts

Genere: FPS

Data di uscita prevista: febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Apocalypse, la quarta grande espansione di Battlefield 1 in arrivo a febbraio su PlayStation 4 e Xbox One, includerà 5 nuove mappe tratte dai campi di battaglia più noti della Prima Guerra Mondiale (Passchendaele, Caporetto, Fiume Somme, Lama di Rasoio e Londra Chiama), nuove armi corpo a corpo (come il piede di porco e la mannaia), 6 nuove armi da fuoco (tra cui il mitra Chauchat-Ribeyrolles), nuovi gadget, nuovi incarichi e un nuovo tipo di specializzazione (Limitazioni). Inclusa anche la nuova modalità di gioco Assalto Aereo pensata per i combattimenti a bordo dei velivoli, senza dimenticare i nuovi sbloccabili ottenibili tra una partita e l'altra.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: La Spada di Galadriel

Sviluppatore: Monolith Productions

Publisher: Warner Bros Interactive Entertainment

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Tempo di espansioni anche per La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: con La Spada di Galadriel, nuovo DLC dedicato alla storia in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One entro febbraio, si vestiranno i panni di Eltariel dopo gli avvenimenti raccontati nella Campagna principale, approfondendo ulteriormente la base narrativa del gioco. Come si può evincere dal titolo, inoltre, si avrà l'occasione di incontrare Galadriel, personaggio ben noto ai fan del Signore degli Anelli che anche nella sua trasposizione videoludica verrà interpretato da Cate Blanchett, la stessa attrice della saga cinematografica.