Giochi in uscita per PlayStation 4 e Xbox One di gennaio 2018

Il 2018 di PlayStation 4 e Xbox One parte con un mese di gennaio abbastanza ricco in termini di uscite, in cui si affacciano titoli indie interessanti e due grandi produzioni molto attese come Monster Hunter World e Dragon Ball FighterZ. Occhi puntati anche su Dissidia Final Fantasy NT, The Inpatient, Street Fighter V: Arcade Edition e i primi DLC di Call of Duty WW2 e Assassin's Creed Origins. Di seguito, tutte le uscite di gennaio 2018 previste su PlayStation 4 e Xbox One.

Albert and Otto

Sviluppatore: K Bros Games

Publisher: Digerati

Genere: Platform 2D

Data di uscita prevista: 10 gennaio

Piattaforma: Xbox One



A distanza di oltre due anni dal suo debutto su PC, Albert and Otto si prepara ad arrivare anche su Xbox One il 10 gennaio. Il titolo si presenta come un piccolo puzzle/platformer 2D ambientato nella Germania del 1939, una breve avventura che ci vedrà alla ricerca di una misteriosa ragazza con le orecchie da coniglio. A saltare all'occhio è sicuramente lo stile grafico minimale, con una netta predominanza del bianco e del nero ad accompagnare lungo l'esplorazione degli scenari. Parlando delle meccaniche vere e proprie, invece, avremo l'opportunità di saltare, scivolare, sparare ai nemici e risolvere una serie di puzzle ambientali con l'aiuto di un coniglietto.

InnerSpace

Sviluppatore: PolyKnights Games

Publisher: Aspyr

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 16 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



InnerSpace è un gioco di volo ambientato nell'Inverso, un mondo privo di orizzonti fatto di pianeti al contrario. Esplorando i cieli di questo strano universo si potranno conoscere le storie perdute di un regno ancora abitato dagli dei. Il gioco sembra parlare la stessa lingua di Journey e Abzu, con l'idea di proporre un ritmo rilassante e contemplativo unito a semplici meccaniche che sappiano premiare la curiosità dei giocatori. L'atmosfera e la narrazione ambientale avranno un ruolo di primo piano, per quella che potrebbe essere un'esperienza molto ispirata sul piano artistico. In questo senso le premesse sembrano piuttosto promettenti.

Street Fighter V:Arcade Edition

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 16 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Street Fighter V si prepara a ritornare su PlayStation 4 con la nuova Arcade Edition, riedizione che include il gioco base e i due Season Pass pubblicati finora. Rispetto alla versione originale del picchiaduro, dunque, ci saranno tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati fino a questo momento, tra cui 12 nuovi personaggi (con altrettanti costumi premium), nuovi V-Trigger, nuovi effetti pre e post combattimento e diverse migliorie per i menu e l'interfaccia grafica. Confermata anche la presenza delle modalità Extra Battle e Arcade, per quella che si presenta a tutti gli effetti come la versione definitiva del picchiaduro Capcom. L'appuntamento è fissato su PlayStation 4 per il 16 gennaio.

Australian Open Tennis

Sviluppatore: Big Ant Studios

Publisher: Big Ant Studios

Genere: Sportivo

Data di uscita prevista: 16 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Se sentite la mancanza di un gioco di tennis, il 16 gennaio potreste tenere gli occhi puntati su Australian Open Tennis, nuova simulazione sportiva di Big Ant Studios dedicata all'omonima competizione australiana. Stando alle parole degli sviluppatori, il gioco potrà contare su un gameplay sofisticato, una IA degli avversari avanzata e numerose opzioni di personalizzazione, senza dimenticare le licenze ufficiali dei campi da gioco e dei tennisti. Parlando delle modalità, invece, saranno presenti sia la Carriera che l'immancabile supporto per il multiplayer online, con la possibilità di sfidare gli altri giocatori sparsi per il mondo.

Beholder Complete Edition

Sviluppatore: Warm Lamp Games

Publisher: Alawar Premium

Genere: Avventura/Strategia

Data di uscita prevista: 16 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Percorrendo la strada di titoli sperimentali come "Papers, Please!", Beholder ha proposto a sua volta una variante sul tema dei "gestionali distopici", ambientando l'avventura in un condominio di uno Stato totalitario. Il giocatore si ritrova a vestire i panni dell'Amministratore, col compito di segnalare tutti i comportamenti sospetti degli abitanti dello stabile. A distanza di un anno dal suo debutto su PC, Beholder uscirà il16 gennaio anche su PlayStation 4 e Xbox One grazie alla Complete Edition, versione che include il gioco base e tutti i DLC pubblicati fino a questo momento, permettendo così di accedere all'esperienza completa con un singolo acquisto.

Anamorphine

Sviluppatore: Artifact 5

Publisher: Artifact 5

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 16 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Proseguendo con le produzioni indipendenti, Anamorphine sembra avere tutte le caratteristiche di un'avventura narrativa in prima persona dai toni introspettivi, un po' sulla falsariga di Dear Esther. Il giocatore si ritroverà a viaggiare nei ricordi di un uomo, rivisitando il suo passato attraverso gli eventi cruciali che hanno definito il rapporto con la moglie. Un'esperienza dai contorni onirici che potrebbe giovare della realtà virtuale, grazie al supporto garantito per PlayStation VR. Dato che l'immersione sarà uno degli ingredienti principali dell'avventura, giocarlo con il visore potrebbe risultare un'opzione molto intrigante.

Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory

Sviluppatore: Bandai Namco Studios

Publisher: Bandai Namco

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 18 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo il successo riscosso da Digimon Story Cyber Sleuth, la saga si prepara a tornare il 18 gennaio con un sequel per PlayStation 4 e PlayStation Vita. Hacker's Memory condividerà diversi elementi e alcune ambientazioni con il predecessore, introducendo al contempo una nuova storia e aumentando il numero di Digimon (per un totale di 320) che sarà possibile collezionare nel corso dell'avventura. Si vestiranno i panni di Keisuke Amazawa, un domatore di Digimon in grado di comandare fino a 3 creature sul campo di battaglia, per quella che si preannuncia un'esperienza JRPG ancora più bilanciata e ricca di opzioni strategiche.

Full Metal Furies

Sviluppatore: Cellar Door Games

Publisher: Cellar Door Games

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 18 gennaio

Piattaforma: Xbox One



Direttamente dai creatori di Rogue Legacy, Full Metal Furies si appresta ad arrivare su Xbox One il prossimo 18 gennaio. Stiamo parlando di un Action RPG con visuale dall'alto incentrato sulla co-op, con una forte enfasi suoi ruoli e le varie classi disponibili (combattente, cecchino, tank e ingegnere), ognuna di fondamentale importanza nell'economia dei combattimenti. L'avventura potrà essere affrontata anche in solitaria, ma il gioco darà il meglio di sé nella modalità cooperativa fino a 4 giocatori, disponibile sia online che in locale per giocare in compagnia di amici o altri utenti.

The Aquatic Adventure of the Last Human

Sviluppatore: YCJY

Publisher: YCJY

Genere: Avventura/Sparatutto 2D

Data di uscita prevista: 19 gennaio

Piattaforma: Xbox One



Esattamente a un anno di distanza dal suo debutto su PC, The Aquatic Adventure of the Last Human si prepara ad arrivare sulla console Microsoft con la sua unione di avventura 2D, sparatutto, esplorazione, grafica in pixel art e ambientazione subacquea. I giocatori si troveranno al controllo di un sottomarino tra le rovine di una civiltà umana ormai estinta, in un viaggio fatto di scoperta, contemplazione e pericolo, con l'inevitabile incontro di mostruose creature che metteranno a dura prova i vostri riflessi e la resistenza del sommergibile. L'appuntamento con la versione Xbox One è fissato per il 19 gennaio.

Lost Sphear

Sviluppatore: Tokyo RPG Factory

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 23 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo I Am Setsuna, gli sviluppatori di Tokyo RPG Factory tornano a sfornare un nuovo gioco di ruolo giapponese con Lost Sphear, avventura che ci vedrà lottare contro una terribile forza che ha messo in pericolo la realtà. Per farlo vestiremo i panni di Kanata, un giovane spadaccino che grazie al suo potere cercherà di ricostruire il mondo recuperando i ricordi smarriti. Il team ha promesso un gameplay più fluido grazie all'introduzione dell'ATB 2.0, un sistema di combattimento rivisto e corretto che cerca di perfezionare il ritmo e lo svolgimento delle battaglie. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal 23 gennaio.

Iconoclasts

Sviluppatore: Joakim Sandberg

Publisher: Bifrost Entertainment

Genere: Avventura 2D

Data di uscita prevista: 23 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Chiudiamo l'elenco delle piccole produzioni indipendenti con Iconoclasts, platform/adventure 2D caratterizzato da uno stile grafico 16-bit e da una certa varietà nelle meccaniche. Oltre ai combattimenti e alle fasi platform, infatti, i giocatori dovranno vedersela anche con gli enigmi ambientali, nel tentativo di offrire nuova linfa vitale a un pianeta ormai morente. Con 10 differenti location e 3 livelli di difficoltà selezionabili, l'avventura dovrebbe riuscire a impegnare per una discreta quantità di ore, con tanto di boss fight, diversi personaggi da incontrare nel mondo di gioco e un comparto narrativo curato nel dettaglio.

The Inpatient

Sviluppatore: Supermassive Games

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Avventura/Horror

Data di uscita prevista: 24 gennaio

Piattaforma: PlayStation VR



The Inpatient si appresta finalmente ad arrivare su PlayStation VR, proponendo una nuova avventura horror ambientata 60 anni prima gli avvenimenti di Until Dawn. Realizzato dai ragazzi di Supermassive Games, il gioco ci vedrà vestire i panni di un paziente ricoverato all'interno di un bizzarro sanatorio. Dal momento che il nostro alter ego avrà perso la memoria, l'obiettivo principale dell'avventura sarà quello di far luce sugli eventi, cercando di comprendere i motivi che hanno spinto il protagonista al ricovero nella struttura. Prendendo spunto dal precedente lavoro dello studio, anche The Inpatient proporrà una serie di scelte critiche che influenzeranno il finale e il corso degli eventi.

Dragon Ball FighterZ

Sviluppatore: Arc System Works

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Picchiaduro 2D

Data di uscita prevista: 25 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Oltre a rimanere uno dei titoli più attesi del mese, Dragon Ball FighterZ si prepara a concretizzare il sogno di tanti fan della saga di Akira Toriyama: offrire un picchiaduro 2D molto fedele alla serie, con una grafica in stile anime, un roster ricco di personaggi e un sistema di combattimento facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Considerando che il gioco è stato sviluppato da Arc System Works, lo stesso studio dietro ottimi esponenti del genere come BlazBlue e Guilty Gear, le premesse per un picchiaduro 2D solido, divertente, spettacolare e tecnicamente ineccepibile ci sono tutte. Il gioco sarà disponibile sia su PlayStation 4 che su Xbox One a partire dal 25 gennaio.

Monster Hunter World

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 26 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



A contendersi il titolo di gioco più atteso del mese troviamo anche Monster Hunter World, nuovo capitolo dell'hunting game Capcom che segnerà il debutto della serie su PlayStation 4 e Xbox One. Oltre a promettere standard tecnici più alti, il titolo proporrà un gameplay più intuitivo per i neofiti, senza però rinunciare a una briciola della sua profondità. La varietà delle armi e delle armature continuerà a garantire una grande varietà di approcci al combattimento, con la necessità di padroneggiare una curva d'apprendimento sempre stimolante e orientata alla sperimentazione del giocatore. Gli sviluppatori hanno inoltre promesso un'enfasi maggiore sulla storia e la caratterizzazione dei personaggi, con tanto di cut-scene ad accompagnare le scene di intermezzo.

Call of Duty WW2: The Resistance

Sviluppatore: Sledgehammer Games

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 30 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



A fine mese sarà il turno di The Resistance, il primo DLC di Call of Duty WW2 pronto a fare il suo debutto su PlayStation 4 in esclusiva temporanea. Il pacchetto includerà tre nuove mappe per il comparto multiplayer tradizionale (Anthropod, Valkyrie e Occupation, quest'ultima un remake della mappa Resistance vista in Modern Warfare 3), una mappa inedita per Nazi Zombie (The Darkest Shore, ambientata a distanza di alcuni giorni da The Final Reich) e infine una per la modalità Guerra (Operation Intercept). Gli utenti PS4 potranno giocare alle nuove mappe in anteprima dal 30 gennaio, ma il contenuto arriverà anche su PC e Xbox One nel corso delle settimane successive.

Dissidia Final Fantasy NT

Sviluppatore: Team Ninja

Publisher: Square Enix

Genere: Picchiaduro/Action RPG

Data di uscita prevista: 30 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo i primi due capitoli della serie pubblicati su PSP, Dissidia Final Fantasy si prepara ad arrivare per la prima volta su una console casalinga con Dissidia Final Fantasy NT, porting della versione Arcade in uscita su PlayStation 4 a fine mese. Come da tradizione per la serie, il titolo si presenta come un picchiaduro con elementi Action RPG popolato dagli iconici personaggi della serie, con un roster che pesca tra i personaggi più popolari visti nei vari capitoli di Final Fantasy come Cloud, Tidus, Squall o Lightning, passando per Sephiroth e Kefka, con la possibilità di controllare ben 28 combattenti fra eroi e cattivi della saga. L'appuntamento è fissato per il 30 gennaio in esclusiva per PlayStation 4.

Kerbal Space Program: Enhanced Edition

Sviluppatore: Squad

Publisher: Private Division

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Kerbal Space Program si appresta a debuttare su PlayStation 4 e Xbox One con una nuova Enhanced Edition tirata a lucido per l'occasione. Questa riedizione del gioco include tutti i contenuti del titolo originale uscito su PC, proponendo un'interfaccia utente ridisegnata da zero e un sistema di controllo adattato per il pad, con l'obiettivo di offrire l'esperienza di gioco migliore possibile anche su console. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, a parte che la finestra di lancio fissata per gennaio 2018: rimaniamo in attesa di un annuncio che sveli il giorno di uscita preciso.

Assassin's Creed Origins The Hidden Ones

Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Anche Assassin's Creed Origins espanderà la sua esperienza di gioco con The Hidden Ones, il primo DLC in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One entro gennaio 2018 (si attende ancora l'annuncio del giorno di pubblicazione preciso). Stando alle informazioni divulgate da Ubisoft, questa espansione sarà incentrata sulla storia si baserà sulla crescita della Confraternita, conducendo i giocatori anni dopo gli eventi di Origins e mettendoli di fronte alle ostili forze Romane in una regione inedita. Il contenuto aumenterà inoltre il level cap, permettendo ai giocatori di sviluppare ulteriormente il proprio personaggio nel corso dell'avventura.