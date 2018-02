Giochi in uscita per PlayStation 4 e Xbox One di marzo 2018

Marzo 2018 si presenta come un mese molto ricco di uscite per gli utenti PlayStation 4 e Xbox One, con diversi titoli di peso come Far Cry 5 e due esclusive del calibro di Sea of Thieves e Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno. Tra remaster e riedizioni occhi puntati su Burnout Paradise Remastered, Final Fantasy XV Royal Edition e Devil May Cry HD, senza produzioni più piccole ma altrettanto promettenti come A Way Out, Agony e Fear Effect Sedna. Di seguito, tutte le uscite di marzo 2018 previste su PlayStation 4 e Xbox One.

Bridge Constructor Portal

Sviluppatore: ClockStone Software

Publisher: Headup Games

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 1 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Bridge Constructor Portal propone le classiche meccaniche della serie Bridge Constructor unite alle atmosfere e ad alcuni elementi di gameplay tratti da Portal, il celebre puzzle game in prima persona di Valve. Appena assunto al laboratorio di collaudo di Aperture Science, il giocatore dovrà assemblare rampe, ponti e altre costruzioni servendosi di tutti gli strumenti necessari messi a sua disposizione, incluso il gel a propulsione, il gel a repulsione, i cubi, le piattaforme e i portali. A complicare le cose, naturalmente, ci penseranno le minacce nemiche presenti nell'ambiente come le barriere laser, le torrette sentinelle o le pozze di acido.

Mulaka

Sviluppatore: Lienzo

Publisher: Lienzo

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 1 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Mulaka, nuovo action adventure 3D realizzato dallo studio indipendente Lienzo, ci porta negli affascinanti paesaggi del nord Messico immersi nella cultura Tarahumara, popolazione indigena riconosciuta per le sue impressionanti abilità nella corsa veloce. Il gioco ci metterà nei panni di un Sukurúame, un mago Tarahumara, chiedendoci di sconfiggere le forze malvagie del luogo con l'aiuto delle nostre abilità speciali. Tra un combattimento e l'altro, inoltre, saranno presenti anche diverse fasi esplorative con tanto di enigmi ambientali e puzzle da risolvere, il tutto presentato con un comparto grafico in cel-shading.

Turok 1 e 2 Remastered

Sviluppatore: Nightdive Studios

Publisher: Nightdive Studios

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 2 marzo

Piattaforma: Xbox One



Dopo il loro debutto su PC, i due remaster di Turok e Turok 2: Seeds of Evil si preparano ad approdare anche su Xbox One il 2 marzo in edizione digitale. Rispetto alle versioni originali pubblicate nel 1997 e nel 1998 su PC e Nintendo 64, queste riedizioni apportano le consuete migliorie grafiche (come texture di qualità superiore e supporto a risoluzioni più alte), ma anche qualche piccola modifica a livello di gameplay e un design dei livelli leggermente ritoccato in alcuni punti. Tra le nuove feature, invece, troviamo la presenza di una modalità multiplayer inedita in Turok 2, con la possibilità di giocare online attraverso una serie di mappe selezionate per l'occasione.

Fear Effect Sedna

Sviluppatore: Sushee

Publisher: Square Enix

Genere: Azione/Strategia

Data di uscita prevista: 6 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



A distanza di oltre 18 anni dal debutto della serie, Fear Effect Sedna si presenta come il terzo capitolo della saga cyberpunk in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One il 6 marzo, una nuova iterazione che riprenderà la storia dal primo capitolo uscito nel 2000. Scritto in collaborazione con l'autore dell'originale, Fear Effect Sedna vede il ritorno della protagonista Hana e dei comprimari Rain, Dege e Glas, senza dimenticare la new entry Axel. Parlando della struttura di gioco, invece, il titolo proporrà un gameplay ibrido costituito da elementi strategici con visuale isometrica, fasi stealth, action e puzzle solving.

TT Tourist Trophy: Isle of Man

Sviluppatore: Kylotonn Racing Games

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 6 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Tourist Trophy Isle of Man: Ride on the Edge è il nuovo gioco di corse motociclistiche di Kylotonn Games dedicato all'omonimo evento ospitato nell'Isola di Man, competizione che si ripete a cadenza annuale dal lontano 1907, mettendo a dura prova le abilità e la resistenza fisica dei piloti. Dotato di un sistema di guida a metà strada tra impostazione arcade e simulazione, il racing game sulle due ruote di Kylotonn Games promette di riprodurre fedelmente uno dei circuiti più lunghi al mondo, con oltre 200 curve e ben 60,72 km da percorrere fino a 300 km/h. Il gioco sarà disponibile sia su PlayStation 4 che su Xbox One a partire dal 6 marzo.

Final Fantasy XV: Royal Edition

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 6 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Final Fantasy XV si ripresenta nella sua edizione definitiva con la nuova Royal Edition, versione che includerà il gioco base e tutti gli add-on e i DLC pubblicati fino a questo momento (tra cui Episode Gladio, Episode Prompto, Espansione Online Comrades ed Episode Ignis), contenuti a cui si aggiungeranno ulteriori extra come la zona di Insomnia (in cui sarà possibile affrontare nuove missioni e nemici come gli antichi sovrani, Cerberus e Omega), il controllo totale dello Yacht reale e l'inedita visuale in soggettiva per vivere l'avventura dalla prospettiva di Noctis. I possessori del gioco base potranno acquistare a parte questi contenuti tramite il Royal Pack.

Bravo Team

Sviluppatore: Supermassive Games

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 6 marzo

Piattaforma: PlayStation VR



Il mese di PlayStation VR si apre con Bravo Team, nuova esclusiva di Supermassive Games che ci catapulterà nel bel mezzo di una guerriglia urbana al fianco di un altro giocatore (o un compagno controllato dall'IA), per quello che si presenta come un FPS Arcade dalle venature tattiche potenzialmente molto incisivo in realtà virtuale. Confermato il supporto per tutti i sistemi di controllo disponibili, compreso l'Aim Controller, aggiunta davvero gradita che potrebbe replicare le ottime sensazioni vissute con Farpoint, ma in alternativa sarà sempre possibile giocare con i PlayStation Move o semplicemente con il classico DualShock 4.

Way of the Passive Fist

Sviluppatore: Household Games

Publisher: Household Games

Genere: Picchiaduro a scorrimento

Data di uscita prevista: 6 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Realizzato da Household Games, studio capitanato da Jason Canam (designer già noto per aver lavorato a Guacamelee e Severed), Way of the Passive Fist si presenta come un picchiaduro a scorrimento 2D ispirato ai cartoon degli anni '90. Nel gioco vestiremo i panni di Wanderer, un combattente che vaga per il desolato pianeta Eiectus ormai infestato da predoni e mutanti, mettendo in pratica un particolare stile di combattimento chiamato "Art of the Passive Fist", un approccio principalmente difensivo basato su parate e deflessioni, in attesa di poter sferrare il proprio colpo nel momento giusto.

Frantics

Sviluppatore: NapNok Games

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Party Game

Data di uscita prevista: 7 marzo

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo Hidden Agenda e That's You, Sony propone un altro titolo della collana PlayLink con Frantics, una raccolta di 15 giochi originali per un massimo di quattro partecipanti in cui bisognerà gareggiare in una serie di sfide, spaziando da risse frenetiche nell'arena a gare strategiche a turni. Come al solito, il gioco permetterà di utilizzare smartphone e dispositivi mobile come parte integrante del sistema di controllo, offrendo un'esperienza da party game indicata per trascorrere qualche piacevole serata in compagnia di amici o parenti. Frantics sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal 7 marzo.

Scribblenauts Showdown

Sviluppatore: 5th Cell

Publisher: Warner Bros Interactive Entertainment

Genere: Puzzle Game

Data di uscita prevista: 8 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Scribblenauts, la fortunata serie puzzle-action basata sull'utilizzo delle parole e della fantasia, si prepara ad approdare su PlayStation 4 e Xbox One l'8 marzo con un nuovo capitolo che guarda anche al multiplayer. Nella modalità Showdown, un massimo di quattro giocatori potrà affrontarsi nei minigiochi di parole o nelle prove di velocità, mentre nella modalità Versus per due giocatori verranno proposti oltre 25 minigiochi alternati ad ogni sessione. Spazio anche per la modalità Sandbox, dove uno o due giocatori potranno affrontare 8 nuovi livelli evocando qualunque oggetto, guadagnando così starite nascoste e raggiungendo i vari obiettivi proposti.

Assassin's Creed Origins: La Maledizione dei Faraoni

Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 13 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



La nuova espansione di Assassin's Creed Origins offre una trama inedita in cui viaggiare verso Tebe per indagare su un antico maleficio che sta colpendo l'intera regione. La Maledizione dei Faraoni si focalizzerà sull'affascinante mitologia egizia e vedrà i giocatori opporsi ai celebri faraoni e a diverse creature egiziane, mentre indagheranno sulle cause che hanno riportato in vita i vecchi sovrani defunti. Il DLC aumenterà inoltre il level cap a 55 e darà accesso a nuovi abiti ed equipaggiamenti, tra cui armi leggendarie e rare, naturalmente a tema con la tradizionale mitologia egizia. L'appuntamento è fissato per il 13 marzo su PlayStation 4 e Xbox One.

Golem

Sviluppatore: Highwire Games

Publisher: Highwire Games

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 13 marzo

Piattaforma: PlayStation VR



In sviluppo presso Highwire Games, studio fondato da Martin O'Donnell con la collaborazione di alcuni veterani dell'industria, Golem si aggiunge alle esclusive più intriganti in arrivo su PlayStation VR nei primi mesi del 2018. Protagonista dell'avventura è una giovane ragazza in grado di controllare telepaticamente i Golem, gigantesche creature di pietra che si muoveranno sullo sfondo di una città abbandonata. Tra epici combattimenti corpo a corpo e fasi esplorative, il titolo proporrà un sistema di controllo innovativo chiamato "incline control", con cui sarà possibile spostarsi nello spazio inclinando semplicemente il proprio corpo in avanti.

Q.U.B.E. 2

Sviluppatore: Toxic Games

Publisher: Trapped Nerve Games

Genere: Puzzle Game

Data di uscita prevista: 13 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Q.U.B.E. 2 è il sequel dell'interessante puzzle game in prima persona sviluppto da Toxic Games, un rompicapo basato principalmente sulla fisica e sulla manipolazione dell'ambiente circostante. In questo nuovo capitolo vestiremo i panni di Amelia Cross, archeologa che si risveglia all'interno di uno strano mondo dal quale dovrà fuggire risolvendo i vari enigmi proposti tra una stanza e l'altra. Promessa una certa enfasi anche sul contesto narrativo, con i giocatori che saranno chiamati a comprendere la natura del luogo e gli antefatti della vicenda, senza dimenticare naturalmente le nuove tipologie di cubi con cui sarà possibile interagire.

Pure Farming 2018

Sviluppatore: Ice Flames

Publisher: Thecland Publishing

Genere: Simulazione/Gestionale

Data di uscita prevista: 13 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Pure Farming 2018 permetterà ai giocatori di utilizzare veicoli agricoli avanzati e di ultima generazione, riproducendo accuratamente tutti gli aspetti dell'agricoltura moderna e della vita di campagna. Invece di concentrarsi su una singola fattoria, il gioco offrirà una panoramica mondiale con aree agricole sparse in Europa, Asia, Nord e Sud America, tenendo in conto le specifiche caratteristiche delle regioni e le relative colture, come la canapa industriale, il caffè e le olive. Saranno inoltre presenti le licenze di importanti marchi di settore come Zetor, McCormick, DAF e Agromash, con ampie possibilità di personalizzazione per la propria esperienza di gioco.

Devil May Cry HD Collection

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 13 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Per chi si fosse perso i primi tre capitoli di Devil May Cry, una tre le serie più importanti in materia di stylish action game, la trilogia di Dante potrà essere recuperata anche su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 13 marzo grazie a Devil May Cry HD Collection. In realtà la collezione HD era già approdata su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2012, proponendo un'esperienza di gioco a 720p e 60fps, ma con la nuova riedizione per i moderni sistemi sarà possibile giocare a 1080p (e sempre a 60fps) sulle nuove console Sony e Microsoft. Purtroppo, al contrario di quanto era lecito aspettarsi, Devil May Cry Collection HD non supporterà i 4K né su PS4 Pro né su Xbox One X.

The Raven Remastered

Sviluppatore: King Art Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 13 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



The Raven Remastered è la versione rimasterizzata di The Raven: Legacy of a Master Thief, avventura che ci vede vestire i panni di Anton Jakob Zellner sullo sfondo di una Londra dei primi anni '60, dove un antico rubino viene rubato dal British Museum. Una piuma di corvo rimasta come unico indizio sul ladro fa pensare a un ritorno di The Raven, leggendario mago del crimine sul quale dovremo concentrare le nostre indagini, per quello che si ripresenta come un adventure game dal sapore classico. Il remaster può inoltre contare su animazioni rifatte, un nuovo sistema di illuminazione e naturalmente sul supporto all'alta risoluzione.

Surviving Mars

Sviluppatore: Haemimont Games

Publisher: Paradox Interactive

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 15 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Surviving Mars è il nuovo gioco di Haemimont Gams, lo studio dietro la serie strategica Tropico, un interessante gestionale a sfondo fantascientifico che ci vedrà alle prese con la colonizzazione di Marte, il celebre Pianeta rosso. Il nostro compito sarà quello di costruire i primi insediamenti, esplorando le possibilità offerte dal nuovo mondo e prestando particolare attenzione a fornire tutte le risorse necessarie ai nuovi arrivati. I processi di ricerca dinamici, generati proceduralmente, offriranno costantemente nuove sfide e nuovi problemi da risolvere, tenendo a mente che ciascun abitante della colonia avrà i propri punti di forza così come le proprie debolezze.

Burnout Paradise Remastered

Sviluppatore: Criterion Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita prevista: 16 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Burnout Paradise Remastered è la versione rimasterizzata dell'ultimo capitolo della serie racing arcade Burnout, iterazione che si è contraddistinta per la presenza di una struttura open world. Il gioco propone la classica formula fatta di corse, sfide e distruzione assortita, ma inserita all'interno di un mondo più aperto ed esplorabile liberamente, una Paradise City che tornerà più in forma che mai il 16 marzo su PlayStation 4 e Xbox One. Il remaster offrirà una revisione generale del comparto grafico adattato alle moderne console, con tanto di supporto alla potenza extra di PlayStation 4 Pro e Xbox One X, senza dimenticare l'inclusione di tutti i DLC di Year of Paradise.

The 25th Ward: The Silver Case

Sviluppatore: Grasshopper Manufacture

Publisher: Nis America

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 16 marzo

Piattaforma: PlayStation 4



The 25th Ward: The Silver Case è il remaster di The 25th Ward, avventura che rappresenta a tutti gli effetti il seguito di The Silver Case. In questo titolo firmato Suda51 e Grashopper Manufacture si dovranno risolvere diversi enigmi, in modo da raccogliere nuove informazioni su un pericoloso serial killer che saremo chiamati a catturare. Il gioco è ambientato nella regione costiera del Kanto, a cinque anni di distanza dagli eventi raccontati nel primo capitolo della serie, e come il predecessore prenderà in prestito alcuni elementi delle visual novel e delle classiche avventure grafiche per proporre un'esperienza di gioco a base di dialoghi e puzzle solving.

Beast Quest

Sviluppatore: Torus Games

Publisher: Maximum Games

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 16 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Beast Quest è il nuovo Action RPG di Torus Games basato sull'omonima serie di libri fantasy, un nuovo gioco di ruolo in cui dovremo affrontare un viaggio epico con lo scopo di salvare l'antico regno di Avantia dalla magia nera che sta corrompendo le sue nobili creature. Il titolo promette un buon mix di combattimenti, boss fight ed esplorazione, naturalmente con la possibilità di potenziare e personalizzare il proprio personaggio grazie alle armi, agli oggetti e ai nuovi pezzi di armatura che troveremo nel corso dell'avventura. L'appuntamento è fissato per il 16 marzo sia su PlayStation 4 che su Xbox One.

Sea of Thieves

Sviluppatore: Rare

Publisher: Microsoft Studios

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 20 marzo

Piattaforma: Xbox One



Sea of Thieves si presenta senza dubbio come l'esclusiva Xbox One più attesa del mese, un promettente mix tra MMO e avventura piratesca a base di esplorazione marina, combattimenti e cacce al tesoro. Le ottime impressioni ricavate con l'ultima Closed Beta non possono che confermare il talento di Rare e le promettenti premesse alla base del titolo, per un'esperienza di gioco che potrebbe dare grandi soddisfazioni soprattutto nell'ottica della condivisione e delle dinamiche multiplayer. Da ricordare, inoltre, che sarà proprio Sea of Thieves a inaugurare la nuova politica Microsoft di Xbox Game Pass: l'attesissima esclusiva Rare sarà infatti disponibile dal day one per tutti gli abbonati al servizio.

Attack of Titan 2

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 20 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Attack on Titan 2 è il nuovo gioco basato sull'omonima serie manga/anime, sequel diretto di Attacck of Titan: Wings of Freedom che promette di approfondire la narrazione della seconda stagione de L'Attacco dei Giganti. Rispetto al primo capitolo, in questo caso i giocatori potranno creare e personalizzare il proprio avatar da impiegare nel corso dell'avventura, intrappolare i Giganti con reti speciali, ingaggiare battaglie ancora più movimentate e in generale andare incontro ad un livello di sfida più impegnativo rispetto al predecessore. Il gioco sarà disponibile sia su PlayStation 4 che su Xbox One a partire dal 20 marzo.

Titan Quest

Sviluppatore: Iron Lore Entertainment

Publisher: THQ Nordic

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 20 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Titan Quest approda anche su console con una nuova riedizione in arrivo il 20 marzo su PlayStation 4 e Xbox One. Questa nuova versione potrà contare su una veste grafica rimasterizzata e su tutti i contenuti presenti nel gioco originale, con ben ventotto classi per i personaggi, un versatile sistema di skill e oltre mille oggetti con cui personalizzare il proprio approccio ai combattimenti e alle varie sfide proposte tra un incarico e l'altro. Naturalmente l'interfaccia e il sistema di controllo sono stati riadattati per il controller, con l'inclusione di una modalità multiplayer online cooperitiva aperta a un massimo di sei partecipanti.

Assassin's Creed Rogue Remastered

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 20 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Tempo di remaster anche per Assassin's Creed Rogue, capitolo conclusivo della saga ambientata in America del Nord e iniziata con Assassin's Creed III e Assassin's Creed IV Black Flag. Assassin's Creed Rogue Remastered includerà tutti i contenuti scaricabili del titolo originale (vale a dire due missioni bonus e i Pack Maestro Templare ed Esploratore con armi e oggetti aggiuntivi, tra cui il completo originale di Bayek di Assassin's Creed Origins) La versione rimasterizzata si presenta inoltre con un comparto tecnico migliorato, permettendo di giocare alla risoluzione 1080p su PlayStation 4 e Xbox One e alla risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno

Sviluppatore: Level-5

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 22 marzo

Piattaforma: PlayStation 4



Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno è il sequel dell'acclamato JRPG di Level-5, avventura che ha saputo incantare i giocatori con le sue atmosfere ispirate alle produzioni dello Studio Ghibli. Il gioco condividerà l'immaginario e alcuni aspetti del mondo di gioco tratti dal primo capitolo, ma al contempo racconterà una storia parallela con personaggi differenti e vicende autonome. Novità anche per il sistema di combattimento, con battaglie più action e dinamiche che potranno essere apprezzate sia dai nuovi giocatori che dai fan del genere, senza dimenticare la nuova modalità Kingdom in cui saremo chiamati a governare il regno tramite alcune meccaniche tipiche dei gestionali.

Ark Park

Sviluppatore: Snail Games

Publisher: Snail Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 22 marzo

Piattaforma: PlayStation VR



ARK Park è una nuova esperienza in realtà virtuale ambientata nell'universo di ARK survival Evolved: indossando il PlayStation VR potremo esplorare il parco dell'isola di ARK provando le varie attrazioni a tema ed entrando in contatto con numerose creature, interagendo così con diverse specie di dinonauri e altri animali preistorici. Con oltre 10 scenari differenti e la possibilità di condividere l'esperienza online con amici e altri visitatori, ARK Park potrebbe offrire un'esperienza immersiva molto interessante per i possessori del visore Sony. La data di uscita è fissata per il 22 marzo insieme alla versione PC pensata per Oculus e HTC Vive.

A Way Out

Sviluppatore: Hazelight

Publisher: Electronic Arts

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 23 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



A Way Out è il nuovo gioco degli autori di Brother A Tale of Two Sons, un'esperienza pensata appositamente per la co-op a due giocatori in locale e online. Il titolo seguirà le vicende di Leo e Vincent, due personaggi dai caratteri diametralmente opposti che cercheranno di collaborare per evadere da un carcere di massima sicurezza. Le azioni dei due personaggi si influenzeranno a vicenda, ed ogni situazione potrà essere approcciata dai due giocatori in maniere differenti: tra fasi action e stelath, ci sarà anche spazio per una storia interessante che tratterà argomenti come la fiducia, il tradimento e le conseguenze delle proprie decisioni.

Far Cry 5

Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Publisher: Ubisoft

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 27 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il nuovo capitolo di Far Cry ci trasporta nel Montana, nella contea immaginaria di Hope County, vedendoci alle prese con una setta estremista guidata dal carismatico profeta Joseph Seed e dai suoi devoti fratelli. L'Eden's Gate si è insinuato lentamente in ogni aspetto della vita della zona, e spetterà proprio al giocatore il compito di aiutare la resistenza locale per liberare la comunità dal giogo della setta. Esplorando in libertà i fiumi, le terre e i cieli di Hope County, sarà facile imbattersi nei tipici ingredienti della serie, per quello che si preannuncia un Far Cry ancora più grande e robusto sotto il profilo tecnico.

MX vs ATV All Out

Sviluppatore: Rainbow Studios

Publisher: THQ Nordic

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 27 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



MX vs. ATV All Out, nuovo capitolo del racing game off-road sviluppato da Rainbow Stusios e pubblicato da THQ Nordic, si propone come l'esperienza definitiva per gli appassionati della serie, dando la possibilità di personalizzare il proprio personaggio e di gareggiare in grandi spazi aperti prendendo parte a diverse competizioni come Supercross, Nationals, Opencross, Waypoint e Tag. All'appello non mancheranno le acrobazie della modalità freestyle, la possibilità di giocare in split-screen e gare online per un massimo di sedici giocatori e naturalmente il sistema di progressione con cui migliorare le caratteristiche e le abilità del proprio pilota.

Agony

Sviluppatore: Madmind Studio

Publisher: PlayWay

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 30 marzo

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Per fine mese è previsto anche Agony, promettente survival horror in prima persona caratterizzato da una premessa alquanto terrificante: ambientare l'avventura all'inferno, nel più inospitale e inquietante dei luoghi. Il giocatore inizierà il suo viaggio come un'anima tormentata senza alcun ricordo del suo passato, servendosi di alcune speciali abilità per controllare gli altri dannati e per possedere i demoni durante il cammino, così da prendere tutte le contromisure necessarie per sopravvivere all'interno di questo incubo infernale. La data di uscita è stata fissata per il 30 marzo sia su PlayStation 4 che su Xbox One.