Giochi in uscita per PlayStation 4 e Xbox One di Novembre 2017

Dopo il ricchissimo mese di ottobre, in cui abbiamo assistito all'arrivo di grandi esclusive come Super Mario Odyssey, Forza Motorsport 7 e Gran Turismo Sport, novembre apre le danze all'insegna degli FPS con il nuovo Call of Duty WW2 di Sledgehammer, a cui si aggiungerà il titanico Star Wars Battlefront 2 di EA e DICE nelle settimane a seguire. Sarà anche un mese ricco di remaster e riedizioni come L.A. Noire e Hitman GOTY, senza dimenticare la nuova espansione di Horizon Zero Dawn e il seguito di Lucky's Tale. Di seguito, l'elenco completo delle novità in arrivo a novembre 2017 su PlayStation 4 e Xbox One.

Call of Duty WW2

Sviluppatore: Sledgehammer Games

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 3 novembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il nuovo Call of Duty di Sledgehammer Games abbandona le atmosfere futuristiche per tornare alle radici della saga, riproponendo il contesto storico della Seconda Guerra Mondiale e il feeling delle armi d'epoca. La Campagna in singolo sarà del tutto incentrata sul fronte europeo, con la ricostruzione di epici combattimenti come la battaglia delle Ardenne e lo sbarco in Normandia a fare da sfondo alle azioni. Il comparto multiplayer, dal canto suo, continuerà a proporre partite dal ritmo serrato e dal time to kill fulmineo senza stravolgere più di tanto la formula tradizionale, con la nuova modalità co-op Zombie che potrebbe riuscire a proporre una delle atmosfere più spaventose mai viste nella saga.

.hack//G.U. Last Recode

Sviluppatore: CyberConnect 2

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 3 novembre

Piattaforma: PlayStation 4



.hack//G.U. Last Recode si presenta come una raccolta piuttosto ricca che non rinuncia ai nuovi contenuti. Oltre a includere le versioni rimasterizzate di .hack//G.U. Vol.1//Rebirth, Vol.2//Reminescence e Vol.3//Redemption, infatti, il pacchetto proporrà anche un inedito quarto episodio - intitolato Vol.4//Reconnection - che racconterà i fatti accaduti un anno e tre mesi dopo gli eventi del terzo capitolo. Dal punto di vista tecnico, invece, i remaster gireranno a 1080p e a 60 fps costanti, offrendo un azione di gioco fluida e al contempo pulita dal punto di vista grafico.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Sviluppatore: Guerrilla Games

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 7 novembre

Piattaforma: PlayStation 4



La prima, attesissima espansione di Horizon Zero Dawn sarà anche l'unico DLC previsto per il titolo di Guerrilla Games. The Frozen Wilds ripartirà dalle ottime basi del gioco principale per proporre una nuova avventura in una terra di confine coabitata dai Carja e dai Banuk, un territorio contestato e ostile in cui Aloy sarà chiamata a muoversi con cautela e a interagire con i vari personaggi che lo popolano. Parlando delle meccaniche vere e proprie, invece, troviamo nuove modalità di interazione con i robot e un armamentario ulteriormente espanso, grazie alle nuove abilità introdotte, alle armi inedite, e ad alcune modifiche apportate in termini di bilanciamento.

Hand of Fate 2

Sviluppatore: Defiant Development

Publisher: Defiant Development

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 7 novembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo il discreto successo di critica e pubblico riscosso dal primo Hand of Fate su PC e Console, il gioco di carte collezionabili con elementi GDR torna con un secondo capitolo ancora più ricco e sofisticato in termini di meccaniche, mantenendo l'ambientazione fantasy che ne caratterizza le atmosfere. Gli sviluppatori promettono diverse migliorie ai combattimenti, 22 nuove sfide, una maggiore varietà grazie alle inedite carte introdotte nel gioco e a centinaia di incontri, artefatti e oggetti da ottenere e potenziare nel corso dell'avventura.

Sonic Forces

Sviluppatore: Sonic Team

Publisher: SEGA

Genere: Action/Platform

Data di uscita prevista: 7 novembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Se Sonic Mania ha saputo riaccendere la nostalgia dei classici capitoli in 2D, Sonic Forces rappresenta il tentativo complementare di guardare al futuro della serie, con una nuova avventura all'insegna della velocità, della varietà e della personalizzazione. Tra le novità di maggiori spicco, infatti, c'è la possibilità di creare il proprio personaggio da utilizzare nel corso dell'avventura, a cui si accosteranno gli altri eroi predefiniti come Modern Sonic e Classic Sonic, ognuno caratterizzato da un particolare stile di gioco che si rifletterà sugli stage ad essi dedicati. Si spazierà dal 3D al 2D, passando per boss fight e corse al cardiopalma all'insegna delle acrobazie scattanti e del ritmo travolgente.

Super Lucky's Tale

Sviluppatore: Playful

Publisher: Microsoft Studios

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 7 novembre

Piattaforma: Xbox One



Super Lucky's Tale abbandona i lidi della realtà virtuale per proporre un'esperienza di gioco tradizionale e dai valori di produzione più ambiziosi. La principale fonte di ispirazione rimane il platform 3D degli anni 90, con un occhio di riguardo verso le produzioni Rare, questa volta ponendo l'accento sulla complessità dei livelli e sulla generosa quantità di oggetti nascosti da rintracciare negli stage. Se il primo capitolo poteva basare buona parte del proprio fascino sul fattore immersivo della VR, Super Lucky's Tale si pone l'obiettivo di risultare altrettanto interessante con un semplice pad alla mano. Una sfida che gli sviluppatori intendono affrontare con assoluta convinzione.

The Elder Scrolls Online: Clockwork City

Sviluppatore: Zenimax Online Studios

Publisher: Bethesda

Genere: MMORPG

Data di uscita prevista: 7 novembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Giunto su PC il mese scorso, Clockwork City si prepara ad espandere l'esperienza di The Elder Scrolls Online anche su PlayStation 4 e Xbox One, proponendo un'ambientazione inedita in cui bisognerà indagare su una nuova minaccia daedrica, con circa 10 ore di nuove storie da raccontare, nuove strutture da visitare, potenti mostri ibridi e nuovi set armatura da aggiungere alla propria collezione. Se amate giocare in compagnia, inoltre, il DLC metterà a disposizione una nuova Trial (il Santuario del Rifugio) pensata per i gruppi da 12 giocatori, l'ideale per mettere alla prova le vostre abilità nel gioco di squadra.

Hitman: Game of the Year Edition

Sviluppatore: IO Interactive

Publisher: IO Interactive

Genere: Azione/Stealth

Data di uscita prevista: 7 novembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Annunciata a sorpresa sul finire di ottobre, la Game of the Year Edition di Hitman si presenta come una riedizione contenente la prima stagione del reboot e una nuova campagna inedita intitolata Patient Zero. In aggiunta, la GOTY includerà anche nuove armi e costumi, diverse migliorie al comparto tecnico con nuovi effetti luce e la ricalibrazione dell'HDR, oltre a una nuova interfaccia ridisegnata con uno schema di colori rielaborato per l'occasione. Per concludere, i possessori della nuova console Microsoft potranno contare sul supporto a Xbox One X, con due modalità di visualizzazione pensate per privilegiare il 4K nativo e il frame rate.

Need For Speed Payback

Sviluppatore: Ghost Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita prevista: 10 novembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il racing game targato Electronic Arts torna con un nuovo capitolo dalle premesse interessanti, a partire una maggiore libertà di approccio disponibile nel corso delle gare e degli inseguimenti, senza dimenticare la nuova location ambientata nei giri malavitosi di Fortune Valley. In Need For Speed Payback si vestiranno i panni di tre personaggi, Tyler, Mac e Jess, accomunati dal desiderio di rivalsa contro la Loggia, un nemico apparentemente invincibile che controlla casinò, delinquenza e forze dell'ordine della città. I giocatori avranno a disposizione cinque classi di auto differenti (corsa, fuoristrada, derapata, fuga e accelerazione), con l'immancabile possibilità di personalizzarle nell'aspetto e potenziarle nelle prestazioni.

Farming Simulator 17 Platinum Edition

Sviluppatore: Giants Software

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 14 novembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



La Platinum Edition di Farming Simulator 17 arricchisce l'esperienza di gioco originale con una serie di contenuti aggiuntivi, a partire dall'inedita ambientazione sudamericana caratterizzata da nuove possibilità in termini di gameplay. La gestione dell'impresa agricola si arricchisce con la possibilità di coltivare la canna da zucchero, contando sulla presenza di nuovi macchinari appartenenti ai più famosi marchi australiani, sudamericani e polacchi. Considerando i contenuti del gioco base, il numero totale di veicoli e utensili salirà a quota 275. Ricordiamo che i possessori di Farming Simulator 17 e del Season Pass potranno scaricare la Platinum Expansion a costo zero.

L.A. Noire

Sviluppatore: Rockstar Games

Publisher: Take-Two Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 14 novembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



L.A. Noire si prepara a debuttare su PlayStation 4 e Xbox One in una versione riveduta e corretta per sfruttare le potenzialità delle piattaforme odierne. In termini di contenuti, il gioco includerà l'avventura originale più tutti i DLC pubblicati in precedenza su PlayStation 3, Xbox 360 e PC, mentre dal punto di vista tecnico saranno previste diverse migliorie come effetti di luce più realistici, texture in alta definizione e nuove angolazioni di visuale. La riedizione del gioco girerà a 1080p nativi sia su PlayStation 4 che su Xbox One, e a 4K su PlayStation 4 Pro e Xbox One X, promettendo un'esperienza visiva di assoluto impatto ai possessori delle nuove console.

Cities Skylines: Snowfall

Sviluppatore: Colossal Order

Publisher: Paradox Interactive

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 14 novembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Snowfall, la prima espansione del popolare city builder di Colossal Order, arriva finalmente su PlayStation 4 e Xbox One ad oltre un anno di distanza dal debutto su PC. Come suggerisce il titolo, il DLC introduce le condizioni atmosferiche della neve, con l'implementazione di nuove feature grafiche e nuove meccaniche che andranno ad allargare le possibilità di gameplay. Con l'arrivo delle città a tema invernale, infatti, sarà necessario liberare le strade dalla neve e fornire riscaldamento ai cittadini, riadattando le proprie capacità gestionali in base ai nuovi parametri climatici. Segnaliamo che Snowfall sarà disponibile a partire dal 14 novembre insieme al Season Pass e alla Premium Edition.

LEGO Marvel Super Heroes 2

Sviluppatore: Traveller's Tale

Publisher: Warner Bros Interactive

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 17 novembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



LEGO Marvel Super Heroes, primo gioco del franchise LEGO a includere i famosi eroi della Marvel, torna con una nuova avventura pronta a trascinare i giocatori nel bel mezzo di una battaglia cosmica. Ancora una volta si potrà giocare nei panni di numerosi personaggi come i Guardiani della Galassia, Hulk, l'Uomo Ragno, Thor, Pantera Nera, Dottor Strange, Goblin e decine di altri supereroi e supercriminali provenienti dall'universo Marvel. Si viaggerà anche nel tempo e nello spazio, passando dall'Antico Egitto al Far West, passando per Sakaar e la New York del 2099. Prevista anche una modalità co-op e il multiplayer locale per giocare in compagnia di amici e familiari.

Star Wars Battlefront 2

Sviluppatore: DICE

Publisher: Electronic Arts

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 17 novembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Per accorgersi delle ambizioni di Star Wars Battlefront 2 basta guardare la composizione del team di sviluppo: se lo spettacolare comparto multiplayer è stato affidato alle sapienti mani di DICE, ad occuparsi della modalità Arcade e dell'Assalto Starfighter sarà niente di meno che Criterion Games. Come se non bastasse, il gioco proporrà per la prima volta una Campagna single player in piena regola, la cui realizzazione è stata affidata al giovane team di Motive Studios. A colpire sono le coraggiose premesse dell'avventura: questa volta vestiremo i panni di Iden Versio, comandante dell'Esercito Imperiale a capo della Inferno Squad, una forza speciale sfruttata dall'Impero nel corso della Guerra Civile Galattica per assolvere alle missioni più segrete e pericolose. Cederete al lato oscuro della Forza?

Demon Gaze II

Sviluppatore: Kadokawa Games

Publisher: NIS America

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 17 novembre

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo uno sviluppo travagliato, Demon Gaze II si prepara a debuttare anche in Europa su PlayStation 4 e PlayStation Vita. La nuova avventura sarà ambientata nella città-stato di Asteria, nello stesso universo che ha fatto da sfondo al primo capitolo, e seguirà la storia di un gruppo di ragazzi intenzionati a trovare la loro madre adottiva scomparsa. Parlando delle meccaniche di gioco, il titolo continuerà a proporre la formula di un dungeon crawler ricco di combattimenti, questa volta con una novità interessante: i demoni, infatti, non saranno più delle semplici evocazioni, ma potranno effettivamente lottare al fianco del giocatore tra uno scontro e l'altro.

The Sims 4

Sviluppatore: Maxis

Publisher: Electronic Arts

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 17 novembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



A distanza di tre anni dalla versione PC, l'ultimo capitolo del simulatore di vita targato Maxis giungerà anche su PlayStation 4 e Xbox One il 17 novembre. L'edizione Console di The Sims 4 includerà molti dei contenuti aggiuntivi pubblicati in precedenza su Personal Computer, senza contare gli aggiornamenti costanti promessi dagli sviluppatori sul lungo periodo, con l'obiettivo di offrire agli utenti nuove opportunità di gioco e nuove opzioni con cui personalizzare la propria esperienza. Come al solito, il titolo permetterà di creare Sims unici, costruire nuove case e controllare i vari momenti della giornata che caratterizzeranno la vita degli avatar digitali.

Black Mirror

Sviluppatore: KING Art Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 28 novembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il nuovo Black Mirror si presenta come il reboot dell'omonima avventura punta e clicca uscita su PC nel 2003, una nuova storia completamente autonoma che riprenderà le atmosfere gotiche del titolo originale. Nei panni di David Gordon, di ritorno nell'ancestrale dimora di famiglia dopo la morte del padre, i giocatori saranno chiamati a risolvere una serie di misteri legati a un passato oscuro e tormentato. Le meccaniche di gioco ruoteranno attorno all'interazione con lo scenario e alle visioni del protagonista, un interessante espediente ludico che promette un livello di introspezione psicologica ancora più approfondito.

Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD Remaster

Sviluppatore: tri-Ace

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 28 novembre

Piattaforma: PlayStation 4



Gli utenti PlayStation 4 potranno tornare nei mondi di Star Ocean: The Last Hope grazie a Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD Remaster, una nuova opera di rimasterizzazione realizzata da Square Enix in collaborazione con tri-Ace. Come suggerisce il titolo, la riedizione del gioco supporterà i 1080p sulla console Sony (4K su PS4 Pro) oltre a presentare una serie di novità in termini di feature e contenuti come un nuovo sistema di creazione per gli oggetti, nuove trame secondarie per i protagonisti dell'avventura e un sistema di azioni private pensato per approfondire le relazioni dei personaggi. Dal momento che il gioco è ambientato all'inizio delle vicende narrate in Star Ocean, questo remaster si presenta come un'occasione interessante per avvicinarsi alla saga per la prima volta.

Final Fantasy XV:Comrades

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: Novembre 2017

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo le varie espansioni dedicate alla storia principale e ai personaggi, Final Fantasy XV arricchisce il proprio comparto multiplayer con Comrades, nuovo add-on che propone una struttura di gioco simile a quella di Monster Hunter, Phantasy Online e altri Hunting Game. Una volta creato il proprio personaggio, i giocatori potranno scendere sul campo di battaglia insieme agli altri utenti, confrontandosi con un sistema di combattimento che si presenta come la versione riveduta e corretta di quello originale.