Nuovi giochi Nintendo Switch: luglio è il mese di Xenoblade Chronicles 3

Il cuore dell'estate porta su Nintendo Switch una delle esclusive più attese sulla console ibrida: Xenoblade Chonicles 3, indiscusso protagonista del luglio della Grande N! Accanto al nuovo capitolo della saga Monolith Soft, non mancano però porting e ritorni inaspettati, tra F.I.S.T: Forged in Shadow Torch e Klonoa Phantasy Reverie Series, così come Indie estremamente promettenti, come il toccante survival Endling: Extinction is Forever. Di seguito, trovate la nostra rassegna di tutti i nuovi giochi per Nintendo Switch in arrivo a luglio 2022: cosa porterete in vacanza?

Matchpoint - Tennis Championships

Sviluppatore: Torus Games

Publisher: Kalypso Media

Genere: Sportivo

Data di uscita: 7 luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Con una ricca modalità Carriera e un comparto multiplayer particolarmente ampio, il tennis videoludico torna in azione con Matchpoint: Tennis Championship. Il titolo di Torus Games propone sfide multigiocatore online e in locale, con tanto di supporto al cross-play. Per il pubblico ansioso di impugnare la racchetta, il team di sviluppo promette un'IA competitiva e una replica realistica di molteplici stili di gioco e della fisica della palla.

All'interno del roster sportivo di Matchpoint: Tennis Championship, i giocatori troveranno 16 celebri sportivi, da Nick Kyrgios a Kei Nishikori e Amanda Anisimova. Chi lo desidera, potrà inoltre creare un tennista completamente inedito e personalizzabile da portare alla ribalta.



Prima di sferrare un pallonetto, potete leggere il ricco provato di Matchpoint: Tennis Championship, redatto dal nostro Francesco Santin.



AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative

Sviluppatore: Spike Chunsoft

Publisher: Spike Chunsoft

Genere: Avventura

Data di uscita: 8 luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Sequel diretto dell'apprezzato AI: THE SOMNIUM FILES, il nuovo titolo di Spike Chunsoft è in dirittura di arrivo su Nintendo Switch, con un lieve ritardo rispetto ad altre piattaforme di pubblicazione. Nell'avventura investigativa, i giocatori dovranno cercare di risolvere il caso di un inquietante serial killer, noto come Half Body.

Dal ritrovamento della metà destra di un cadavere sono trascorsi ormai sei anni, ma il misterioso recupero della restante metà, perfettamente conservata, porta alla riapertura del caso. Gli agenti speciali Mizuki e Ryuki dovranno dunque collaborare con le loro IA partner, rispettivamente Aiba and Tama, per scoprire la verità che si cela dietro un simile orrore.



Yurukill: The Calumniation Games

Sviluppatore: Izanagi Games

Publisher: NIS America

Genere: Visual Novel

Data di uscita: 8 luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Un gruppo di presunti criminali rappresenta il protagonista di Yurukill: The Calumniation Games. Peculiare visual novel originaria del Giappone, quest'ultima vedrà i personaggi coinvolti negli inquietanti Calumnation Games, una sfida in cui il premio in palio è la tanto desiderata assoluzione. Ma il percorso per guadagnarsi la libertà non è affatto facile, tra enigmi e indagini da portare a termine. Aggiungiamo inoltre al quadro il rischio di compiere un errore e perdere la vita e ci troveremo di fronte al titolo di Izanagi Games.

Ad arricchire l'esperienza ci pensa la modalità Attack Score, che recupera gli scenari del titolo per proporre un gameplay di stampo bullet hell, con tanto di classifiche globali.



Potete trovare maggiori informazioni su trama e gameplay nella nostra recensione di Yurukill: The Calumniation Games, a cura di Francesco Mocerino.



Klonoa Phantasy Reverie Series

Sviluppatore: MonkeyCraft

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 8 luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Sono trascorsi ormai 25 anni dal debutto di Klonoa, targato 1997. Per celebrare la ricorrenza, Bandai Namco ha dunque deciso di proporre al pubblico le versioni rimasterizzate di Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil, riunite in un'unica raccolta.

In Klonoa Phantasy Reverie Series, i giocatori potranno riscoprire i due capitoli della saga, arricchiti da una grafica più moderna. Le dinamiche di gameplay restano intatte, ma arricchite dalla possibilità di personalizzare il livello di difficoltà.



Per tutti i dettagli sulla Remastered, potete dirigervi verso il provato di Klonoa Phantasy Reverie Series, firmato dal nostro Giuseppe Arace.



MADiSON

Sviluppatore: Bloodious Games

Publisher: Bloodious Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 8 luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



In MADiSON, i giocatori troveranno ad attenderli l'orrore in prima persona scatenato da un omonimo demone. Desideroso di portare a compimento un rituale iniziato decenni prima, l'entità malvagia costringerà un ignaro giovane a compiere atti orribili. Quando il ragazzo, di nome Luca, si risveglierà ricoperto di sangue in una stanza buia, dovrà trovare un modo per sfuggire all'incubo.

Il gameplay di MADiSON mette nelle mani del protagonista una macchina fotografica istantanea, con la quale comunicare con il mondo dei morti, in pieno stile Fatal Frame. Ambientazioni inquietanti e claustrofobiche rievocano invece l'indimenticabile P.T. di Hideo Kojima.



F.I.S.T. Forged in Shadow Torch

Sviluppatore: TiGames

Publisher: Antidelay

Genere: Metroidvania

Data di uscita: 12 luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Action platformer che propone la struttura tipica dei metroidvania, F.I.S.T. Forged In The Shadow Torch vede protagonista un combattivo coniglio di nome Rayton. Dopo aver militato nella Resistenza per molti anni, l'eroe torna ad indossare il suo gigante pugno meccanico quando si ritrova coinvolto in una macchinosa cospirazione.

Nelle profondità della città di Torcia, caratterizzata da atmosfere steampunk, è tempo di scoprire cosa è accaduto davvero ai tempi dell'invasione della Legione Robotica.



Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alla recensione di FIST: Forged in Shadow Torch, redatta da Marco Mottura in occasione del primo debutto del gioco.



Growbot

Sviluppatore: Wabisabi Play

Publisher: Application Systems Heidelberg

Genere: Avventura / Punta & Clicca

Data di uscita: 14 luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



In una stazione spaziale di stampo "bio-punk", una piccola robot di nome Nara è impegnata con il lungo percorso di formazione per diventare capitana. Circondata da alieni e piante di ogni genere, la piccola protagonista dovrà improvvisamente far fronte ad un minaccioso cristallo, che proliferando sta acquisendo il controllo della struttura. In un'avventura grafica ispirata tanto ai classici quanto al più recente Machinarium, Growbot propone una peculiare galassia di personaggi e circostanze surreali.

A firmare il comparto grafico di Growbot troviamo Lisa Evans, mentre la compositrice Jessica Fichot si è occupata della realizzazione della colonna sonora. L'avventura Punta & Clicca arriva su Nintendo Switch con tanto di supporto all'italiano.



Endling - Extinction Is Forever

Sviluppatore: Herobeat Studios

Publisher: HandyGames

Genere: Survival / Avventura

Data di uscita: 19 luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Indie decisamente promettente, Endling: Extinction Is Forever racconta le vicende di una famiglia di volpi che cerca di sopravvivere in un mondo corrotto dall'uomo. Inquinamento e deforestazione hanno portato all'estinzione di molte specie, al punto che sulla Terra è rimasta una sola volpe. Miracolosamente, l'animale riesce a dare vita ad alcuni cuccioli, ma uno di questi le viene immediatamente sottratto per ragioni misteriose. Da queste premesse, prenderà vita un viaggio toccante, nel tentativo di tenere unita la famigliola di creature.

In questo survival a quattro zampe, i giocatori intraprendono un viaggio toccante in compagnia della famiglia di volpi. Crescendo, i cuccioli acquisiscono nuove abilità, consentendo di esplorare ulteriori dinamiche di gameplay. Ma nel mondo in 2.5D di Endling: Extinction Is Forever il pericolo è sempre dietro l'angolo e la morte potrebbe colpire in qualunque momento.



Potete scoprire tutti i dettagli sul gameplay nel riccoprovato di Endling: Extinction is Forever, a cura di Cristina Bona.



Severed Steel

Sviluppatore: Greylock Studio

Publisher: Digerati

Genere: FPS

Data di uscita: luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Steel è una tiratrice scelta dalle eccezionali abilità acrobatiche. Tra scivolate, capriole e wallrunning, la combattente è pronta a calarsi in uno shooter in prima persona dai risvolti sci-fi. Con un braccio completamente bionico, la protagonista di Severed Steel dovrà studiare attentamente le sue mosse, vista l'impossibilità di ricaricare le armi da fuoco.

All'interno del titolo, il pubblico troverà anche un editor di livelli, con cui condividere le proprie migliori creazioni.



Live A Live

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Nintendo

Genere: RPG

Data di uscita: 22 luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Esordito in Giappone nell'ormai lontano 1994, è da oltre 28 anni che Live A Live attende di essere distribuito sul mercato occidentale. Una esigenza che Nintendo ha finalmente deciso di soddisfare in collaborazione con Square Enix, grazie alla realizzazione di un remake. Rispetto al primo debutto, il GDR torna in azione su Nintendo Switch in forma smagliante, grazie all'impiego dell'ormai nota estetica HD-2D.

In Live a Live, i giocatori interpretano otto personaggi, le cui avventure si dipanano attraverso altrettante epoche differenti. Dalla preistoria al Giappone della Rivoluzione Meiji, passando per il Medioevo e il lontano futuro, il GDR propone un'avventura epica e sfaccettata.



In attesa del rilancio del titolo, potete scoprirne la storia in un ricco speciale dedicato a Live A Live, a firma del nostro Andrea Sorichetti.



Capcom Arcade 2nd Stadium

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Arcade

Data di uscita: 22 luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



La nuova raccolta di Capcom dedicata all'universo del mondo arcade trasporta ancora una volta i giocatori nel passato. I titoli proposti nella produzione potranno godere di una grafica ispirata ai cabinati anni Ottanta, oltre ad alcune aggiunte, come la possibilità di riavvolgere l'azione o di salvare la partita.

Nella cornice di Capcom Arcade 2nd Stadium, il colosso videoludico offre gratuitamente Son Son, uno sparatutto in prima persona giocabile in single player e in multigiocatore, grazie ad una modalità cooperativa per due persone.



Bear and Breakfast

Sviluppatore: Gummy Cat

Publisher: Armor Games Studios

Genere: Gestionale

Data di uscita:28 luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



È tempo di prendersi una pausa dalla frenetica vita di tutti i giorni. Con Bear and Breakfast, avrete la possibilità di creare il B&B dei vostri sogni nel bel mezzo della foresta. E nei panni di un orso. Un po' Gravity Falls, un po' gestionale, questa strana avventura indipendente è pronta a offrire un intrattenimento divertente e rilassante, all'interno di un universo quantomeno bizzarro.

Nei panni dell'orso Hank, protagonista di Bear and Breakfast, dovremo cercare di attirare nella nostra struttura quanti più turisti possibili, per offrire loro una folle esperienza di soggiorno nella natura selvaggia. Mentre personalizziamo ogni dettaglio del B&B e di ciascuna stanza, potremo prenderci una pausa per cimentarci in diverse missioni e scoprire i misteri della foresta.



Digimon Survive

Sviluppatore: Team HYDE

Publisher: Bandai Namco

Genere: GDR

Data di uscita: 29 luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Bandai Namco festeggia il XX anniversario della serie anime dedicata ai Digimon con la pubblicazione di Digimon Survive. Esperienza GDR, la trama del gioco si evolverà a seconda delle scelte compiute dai protagonisti, un gruppo di adolescenti smarritisi durante una notte in campeggio. Guidati da Takuma Momozuka, i giovani dovranno cercare di fare ritorno a casa, dopo aver varcato i confini del Digiworld.

In Digimon Survive, Uichi Ukumo e Tomoki Miyoshi firmano rispettivamente il character design e la colonna sonora. Con un duplice stile artistico, il titolo alterna un'estetica in stile anime a scontri in 2D.



Xenoblade Chronicles 3

Sviluppatore: Monolith Soft

Publisher: Nintendo

Genere: JRPG

Data di uscita: 29 luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



L'amatissima serie di Monolith Soft torna in azione su Nintendo Switch con un nuovo capitolo principale. Per l'occasione, i giocatori seguiranno le avventure di Noah, Miyo e un altro gruppo di coraggiosi eroi. A fare da sfondo all'epica storia di Xenoblade Chronicles 3, troveremo il maestoso mondo di Aionios, devastato dalla lunga guerra tra gli Stati di Keves e Agnus. Le due nazioni rivali costringono i cittadini ad un'esistenza tormentata, con un servizio militare obbligatorio della durata di addirittura 10 anni.

Il conflitto, tuttavia, non sembra essere la minaccia più preoccupante che aleggia sul mondo di Xenoblade Chronicles 3. Per questa ragione, un gruppo di soldati appartenenti alle due fazioni decideranno di unire le forze e di superare le divergenze per lanciarsi in una importante impresa.



In attesa del Day One, potete approfittare della ricostruzione del gameplay e delle novità di Xenoblade Chronicles 3 firmata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.