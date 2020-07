Giochi Nintendo Switch, novità e uscite di agosto 2020

L'insieme delle nuove uscite Nintendo Switch di luglio 2020 è stato guidato dall'esordio sulla console dello spensierato universo di carta di Paper Mario: The Origami King e dell'atteso Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise. Per affrontare il caldo dell'estate, ulteriori titoli sono tuttavia in dirittura di arrivo sull'hardware della Casa di Kyoto.



Come di consueto, si spazia notevolmente tra i generi: gli amanti dei giochi sportivi potranno rilassarsi sui campi da golf di PGA Tour 2K21, cimentarsi in spettacolari acrobazie calcistiche in Captain Tsubasa: Rise of New Champions o, ancora, dedicarsi allo street football con Street Power Football. Gli appassionati di anime e manga potranno invece approfittare della pubblicazione della versione Switch del picchiaduro Jump Force. Non manca infine all'appello un interessante catalogo di giochi Indie, che spaziano dal coloratissimo Windbound al ritorno di Samurai Jack in Battle Through Time. Ecco dunque la nostra selezione di nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch ad agosto 2020: buona lettura!



Skully

Sviluppatore: Finish Line Games

Publisher: Modus Games

Genere: Indie

Data di uscita: 4 Agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Un misterioso teschio approda sulle spiagge di un'altrettanto enigmatica isola. L'esistenza dell'atollo è però minacciata da un contrasto che vede contrapporsi i tre figli di un'ignota divinità. In cerca di aiuto, quest'ultima decide di offrire una seconda chance al nuovo arrivato, che, battezzato Skully, dovrà cimentarsi in un'entusiasmante avventura volta a preservare l'integrità dell'isola.

Prende così il via una colorata e spensierata avventura lungo la quale il protagonista dovrà rotolare e balzare a più non posso per superare ogni ostacolo. Ad attendere il giocatore, 18 livelli ambientati in sette ecosistemi differenti, che Skully potrà attraversare assumendo tre differenti forme.

Aery: Broken Memories

Sviluppatore: EpiXR Games

Publisher: EpiXR Games

Genere: Indie

Data di uscita: 6 Agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



In Aery: Broken Memories, il compito del giocatore sarà quello di risvegliare un bambino immerso in un coma profondo. Per far questo, sarà necessario introdursi nella sua mente, in una rappresentazione figurata che vede il giocatore assumere le sembianze di un piccolo volatile. Planando tra pensieri, memorie e paure, l'obiettivo è quello di identificare alcune rilfessioni chiave, così da sbloccare nuove aree della mente a cui accedere.

Una narrazione peculiare, accompagnata da atmosfere eteree, rende Aery: Broken Memories una produzione indie rilassante e coinvolgente.

Collar X Malice: Unlimited

Sviluppatore: Otomate

Publisher: Aksys Games

Genere: Avventura

Data di uscita: 13 Agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Con Collar X Malice: Unlimited, il giocatore può fare ritorno in questo pericoloso universo virtuale, per incontrare nuovamente il cast di personaggi originali, a cui si aggiungono alcuni nuovi arrivati. Indagini e rapporti personali inediti attendono all'indomani del primo fatidico X-Day. In una disperata caccia al traditore, dovremo identificare coloro che agiscono nell'ombra all'interno dell'organizzazione Adonis, in un'avventura che non svelerà tutti i suoi segreti in un'unica partita.

Per ricomporre la storia completa, il giocatore dovrà raccogliere quanti più indizi possibili, tracciando l'identikit dei profili sospetti che popolano l'universo di Collar X Malice: Unlimited.



The Eternal Castle Remastered

Sviluppatore: Leonard Menchiari; Daniele Vicinanzo; Giulio Perrone

Publisher: TFL Studios

Genere: Avventura

Data di uscita: 21 Agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Il cult del 1987 assume una nuova forma grazie all'opera di un gruppo di appassionati, che hanno realizzato un accurato lavoro di ricerca per modernizzare The Eternal Castle e plasmarne una versione rimasterizzata. Nei panni di Adamo o Eva, o entrambi grazie a una modalità cooperativa, il giocatore vivrà un'avventura iconica attraverso un mondo misterioso popolato di antiche rovine. In un sogno eterno, sarà possibile visitare aree suggestive, tra cui la Città Dimenticata, in direzione del Castello Eterno.

Realizzato con passione, The Eternal Castle Remastered è un'occasione interessante per recuperare un classico senza tempo.



PGA Tour 2K21

Sviluppatore: HB Studios Multimedia

Publisher: 2K

Genere: Sportivo

Data di uscita: 21 Agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Ritorna il simulatore di golf targato 2K, con cui i giocatori potranno cimentarsi in una sfida che li vedrà contrapporsi a 12 avversari all'interno di una modalità Carriera. Un'impresa non semplice, visto che gli avversari sono tutti professionisti della FedEX Cup, in una selezione che include anche Justin Thomas. Il terreno di battaglia sarà costituito da molti celebri campi da golf, tra i quali il TPC Sawgrass, l'East Lake Golf Club e molti altri ancora.

Non solo modalità Carriera: PGA Tour 2K21 include anche un comparto multiplayer, che consente ai giocatori di confrontarsi con altri aspiranti golfisti, sia online sia offline. Tra i format di sfida inclusi, figurano Stroke Play, Skin, Alt Shot, 4-Player Scrumble e molti altri.



Samurai Jack: Battle Through Time

Sviluppatore: Soleil Ltd

Publisher: Adult Swim Games

Genere: Action; Platform

Data di uscita: 21 Agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Il più grande guerriero della storia, Samurai Jack, è pronto a fare ritorno sulla scena: Direttamente dalle battute conclusive della serie animata, prende il via Samurai Jack: Battle Through Time, incarnazione videoludica della celebre avventura. Per l'occasione, il protagonista non si limiterà a contrastare pericolosi nemici, ma si cimenterà in viaggi attraverso lo spazio e il tempo. A cavallo tra Platform e Action, il titolo consentirà di visitare mondi sconosciuti, ma anche di rivivere eventi del passato di Samurai Jack.

Nei panni del guerriero, il giocatore si dirigerà verso l'oscuro Regno di Aki, per un'avventura che vede tornare al doppiaggio gli interpreti originali della serie animata.



Street Power Football

Sviluppatore: SFL Interactive

Publisher: Maximum Games

Genere: Sportivo

Data di uscita: 25 Agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



In Street Power Football, gli appassionati di trick e street style possono intraprendere un'avventura sportiva destinata a far loro conquistare il titolo di "Street King". Nel gioco, vere e proprie leggende del genere accompagneranno il viaggio del protagonista. Tra questi, possiamo citare Liv Cook, Melody Donchet e persino Sean Garnier.

Con sei differenti modalità di gioco e la possibilità di personalizzare la propria squadra, Street Power Football promette ore di divertimento accompagnate dal ritmo intenso di una colonna sonora che include brani di DJ Snake, Snap e Black Eyed Peas.



Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 27 Agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Direttamente dall'epoca GameCube, Final Fantasy Crystal Chronicles ritorna su console di attuale generazione in un'edizione rimasterizzata. A ben 15 anni di distanza dalla prima pubblicazione, il JRPG è pronto a offrire ai giocatori l'opportunità di (ri)vivere un'avventura concepita per essere vissuta in compagnia. Di conseguenza, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition includerà una modalità multigiocatore online.

Dopo essere stata posticipata a causa dell'emergenza Coronavirus, la pubblicazione del gioco Square Enix, inizialmente fissata per aprile, è ora confermata per il mese di agosto.



Windbound

Sviluppatore: 5 Lives Studios

Publisher: Deep Silver

Genere: Indie

Data di uscita: 28 Agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Con toni e atmosfere che rimandano all'estetica di produzioni quali il film d'animazione Oceania o l'apprezzato Indie RiME, Windound si prepara ad approdare sul mercato. Nel titolo, il giocatore vestirà i panni di Kara, giovane guerriera e ardita navigatrice, rimasta vittima di un naufragio che l'ha condotta all'arcipelago delle Isole Proibite. Determinata a fare ritorno a casa, la ragazza si cimenterà nella caccia, nella creazione di molteplici strumenti e nel potenziamento di una nuova imbarcazione.

Navigando da un atollo all'altro, Kara dovrà resistere a onde insidiose e a pericolosi mostri marini. Un avventuroso racconto di sopravvivenza, ma anche un viaggio interiore e un'avventura introspettiva, Windbound si è guadagnato rapidamente l'attenzione di moltissimi videogiocatori.



Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Sviluppatore: Tamsoft Corporation

Publisher: Bandai Namco

Genere: Sportivo

Data di uscita: 28 Agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Più nota in Italia come Holly & Benji, la serie manga/anime ideata da Yoichi Takahashi è pronta ad abbandonare temporaneamente l'universo fumettistico e dell'animazione per farsi strada nei salotti dei videogiocatori. Captain Tsubasa: Rise of New Champions promette un'avventura sportiva dalla natura spiccatamente arcade. Ad accompagnare l'azione sul campo, troviamo due modalità Storia, una delle quali volta a ripercorrere gli eventi narrati nella serie animata.

Sul fronte del comparto multiplayer, Captain Tsubasa: Rise of New Champions offre una modalità online, in cui competere per la conquista di premi e trofei, e una offline, per sfide a 4 giocatori.



Immortal Realms: Vampire Wars

Sviluppatore:

Publisher:

Genere: Strategia

Data di uscita: 28 Agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Strategia, combattimenti a turni ed elementi da card game sono le caratteristiche essenziali di Immortal Realms: Vampire Wars. Adottando la prospettiva di importanti signori dei Vampiri, il giocatore dovrà comandare uno dei tre clan disponibili, ognuno dei quali caratterizzato da poteri e abilità speciali. Una modalità Storia offrirà 12 missioni in cui mettere alla prova le proprie capacità di leader.

Alla campagna principale si affianca una modalità Sand-Box, in cui sbloccare nuove tecnologie e aggiungere reclute al proprio esercito: i risultati delle nostre vampiresche fatiche potranno poi essere messe alla prova nella modalità Schermaglia.



Jump Force: Deluxe Edition

Sviluppatore: Spike Chunsoft

Publisher: Bandai Namco

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 28 Agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Già disponibile su altre piattaforme, il picchiaduro Bandai Namco approda ora su Nintendo Switch nella sua Deluxe Edition. Oltre ai contenuti del gioco originale, questa riedizione di Jump Force includerà tutti i combattenti parte del DLC Character Pass 1, che portano il totale dei personaggi giocabili a oltre 50. Rappresentanti dei più celebri manga pubblicati sul noto periodico giapponese Shonen Jump, questi includono personaggi tratti dalle saghe di Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Bleach, My Hero: Academia e molti altri.

La Deluxe Edition di Jump Force porta inoltre con sé una modalità di gioco esclusiva denominata Tag Team, che consentirà a 6 giocatori di fronteggiarsi in scontri 3v3 in locale. A questa si aggiungono ovviamente le originali modalità Storia e Versus.



In attesa della riedizione del titolo su console Nintendo, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Jump Force redatta dal nostro Gabriele Laurino.