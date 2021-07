Giochi Nintendo Switch in uscita a luglio: c'è anche Zelda Skyward Sword HD

Il mese estivo porta anche su Nintendo Switch una interessante selezione di produzioni indipendenti. Come nel caso delle uscite PS4 e PS5 di luglio e dei nuovi giochi Xbox One e Xbox Series X|S, tra queste ultime spiccano Last Stop, Cris Tales ed Eldest Souls. Il panorama della console ibrida non manca però di proporre anche importanti AAA: impossibile infatti non citare l'esordio di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, a firma Capcom, il ritorno di Link con The Legend of Zelda: Skyward Sword HD o, ancora, l'esordio di A Plague Tale: Innocence sull'hardware di Kyoto. A completare il quadro, anche ulteriori produzioni, riepilogate nella nostra rassegna di nuovi titoli in arrivo su Nintendo Switch a luglio 2021: buona lettura!



A Plague Tale: Innocence - Versione Cloud

Sviluppatore: Asobo Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 6 Luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Seguendo l'esempio di altre produzioni recenti, quali Control e Hitman III, anche A Plague Tale: Innocence raggiunge il catalogo di Nintendo Switch grazie alle potenzialità offerte dal cloud gaming. Anche la console ibrida accoglie di conseguenza la cupa avventura di Amicia e Hugo, due fratelli costretti a fronteggiare un pericoloso mondo medievale nel Regno di Francia del 1349, tra la dilagante epidemia di Peste e l'oppressione religiosa.

Afflitto da una strana malattia, il piccolo Hugo, di soli 5 anni, ha trascorso la sua vita perlopiù tra le mura di casa. Anche per questa ragione, la sorella Amicia, determinata quindicenne, non vanta con lui un rapporto troppo stretto. Inseguiti da una spietata Inquisizione, tuttavia, i due impareranno a conoscersi e a fare affidamento l'uno sull'altra.



In attesa di poter testare la versione Nintendo Switch del gioco, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di A Plague Tale: Innocence firmata dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli al debutto del titolo.



Out of Line

Sviluppatore: Nerd Monkeys

Publisher: Hatinh Interactive

Genere: Platform / Puzzle

Data di uscita: 7 Luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Protagonista di Out of Line è il piccolo San, determinato a fuggire da una fabbrica che un tempo rappresentava la sua unica casa. Con uno stile artistico di stampo cartoon realizzato a mano, il platform 2D propone un'ampia rassegna di enigmi da affrontare e superare lungo un cammino arduo, da percorrere in un mondo misterioso.

Lungo la strada, San non mancherà di imbattersi in nuovi amici: prestando loro aiuto, il protagonista potrà forse contare sul loro supporto nel corso della sua fuga verso la libertà.



Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Avventura / Azione

Data di uscita: 9 Luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Nel mondo di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, i Rathalos stanno ormai svanendo dall'ecosistema. In questo contesto, una misteriosa giovane wyveriana consegna al nostro protagonista un uovo da accudire. Proprio da quest'ultimo, il nostro Rider vedrà nascere un piccolo Rathalos dalla ali minute, incapace di spiccare il volo. Una circostanza che rievoca immediatamente una cupa profezia, che vorrebbe proprio una simile creatura in grado di condurre il mondo intero alla rovina.

Ad ampliare l'offerta del promettente titolo Capcom, ci pensano molteplici modalità multiplayer. In particolare, i Rider ansiosi di testare la potenza dei propri Monstie potranno contare su di una opzione di gioco competitiva per un massimo di quattro giocatori. Allo stesso tempo, anche coloro che preferiscono le dinamiche cooperative troveranno diverse attività a cui dedicarsi in compagnia, tra spedizioni per cercare uova di Monstie rare o l'esplorazione di aree speciali riservate esclusivamente al comparto multiplayer.



Prima di darsi alla caccia di uova, sulle nostre pagine trovate il provato di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, a firma del nostro Antonello "Kirito" Bello.



Ys IX: Monstrum Nox

Sviluppatore: Falcom

Publisher: NIS America

Genere: JRPG

Data di uscita: 9 Luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Già disponibile su console Sony, Ys IX: Monstrum Nox approda ora anche su Nintendo Switch. Riprendendo la narrazione esattamente dalla conclusione del precedente Ys VIII: Lacrimosa of Dana, il JRPG vede protagonista l'ormai celebre Adol Christin. A dispetto delle sue eroiche imprese, l'uomo non si vede riservata una calda accoglienza: una volta fatto il suo ingresso nella città di Balduq, è infatti inspiegabilmente accusato di essere responsabile della misteriosa scomparsa della flotta armata dell'Impero Romum. Braccato giorno e notte, il ragazzo dovrà muoversi nell'ombra, per cercare alleati e indizi utili a provare la propria innocenza.

Tutto si complica ulteriormente quando Adol diviene vittima di una maledizione, tramutandosi in un Monstrum, potenti creature sovrannaturali. Al fianco di altre creature come lui, dovrà fronteggiare l'avvento di insidiose minacce originatesi dalla dimensione Grimwald Nox.



In attesa della versione Nintendo Switch, sulle nostre pagine trovate la recensione della versione PS4 di YS IX: Monstrum Nox, a cura di Antonello "Kirito" Bello.



The Silver Case 2425

Sviluppatore: Grasshopper Manufacture

Publisher: NIS America

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 9 Luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Dalla mente creativa di Suda51, torna in azione su Nintendo Switch l'immaginario distopico di The Silver Case 2042. Sfondo di quest'avventura firmata Grasshopper Manufacture, è una città apparentemente idilliaca, costituita dai 24 sigilli di Kanto. Dietro l'apparenza di pace, si celano però segreti a dir poco sinistri.

Attraverso tre differenti punti di vista, i giocatori dovranno indagare su di una serie di brutali omicidi. In qualità di membro della Heinous Crimes Unit, ci sarà richiesto di fare luce su numerosi presunti suicidi verificatisi nel complesso di appartamenti Bayside Tower Land. Le oscure circostanze che circondano queste morti minacciano di rovinare l'equilibrio dei sigilli, rendendo imperativa la necessità di identificare al più presto i criminali responsabili.



The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Avventura

Data di uscita: 16 Luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



In occasione del 35° anniversario della saga, Nintendo porta sulla propria console ibrida una versione migliorata di The Legend of Zelda: Skyward Sword. Esordita in origine su Nintendo Wii, l'avventura di Link si colloca all'inizio della cronologia della serie, all'interno della quale occupa dunque un ruolo di particolare rilievo. In uno sconfinato regno dalle atmosfere celestiali, il giovane cavaliere in tunica verde si mette sulle tracce di Zelda, sua smarrita amica d'infanzia. Il viaggio si rivelerà tuttavia tutt'altro che semplice, con il patriarca dei maghi che trama nell'ombra per riportare in vita una antica minaccia.

Su Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD propone un comparto tecnico migliorato, comandi di movimento più fluidi e, per la prima volta, la possibilità di usufruire di un sistema di controlli tradizionale, basato sull'utilizzo di pulsanti.



Per scoprire il particolare rilievo della produzione, potete consultare la cronologia della saga di The Legend of Zelda, a cura del nostro Andrea Fontanesi.



Cris Tales

Sviluppatore: Dreams Uncorporated; SYCK

Publisher: Modus Games

Genere: JRPG

Data di uscita: 20 Luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Crisbell è un'allegra fanciulla cresciuta in un orfanotrofio, la cui vita viene turbata dall'improvvisa acquisizione del potere di controllare il fluire del tempo. Guidata da un carismatico rospo parlante, la ragazza si ritroverà coinvolta suo malgrado in un epico viaggio per disinnescare una oscura minaccia. Lettera d'amore ai grandi JRPG del passato, da Final Fantasy a Chrono Trigger, Cris Tales è un'intrigante produzione indipendente firmata da un team di sviluppatori colombiani.

A contraddistinguere il titolo, è la visuale tripartita che vede modificarsi in maniera dinamica ciascuna ambientazione, che si mostra al contempo con l'aspetto che la caratterizza nel passato, nel presente e in uno dei possibili futuri. Affiancata da un party di fedeli avventurieri, Crisbell si ritroverà coinvolta in epici scontri, ai quali sopravvivere sfruttando sia armi e magia, sia l'astuzia e la possibilità di controllare il tempo.



Per scoprire tutte le possibilità offerte dalla conoscenza di passato, presente e futuro, vi invitiamo a dedicarvi alla lettura dell'anteprima di Cris Tales, a cura di Cristina Bona.



Last Stop

Sviluppatore: Variable State

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita: 22 Luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo I Am Dead, What Remains of Edith Finch e moltissimi altri titoli indie di successo, Annapurna Interactive propone Last Stop, un'avventura ambientata nella Londra contemporanea. Con la capitale britannica divenuta epicentro di una strana concentrazione di fenomeni sovrannaturali, le vite di tre personaggi molto diversi tra loro si ritrovano a prendere direzioni decisamente inaspettate.

Tra bizzarri casi di rapimento, manufatti antichi e potenti maledizioni, i destini di Donna, John e Meena stanno per intrecciarsi. Impersonando un'adolescente in fuga da una famiglia soffocante, un padre single di mezza età oberato di lavoro, e una donna in carriera in competizione per migliorare la propria posizione professionale, i giocatori potranno vivere una nuova avventura indipendente a firma Annapurna.



The Great Ace Attorney Chronicles

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Avventura

Data di uscita: 27 Luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Ryunosuke Naruhodo, antenato del celebre protagonista della serie Phoenix Wright, è pronto a entrare ancora una volta nelle aule dei tribunali. Con una doppia raccolta di titoli, The Great Ace Attorney Chronicles consente agli aspiranti detective di tornare a vestire i panni del celebre avvocato, impegnato questa volta nella risoluzione di due casi, ambientati tra la Londra e il Giappone di fine Ottocento.

Svolgere indagini, parlare con i testimoni, esaminare gli indizi e formulare ipotesi saranno solo alcuni dei compiti di Ryunosuke Naruhodo. Entrati in tribunale, sarà poi necessario ascoltare le diverse testimonianze, per confrontare le dichiarazioni degli imputati e scovare eventuali contraddizioni e incoerenze. Immancabile infine la possibilità di ricorrere al grido "OBIEZIONE!", per prepararsi a presentare al giudice la propria versione dei fatti.



Per maggiori dettagli sulla produzione, sulle nostre pagine trovate un ricco provato di The Great Ace Attorney: Chronicles, a firma di Steafano Calzati.



Samurai Warriors 5

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Azione / Musou

Data di uscita: 27 Luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo sette anni di assenza della saga dalle scene videoludiche, Samurai Warriors 5 segna il ritorno ufficiale dei combattenti nipponici caratteristici dell'IP. Versione ampliata e migliorata del capitolo che ha segnato gli esordi di Samurai Warriors, il titolo Koei Tecmo cala il pubblico entro i confini del Giappone del periodo degli Stati Belligeranti. Tra continui scontri e conflitti, l'Action ripercorre diversi passaggi salienti delle vite di vita di Nobunaga Oda e Mitsuhide Adechi.

Con un roster di ben 27 Samurai Warriors, il gioco propone sia volti nuovi sia personaggi inediti, tra i quali possiamo citare gli ufficiali Toshimitsu Saito, servitore di Mitsuhide Akechi, e Koga ninja Mitsuki.



Prima di avventurarvi nel Giappone antico, potete fare tappa presso il provato di Samurai Warriors 5, a firma del nostro Antonello "Kirito" Bello.



Neo: The World Ends with You

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 27 Luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Tra le strade di Shibuya, il Gioco dei Demoni è pronto a tormentare ancora una volta le anime dei giovani giapponesi. Con il seguito di The World Ends with You, Square Enix invita ancora una volta gli appassionati di JRPG ad immergersi tra le atmosfere di una Tokyo infestata da pericolose e crudeli entità sovrannaturali. Scontri basati su devastanti poteri psichici e continui colpi di scena promettono di alternarsi all'estetica in stile anime di Neo: The World Ends with You.

Protagonista del titolo è il giovane Rindo, che coinvolto all'improvviso in uno scontro paranormale sul celebre incrocio pedonale di Shibuya, sarà avvicinato da una misteriosa ragazza. Privo dell'accortezza necessaria a rifiutare, il ragazzo accetterà di prendere parte al Gioco dei Demoni, presto seguito anche dall'amico Fret.



In attesa di restare invischiati nel Gioco dei Demoni, sulle pagine di Everyeye trovare il provato di Neo: The World Ends with You, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.



Unbound: Worlds Apart

Sviluppatore: Alien Pixel Studios

Publisher: Alien Pixel Studios

Genere: Platform / Puzzle

Data di uscita: 28 Luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



In un mondo interconnesso da misteriosi portali, Soli è un piccolo mago in grado di manipolare lo spazio, il tempo e la gravità. Sfruttando le numerose abilità del minuto protagonista, i giocatori dovranno avventurarsi in uno scenario ormai in rovina, per scoprirne i misteri e preservarne l'esistenza, minacciata da un male pronto a distruggere ogni cosa.

Con ambientazioni disegnate a mano, Unbound: Worlds Apart propone scenari variopinti, ma insidiosi. Puzzle, trappole, mostri e Boss attendono in un platform impegnativo, lungo le cui strade si celano molteplici NPC e missioni nascoste.



The Forgotten City

Sviluppatore: Modern Storyteller

Publisher: Dear Villagers

Genere: Action RPG

Data di uscita: 28 Luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Nata in origine come Mod di The Elder Scrolls V: Skyrim, The Forgotten City si è nel tempo ampliata, sino a divenire ora un gioco indipendente. Ambientato nell'antica Roma e con una struttura open-world, il gioco raggiunge il mercato videoludico con molteplici variazioni rispetto alla sua precedente natura, per un'avventura pronta a trovare conclusione entro una vasta rassegna di possibili epiloghi.

Tra gli elementi distintivi del gioco stand-alone, troviamo un'ambientazione e una trama inedite, oltre a una nuova colonna sonora e a una sceneggiatura che reinterpreta molti dei personaggi originali. Non mancano poi all'appello inediti e enigmi e nuove meccaniche di gameplay.



Per scoprire i curiosi retroscena che si celano dietro questo peculiare progetto, vi rimandiamo all'anteprima di The Forgotten City, curata dal nostro Daniele D'Orefice.



Eldest Souls

Sviluppatore: Fallen Flag Studio

Publisher: United Label; CI Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 29 Luglio

Piattaforme: Nintendo Switch



Boss Rush in stile Souls-Like, Eldest Souls è un Action RPG che strizza l'occhio al pubblico in cerca di una sfida impegnativa. Sullo sfondo di un comparto artistico in pixel art, l'indie accompagna i giocatori tra le rovine di un regno ormai distrutto, sulle tracce del mistero che si cela dietro le mistiche figure degli Antichi Dei. Lungo il sentiero, non mancheranno peculiari e carismatici NPC, pronti a raccontare al protagonista la propria storia.

Con uno stile di gioco frenetico e brutale, Eldest Souls punta a mettere alla prova riflessi e abilità del pubblico.