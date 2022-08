Nuovi giochi Nintendo Switch: tutte le uscite di agosto 2022

È tempo di estate anche su Nintendo Switch, con la console ibrida che accoglie una notevole varietà di proposte. Ad accompagnare il caldo, ci pensa la goliardica allegria di Two Point Campus, nuovo gestionale degli autori di Two Point Hospital. Spazio poi alle atmosfere riflessive e malinconiche di Hindsight, alle quali si affiancano Indie molto promettenti, da Lost in Play a Cult of the Lamb, senza dimenticare Cursed to Golf e RPG Time: The Legend of Wright. Sull'hardware di Kyoto, spazio alla sperimentazione, con i nuovi giochi Nintendo Switch di agosto 2022: cosa proverete?

Hindsight

Sviluppatore: Joel McDonald

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura narrativa

Data di uscita: 4 agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Dal publisher di Stray e What Remains of Edith Finch, arriva ora sul mercato Hindsight, una delicata avventura a traino narrativo. Protagonista della vicenda narrata da Joel McDonald è Mary, una donna che per cercare il senso delle propria vita si immerge in una riflessione sul passato.

Una grafica minimalista e colori tenui danno forma ad un titolo dalle atmosfere surreali, che mira a evocare molte emozioni.



In attesa del lancio di Hindsight, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco speciale sui prossimi giochi di Annapurna Interactive, a cura di Cristina Bona.



Two Point Campus

Sviluppatore: Two Point Studios

Publisher: SEGA

Genere: Gestionale

Data di uscita: 9 agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



In un perfetto mix tra Scrubs e i college universitari USA, Two Point Campus raccoglie l'eredità di Two Point Hospital per trasformare i giocatori in perfetti rettori universitari. Privilegeremo il profitto o il benessere degli studenti? Entrambe sono ottime opzioni nella contea di Two Point, dove la stregoneria e la giostra cavalleresca sono materie di studio al pari della pasticceria.

Dopo essersi divertita con la costruzione di ospedali, la community può ora dedicarsi ai campus universitari, organizzando corsi, costruendo dormitori e addestrando gli inservienti a contrastare gli invasori. A corredo, il consueto umorismo di Two Point Studios.



La nostra prova di Two Point Campus, a firma di Cristina Bona, vi preparerà a vestire i panni di presidi sconclusionati!



Lost in Play

Sviluppatore: Happy Juice Games

Publisher: Joystick Ventures

Genere: Avventura

Data di uscita: 10 agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Ispirandosi all'indimenticabile serie animata di Gravity Falls, gli sviluppatori di Happy Juice Games danno vita a Lost in Play, un'avventura 2D colma di rompicapi e strane creature. Esattamente come nell'opera televisiva, anche qui troviamo al centro della scena una coppia di fratelli pronta a farsi travolgere da bizzarre avventure, a suon di foreste misteriose e antiche rovine.

Se non vedete l'ora di scatenare una ribellione in un villaggio goblin o di aiutare un gruppo di rane ad estrarre una leggendaria spada dalla roccia, Lost in Play è il titolo che fa per voi. Té magico, scacchi incantati e rospi reali completano il quadro di questo intrigante punta & clicca infarcito di enigmi e rompicapi.



Cult of the Lamb

Sviluppatore: Massive Monster

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action

Data di uscita: 11 agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Un agnello sacrificale è sfuggito alla sua triste sorte. Uno sconosciuto ha infatti deciso di salvargli la vita, inconsapevole delle conseguenze che il gesto avrebbe scatenato. Deciso a iniziare una nuova vita, l'innocuo animale è ora impegnato in un'operazione a sfondo religioso. Il nostro agguerrito protagonista sta infatti creando un culto che gli renda onore, mentre cerca adepti e seguaci tra strane caverne e oscuri boschi.

Cult of the Lamb è la nuova folle scommessa di Devolver Digital, già publisher di Trek to Yomi, Inscryption e Loop Hero.



Potete scoprire ogni dettaglio su questa sacrilega avventura nella ricca prova di Cult of the Lamb firmata da Giulia Martino.



Tribes of Midgar

Sviluppatore: Norsfell

Publisher: Gearbox Publishing

Genere: Azione / Survival / Multiplayer

Data di uscita: 16 agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Sullo sfondo del ricco immaginario norreno, è tempo dell'uscita di Tribes of Midgar anche su Nintendo Switch. L'interessante Indie raggiunge la console ibrida, proponendo il suo mix di azione, elementi survival e dinamiche roguelike. Unendo le forze con un massimo di altri nove vichinghi, i giocatori si ritroveranno a muovere i propri passi in una divertente epopea norrena, in un mondo che ogni volta sarà generato dal gioco in maniera procedurale.

Mentre cercate di proteggere il sacro seme dell'Yggdrasil, i giganti non vi daranno tregua, minacciando ad ogni assalto di dare vita all'apocalisse del Ragnarok.



Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alla recensione di Tribes of Midgar, firmata dal nostro Michelangelo Casto.



Cursed to Golf

Sviluppatore: Chuhai Labs

Publisher: Thunderful Publishing

Genere: Avventura / Sportivo

Data di uscita: 18 agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Proprio nel momento in cui si appresta a conquistare la vittoria in un importante torneo, un golfista professionista si ritrova in una misteriosa dimensione. Stiamo parlando di nientemeno che del Purgatorio del Golf, uno strano mondo nel quale finiscono i malcapitati colpiti da una bizzarra maledizione. Suddiviso in aree sotto il controllo di saggi spiriti maestri di golf, questo luogo è tanto strano quanto pericoloso.

Allo sfortunato protagonista di Cursed to Golf non resta altro da fare che impugnare la mazza e cercare di farsi largo tra insidiosi livelli. Tra tiri da calcolare al millimetro e sezioni da affrontare a testa in giù, il percorso per mettere a segno l'ultima buca e fare ritorno a casa non sarà affatto semplice.



RPG Time: The Legend of Wright

Sviluppatore: Deskworks

Publisher: Aniplex

Genere: RPG

Data di uscita: 18 agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



DeskWorks, team di sviluppo indipendente con sede in Giappone, firma le circa 200 pagine che compongono RPG Time: The Legend of Wright, un vero e proprio gioco di ruolo ambientato tra le pagine di un quaderno.

A plasmare questa storia di carta e inchiostro - e pastelli! - è stato il giovane Kenta, un bambino che desidera diventare un giorno uno sviluppatore di videogiochi. Per farsi le ossa, ha ingannato l'attesa dando vita ad un'epopea avventurosa, nella quale ci immergeremo per salvare il regno di Wright.



SD Gundam Battle Alliance

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action

Data di uscita: 25 agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Tutte le diverse linee temporali del mondo di Gundam sono pronte ad incontrarsi nell'Universo G, una dimensione alternativa nella quale personaggi e mech di ogni epoca sono destinati a incrociare i rispettivi cammini. Per cercare di rimettere ordine nella storia, agli eroi della serie non resta che unire le forze all'interno di SD Gundam Battle Alliance.

All'interno del titolo, si scende in campo al comando di squadre composte da tre eroi e dai rispettivi Gundam. Per l'occasione, non manca nemmeno il supporto alla modalità multigiocatore, da vivere al fianco di due amici.



PAC-MAN WORLD Re-PAC

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione / Platform

Data di uscita: 26 agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Amici e parenti di Pac-Man sono stati rapiti dai malvagi fantasmi, e per di più proprio nel giorno del compleanno della sfera gialla! Al nostro eroe, appena rientrato dal lavoro, non resta dunque altro da fare che imbarcarsi in un'avventura in 3D alla volta dell'isola fantasma, per mettere in salvo tutti i propri cari!

Tra sequenze platform e boss fight, Bandai Namco propone PAC-MAN WORLD Re-Pac, evoluzione del titolo originale, arricchita da una interfaccia utente migliorata, meccaniche perfezionate e grafica aggiornata.



Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Sviluppatore: Digital Eclipse

Publisher: Konami

Genere: Azione

Data di uscita: 30 agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



In questa raccolta edita da Konami, gli appassionati delle Tartarughe Ninja troveranno di che gioire. Nell'antologia, sono infatti inclusi ben tredici videogiochi del passato, arricchiti da un sistema di salvataggio e, in alcuni casi, da un comparto multiplayer.

Di seguito, il riepilogo di tutti i titoli inclusi in Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection: Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade); Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade); Teenage Mutant Ninja Turtles (N); Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (N); Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (N); Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (N); Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SN); Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SN); Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (SG); Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SG); Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (GB); Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (GB); Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (GB).