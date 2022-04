Giochi Nintendo Switch: tutte le uscite e novità di maggio 2022

Dopo aver invitato i giocatori a scatenarsi con Nintendo Switch Sports, la console ibrida del colosso di Kyoto si rende protagonista di una primavera dai ritmi blandi. Nel mondo della Grande N, le prossime quattro settimane saranno infatti scandite da un contenuto numero di uscite, tra le quali non mancano però suggestioni interessanti. Direttamente dal World of Darkness, ad esempio, i vampiri della Masquerade tornano a tramare nell'ombra di Vampire the Masquerade: Swansong. I videogiocatori, inclusi i più piccoli, in cerca di un'esperienza più solare possono invece volgere il proprio sguardo in direzione del variopinto Kao the Kangaroo. A completare il quadro, la peculiare avventura live action di The Centennial Case: A Shijima Story e stuzzicanti produzioni indipendenti, da Citizen Sleeper a Souldiers. Di seguito, trovate la rassegna completa dei giochi per Nintendo Switch in arrivo a maggio 2022: buona lettura!



Citizen Sleeper

Sviluppatore: Jump Over the Age

Publisher: Fellow Traveller

Genere: GDR

Data di uscita: 5 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Erlin's Eye è una stazione spaziale ormai in rovina, ma che ospita al suo interno migliaia di persone relegate ai margini di una "società capitalista interstellare". Fondata da un gruppo di idealisti ribelli, la struttura è un porto franco che cerca di sfuggire al controllo di un mondo dominato da grandi conglomerati produttivi, ma negli anni è andata incontro ad un inesorabile declino. Gestita da fazioni anarchiche, Erlin's Eye è ora popolata da personaggi di ogni genere, accumunati da un forte e indomabile desiderio di libertà.

Il protagonista di Citizen Sleeper è una coscienza umana intrappolata in un corpo artificiale. Quest'ultimo è però proprietà di una corporazione intenzionata a rivendicarne il possesso: l'unico modo per restare in vita è dunque far perdere le proprie tracce, e quale posto migliore di Erlin's Eye? In questo intrigante RPG sci-fi, il team di sviluppo ricrea dinamiche di gameplay ispirate ai GDR cartacei, per un'avventura spaziale a dimensione di essere umano.



Eiyuden Chronicle: Rising

Sviluppatore: Natsume Atari

Publisher: 505 Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 10 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Per preparare il pubblico al prossimo debutto di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, il team di Natsume Atari propone un ricco prequel ambientato prima della grande guerra. In Eiyuden Chronicle: Rising torneranno in azione volti noti della serie Eiyuden Chronicle, accompagnati però anche da personaggi completamente inediti.

Sul fronte del gameplay, il nuovo Action RPG dal sapore orientale - considerato erede spirituale della serie Suikoden - propone un'estetica in 2.5D, azione a scorrimento orizzontale ed elementi gestionali di edificazione di una città.



Aery: A New Frontier

Sviluppatore: EpiXR Games UG

Publisher: EpiXR Games UG

Genere: Avventura

Data di uscita: 13 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Avventura a traino narrativo completamente priva di scontri, Aery: A New Frontier mette i giocatori nei panni di una creatura volante simile a un uccello. Da un punto di vista privilegiato, sarà dunque possibile muoversi attraverso lo spazio e il tempo, sorvolando la storia e l'evoluzione del genere umano.

Con un gameplay rilassante e riflessivo, il titolo punta tutto sull'atmosfera e la narrazione per conquistare il pubblico in cerca di un'avventura pacifica.



The Centennial Case: A Shijima Story

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 12 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Nel 1922, nel 1972 e da ultimo nel 2022, la famiglia Shijima è stata colpita da una serie di morti improvvise. Sembra quasi che il clan giapponese sia rimasto vittima di una crudele maledizione, i cui effetti si protraggono ormai da un secolo. Quando un ulteriore decesso solleva nuovamente interrogativi e speculazioni, la scrittrice di romanzi gialli Haruka Kagami decide di indagare in prima persona sulla vicenda.

Queste sono le premesse di The Centennial Case: A Shijima Story, un thriller al quale Square Enix ha dato la forma di un'avventura grafica realizzata interamente in live action. Oltre ad assistere alle diverse sequenze narrative, i giocatori dovranno raccogliere indizi, formulare ipotesi e prendere decisioni che muteranno drasticamente l'evoluzione della storia.



Evil Dead: The Game

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Saber Interactive

Genere: Azione / Multiplayer

Data di uscita: 13 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



I protagonisti della serie cinematografica Evil Dead sono pronti a cercare di chiudere nuovamente la porta tra i due mondi all'interno di Evil Dead: The Game. Nei panni di Ash, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell e altri personaggi, i giocatori decisi a schierarsi dalla parte del bene dovranno cercare di cooperare per sopravvivere. Un compito non del tutto semplice, dato che un altro giocatore potrà vestire i panni del Demone Khandariano, pronto a braccare senza sosta gli esseri umani.

Il gioco di Saber Interactive si struttura dunque in un multiplayer asimmetrico di stampo 1v4, nel quale trovano spazio sia dinamiche PvP sia meccaniche di stampo co-op.



Deadcraft

Sviluppatore: Marvelous

Publisher: XSEED Games

Genere: Action / Survival

Data di uscita: 19 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Piantare i corpi degli zombie, a quanto pare, porta alla crescita di altri non-morti, fedeli al proprio contadino. Questa la peculiare premessa che porta allo sviluppo di Deadcraft, un survival che pone i giocatori nei panni di uno zombie a metà.

Reid è infatti per metà umano e per metà non-morto, una condizione che lo porterà ad aggredire indiscriminatamente gli uni e gli altri. Decimando orde di zombie, il protagonista di Deadcraft dirigerà i propri passi verso l'ultima roccaforte degli esseri umani, con l'obiettivo di prenderne il controllo.



Souldiers

Sviluppatore: Retro Forge

Publisher: Dear Villagers

Genere: Platform / Action

Data di uscita: 19 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Descritto come un metroidvania che integra elementi platform e Souls-like, Souldiers conduce i giocatori alla scoperta del regno di Terragaya, un reame che si colloca nell'oltretomba. Il protagonista ci si è ritrovato all'improvviso mentre, insieme al proprio battaglione, combatteva su di un campo di battaglia. Pensando inizialmente di essere morto in guerra, il nostro alter-ego si renderà presto conto di essersi sbagliato, e deciderà dunque di partire alla ricerca del guardiano di questo strano luogo, con l'obiettivo di fare ritorno a casa.

Strutturato in un mondo interconnesso, Souldiers è plasmato con uno stile retrò, che dipinge un epico mondo fantasy a 16-bit.



Vampire: The Masquerade - Swansong

Sviluppatore: Big Dab Wolf

Publisher: Nacon

Genere: RPG

Data di uscita: 19 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



La Camarilla di Boston ha un nuovo Principe: Hazel Iversen, noto come il Cigno. Ma tra i vampiri della città statunitense non regna la pace, e il nuovo leader dovrà impararlo a proprie spese. Nel World of Darkness prende il via un RPG dalle atmosfere thriller, nel quale intrighi e tradimenti si susseguono una goccia di sangue alla volta. Nei panni di tre differenti vampiri, i giocatori dovranno compiere le proprie scelte, alternando le arti furtive, della seduzione e dell'intimidazione per raggiungere i risultati desiderati.

In un continuo susseguirsi di svolte narrative, Vampire the Masquerade: Swansong propone una nuova e cupa avventura nel mondo delle tenebre, a distanza ravvicinata dal debutto free to play di Vampire the Masquerade: Bloodhunt.



Kao the Kangaroo

Sviluppatore: Tale Multimedia

Publisher: Tale Multimedia

Genere: Platform

Data di uscita: 27 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Il 21° anniversario del personaggio è il momento scelto da Tale Multimedia per riportare in scena Kao il Canguro. Determinato a scoprire dove sia mai finito suo padre, il simpatico marsupiale si imbarca in una nuova missione all'interno di un coloratissimo platform 3D. Tra enigmi e ostacoli, non mancheranno nemmeno scontri e boss fight, da fronteggiare imbracciando i guantoni di ordinanza.

Ispirato a classici del genere del calibro di Crash Bandicoot e Spyro, Kao the Kangaroo mira a conquistare un pubblico di appassionati composto anche da videogiocatori in erba,



