Giochi PC di agosto: è il mese di Spider-Man e Two Point Campus

Come accade sempre più spesso, anche questo mese il mondo PC riesce a riunire molte delle produzioni più interessanti in arrivo sulle diverse console. Da Immortality, nuova opera di Sam Barlow, a Hindsight, nuovo Indie a marchio Annapurna, la piattaforma ospita anche il debutto dell'ottimo Two Point Campus e del caotico Saints Row. Presente poi all'appello anche Marvel's Spider-Man Remastered, che supera i confini degli hardware PlayStation con un interessante porting a tema Uomo Ragno. Di seguito, ecco tutti i nuovi giochi in arrivo su PC ad agosto 2022!

Hindsight

Sviluppatore: Joel McDonald

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura narrativa

Data di uscita: 4 agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Delicata avventura narrativa, Hindsight è un nuovo titolo frutto delle talentuose scuderie creative di Annapurna Interactive. Nei panni di Mary, i giocatori compiranno un viaggio intenso nel passato della donna, alla ricerca di un sentiero che possa dare un senso all'esistenza vissuta dalla protagonista.

Tra colori tenui e una grafica minimalista, Hindsight promette soluzioni estetiche suggestive, popolate di finestre da attraversare per varcare il confine tra diverse epoche.



Aspettando il Day One di Hindsight, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco speciale sui prossimi giochi di Annapurna Interactive, a firma di Cristina Bona.



Two Point Campus

Sviluppatore: Two Point Studios

Publisher:SEGA

Genere: Gestionale

Data di uscita: 9 agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Preparate le valigie, è nuovamente tempo di traslocare nella contea di Two Point! Questa volta non ci attendono folli ospedali, ma sconclusionati campus universitari. Tra giostre cavalleresche e discoteche, dovremo forgiare studenti perfetti e - preferibilmente - felici. In Two Point Campus imperversa la comicità, ma nulla è lasciato al caso: assumete il personale, preparate le aule e attrezzate i punti ristoro: l'anno scolastico sta per iniziare!

E per i rettori abbonati a Xbox Game Pass arrivano ottime notizie, con Two Point Campus che sarà parte del catalogo del servizio sin dal Day One.



Potete fare un salto alla nostra prova di Two Point Campus, a firma di Cristina Bona, in attesa del day one del titolo.



Lost in Play

Sviluppatore: Happy Juice Games

Publisher: Joystick Ventures

Genere: Avventura

Data di uscita: 10 agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Se avete amato la serie animata di Gravity Falls, è tempo di aggiungere Lost in Play alla vostra Wishlist. Il team di Happy Juice Games afferma infatti di essersi fortemente ispirato all'opera di Alex Hirsch per dare vita a questa intrigante avventura Punta & Clicca. Tra enigmi, strani misteri e surreale comicità, Lost in Play cala i giocatori nei panni di due piccoli fratelli.

Nell'esplorare una bizzarra foresta, i protagonisti fomenteranno rivolte in un villaggio goblin, si cimenteranno in partite a scacchi incantati e aiuteranno un gruppo di rane a estrarre una magica spada dalla roccia. E questo è solo l'inizio.



Cult of the Lamb

Sviluppatore: Massive Monster

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action

Data di uscita: 11 agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Se incontrate un agnello sacrificale lungo il vostro cammino, prestate molta attenzione alle vostre azioni. Scampato ad un triste epilogo, il protagonista di Cult of the Lamb ha deciso di dedicare la sua vita alla creazione di una nuova religione, volta a celebrare...se stesso. Alla ricerca di adepti tra i boschi e impegnati nell'edificazione di strani rituali, i giocatori dell'Indie si ritroveranno ad affrontare inquietanti sfide e surreali circostanze.

In un nuovo titolo a firma di Devolver Digital, preparatevi a fondare un nuovo culto e a contrastare senza pietà gli eretici.



Per scoprire ogni dettaglio sul gameplay del titolo, vi rimandiamo alla nostra prova di Cult of the Lamb, a firma di Giulia Martino.



Tower of Fantasy

Sviluppatore: Hotta Studio

Publisher: Level Infinite

Genere: MMORPG

Data di uscita: 11 agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Un nuovo Action RPG open world si prepara a invadere l'affollato mercato degli MMORPG. In Tower of Fantasy, i giocatori potranno partire insieme alla scoperta di un nuovo mondo, popolato da esseri umani costretti alla fuga dal pianeta Terra. Nel regno alieno di Aida, una strana cometa appare nei cieli. Battezzata Mara, quest'ultima cela al suo interno una misteriosa fonte di energia, l'Omnium. Nel tentativo di imprigionarne il potenziale, gli esuli Terrestri daranno però il via ad una tremenda catastrofe.

Questa nuova grande avventura multiplayer sarà distribuita da Level Infinite come titolo gratuito, tramite il modello free to play.



Marvel's Spider-Man: Remastered

Sviluppatore: Insomniac Games

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Action

Data di uscita: 12 agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Dopo il grande successo riscosso su PS4, Marvel's Spider-Man fa ritorno in scena con un'edizione rimasterizzata. Esordita in esclusiva su PS5, la riedizione si fa ora strada anche nel catalogo dei videogiocatori PC, con una serie di interessanti feature aggiuntive. Tra queste ultime, possiamo ad esempio citare il supporto alla tecnologia DLSS NVIDIA e ai monitor Ultrawide. Riflessi in Ray Tracing e ombre migliorate rendono New York ancora più suggestiva, mentre gli utenti PC potranno sfruttare il DualSense di PS5 per godere dell'immersività offerta da feedback aptico e grilletti adattivi.

Sul fronte narrativo, Marvel's Spider-Man Remastered non propone alcuna modifica rispetto alla storia originale tratteggiata da Insomniac Games. Incluso nel gioco, gli appassionati troveranno anche i DLC parte dell'arco Marvel's Spider-Man: La Città che non Dorme Mai.



In attesa di dondolare tra i grattacieli della Grande Mela, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione della versione PS5 di Marvel's Spider-Man Remastered.



Rollerdrome

Sviluppatore: Roll7

Publisher: Private Division

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 16 agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Dagli autori di OlliOlli World, debutta nel mondo videoludico uno strano mix tra sport sui pattini e sparatutto. In Rollerdrome, i giocatori sono infatti catapultati in un immaginario distopico collocato nel 2030, nel quale è in voga una strana - e crudele - competizione. In una sorta di Hunger Games futuristico, gli sfortunati partecipanti sono infatti chiamati a imbracciare le armi gli uni contro gli altri, mentre calcano ai piedi degli sfreccianti pattini.

Il pubblico più smaliziato potrà testare la nuova creazione di Roll7 molto presto, grazie alla distribuzione organizzata da Private Division.



Prima di imbracciare le armi, potete fare un salto verso la nostra prova di Rollerdrome, a firma di Giovanni Panzano.



Cursed to Golf

Sviluppatore: Chuhai Labs

Publisher: Thunderful Publishing

Genere: Avventura / Sportivo

Data di uscita: 18 agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Cursed to Golf catapulta i giocatori nel Purgatorio del Golf. Se non ne avete mai sentito parlare, ritenetevi fortunati: parliamo infatti di una dimensione inquietante, nella quale approdano solamente i golfisti colpiti da una strana maledizione.

E questo è proprio il destino del protagonista di questo originale Indie. Un campione di golf in procinto di conquistare la vittoria ad un importante torneo si ritroverà a dover fare i conti con strani spiriti esperti dello sport e con ambientazioni surreali. Tra colpi da sferrare con precisione e sessioni da affrontare a testa in giù, fare ritorno sul green non sarà semplice!



Saints Row

Sviluppatore: Volition

Publisher: Deep Silver

Genere: Azione

Data di uscita: 23 agosto

Piattaforme: Epic Games Store



Per il ritorno in scena della serie Volition, gli sviluppatori hanno plasmato l'ambientazione più ampia mai vista nella saga. Nel nuovo Saints Row, i giocatori calcheranno le strane del chiassoso open world di Santo Illeso, popolato di gangster e di lotte di potere. Nell'immaginaria metropoli degli USA sud-occidentali, il crimine non dorme mai, e tantomeno il nostro protagonista.

Ancora una volta, i giocatori tornano a guidare i Saints, al fianco dei fedeli compagni Neenah, Kevin ed Eli. I Panteros, gli Idols e la Marshall cercheranno di ostacolare la nostra ascesa criminosa, ma il suono delle armi farà tacere ogni opposizione.



Potete scoprire cosa vi attende a Santa Illeso nella nostra ricca prova di Saints Row, a cura di Gabriele Laurino.



F1 Manager 2022

Sviluppatore: Frontier Developments

Publisher: Frontier Developments

Genere: Gestionale / Racing

Data di uscita: 25 agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Il gestionale ufficiale della Formula 1 torna in azione anche quest'anno, con un'avventura a quattro ruote destinata agli amanti delle monoposto. In F1 Manager 2022, nessun dettaglio è lasciato al caso, con i giocatori chiamati a plasmare il proprio team dalle fondamenta, tra piloti, tecnici e sponsor.

Nel titolo di Frontier Developments, prima di scendere in pista sarà necessario definire ogni dettaglio della strategia di scuderia: dagli pneumatici alle soste ai box, l'obiettivo sarà sempre e soltanto quello di tagliare per primi il traguardo.



SD Gundam Battle Alliance

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action

Data di uscita: 25 agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



L'Universo G sconvolge all'improvviso l'intero immaginario della serie di Gundam. Eroi di diverse epoche storiche si ritrovano infatti a dividere la stessa dimensione alternativa, ovviamente in compagnia dei rispettivi mech. Per rimettere ogni cosa al suo posto, sarà necessario superare le distanze e unire le forze, in un grande omaggio al mondo di Gundam.

In SD Gundam Battle Alliance, trova spazio anche un comparto multiplayer pensato per tre giocatori, che potranno unire le forze all'interno di un'unica squadra sul campo.



Soul Hackers 2

Sviluppatore: Atlus

Publisher: SEGA

Genere: JRPG

Data di uscita: 26 agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Figue e Ringo sono due agenti speciali creati da una misteriosa Intelligenza Artificiale. Generatasi nell'ombra, quest'ultima vigila da anni sulle sorti dell'umanità, della quale ha però ormai predetto l'imminente collasso. Per cercare di impedire un disastro che appare inevitabile, l'IA invierà in missione i suoi due emissari, che tuttavia scopriranno ben presto che la realtà è molto più complicata del previsto.

Nei panni di Figue, Soul Hackers 2 ci conduce tra i vicoli di una metropoli futuristica dalle atmosfere cyberpunk. In questo nuovo spin-off della serie Shin Megami Tensei, i giocatori potranno tornare a collezionare e a personalizzare demoni, da schierare poi in battaglia contro potenti nemici.



Potete trovare maggiori dettagli nella nostra recente prova di Soul Hackers 2, a firma di Antonello "Kirito" Bello.



Destroy All Humans! 2 - Reprobed

Sviluppatore: Black Forest Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Azione

Data di uscita: 30 agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Gli agenti sovietici del KGB hanno distrutto l'astronave madre dell'alieno sbagliato: furente per l'affronto, Crypto è pronto a imbracciare le armi al fianco delle forze del blocco occidentale. Ambientato nel bel mezzo della Guerra Fredda, il titolo riporta il pubblico agli anni Sessanta del Novecento, per una folle e cinica avventura a base di fantascienza e black humor.

A completare il quadro, non poteva mancare una modalità multiplayer, con i giocatori di Destroy All Humans! 2 - Reprobed che potranno unire le forze in una cooperativa a schermo condiviso.



Maggiori dettagli sul ritorno dell'alieno di THQ attendono nella nostra prova di Destroy All Humans! 2 - Reprobed, a firma di Francesco Santin.



Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Sviluppatore: Digital Eclipse

Publisher: Konami

Genere: Azione

Data di uscita: 30 agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Le avventure delle Tartarughe Ninja a marchio Konami tornano in azione riunite in un'unica collezione. Con questa raccolta, i titoli dedicati a Leonardo, Michelangelo, Raffaello e Donatello acquistano un inedito sistema di salvataggio e, in alcuni casi, anche il supporto ad un comparto multigiocatore.

Ecco tutti i titoli parte della Cowabunga Collection: Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade); Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade); Teenage Mutant Ninja Turtles (N); Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (N); Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (N); Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (N); Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SN); Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SN); Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (SG); Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SG); Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (GB); Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (GB); Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (GB).



Immortality

Sviluppatore: Sam Barlow

Publisher: Half Mermaid

Genere: Thriller

Data di uscita: 30 agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



L'autore di Her Story e Telling Lies torna in scena con un nuovo thriller interattivo forgiato completamente in live-action. Con una formula simile a quanto proposto dai predecessori, anche in Immortality i giocatori dovranno cercare di ricostruire la verità che si cela dietro una strana vicenda, che vede protagonista l'enigmatica attrice Marissa Marcel. Dopo essere apparsa come attrice principale in tre diverse pellicole, la donna è scomparsa nel nulla, mentre nessuna delle pellicole è mai stata proiettata in sala. Cosa è accaduto sui set del mondo del cinema?

Anche in questo caso, buone nuove per la community PC Game Pass, che potrà godere del gioco senza alcun costo aggiuntivo, sin dal Day One.



Vi raccontiamo le nostre prime impressioni sull'opera in una ricca prova di Immortality, a firma di Cristina Bona.