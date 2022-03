Giochi PC: Babylon's Fall, Tunic e Syberia tra le novità di marzo 2022

È tempo di primavera anche su PC, con la piattaforma che accoglie una ricca e variegata selezione di produzioni videoludiche. Inaspettati ritorni portano con sé l'esordio di Syberia: The World Before e Shadow Warrior III, mentre da casa Bethesda entra in scena l'intrigante Ghostwire: Tokyo. Dalla frontiera dello sviluppo indipendente, Tunic è il grande protagonista del mese, affiancato da AAA del calibro di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e Babylon's Fall. Da segnalare anche il ritorno di Death Stranding: Director's Cut. Di seguito, ecco la nostra rassegna di nuovi giochi in arrivo su PC a marzo 2022: che cosa proverete?

Shadow Warrior III

Sviluppatore: Flying Wild Hog

Publisher: Devolver Digital

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 1 marzo

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Lo Wang è uno shogun decaduto, resosi peraltro colpevole della liberazione accidentale di un temibile drago. Fuggito dalla sua prigionia - teoricamente - eterna, la creatura è pronta a disseminare panico e distruzione. Per porre rimedio al drammatico errore, il nostro eroe farà squadra con il suo peggior nemico, per un'avventura in prima persona carica di ironia.

Lungo la strada di Shadow Warrior III, attendono numerosi scontri a fuoco, ma il buon Lo Wang li affronterà con l'unica arma che accetta di sfoderare: una katana.



Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alla recensione di Shadow Warrior III, a cura del nostro Giovanni Panzano.



Elex II

Sviluppatore: Piranha Bytes

Publisher: THQ Nordic

Genere: GDR

Data di uscita: 1 marzo

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Sconfiggere gli Ibridi è stato solo il primo passo in direzione della pacificazione di Magalan. Una nuova minaccia è infatti già all'orizzonte e a Jax toccherà cercare di unire i popoli liberi sotto la stessa bandiera. E se già i problemi non fossero abbastanza, suo figlio, che sembra essere centrale nella vicenda, è misteriosamente sparito.

Dai creatori della serie Gothic, arriva il sequel del primo Elex, per un GDR ambientato in uno sfaccettato universo sci-fi.



Il provato di Elex II firmato da Daniele D'Orefice vi attende per maggiori dettagli su questo universo sci-fi.



FAR: Changing Tides

Sviluppatore: Okomotive

Publisher: Frontier Founfry

Genere: Avventura

Data di uscita: 1 marzo

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Dopo FAR: Lonely Sails, il team di Okomotive propone una nuova avventura all'insegna della libertà e dell'esplorazione. Per l'occasione, tuttavia, si abbandona il mondo delle quattro ruote, per salire invece a bordo di una placida imbarcazione. Attraversando i mari, non bisogna però dimenticare di prestare attenzione anche al mondo subacqueo di FAR: Changing Tides, che potrebbe riservare non poche sorprese.

Ricordiamo che i giocatori abbonati al servizio Xbox Game Pass troveranno il gioco ad attenderli nel catalogo sin dal Day One.



Prima di salpare, trovate tutti i dettagli sul titolo nella recensione di Far Changing Tides, a cura del nostro Andrea Fontanesi.



Babylon's Fall

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: Square Enix

Genere: Action

Data di uscita: 3 marzo

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Dagli autori di Bayonetta, Astral Chain e The Wonderful 101, arriva una nuova produzione all'insegna del genere Action. Con Babylon's Fall, il team di Platinum Games colloca i giocatori nei panni di Sentinel, ponendoli di fronte al compito di affrontare la scalata alla Torre di Babilonia. Un'avventura il cui immaginario si ispira agli antichi dipinti medievali e che i giocatori potranno decidere di esplorare in solitaria o in compagnia di altri quattro utenti.

Con una struttura di tipo Live Service, Babylon's Fall riceverà un supporto post lancio strutturato in Stagioni, con tanto di Battle Pass dedicati.



In attesa del Day One dell'epopea babilonese, trovate le nostre impressioni nel provato di Babylon's Fall firmato dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Distant Worlds 2

Sviluppatore: Code Force

Publisher: Slitherine

Genere: Strategico / MMO

Data di uscita: 10 marzo

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



L'universo - letteralmente - strategico di Distant World torna in azione con un secondo capitolo, pronto a catapultare i giocatori in un'avventura dalle proporzioni MMO. Oltre 2.000 pianeti, asteroidi e corpi celesti attendono di essere esplorati e scoperti dai viaggiatori dello spazio profondo, attraverso il quale ogni giocatore potrà edificare il proprio impero stellare.

Strategico 4x, Distant World 2 propone profondi scontri a turni, un'ampia libertà di azione e un'avventura da vivere in un engine completamente rivisto .



Il nostro Daniele D'Orefice ve ne ha parlato nella sua anteprima di Distant Worlds 2.



Tunic

Sviluppatore: Andrew Shouldice

Publisher:

Genere:

Data di uscita: 16 marzo

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Il promettente Action Adventure realizzato pressoché in solitaria da Andrew Shouldice è finalmente pronto a debuttare. Nei panni di una piccola e tenera volpe, i giocatori si risveglieranno smarriti sulla sabbia di una spiaggia solitaria. Da qui, imbracciando spada e scudo, partiranno alla scoperta di un mondo sconosciuto, ricolmo di pericoli, ma anche di sorprese e misteri da svelare.

In un interessante connubio che richiama alla mente il primo The Legend of Zelda e alcuni aspetti di stampo Souls-Like, Tunic è pronto ad attirare l'interesse dei giocatori in cerca di un Indie promettente.



In attesa della recensione, trovate sulle nostre pagine il provato di Tunic firmato da Cristina Bona.



Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing

Data di uscita: 17 marzo

Piattaforme: Steam



Con all'attivo oltre 100 piloti, 11 stadi e 17 piste, il nuovo capitolo della serie racing a marchio italiano è pronto a scendere in pista. Il Campionato Monster Energy AMA Supercross torna a far rombare i motori per tutti gli appassionati delle due ruote.

Oltre al consueto comparto multigiocatore, gli aspiranti piloti potranno competere anche all'interno di una nuova modalità Carriera.



Persona 4 Arena Ultimax

Sviluppatore: Atlus

Publisher: SEGA

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 17 marzo

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



In attesa che Atlus alzi il sipario su Persona 6, l'immaginario del quarto capitolo della serie torna in azione grazie a Persona 4 Arena Ultimax.

In questa riproposizione del gioco, gli appassionati troveranno ad attenderli sia la storia originale di Persona 4 Arena sia la totalità di contenuti di Persona 4 Arena Ultimax già disponibili.



Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già trovare la recensione di Persona 4 Arena Ultimax, a firma di Giovanni Calgaro.



Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Sviluppatore: Team Ninja

Publisher: Square Enix

Genere: Action RPG

Data di uscita: 18 marzo

Piattaforme: Epic Games Store



Da una fusione tra l'immaginario di Final Fantasy e lo stile dei creatori della serie di Nioh, nasce Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Produzione in cui il livello di difficoltà resta inesorabilmente tarato verso l'alto, in pieno stile Team Ninja, i giocatori potranno cimentarsi in scontri frenetici attraverso il Regno di Cornelia, condannato all'improvviso ad una oscurità senza fine.

In aggiunta ai nuovi personaggi, volti famigliari come quello della principessa Sarah e dell'elfo oscuro Astos sono già pronti a fare la propria comparsa nel gioco. Come andrà a inserirsi il titolo nella cronologia della saga Square Enix?



In attesa della recensione, vi invitiamo a scoprire ulteriori informazioni nella nostra intervista al team di sviluppo, durante la quale Team Ninja ha condiviso molti dettagli su gameplay, trama e combat system di Stranger of Paradise: Final Fantasy.



Syberia: The World Before

Sviluppatore: Microids

Publisher: Microids

Genere: Avventura

Data di uscita: 18 marzo

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



A sorpresa, l'universo di Benoit Sokal è pronto a fare ritorno nel promettente Syberia: The World Before. Un viaggio tra epoche e continenti diversi promette di avvolgere i giocatori, che si troveranno a seguire due intricate sceneggiature, per il ritorno in scena della serie di Syberia.

Nel 1937, la città di Vaghen vede sorgere l'ombra della minaccia nazista, pronta a scatenarsi sull'Europa e sul futuro di Dana Roze, brillante pianista di 17 anni. Al contempo, nel 2004, Kate Walker è imprigionata in una miniera di sale a Taiga, fino a che un evento sconvolgente non le consente di partire alla ricerca di se stessa.



In attesa del ritorno di Kate Walker, potete dedicarvi alla lettura della nostra anteprima di Syberia: The World Before, a cura di Salvo Privitera.



A Memoir Blue

Sviluppatore: Cloisters Interactive

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita: 24 marzo

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Descritto dai suoi autori come un "poema interattivo", A Memoir Blue vede protagonista Miryam, una nuotatrice professionista. Con una vita vissuta immersa tra le acque, la ragazza si ritrova all'improvviso a compiere un viaggio indietro nel tempo, tra le proprie memorie. Un'epopea interiore scatenata dall'ascolto di una canzone carica di nostalgia, che la porterà a riconsiderare il difficile rapporto con la madre.

Ottime notizie per gli abbonati a Xbox Game Pass, che potranno scoprire il titolo Annapurna direttamente al Day One.



GhostWire: Tokyo

Sviluppatore: Tango Gameworks

Publisher: Bethesda

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 25 marzo

Piattaforme: Epic Games Store



Dopo il successo della serie The Evil Within, il maestro dell'orrore Shinji Mikami torna in azione in un Action Adventure ambientato a Tokyo. Nella nuova IP Bethesda, la capitale nipponica è stata invasa da un'orda di creature demoniache, che hanno portato all'improvvisa scomparsa dell'intera cittadinanza. La metropoli futuristica sembra essere ormai condannata al tracollo, ma l'apocalisse potrebbe essere fermata da un giovane che si riscopre in possesso di strane abilità sovrannaturali.

Con GhostWire: Tokyo, Tango Gameworks cala i giocatori in un'avventura in prima persona. Mai descritto come un horror vero e proprio, il titolo non mancherà però di offrire suggestioni inquietanti al pubblico.



Una ricca anteprima di GhostWire: Tokyo vi attende nell'ombra, a firma del nostro Francesco Fossetti.



Tiny Tina's Wonderlands

Sviluppatore: Gearbox Software

Publisher: Take-Two

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 25 marzo

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Nella mente di Tyna Tina sta prendendo forma un vero e proprio "Regno delle Meraviglie", popolato di creature di ogni genere. Unicorni, squali erranti, scheletri parlanti e incantatori si aggirano in uno scenario surreale, per una nuova, folle, avventura a marchio Gearbox Software. Vero e

proprio spin-off di Borderlands 2, Tiny Tina's Wonderlands trasporta il gameplay tipico della saga all'interno di un inaspettato contesto fantasy.

E visto che parliamo di Borderlands, non poteva ovviamente mancare la possibilità di affrontare il gioco in compagnia, grazie ad una modalità multiplayer per quattro giocatori.



Se volete un assaggio di ciò che vi attende in questa folle avventura, potete rivolgervi al provato di Tiny Tina's Wonderlands firmato dal nostro Alessandro Bruni.



King Arthur: Knight's Tale

Sviluppatore: NeocoreGames

Publisher: NeocoreGames

Genere: RPG / Strategico

Data di uscita: 29 marzo

Piattaforme: Steam



Sir Mordred si è macchiato di un crimine imperdonabile. Il cavaliere ha infatti sepolto il proprio onore sotto il sangue di Re Artù, uccidendo il sovrano con le proprie mani. O almeno questo è ciò che crede. Quando la Dama del Lago lo risveglia da una morte prematura, l'uomo apprende infatti che qualcosa di molto più oscuro è accaduto al fondatore della Tavola Rotonda: porre rimedio alle sue azioni è ora il nuovo fato di Sir Mordred, e del giocatore.

Dopo un lungo periodo di Early Access, King Artur: Knight's Tale esordisce ora nella sua versione definitiva, rivolgendosi agli amanti di RPG e strategici in stile XCOM.



Trovate tutti i dettagli nel provato di King Arthur: Knight's Tale, firmato da Daniele D'Orefice.



Death Stranding: Director's Cut

Sviluppatore: Kojima Productions

Publisher: Kojima Productions

Genere: Avventura

Data di uscita: 30 marzo

Piattaforme: Epic Games Store



Dopo l'esordio in esclusiva su PlayStation 5, la versione definitiva di Death Stranding raggiunge anche il mondo PC. Oltre ai contenuti del gioco originale, quest'ultima proporrà anche diverse aggiunte, sia sul fronte narrativo sia sul fronte del gameplay. Accanto a missioni inedite, Sam Porter Bridges potrà infatti contare anche su nuove armi ed equipaggiamenti, tra catapulte e robot di supporto. Non mancano poi all'appello feature peculiari, come la possibilità di cimentarsi in prove automobilistiche sui circuiti Fragile.

Siete pronti a (ri)attraversare gli Sati Uniti di Death Stranding per riconnettere una società in frantumi?



Per tutti i dettagli, trovate su Everyeye la recensione di Death Stranding: Director's Cut, a cura di Alessandro Bruni.



Weird West

Sviluppatore: WolfEye Studios

Publisher: Devolver Digital

Genere: Azione / GDR / Immersive Sim

Data di uscita: 31 marzo

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Il Far West non è mai stato così insolito: accanto a sceriffi e pistoleri, il team guidato da Raphael Colantonio vi colloca infatti anche licantropi, vampiri e altre bizzarrie assortite, per una riscrittura in chiave dark fantasy del mito americano. Con l'ormai apprezzata formula dell'immersive sim, i co-creatori di Prey e Dishonored segnano il loro debutto sul mercato con il team indipendente di WolfEye Studios.

Grandi notizie per gli appassionati delle produzioni Devolver Digital abbonati a Xbox Game Pass: Weird West approderà infatti nel catalogo del servizio sin dal Day One.



Se siete curiosi di scoprire cosa attende alla Frontiera, potete dedicarvi al provato di Weird West firmato dal nostro Alessandro Bruni.