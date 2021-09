Giochi PC: Deathloop e Tales of Arise tra le novità in uscita a settembre

Come già accaduto ad agosto, anche questo mese la community PC vede approdare sui propri hardware un catalogo di nuove uscite particolarmente ricco. Da Deathloop a Bravely Default II, passando per Kena: Bridge of Spirits, The Artful Escape, Sable e Surgeon Simulator 2, la piattaforma raccoglie un ricco bottino di esclusive console, per un'offerta particolarmente varia e diversificata, che contempla sia grandi AAA sia ambiziosi Indie. Non mancano poi interessanti multipiattaforma, tra Tales of Arise, Lost in Random e Life is Strange: True Colors. Ecco dunque la nostra selezione di nuovi giochi PC in arrivo a settembre 2021: buon divertimento!



Lake

Sviluppatore: Gamious

Publisher: Whitethorn Digital, Gamious

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 1 Settembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Dopo anni trascorsi in città, perseguendo la carriera di sviluppatrice in una grande azienda di software, Meredith Weiss ha deciso di prendersi una pausa. Rientrata al suo paese natale, nell'Oregon, la donna sostituisce il padre, improvvisandosi postino di Providence Oaks. Da questo momento in avanti, la quarantenne protagonista potrà interagire in libertà con gli abitanti del luogo, stringendo nuove amicizie e relazioni.

Ambientato nel 1986, la vicenda di Lake si protrae per due settimane. Al termine di questo periodo, Meredith dovrà fare una scelta: restare in campagna o fare ritorno in città?



I giocatori curiosi di saperne di più possono testare la Demo gratuita disponibile su Steam, oppure leggere il ricco provato di Lake redatto dal nostro Daniele D'Orefice.



Surgeon Simulator 2

Sviluppatore: Bossa Studios

Publisher: Bossa Studios

Genere: Simulatore

Data di uscita: 2 Settembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Dopo il successo riscosso dalle sale operatorie del primo Surgeon Simulator, gli sviluppatori di Bossa Studios tornano in corsia con un ancora più folle sequel. Il Bossa Hospital apre dunque i battenti agli aspiranti chirurghi videoludici, che potranno cercare di prestare soccorso agli sfortunati pazienti. Tra bisturi, sturalavandini e motoseghe, i ferri del mestiere medico non sono mai stati così variegati. Ad arricchire la proposta di Surgeon Simulator 2, troviamo una modalità cooperativa sino a 4 giocatori.

Anche su PC, gli abbonati a Xbox Game Pass possono accedere gratis al gioco sin dal Day One.



Bravely Default II

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 2 Settembre

Piattaforme: Steam



Dopo l'esordio in esclusiva su Nintendo Switch, Square Enix propone Bravely Default II anche all'utenza PC. Con dinamiche di gameplay e uno stile affini ai suoi predecessori, il JRPG propone una vicenda completamente indipendente, fruibile anche da coloro che non hanno esperienze pregresse con la saga.

Tra scontri a turni e comandi strategici da sfruttare in battaglia, l'avventura trasporta i giocatori nel magico mondo di Excilliant. Universo fantasy minacciato da un oscuro pericolo, il regno vedrà sorgere quattro nuovi Eroi della Luce, determinati a recuperare altrettanti Cristalli fatati.



In attesa della versione PC, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Bravely Default II, redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello al momento del lancio su Nintendo Switch.



WRC 10 FIA World Rally Championship

Sviluppatore: KT Racing

Publisher: Nacon

Genere: Racing simulativo

Data di uscita: 2 Settembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Il FIA World Rally Championship festeggia il suo cinquantesimo anniversario, e per l'occasione il team di KT Racing ha deciso di rendere particolarmente ricca la nuova iterazione del suo racing game. In WRC 10, si alternano dunque circuiti contemporanei, come quelli di Estonia, Croazia, Belgio e Spagna, e grandi tappe del passato off-road, come San Remo e Acropoli. Con ben 120 tappe e oltre 50 team, la proposta del racing game è quest'anno particolarmente ampia.

Rinnovata anche la modalità Carriera, che ora consente di creare un proprio team competitivo personalizzato.



Prima di sfrecciare sui circuiti, potete fare tappa al provato di WRC 10 realizzato da Matteo Mangoni.



Sonic Colours: Ultimate

Sviluppatore: Blind Squirrel

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita: 7 Settembre

Piattaforme: Epic Games Store



Il perfido Dottor Eggman ha dato vita ad un colossale luna park interstellare, sfruttando per i suoi loschi piani i piccoli Wisp. I minuti spiritelli alieni sono ora prigionieri del malvagio scienziato, ma un impavido eroe sta giungendo in loro soccorso a velocità supersonica. Il porcospino blu di casa SEGA è infatti pronto a dare battaglia al suo avversario attraverso i livelli di questo apprezzato platform 3D.

Direttamente dall'epoca Nintendo Wii, Sonic Colours ritorna sulla scena videoludica in una versione rimasterizzata, che sfoggia un comparto grafico e tecnico completamente rinnovato.



Prima di sfrecciare a tutta velocità, potete leggere il provato di Sonic Colours: Ultimate redatto dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Encased

Sviluppatore: Dark Crystal Games

Publisher: Prime Matter

Genere: RPG

Data di uscita: 7 Settembre

Piattaforme: Steam / GOG



Disponibile in Accesso Anticipato su Steam da ormai due anni, Encased si propone come un'avventura ruolistica con visuale isometrica. Dopo un lungo processo di perfezionamento dell'esperienza, il team di Dark Crystal Games è ora pronto a presentare la versione definitiva del GDR, che condurrà gli appassionati alla scoperta di uno scenario post-apocalittico.

Tra mutanti e inspiegabili anomalie, la civiltà umana si ritrova ormai smarrita in un desolato deserto, dove svetta la misteriosa Cupola. Nel tentativo di scoprire quale segreto si celi dietro la struttura, i giocatori potranno affrontare in grande libertà molteplici missioni, per un'avventura dotata di più finali possibili.



Per tutti i dettagli sul gameplay proposto dal titolo, vi rimandiamo al provato di Encased firmato dal nostro Daniele D'Orefice.



Final Fantasy IV Pixel Remastered

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 7 Settembre

Piattaforme: Steam



Prosegue la gradita iniziativa dedicata da Square Enix all'universo videoludico PC. In esclusiva per quest'ultimo, il colosso nipponico sta infatti progressivamente pubblicando versioni rimasterizzate dei primi capitoli della serie Final Fantasy. A breve distanza dai predecessori, è ora il turno della quarta Fantasia Finale, pronta a fare ritorno con Final Fantasy IV Pixel Remastered.

Storia di tradimenti, sacrifici e redenzioni, il JRPG è pronto a emozionare ancora una volta, grazie a questa riedizione in stile retrò.



The Artful Escape

Sviluppatore: Beethoven and Dinosaur

Publisher: Annapurna Intearactive

Genere: Avventura

Data di uscita: 9 Settembre

Piattaforme: Steam



L'universo di Annapurna regala agli amanti delle produzioni Indie una nuova e peculiare creazione. Alla vigilia della sua prima esibizione, il chitarrista prodigio Francis Vendetti è sopraffatto dal peso delle aspettative. Tra il pensiero del suo defunto zio, celebre leggenda folk, e l'amore per la musica, il giovane parte per un viaggio psichedelico e surreale, alla ricerca del suo vero Io. Lungo la strada, lo attendono lande aliene, creature fantastiche e comuni esseri umani: dove lo condurrà questa folle avventura?

Come già accaduto per altri titoli Annapurna, come Twelve Minutes, anche The Artful Escape entrerà nel catalogo Xbox Game Pass sin dal giorno del lancio.



Life is Strange: True Colors

Sviluppatore: Deck Nine

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: Steam



La cittadina di Heaven Springs è all'apparenza una località permeata di serenità, ma tra le sue piccole strade si celano segreti e misteri insospettabili. È proprio con questi ultimi che dovrà fare i conti Alex, protagonista del nuovo capitolo della serie Life is Strange. In cerca della verità sulla morte del fratello, legata ad uno strano "incidente", la ragazza decide di fare uso dei suoi poteri per avviare delle indagini.

L'avventura narrativa vedrà la giovane identificare, assorbire e manipolare le emozioni di chi la circonda. Queste le appaiono come aure di differente colore, elemento dal quale deriva il titolo stesso di Life is Strange: True Colors.



Per maggiori dettagli sul ritorno dell'IP, sulle nostre pagine trovate il ricco provato di Life is Strange: True Colors redatta dal nostro Gabriele Laurino.



Lost in Random

Sviluppatore: Zoink Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Avventura

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: Steam



Nel mondo di Random, la casualità non esiste: a governare ogni minima azione degli abitanti del regno è infatti un'entità oscura, armata di una sorta di malvagio "dado del destino". Proprio quest'ultimo ha sancito il trasferimento di una giovane dalla sua dimora alla lontana Sixtopia, ma la sorella, Even, è determinata a riportarla a casa. La ragazza parte dunque per un coraggioso viaggio, durante il quale si imbatterà in Dicey, un secondo dado che potrebbe cambiare le sorti dell'intera Random.

Tra atmosfere burtoniane e creature inumane, Lost in Random si presenta come una fiaba gotica che riflette sul tema del libero arbitrio.



In attesa di poter influire sul sentiero del destino, sulle nostre pagine trovate un ricco provato di Lost in Random, firmato da Marco Mottura.



NBA 2K22

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K

Genere: Sportivo

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: Steam



Le porte dei palazzetti USA riaprono ai videogiocatori appassionati di basket, pronti a tornare a calcare il parquet con NBA 2K22. La serie sportiva di Visual Concepts approda infatti sul mercato con una nuova iterazione, per un impegnativo viaggio in compagnia degli atleti NBA e WNBA.

Molte le modalità di gioco offerte dal titolo, che spazia tra La Mia Carriera, Il Mio Team e Il Mio GM.



Tales of Arise

Sviluppatore: Tales Studio

Publisher: Bandai Namco

Genere: JRPG

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: Steam



Con Tales of Arise, la celebre serie JRPG propone un'avventura completamente inedita, che pone al centro della scena il dramma di due giovani protagonisti. Originari di due pianeti in conflitto da secoli, Shionne e Alphen si ritroveranno costretti a collaborare nel tentativo di perseguire i propri ideali e liberare il proprio popolo. A legare i due, anche un fato particolarmente infausto. Colpita dalla misteriosa "Maledizione della Rosa", Shionne è condannata a provocare un dolore dilaniante in chiunque la sfiori. Parallelamente, però, il suo compagno di viaggio è invece incapace di provare ogni tipo di dolore, mentre la sua mente è affetta da una grave amnesia.

Evidentemente complementare, il duo segnerà l'avvio di una nuova era per la serie Bandai Namco, che per la prima volta dopo molto tempo punta su di un ambizioso rinnovamento del comparto tecnico dell'IP.



Nel ricordarvi la possibilità di testare gratuitamente la Demo del JRPG, segnaliamo la presenza sulle nostre pagine del ricco provato di Tales of Arise redatto da Antonello "Kirito" Bello.



Deathloop

Sviluppatore: Arkane Studios

Publisher: Bethesda

Genere: FPS

Data di uscita: 14 Settembre

Piattaforme: Steam



Due assassini rivali sono condannati a rivivere a oltranza il medesimo giorno, senza che ne sia chiara la ragione. In un universo dalle atmosfere retrofuturiste e pregno di riferimenti agli Anni Sessanta, l'unica via d'uscita possibile sembra essere quella di affinare le proprie arti da killer, padroneggiando poteri sovrannaturali e armi da fuoco. Per spezzare il ciclo, sarà infatti necessario abbattere otto obiettivi chiave prima che sorga una nuova alba.

Ad arricchire la produzione Bethesda, troviamo anche una modalità multiplayer competitiva, in cui sfidarsi in scontri letali.



In attesa di vivere il primo loop, potete dedicarvi alla lettura dell'anteprima di Deathloop firmata dal nostro Marco Mottura.



Aragami 2

Sviluppatore: Lince Works

Publisher: Lince Works

Genere: Stealth

Data di uscita: 17 Settembre

Piattaforme: Steam / GOG



Gli Aragami sono stati sconfitti e assoggettati da una crudele invasione, ma un fiero combattente è riuscito a sfuggire alla furia dei suoi nemici. Colpito da una maledizione, quest'ultimo può ora strisciare non visto nell'ombra, silenzioso e letale. Un dono che renderà più semplice la sua vendetta, ma al prezzo di una consunzione del corpo e dell'anima.

Dopo l'apprezzato Aragami, Lince Works propone un sequel da vivere in single player o in compagnia, grazie al comparto multigiocatore pensato per un massimo di quattro utenti.



Prima di strisciare silenziosi nell'ombra, potete fare tappa all'anteprima di Aragami 2 firmata da Andrea Sorichetti.



Kena: Bridge of Spirits

Sviluppatore: Ember Lab

Publisher: Ember Lab

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 21 Settembre

Piattaforme: Epic Games Store



Dal mondo della pubblicità e dell'animazione, Ember Lab amplia il suo raggio d'azione allo sviluppo videoludico, con un debutto all'insegna di un promettente Action Adventure. In viaggio per raggiungere un sacrario montano, la giovane Kena dovrà affrontare molteplici ostacoli, tra cui spiriti inquieti, incapaci di abbandonare il mondo mortale. Affiancata dai Rot, tenere creaturine dei boschi, la protagonista dovrà garantire la salvezza di uno straordinario scenario naturale, minacciato da una misteriosa forma di corruzione.

Guida per gli spiriti, la coraggiosa protagonista di Kena: Bridge of Spirits dovrà risolvere diversi puzzle ed enigmi nel corso della sua avanzata, ma non solo. Un arsenale composto di arco e frecce, magie e bastone sarà infatti essenziale per avere la meglio in ritmati combattimenti.



Per tutti i dettagli sulla produzione, sulle pagine di Everyeye trovate la ricca anteprima di Kena: Bridge of Spirits a cura del nostro Giuseppe Arace.



Diablo 2 Resurrected

Sviluppatore: Blizzard Entertainment

Publisher: Blizzard Entertainment

Genere: Azione / GDR

Data di uscita: 23 Settembre

Piattaforme: Battle.net



Prima di affrontare i pericoli che si annidano tra le lande di Sanctuarium, i giocatori dovranno scegliere se vestire i panni di Amazzoni, Assassine, Barbari, Druidi, Negromanti, Paladini oppure Incantatrici. Stabilita la propria classe di appartenenza, è tempo di cimentarsi in un epico viaggio lungo il cammino che condurrà alla battaglia finale con Ball, Signore della Distruzione, e Diablo in persona.

A vent'anni di distanza, il capolavoro Blizzard ritorna sul mercato in una versione rimasterizzata e aggiornata, ma fedele allo stile di gioco e alla trama originali. Veterani e nuovi adepti potranno affrontare Diablo II in solitaria o in cooperativa, mentre non mancheranno all'appello nemmeno gli scontri PvP.



Prima di varcare i cancelli dell'inferno, potete consultare il provato di Diablo II Resurrected realizzato dal nostro Francesco Muccino.



Sable

Sviluppatore: Shedworks

Publisher: Raw Fury

Genere: Avventura

Data di uscita: 23 Settembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Salendo in sella ad un hoverbike, i giocatori avranno modo di affrontare un suggestivo viaggio di formazione. In Sable, l'omonima protagonista sta infatti affrontando un importante rito di passaggio, denominato "Planata". Tra una duna e l'altra, questa missione la condurrà attraverso relitti di grandi astronavi, resti di civiltà scomparse e accampamenti di nomadi del deserto.

Raccogliere potenziamenti per il proprio mezzo e assistere altri viaggiatori saranno soltanto alcuni dei compiti di Sable.



Prima di addentrarsi nel deserto, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Sable, a cura di Daniele D'Orefice. Ricordiamo inoltre la possibilità di testare la Demo gratuita su Steam.



In Sound Mind

Sviluppatore: We Create Stuff

Publisher: Modus Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 28 Settembre

Piattaforme: Steam / GOG



Gli autori di Nightmare House 2 tornano a proporre un'avventura inquietante, che prende forma come survival horror in prima persona. Risvegliatosi misteriosamente all'interno di un edificio fatiscente, lo sfortunato protagonista si imbatterà in una montagna di corpi senza vita. Quali oscuri avvenimenti hanno animato le mura di questo luogo?

In Sound Mind promette atmosfere lugubri e disturbanti, per un viaggio che dipinge una disperata fuga dalla propria mente.



Prima di far chiarezza sul mistero del titolo, potete lasciarvi inquietare dal provato di In Sound Mind del nostro Alessandro Bruni.



Lemnis Gate

Sviluppatore: Ratloop Games Canada

Publisher: Frontier Developments

Genere: Sapratutto

Data di uscita: 28 Settembre

Piattaforme: Steam



In un anno di particolare splendore per i loop temporali videoludici, arriva sul mercato anche Lemnis Gate, shooter che fa di questi ultimi la sua meccanica principale. Controllando cinque Agenti dello Spazio, i giocatori dovranno infatti cimentarsi con un combat system decisamente originale.

Per compiere un'azione di attacco o difesa, si avranno a disposizione solamente 25 secondi di tempo, scaduti i quali prenderà il via il turno successivo. Al termine di cinque turni, il mondo di Lemnis Gate vedrà generarsi una nuova realtà spaziotemporale, con i giocatori che dovranno affrontare una nuova sfida, in single player o in compagnia.



Prima di trovarvi imprigionati in un nuovo loop, potete dedicarvi alla lettura del nostro provato di Lemnis Gate, firmato da Giovanni Panzano.



New World

Sviluppatore: Amazon Games Studios

Publisher: Amazon Games Studios

Genere: MMO

Data di uscita: 28 Settembre

Piattaforme: Steam



Sembrava che con agosto 2021 fosse finalmente giunto il momento di veder debuttare l'ambizioso MMO realizzato dagli Amazon Games Studios. Ancora una volta, tuttavia, la produzione è stata oggetto di rinvio, con il Day One fissato - almeno per il momento - al prossimo 28 settembre: sarà finalmente la volta buona per dedicarsi all'esplorazione di Aeternum?

Inquietante isola che ricrea una versione fantastica del XIV secolo, l'atollo offre un approdo di salvezza per il protagonista di New Word, colpito da un violento naufragio. Aeternum cela però pericolosi orrori, che potranno essere affrontati con armi e arti magiche, per un combat system caratterizzato da scontri in tempo reale. Attività PvP e PvE arricchiscono le dinamiche che legano le tre fazioni in gioco, che potranno opporsi anche tramite battaglie di grandi proporzioni.



In attesa che Aeternum appaia all'orizzonte, sulle nostre pagine trovate il provato di New World firmato da Giovanni Calgaro.



Away: The Survival Series

Sviluppatore: Breaking Walls

Publisher: Breaking Walls

Genere: Avventura

Data di uscita: 28 Settembre

Piattaforme: Steam



Nel comporre una nuova creazione videoludica, gli sviluppatori di Breaking Walls hanno scelto un peculiare protagonista: in Away The Survival Series, i giocatori vestiranno infatti i panni di uno scoiattolo volante, o petauro dello zucchero. In cerca della propria famiglia, quest'ultimo dovrà affrontare una natura pericolosa, in un viaggio documentato da una voce narrante. Lungo il cammino, l'animaletto dovrà cacciare, scattare e planare, ma anche affrontare altre creature in pericolose boss fight.

Nel corso del videogioco documentario, saranno inoltre presenti sezioni da affrontare nei panni di altri animali, quali rane, ragni, mantidi religiose e altro ancora.



Per maggiori dettagli su questa microavventura naturalistica, potete affidarvi all'anteprima di Away: The Survival Series firmata dal nostro Daniele D'Orefice.



Hot Wheels Unleashed

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing arcade

Data di uscita: 30 Settembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Da decenni leader nel mercato delle automobiline giocattolo, Mattel ha deciso di affidarsi a Milestone per condurre le Hot Wheels su spettacolari circuiti videoludici. Dalla partnership tra il colosso USA e la software house italiana, nasce Hot Wheels Unleashed, racing game dalla natura orgogliosamente arcade, che mira a portare nelle case degli appassionati un intrattenimento in grado di rievocare i momenti trascorsi con le macchinine giocattolo.

Per consentire alla community di scatenare completamente la fantasia, Milestone ha deciso di introdurre in-game anche un ricco editor di circuiti.



Prima di collocarsi ai blocchi di partenza, vi consigliamo di fare tappa presso il provato di Hot Wheels: Unleashed redatto da Matteo Mangoni.