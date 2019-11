Giochi PC di dicembre 2019, novità e tutte le uscite

Dopo aver dato fondo ai nostri risparmi da appassionati di PC gaming con titoli del calibro di Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi Fallen Order, Football Manager 2020 e Need for Speed Heat (per tacere del lancio di Google Stadia e delle irrinunciabili offerte del Black Friday), guardiamo con interesse all'offerta che ci si prospetta nel corso delle prossime festività natalizie.



Teoricamente, i botti di Capodanno videoludici più fragorosi dovrebbero essere già stati sparati. Eppure, con l'ingresso ormai imminente di Darksiders Genesis, Detroit Become Human, Phoenix Point e Halo Reach nei principali store digitali, c'è davvero ben poco di cui essere tristi per le settimane che ci dividono dall'avvento del nuovo anno, come possiamo facilmente scoprire scorrendo la lista dei videogiochi in arrivo a dicembre su PC.

Tools Up!

Sviluppatore: The Knights of Unity

Publisher: All in! Games

Genere: Platform / Party Game

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforma: Steam



Tools Up! è un gioco cooperativo ispirato a Mario Party e ai maggiori esponenti del genere. Il titolo sviluppato da The Knight of Unity promette infatti di offrirci un'esperienza multiplayer cooperativa decisamente insolita, dove ogni utente deve indossare i panni di un operaio chiamato a contribuire alla ristrutturazione di una casa in procinto di essere abitata dai suoi nuovi inquilini.

Le frizzanti sfide del titolo edito da All in! Games spaziano dallo spostare il mobilio su indicazione dei proprietari dell'appartamento allo strappare la carta da parati, fino ad arrivare alle immancabili gare di velocità incentrate sulla pittura delle pareti.

EarthNight

Sviluppatore: Cleaversoft

Publisher: Cleaversoft

Genere: Platform / Avventura

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforma: Steam



I lunghi anni di sviluppo richiesti da Cleaversoft per costruire l'impalcatura ludica e artistica di EarthNight sono serviti agli autori indipendenti per compiere la missione preffisatasi, ossia quella di lanciarci in un runner game dall'elevatissimo tenore artistico.

Incentrato sulle gesta compiute dagli eroi Stanley e Sydney, l'epopea indie di EarthNight coinvolge l'utente in tuffo infinito tra i cieli digitali di un mondo post-apocalittico dominato da una razza di draghi interdimensionali, con livelli generati da un motore procedurale attingendo ai moduli disegnati a mano dai ragazzi di Cleaversoft.

Arise: A Simple Story

Sviluppatore: Piccolo Studio

Publisher: Techland

Genere: Platform / Avventura

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Arise A Simple Story è un platform adventure realizzato dagli autori italiani di Piccolo Studio. La storia di questo titolo ispirato alle produzioni RARE più iconiche verte attorno alle gesta compiute da un uomo anziano che, ormai passato a miglior vita, dovrà ricomporre il puzzle dei suoi ricordi prima di intraprendere il suo ultimo viaggio che lo condurrà nel regno dei trapassati.

Immerso nei suoi pensieri, l'improbabile e tenero eroe di Arise A Simple Story potrà spostare le lancette dell'orologio per modificare a proprio piacimento l'ambiente a lui circostante: così facendo, l'arzillo vecchietto potrà superare ostacoli altrimenti insormontabili e riannodare i fili dei suoi ricordi prima che svaniscano del tutto. Per un ulteriore approfondimento vi invitiamo a leggere la nostra prova di Arise A Simple Story.

Halo Master Chief Collection: Halo Reach

Sviluppatore: 343 Industries

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Sparatutto in prima persona

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforma: Steam, Microsoft Store

Prezzo consigliato: 9,99 euro (gratis con Xbox Game Pass)



L'arrivo di Halo Reach nell'offerta ludica della Master Chief Collection è celebrata da 343 Industries e Microsoft con una serie di innovazioni e di migliorie che interesseranno, in particolar modo, l'utenza PC che vorrà reintraprendere l'avventura sci-fi del Noble Team.

Oltre alla riformulazione del comparto grafico e alla presenza di tutte le missioni della campagna principale, di 20 mappe multiplayer e delle modalità Firefight e Invasion, la versione PC di Halo Reach in versione MCC vanterà un framerate sbloccato, un netcode aggiornato per la gestione del matchmaking e un nuovo modulo per il sistema di mira con mouse e tastiera.

SaGa Scarlet Grace Ambitions

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: J-RPG

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforma: Square Enix Store, Steam



Tre anni dopo l'uscita in Giappone dell'edizione originaria di SaGa Scarlet Grace, Square Enix si dice ormai pronta a lanciare in Occidente uno dei giochi di ruolo più apprezzati dal pubblico del Sol Levante. La riedizione Ambitions di Scarlet Grace, anche per questo, non si limita a riproporre i contenuti del titolo primigenio ma va ben oltre e ne stravolge, si spera in meglio, l'offerta ludica.

Alla revisione del comparto grafico e alla modifica dell'interfaccia, gli autori nipponici accompagnano infatti una profonda "ristrutturazione" della storia principale che passa per l'aggiunta di ben due personaggi interpretabili, ciascuno con la propria storia unica da dipanare e tanti segreti da scoprire in compagnia di Taria, Leonard, Balmant e Urpina.

Skellboy

Sviluppatore: UmaikiGames

Publisher: UmaikiGames

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforma: Steam



Il frizzante action adventure di UmaikiGames presentato ad agosto durante il Nintendo Indie World della Gamescom di Colonia si prepara finalmente ad approdare su PC per raccontarci la storia di Skippy, un giovane scheletro intenzionato a impedire che il Regno di Cubold venga stravolto dall'esercito di non morti guidato dal crudele mago di corte.

Il particolare stile grafico in pixel art scelto dagli sviluppatori indipendenti per realizzare Skellboy promette di impreziosire l'ampia personalizzazione delle abilità e degli equipaggiamenti dell'eroe e il sistema di progressione metroidvania che sovrintende alla creazione dei dungeon "zeldeschi" con tanti nemici da abbattere e altrettanti tesori da scoprire.

Phoenix Point

Sviluppatore: Snapshot Games

Publisher: Snapshot Games

Genere: Strategico / Gestionale

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Finanziato in crowdfunding dagli appassionati di videogiochi strategici, il progetto di Phoenix Point sancisce il ritorno sulla scena di Julian Gollop, lo sviluppatore artefice della serie di XCOM. Nel futuro post-apocalittico delineato dal team di Snapshot Games capitanato da Gollop, l'umanità viene colpita da una pandemia aliena che spinge i pochi sopravvissuti a rintanarsi in enclavi isolate che alimentano tutte le angosce e le paranoie che possono piagare una civiltà sull'orlo dell'estinzione.

Gli anni di isolamento dei sopravvissuti si concluderanno con il rilancio del Progetto Phoenix, un programma su cui si baserà la nuova resistenza umana alla minaccia aliena: il nostro compito, similarmente a quanto sperimentato nella dimensione sci-fi di XCOM, sarà quello di recarci in giro per il globo alla ricerca di nuove truppe e di scienziati con cui evolvere l'equipaggiamento dei soldati e, in ottica futura, trovare una cura al virus.

Vampire The Masquerade Coteries of New York

Sviluppatore: Draw Distance

Publisher: Draw Distance

Genere: Avventura

Data di uscita: 4 dicembre

Piattaforma: Steam



Vampire: The Masquerade - Coteries of New York è il nuovo gioco narrativo sviluppato da Draw Distance per aiutarci a ingannare l'attesa per l'uscita di Bloodlines 2. Il titolo è ambientato tra i grattacieli della Grande Mela e si focalizza sull'acerrima rivalità tra il clan tradizionalista dei Camarilla e gli indipendentisti del clan degli Anarchs.



Il canovaccio narrativo steso da Draw Distance farà leva sulla curiosità degli appassionati e sul legame che andremo instaurando con i diversi personaggi di questo oscuro microcosmo vampiresco. Le scelte compiute dai giocatori, anche per questo, determineranno in maniera dinamica il corso degli eventi e garantiranno un alto tasso di rigiocabilità.

Everreach Project Eden

Sviluppatore: Elder Games

Publisher: Headup Games

Genere: Azione / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 4 dicembre

Piattaforma: Steam



Sviluppata dagli autori di Elder Games con il contribuito di Headup Games, l'avventura sci-fi Everreach: Project Eden ci porta su di un lontano mondo alieno dominato da strutture architettoniche di un'antichissima civiltà ormai estinta e da foreste rigogliose popolate di creature capaci di divorarci in un sol boccone.

Nei panni dell'astronauta Nora Harwood, la nostra missione consisterà nella ricerca delle risorse necessarie a garantire la sopravvivenza della colonia in procinto di insediarsi sul pianeta Eden. Per riuscire in questa impresa, dovremo evolvere 80 abilità diverse e darci da fare tra missioni di caccia al mostro, attività di estrazione mineraria e sfide ingegneristiche legate alla comprensione dei preziosissimi dati contenuti nei manufatti alieni. L'obiettivo di Nora sarà perciò molto diverso da quello del comandante Shepard, nonostante i forti rimandi grafici, ludici e persino artistici con la serie fantascientifica di Mass Effect.

Mosaic

Sviluppatore: Krillbite Studio

Publisher: Raw Fury

Genere: Gestionale

Data di uscita: 5 dicembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Forti dell'esperienza maturata con il singolare horror Among the Sleep, gli autori dello studio Krillbite si riaffacciano sulla scena videoludica con un progetto, Mosaic, che coniuga il tratto intimistico delle avventure indie ad alto contenuto narrativo a un'esperienza di gameplay fortemente influenzata dalle scelte compiute dall'utente.

L'avventura dark di Mosaic guarda infatti all'isolamento urbano che caratterizza la vita moderna con gli occhi di un uomo che, sconvolto dall'idea di far parte di un enorme, incomprensibile macchinario, tenterà di risvegliare la propria coscienza da un'apatia che lo attanaglia.

Darksiders Genesis

Sviluppatore: Airship Syndicate

Publisher: THQ Nordic

Genere: Action / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 5 dicembre

Piattaforma: Steam, Google Stadia

Prezzo consigliato: 25,49 euro



Svelato durante l'E3 2019, il nuovo capitolo spin-off della serie ruolistica creata da Joe Madureira mutua da Diablo le meccaniche di combattimento, la visuale dall'alto con visuale simil-isometrica e il sistema di progressione delle abilità, pur ritagliandosi un suo spazio di originalità grazie alla formula scelta per evolvere le dinamiche di gameplay basate sulla cooperativa multiplayer.

L'impalcatura narrativa e ludica eretta dal team capitanato da Joe Mad e dagli sviluppatori di Airship Syndicate sfrutta infatti il legame indissolubile tra Guerra e Conflitto, i due Cavalieri dell'Apocalisse che interpreteremo nel corso dell'avventura per evitare che l'eterno scontro tra il Paradiso e l'Inferno spezzi i già fragili equilibri della dimensione degli esseri umani. Ciascun personaggio vanterà un suo specifico set di attacchi, di abilità e di poteri da evolvere, quasi tutti studiati per essere perfettamente complementari e paralleli a quelli dell'altro eroe. Qui trovate la nostra prova di Darksiders Genesis.

MechWarrior 5 Mercenaries

Sviluppatore: Piranha Games

Publisher: Piranha Games

Genere: Action / Sparatutto

Data di uscita: 10 dicembre

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 40,99 euro



Il capitolo che segna il ritorno di questa storica serie di mech ci catapulterà nell'anno 3015 per farci interpretare un giovane cadetto di robot MechWarrior: le missioni che affronteremo nel corso della campagna principale saranno il riassunto della carriera trentennale del nostro alter-ego.

Il titolo sarà contraddistinto da un'elevata personalizzazione, da una gestione simulativa dei danni e delle battaglie, da attività immerse in ambientazioni estremamente mutevoli e da nemici dall'intelligenza artificiale capace di "rispondere" in maniera dinamica al proprio stile di gioco.

Hearthstone La Discesa dei Draghi

Sviluppatore: Blizzard Entertainment

Publisher: Activision Blizzard

Genere: Card Game

Data di uscita: 10 dicembre

Piattaforma: Battle.net

Prezzo consigliato: 49,99 euro



La Discesa dei Draghi è la nuova espansione del celebre card game di Blizzard, Hearthstone. Il DLC inasprirà ulteriormente la battaglia tra il bene e le Legioni del M.A.L.E. per farci assistere all'invasione dell'universo di gioco da parte di draghi mistici, navi volanti e creature di Azeroth.



Le novità narrative delineate da Blizzard si tradurranno in una ricca serie di migliorie e aggiunte contenutistiche: La Discesa dei Draghi permetterà infatti alla Lega degli Esploratori di Hearthstone di sbloccare 135 carte inedite, 5 carte Eroe di Galakrond e una pletora di draghi leggendari.

Dragon Quest Builders 2

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 10 dicembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Il successo delle versioni console di Dragon Quest Builders 2 spinge i vertici di Square Enix ad abbracciare il multipiattaforma "totale" con l'arrivo del titolo su PC. Il gioco di ruolo a mondo aperto ambientato nella dimensione fantasy di Dragon Quest ci porterà a vivere una campagna principale particolarmente profonda, con attività da svolgere sia da soli che in compagnia dei prori amici in una modalità cooperativa con lobby fino a un massimo di 4 utenti.



Nel corso dell'avventura potremo esplorare biomi ancora più esotici e acquisire abilità ed elementi di equipaggiamento di rarità e potere crescente in base alle imprese compiute: col passare delle ore di gioco avremo inoltre l'opportunità di scoprire nuovi sistemi per costruire strutture più complesse, utilizzandole sia per facilitare il viaggio del nostro eroe che per donare un rifugio ai PNG sparsi per l'enorme mappa.

Transport Fever 2

Sviluppatore: Urban Games

Publisher: Good Shepherd Entertainment

Genere: Gestionale

Data di uscita: 11 dicembre

Piattaforma: Strategico / Simulazione

Prezzo consigliato: 35,99 euro



Dopo aver scritto una delle pagine più importanti della storia recente dei gestionali cittadini, i ragazzi di Urban Games si apprestano a bissare il successo di Transport Fever con un secondo capitolo che evolve ogni singolo elemento grafico, ludico e contenutistico dell'episodio d'esordio. Le numerose innovazioni promesseci dagli autori svizzeri comprendono la possibilità di creare, gestire e amministrare rotte aeree, terrestri e navali garantendo la prosperità delle città limitrofe.

Il magnate dei trasporti che è in noi potrà affrontare sfide economiche, logistiche, tecnologiche e sociali che coprono un arco narrativo che va dal 1850 ai giorni nostri, per un totale di 200 veicoli europei, americani e asiatici ricreati con modelli poligonali nuovi di zecca. Ad attenderci ci sarà anche la sfida dell'approvvigionamento delle risorse, delle materie prime e dei fondi necessari a superare i periodi di crisi che andranno a spezzare il ritmo dell'esperienza di gioco, rendendola ancora più avvincente.

Detroit Become Human

Sviluppatore: Quantic Dream

Publisher: Quantic Dream

Genere: Avventura

Data di uscita: 12 dicembre

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 39,90 euro



Dopo aver raccolto il plauso della stampa di settore ed essere stata consacrata dal pubblico di PlayStation 4 come una delle migliori avventure grafiche della storia recente dell'industria videoludica, Detroit: Become Human si appresta a sbarcare su PC in esclusiva su Epic Games Store.

Il racconto digitale offertoci da David Cage e dai ragazzi di Quantic Dream ci proietta in un futuro non troppo lontano per farci compiere un lungo viaggio in compagnia di un manipolo di robot riusciti a raggiungere l'autocoscienza: il nostro scopo sarà quindi quello di aiutare queste entità cibernetiche a intraprendere il percorso che dovrebbe condurli a ritagliarsi finalmente un proprio spazio nella società del futuro.



Proprio come accaduto negli splendidi microcosmi digitali di Heavy Rain e Beyond Due Anime, anche stavolta ogni scelta innescherà tutta una serie di eventi che si ripercuoteranno, più o meno direttamente, sul prosieguo dell'avventura e sullo stesso destino dei diversi attori della campagna principale. A chi si avvicina solo adesso a questo titolo e attende con ansia il suo approdo su PC, consigliamo di leggere la nostra recensione di Detroit Become Human realizzata da Giuseppe Arace in coincidenza della sua uscita su PlayStation 4.

Borderlands 3: Moxxi alla Conquista dell'Handsome Jackpot

Sviluppatore: Gearbox Software

Publisher: 2K Games

Genere: Sparatutto in prima persona

Data di uscita: 19 dicembre

Piattaforma: Epic Games Store



La prima delle tre espansioni collegate al Season Pass di Borderlands 3 non poteva che essere dedicata a Jack il Bello. La discutibile eredità spirituale dell'ormai ex padrone della Hyperion rivivrà in Moxxi alla Conquista dell'Handsome Jackpot, un DLC che ci condurrà ai margini di un buco nero per splorare lo sfavillante casinò spaziale di Jack il Bello e tentare la fortuna arraffando quanti più tesori possibile prima che l'installazione orbitante venga inghiottita dalla stella collassata.

Sotto il profilo strettamente contenutistico, la prima espansione maggiore di Borderlands 3 introdurrà una nuova ambientazione, dei nemici inediti, dei Boss ancora più arcigni, delle personalizzazioni estetiche per i Cacciatori della Cripta e un immancabile ampliamento nell'arsenale di armi esotiche e rare da acquisire.

Wattam

Sviluppatore: Funomena

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Platform / Gestionale

Data di uscita: 17 dicembre

Piattaforma: Steam



Ormai in procinto di cadere nel vortice dei vaporware, il bizzarro esperimento ludico di Wattam ambisce a portare una ventata di freschezza nell'intero settore grazie al genio visionario di Keita Takahashi, il papà di Katamari Damacy e Nobi Nobi Boy.

L'avventura di Wattam gravita infatti attorno all'improbabile figura di The Major, un cubo verde che, in preda alla solitudine, cercherà di stringere una solida amicizia con gli oggetti animati che popolano il suo mondo a tinte pastello. Col passare delle ore di gioco, e delle amicizie coltivate da The Major, permetteremo al nostro alter-ego di creare delle "torri viventi" con cui scoprire altri oggetti animati e ottenere l'accesso ai livelli più avanzati.