Giochi PC dicembre 2020: le nuove uscite del mese

Mentre l'universo console celebra l'esordio della next-gen, anche la community PC ha di che festeggiare, con una ricca e variegata selezione di produzioni in arrivo sui propri hardware nel corso dell'ultimo mese dell'anno. La line-up include molti dei giochi in arrivo su Xbox One e Series X a dicembre 2020, come Cyberpunk 2077, Call of the Sea o Immortals: Fenyx Rising, ma non solo. Ad ampliare il parco titoli anche alcune interessanti produzioni Indie, come El Hijo: A Wild West Tale o Sam & Max Save the World Remastered. Non mancano inoltre titoli in VR, tra cui il nuovo Medal of Honor Above and Beyond. Prima di allestire l'albero di Natale, ecco dunque la nostra rassegna dei giochi in arrivo su PC a dicembre 2020: buona lettura!



Chronos: Before the Ashes

Sviluppatore: Gunfire Games; THQ Nordic

Publisher: THQ Nordic

Genere: Action GDR

Data di uscita: 1 Dicembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Dopo il successo di Remnant: From the Ashes, giunge sul mercato Chronos: Before the Ashes, prequel dell'avventura originale. Nei panni di un coraggioso protagonista, il giocatore è chiamato a liberare da un'oscura maledizione la sua terra natia. Creature potenti e ostili popolano il tortuoso sentiero, mentre un insolito destino attende il valoroso viaggiatore. Ad ogni morte, il protagonista invecchierà infatti di un anno, con conseguenze dirette sul combat system. Da giovane, l'eroe sarà più agile ed abile nell'utilizzo di armi melee, mentre con l'avanzare dell'età acquisirà maggiore affinità con le arti magiche.

Tra esplorazione, combattimenti, puzzle e boss fight, Chronos: Before the Ashes offre un'esperienza Action RPG in un suggestivo universo narrativo.



Empire of Sin

Sviluppatore: Romero Games

Publisher: Romero Games

Genere: Strategia

Data di uscita: 1 Dicembre

Piattaforme: Steam



Anni Venti, Chicago. Nel pieno dell'era del Proibizionismo, il giocatore è chiamato a vestire i panni di uno tra 14 grandi boss del crimine organizzato, con un ventaglio di scelte che include persino Al Capone, Stephanie St. Clair o Goldie Garneau. L'obiettivo è ovviamente quello di edificare un vero e proprio impero malavitoso, gestendo casinò, traffico di alcolici e altre attività illecite.

Nel corso della scalata al potere, vi sarà spazio anche per azioni volte ad estendere la propria area di influenza, da condurre tramite combattimenti a turni contro gang rivali.



Per ogni dettaglio su questo peculiare gestionale malavitoso, sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Empire of Sin redatta dal nostro Daniele D'Orefice.



Twin Mirror

Sviluppatore: DONTNOD Entertainment

Publisher: DONTNOD Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita: 1 Dicembre

Piattaforme: Epic Games Store



Dopo Vampyr, The Life is Strange e Tell Me Why, DONTNOD propone alla platea videoludica una produzione inedita, con atmosfere di stampo thriller. Protagonista di Twin Mirror è Sam Higgs, reporter investigativo costretto a fare ritorno nella cittadina d'origine a causa della morte del suo migliore amico Nick. Raggiunta Basswood, nel West Virginia, l'uomo viene avvicinato dalla figlia della vittima, che prega Sam di indagare sulle circostanze della morte del padre. Da queste premesse prende il via un viaggio alla scoperta dei segreti di Basswood e dei suoi cittadini, in un titolo in cui ogni scelta contribuirà a plasmarne l'evoluzione.

Per fare ordine tra indizi e supposizioni, il reporter potrà fare affidamento sul suggestivo Palazzo Mentale, nel quale dare sfoggio delle proprie capacità deduttive.



Prima di preparare i bagagli e partire alla volta del West Virginia, sulle pagine di Everyeye trovare la recensione di Twin Mirror, a cura del nostro



Worms Rumble

Sviluppatore: Team17 Digital Ltd

Publisher: Team17 Digital Ltd

Genere: Battle Royale

Data di uscita: 1 Dicembre

Piattaforme: Steam



Le battaglie tra gli striscianti e competitivi invertebrati della serie Worms sono protagoniste di una drastica svolta. Per la prima volta nella storia della saga, gli scontri tra i combattenti si svolgono infatti in tempo reale, per di più in un battle royale! La sfida è aperta sia a giocatori singoli sia a team organizzati, che possono cimentarsi rispettivamente nella modalità Deathmatch e Ultimo verme. Tra armi non convenzionali e speciali eventi stagionali, Worms Rumble promette un'esperienza di gioco esplosiva.

Gli appassionati troveranno ad attenderli mappe da 32 giocatori, mentre la community potrà liberamente interagire grazie al supporto al cross-play.



Sam & Max Save the World Remastered

Sviluppatore: Skunkape Games

Publisher: Skunkape Games

Genere: Avventura

Data di uscita: 2 Dicembre

Piattaforme: Steam



La prima stagione delle avventure di Sam e Max torna sul mercato videoludico in un'edizione rimasterizzata. Con il consueto caotico umorismo, il cane detective e il bizzarro coniglio sono pronti a mettere alla prova le proprie doti investigative. Dopo aver autonomamente costituito la "Freelance Police", il duo si ritrova immischiato in un caso decisamente più articolato del previsto, che trasformerà i due protagonisti negli unici soggetti in grado di salvare il mondo intero da un enorme pericolo.

Con la benedizione dell'autore Steve Purcell e il lavoro di un gruppo di sviluppatori del gioco originale, Sam & Max Save the World ritorna in azione con la medesima formula ludica.



El Hijo: A Wild West Tale

Sviluppatore: Honig Studios; Quantumfrog

Publisher: HandyGames

Genere: Stealth

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: Steam / GOG



Definito dal team di sviluppo come un "videogioco stealth spaghetti-western", El Hijo: A Wild West Tale pone il giocatore nei panni di un bambino di 6 anni. La vita del protagonista muta radicalmente quando un gruppo di banditi assale la fattoria in cui vive con la madre. Per proteggerlo, la donna lo affida infatti ad un monastero, ma il piccolo è determinato a ritrovare il genitore, mentre è profondamente insofferente alla vita monastica, El Hijo - questo il suo nome - si imbarcherà dunque in un viaggio ardito e pericoloso, ma privo di violenza. Vista la giovane età, il protagonista non è in grado di fronteggiare gli avversari e la sua unica opzione per sopravvivere è nascondersi alla loro vista.

Con toni fanciulleschi, El Hijo: A Wild West Tale vede il giovane eroe ispirare altri bambini nel cammino verso la libertà, mentre percorre deserti e città di frontiera, risolvendo puzzle ambientali e distraendo i desperados con un bizzarro arsenale di giocattoli.



Immortals: Fenyx Rising

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Action GDR

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: Epic Games Store



Tifone è pronto a mettere l'intero Olimpo a ferro e fuoco, ma il padre degli dèi è determinato ad arrestarne la minaccia. Pur di salvare il pantheon dell'antica Grecia, Zeus scenderà a patti con Prometeo, chiedendogli aiuto. Da questa peculiare alleanza, deriverà il coinvolgimento nella vicenda del/la giovane Fenyx, protagonista della nuova avventura firmata Ubisoft.

Con toni da commedia e richiami alla struttura ludica di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la produzione immerge il giocatore in un variopinto open-world, nel quale cimentarsi in combattimenti, esplorazione e risoluzione di enigmi. A permeare l'intera opera, un sagace e piacevole umorismo.



Per scoprire tutti i dettagli su questo dinamico viaggio nella mitologia ellenica, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Immortals: Fenyx Rising redatta dal nostro Giuseppe Arace.



Morbid: The Seven Acolytes

Sviluppatore: Still Running

Publisher: Merge Games

Genere: Action GDR

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: Steam



Souls-like dalla prospettiva isometrica, Morbid: The Seven Acolytes propone un'ardua avventura in un mondo fantasy cupo e oscuro. Il regno di Mornia è infatti minacciato dai potenti sette Accoliti, i cui animi sono stati posseduti da altrettante malevoli divinità. Per contrastarne l'azione, il protagonista dovrà sconfiggerli in battaglia, padroneggiando al meglio delle sue possibilità armi da mischia e bocche da fuoco.

La produzione è stata descritta dagli sviluppatori di Still Running come un titolo di genere "HorrorPunk", per un Action RPG che si propone di rievocare le atmosfere della produzione letteraria di H. P. Lovecraft.



Haven

Sviluppatore: The Game Bakers

Publisher: The Game Bakers

Genere: Avventura / RPG

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: Steam / GOG



Desiderosi di costruire un futuro libero da costrizioni, Yu e Kai abbandonano la propria terra natia per insediarsi in un lontano pianeta sconosciuto. Qui daranno il via a un'avventura di coppia all'insegna di libertà, amore, esplorazione e ribellione. Plasmando la propria vita insieme, i due giovani si confronteranno con le creature che popolano il corpo celeste, con un sistema di controllo che pone il giocatore alla guida di entrambi i protagonisti. In qualunque momento, un secondo utente potrà però unirsi all'azione, per una sessione in modalità multiplayer cooperativa.

Segnaliamo che sin dal Day One, Haven entrerà a far parte del catalogo Xbox Game Pass, sia su PC sia su console, e potrà dunque essere giocato gratuitamente dagli abbonati al servizio.



Per ulteriori dettagli sull'epopea spaziale di Yu e Kai, vi rimandiamo al provato di Haven firmato dal nostro Claudio Cugliandro.



Dragon Quest 11 S: Echi di un'Era Perduta - Edizione Definitiva

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 4 Dicembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Già disponibile su Nintendo Switch, l'Edizione Definitiva di Dragon Quest 11: Echi di un'Era Perduta raggiunge ora anche i lidi dell'universo PC. Oltre ai contenuti del titolo originale, la riedizione porta con sé un interessante set di aggiunte, tra le quali figurano personaggi inediti e ulteriori risvolti di carattere narrativo. A ciò si aggiungono il doppiaggio in lingua giapponese e una colonna sonora orchestrale. I giocatori più nostalgici potranno inoltre sfruttare la modalità Retro 2D, per vivere l'avventura con uno stile che richiama i classici ruolistici dell'epoca Super Nintendo.

Decisamente a sorpresa, Microsoft e Square Enix hanno annunciato che il JRPG entrerà a far parte del catalogo Xbox Game Pass sin dal giorno della pubblicazione. I giocatori abbonati al servizio potranno così avventurarsi gratuitamente tra le lande del regno di Erdrea, sia su PC sia su console.



Per maggiori dettagli sull'avventura del Lucente, sulle pagine di Everyeye trovate la nuova recensione di Dragon Quest 11: Echi di un'Era Perduta - Edizione Definitiva, a cura di Antonello "Kirito" Bello.



Call of the Sea

Sviluppatore: Out of the Blue

Publisher: Raw Fury

Genere: Avventura

Data di uscita: 8 Dicembre

Piattaforme: Steam / GOG



Tra storia d'amore, viaggio avventuroso e atmosfere di stampo lovecraftiano, Call of the Sea è l'opera prima dello studio spagnolo Out of the Blue. Protagonista dell'opera, ambientata negli Anni Trenta, è Norah, donna coraggiosa determinata a ritrovare il marito scomparso. Partito per una missione di ricerca su di una sperduta isola del Pacifico, di quest'ultimo si sono perse da tempo le tracce. Raggiunto a sua volta l'atollo, Norah si dedicherà all'esplorazione, alla risoluzione di puzzle e alla ricerca di indizi, nel tentativo di ritrovare Henry, sparito tra panorami da sogno.

Esclusiva di casa Microsoft, Call of the Sea entrerà a far parte del catalogo Xbox Game Pass sin dal giorno del debutto. I giocatori abbonati al servizio avranno dunque la possibilità di giocarlo gratuitamente sia su PC sia su console, oltre che su dispositivi Android.



Ryte: The Eye of Atlantis

Sviluppatore: Orichalcum Pictures; VR-Connection; Digiteyes; Ebim Studio

Publisher: Orichalcum Pictures

Genere: Avventura

Data di uscita: 8 Dicembre

Piattaforme: Steam

Realtà Virtuale: Valve Index / HTC Vive / Oculus Rift



Ispirandosi alla formula proposta da Myst, la produzione accompagna i giocatori alla scoperta del mito di Atlantide, in un'avventura completamente in VR. Imprigionato ingiustamente, un cittadino di Atlantide ha successo nel suo tentativo di evasione, in seguito al quale si mette sulle tracce dell'oracolo. Per prevenire una catastrofe globale, il protagonista dovrà dedicarsi all'esplorazione, risolvere puzzle ed enigmi e imparare a padroneggiare potenti abilità sovrannaturali. Scelte morali e azioni in-game condurranno i suoi passi in direzione di uno dei quattro possibili epiloghi.

Tra leggende e mitologia, il team di sviluppo ha cercato di ricostruire l'isola di Atlantide così come immaginata da Platone ed Erodoto.



Cyberpunk 2077

Sviluppatore: CD Projekt RED

Publisher: CD Projekt RED

Genere: RPG

Data di uscita: 10 Dicembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Tra grandi corporazioni senza scrupoli, street gang e gruppi criminali, il 2077 di Night City non sembra particolarmente quieto. La metropoli futuristica è culla per ogni tipo di umanità, che affascina e seduce con le sue ipnotiche e tremolanti luci al neon. Ispirato al gioco di ruolo creato da Mike Pondsmith, Cyberpunk 2077 è la nuova creatura videoludica di casa CD Projekt RED. Plasmato dalla software house polacca, l'ambizioso GDR promette un'esperienza ruolistica variegata, immersiva e profonda, in un mondo virtuale ricostruito con attenzione e meticolosità in ogni suo dettaglio.

A popolare il mondo di gioco, pronto a risplendere su PC, troviamo persino Keanu Reeves, con la star hollywoodiana impegnata nell'interpretazione del personaggio di Johnny Silverhand, misteriosa rockstar ribelle, leader del gruppo Samurai.



In attesa di varcare i cancelli di Night City, i giocatori possono iniziare a sincronizzarsi con l'immaginario del titolo recuperando tutte le informazioni essenziali su Cyberpunk 2077, riassunte in uno speciale dedicato dalla nostra Giulia Martino.



Medal of Honor: Above and Beyond

Sviluppatore: Respawn Entertainment

Publisher: Electronic Arts

Genere: Azione

Data di uscita: 11 Dicembre

Piattaforme: Steam

Realtà Virtuale: Valve Index / HTC Vive / Oculus Rift



La serie videoludica ad ambientazione bellica approda nell'universo della Realtà Virtuale con Medal of Honor: Above and Beyond. Il titolo si fa strada su dispositivi VR per immergere i giocatori negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Nei panni di un agente dell'ufficio dei servizi strategici, sarà possibile destreggiarsi tra sabotaggi di basi naziste, supporto alla resistenza francese e molto altro, in una campagna principale ricca di azione.

Accanto all'avventura single player, la produzione EA accoglie anche un comparto multigiocatore, con opzioni di gioco competitive da affrontare in singolo o in squadra. Ad arricchire l'offerta, una serie di cortometraggi per approfondire le proprie conoscenze storiche.



MXGP 2020

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game

Data di uscita: 16 Dicembre

Piattaforme: Steam



Ritorna anche quest'anno la serie sportiva dedicata all'universo delle due ruote e del motocross. Gli sviluppatori di Milestone propongono al pubblico una nuova iterazione della saga, con la quale cimentarsi nella conquista della Stagione 2020. Nei panni di un pilota esordiente, sarà possibile avviare la propria scalata al mondo del professionismo, con la modalità Carriera che consentirà di unirsi a un team ufficiale o di fondarne uno proprio.

Ad ampliare l'offerta ludica plasmata dal team italiano, troviamo inoltre un Editor di Circuiti e l'interessante modalità Playground, grazie alla quale i piloti potranno sfrecciare liberamente tra panorami ispirati ai fiordi norvegesi. Server dedicati supporteranno infine la modalità multiplayer online di MXGP 2020.