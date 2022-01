Giochi PC di febbraio: arrivano Grid Legends e Total War Warhammer 3

Anche su PC, i grandi protagonisti del nuovo mese videoludico sono l'attesissimo Elden Ring di FromSoftware e l'apocalisse zombie di Dying Light 2: Stay Human. Non mancano però all'appello alcune produzioni esclusive, tra le quali spicca Total War: Warhammer III, pronto a porre la parola fine alla trilogia di stampo strategico, mentre Lost Ark porta sulla scena un MMO completamente inedito.



Su PC trova inoltre spazio Sifu, esclusiva Sony nel mondo console, oltre all'interessante JRPG Monark, sviluppato da ex autori di Shin Megami Tensei. Da Life is Strange: Remastered a Sol Cresta, passando per OlliOlli World e GRID Legends, l'offerta delle prossime settimane si preannuncia particolarmente ricca. Ecco il nostro riepilogo dei principali nuovi giochi in uscita su PC a febbraio 2022: buona lettura!



Life is Strange: Remastered Collection

Sviluppatore: Deck Nine

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 1 febbraio

Piattaforme: Steam



Apprezzatissimi da pubblico e critica, Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm tornano in un unico pacchetto con grafica rimasterizzata. Una serie infinita di possibilità torna dunque a spalancarsi di fronte a Chloe e Max, per un'avventura in cui saranno i giocatori a plasmare l'evolversi della storia.

Rispetto agli originali, le due riedizioni propongono un sistema di illuminazione migliorato, enigmi rifiniti e una grafica rimasterizzata. Per Life is Strange: Remastered, si segnala inoltre un completo rifacimento delle animazioni facciali dei personaggi, ora rese tramite motion capture.



Dying Light 2: Stay Human

Sviluppatore: Techland

Publisher: Techland

Genere: Azione

Data di uscita: 4 febbraio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



La devastazione post-apocalittica di Dying Light torna in azione in questo attesissimo sequel. Nei panni di un Viandante dotato di abilità misteriose e privo di ricordi del proprio passato, i giocatori saranno chiamati a decidere il destino della Città. Assediata dagli Infetti, la colonia di superstiti è infatti ormai prossima al collasso: saremo in grado di salvare ciò che ne resta? Tra una sessione di parkour e azione a tutto spiano, il protagonista potrà anche imbattersi in Rosario Dawson, interprete di un personaggio chiave del titolo Techland.

Buone notizie per i giocatori che amano le esperienze in compagnia. Dying Light 2: Stay Human potrà infatti essere giocato anche con un massimo di tre amici, grazie al supporto alla modalità cooperativa.



Per maggiori dettagli, potete prepararvi all'apocalisse zombie con il provato di Dying Light 2: Stay Human, a cura del nostro Francesco Fossetti.



OlliOlli World

Sviluppatore: Roll7

Publisher: Private Division

Genere: Sportivo

Data di uscita: 8 febbraio

Piattaforme: Steam



I nostalgici dell'arcade a base di skateboard possono prepararsi a mettere a segno nuove concatenazioni di trick e acrobazie. Tra percorsi multipli e scenari variopinti, OlliOlli World è infatti pronto ad accompagnare il pubblico in un surreale viaggio a Radlandia. Ad attenderli, i giocatori non troveranno solamente percorsi a piattaforme, ma anche una bizzarra rassegna di personaggi singolari.

Per gli amanti dello skateboard in cerca di ulteriori sfide, OlliOlli World propone anche un comparto multigiocatore. Tramite Leghe multiplayer e livelli condivisibili, i giocatori non dovranno rinunciare al divertimento in compagnia.



Prima di inforcare lo skateboard, potete fare tappa al provato di OlliOlliWorld, realizzato da Giovanni Panzano.



Sifu

Sviluppatore: SloClap

Publisher: SloClap

Genere: Azione

Data di uscita: 8 febbraio

Piattaforme: Epic Games Store



Dopo Absolver, il team di SloClap mette in scena un'avventura a base di arti marziali. In seguito alla tragica uccisione della sua famiglia, un giovane studente di Kung Fu è determinato a cercare vendetta. Una missione che lo porterà a scontrarsi con una miriade di avversari, da superare entro il tempo limite di un solo giorno.

Ad aiutare il protagonista, contribuirà un misterioso pendente magico, che impedisce a quest'ultimo di incorrere in una morte definitiva. In seguito ad ogni sconfitta, infatti, il combattente tornerà in vita, ma con un anno di età aggiuntivo. Il sistema di invecchiamento spingerà il giocatore a modificare il proprio approccio al combat system, riducendo l'agilità del protagonista, ma amplificandone l'abilità.



Prima di dedicarvi alle arti marziali videoludiche, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il provato di Sifu firmato dal nostro Alessandro Bruni.



Lost Ark

Sviluppatore: Smilegate

Publisher: Amazon Games Studios

Genere: MMO / Action RPG

Data di uscita: 11 febbraio

Piattaforme: Steam



Plasmando il proprio alter-ego a partire da una delle cinque Classi disponibili, i giocatori potranno avventurarsi tra le lande di Arkesia. Regno fantastico strutturato in un open-world, quest'ultimo dà forma ad un MMO da affrontare in solitaria o in compagnia. In Lost Ark, è possibile percorrere scenari suggestivi al fianco di amici o avventurieri sconosciuti, ma all'appello non mancherà nemmeno una componente PvP. Con un sistema di combattimento di stampo Action, il titolo di Smilegate adotta una visuale isometrica in stile Diablo.

Distribuito a livello internazionale da Amazon, Lost Ark sarà proposto in formato free to play.



Total War: Warhammer III

Sviluppatore: Creative Assembly

Publisher: SEGA; Feral Interactive

Genere: Strategico

Data di uscita: 17 febbraio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



La trilogia di Total War: Warhammer si appresta a giungere al termine, con i giocatori chiamati ancora una volta a schierare in campo i propri eserciti. Nurgle, il Dio della Peste, Slaanesh, il Signore degli Eccessi, Tzeentch, il Manipolatore di Destini, e Khorne, dio del sangue e del massacro, attendono in agguato nel Regno del Caos, desiderosi di superarne i confini e abbattere ovunque una devastante distruzione. In Total War: Warhammer III, i giocatori sono chiamati ad ergersi come campioni contro la minaccia del caos: saprete farvi fronte o vi lascerete corrompere dalla promessa di potere? A voi la scelta!

Ottime notizie per i giocatori abbonati a PC Game Pass, poiché lo strategico entrerà a far parte del catalogo del servizio Microsoft sin dal Day One.



Prima di scendere in guerra, potete dedicarvi alla lettura del provato di Total War: Warhammer III, a cura di Giovanni Calgaro.



The King of Fighters 15

Sviluppatore: SNK

Publisher: SNK

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 17 febbraio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Sono trascorsi ben sei anni dalla pubblicazione dell'ultimo capitolo della saga, ma ora la storia del picchiaduro SNK è pronta a riprendere esattamente da dove si era interrotta. Per l'occasione, volti nuovi e vecchie glorie uniscono le forze, per comporre un roster di ben 39 combattenti.

Neofiti e nuovi adepti troveranno ad attenderli in The King of Fighters XV i tradizionali scontri 3v3, oltre a diverse opzioni competitive online.



Destiny 2: La Regina dei Sussurri

Sviluppatore: Bungie

Publisher: Bungie

Genere: Azione

Data di uscita: 22 febbraio

Piattaforme: Steam



La scomparsa della Luce ha costretto Guardiani e Guardiane a intraprendere una nuova avventura, dirigendo i propri passi verso il tronomondo di Savathûn. Responsabile dell'evento, la Regina dei Sussurri è tornata infatti nel proprio regno, dove i giocatori si ritroveranno al cospetto del suo imponente palazzo. Ma prima di allora nuove sfide attendono, tra nemici pericolosi e inquietanti aree paludose.

Con l'espansione, i giocatori di Destiny 2 accolgono nel proprio arsenale una nuova tipologia di arma. Particolarmente versatile, il falcione può essere utile sia in attacco sia in difesa.



Maggiori dettagli sulla nuova espansione del titolo Bungie sono disponibili nell'anteprima di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, a firma del nostro Giovanni Panzano.



Sol Cresta

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: Platinum Games

Genere: Shoot'em up

Data di uscita: 22 febbraio

Piattaforme: Steam



Ad anni di distanza da Moon Cresta e Terra Cresta, Platinum Games riporta in vita la tradizione shoot'em up con Sol Cresta. In questo nuovo titolo, i giocatori saranno posti alla guida dell'ammiraglia Yamato, in una missione per riconquistare il sistema solare. Sconfitto dalle forze di Madler, il genere umano è infatti stato costretto a ripiegare sino alle lune di Nettuno.

Sol Cresta è parte del progetto NEO-Classic Arcade, con il quale la software house giapponese punta ad offrire nuova visibilità a classici del passato, aggiornandoli con meccaniche ludiche contemporanee.



Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: JRPG

Data di uscita: 24 febbraio

Piattaforme: Steam



È tempo per Sophie l'alchimista di tornare in azione. Con il nuovo Atelier Sophie 2: The Alchemist Of The Mysterious Dream, gli autori di Koei Tecmo ci raccontano il viaggio della protagonista alla ricerca di Plachta. Nel mondo onirico di Erde Wiege, è dunque tempo di mettere ancora alla prova le proprie abilità alchemiche.

Nel JRPG fanno ritorno gli scontri a turni dalla struttura multi-link, basata su di un party di sei combattenti diviso in due squadre. Per scoprire ogni segreto del mondo di gioco, sarà inoltre possibile manipolarne il clima e gli agenti atmosferici.



Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al provato di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, a cura di Antonello "Kirito" Bello.



Martha is Dead

Sviluppatore: LKA

Publisher: Wired Productions

Genere: Avventura / Horror

Data di uscita: 24 febbraio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Cosa è accaduto davvero a Martha? La domanda tormenta sua sorella Giulia sin dal momento del ritrovamento del corpo della giovane, recuperato senza vita tra le acque di un gelido lago. Certamente, la ragazza potrebbe essere semplicemente annegata, ma la protagonista di Martha is Dead è convinta che dietro il tragico evento si celi qualcosa di ben più oscuro. E per cercare di scoprire di cosa si tratti, è disposta a tutto.

Il team italiano LKA, già autore dell'apprezzato Town of Light, torna sulla scena con una nuova opera. Dopo averci condotto entro le mura dell'ex manicomio di Volterra, la software house ci trasporta questa volta tra le campagne toscane del 1944, sul tramonto della Seconda Guerra Mondiale.



In vista del ritorno in scena di LKA, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Martha is Dead, firmato dal nostro Giuseppe Arace.



Elden Ring

Sviluppatore: FromSoftware

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action RPG

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforme: Steam



Attesissimo, è tempo per il nuovo Action RPG di FromSoftware di aprire al pubblico i cancelli dell'Interregno. Con un immaginario plasmato da Hidetaka Miyazaki con il contributo di George R.R. Martin, Elden Ring si presenta come l'erede della tradizione edificata da Dark Souls e Bloodborne. Con un impianto open world, il titolo vedrà i giocatori vestire i panni del misterioso Senzaluce, impegnato nella ricerca del mitico Anello Ancestrale. Nella produzione più ambiziosa mai creata dalla software house giapponese, scenari naturali, dungeon e antichi castelli si alterneranno in un'avventura caratterizzata da una narrazione silenziosa. Sfruttando le abilità di una cavalcatura fatata, sarà possibile indirizzare i propri passi verso scenari molto differenti, accumunati però dalla presenza di pericolosi avversari e possenti boss.

Nella piena tradizione FromSoftware, gli appassionati del genere possono prepararsi ad una sfida dall'elevato tasso di difficoltà, con un combat system raffinato nel quale trovano spazio armi pesanti e leggere, ma anche potenti magie, plurime armi ed equipaggiamenti.



In attesa di poter impugnare le armi in prima persona nell'Interregno, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile il ricco provato di Elden Ring firmato da Francesco Fossetti.



GRID Legends

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Electronic Arts

Genere: Racing

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforme: Steam



Dalle strade di Londra a quelle di Mosca, scende in pista un nuovo racing game firmato da Codemasters. La software house specializzata nel dar vita alle quattro ruote propone al pubblico GRID Legends, nuovo simulatore automobilistico a firma EA. Per l'occasione, gli appassionati potranno approfittare di un ricco comparto single player, costituito da una modalità Carriera da vivere nei panni di una promessa del motorsport. Affiliato al team Seneca, il nostro pilota dovrà infatti dimostrarsi degno del titolo di campione delle GRID World Series.

Non poteva mancare inoltre una forte attenzione per il comparto multigiocatore, con GRID Legends che proporrà agli appassionati molteplici modalità di fruizione in compagnia.



In attesa del Day One, i bolidi del titolo EA vi attendono nel nostro provato di GRID Legends, a cura di Andrea Sorichetti.



Monark

Sviluppatore: FURYU Corporation

Publisher: NIS America

Genere: JRPG

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforme: Steam



Abbandonarsi alla follia sembra essere l'unica scelta possibile per il protagonista di Monark, chiamato a cercare di sopravvivere al dispiegarsi di avvenimenti surreali. Studente presso la Shin Mikado Academy, il giovane sarà testimone della discesa di un'inquietante nebbia attorno alla struttura scolastica. Un evento bizzarro, al quale fa seguito l'apertura di un collegamento tra la realtà e l'Otherworld, una dimensione parallela dominata da entità demoniache. Per scoprire le ragioni dietro tale anomalia, i giocatori potranno contare sull'aiuto di altri frequentatori della scuola superiore giapponese.

Sviluppato da ex membri del team di Shin Megami Tensei ed ideato dall'autore Kazunari Suzuki, Monark promette un'esperienza a tinte oscure, per un JRPG dalle sfumature da strategico.



Per scoprire alcuni dei segreti di questo intrigante JRPG, vi consigliamo la lettura dell'intervista agli autori di Monark realizzata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.