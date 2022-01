Giochi PC di gennaio: arrivano God of War, Monster Hunter Rise e Uncharted

Rispetto al mondo console, l'ecosistema PC inaugura il nuovo anno con una rassegna più ampia di nuove produzioni in arrivo. Il merito è principalmente dei molti porting attesi sull'hardware, tra i quali spiccano il God of War firmato da Sony Santa Monica Studios nel 2018, la raccolta di Uncharted: L'Eredità dei Ladri proposta da Naughty Dog e l'apprezzatissimo Monster Hunter: Rise di casa Capcom. Il Rainbow Six: Extraction di Ubisoft, lo sportivo arcade di Windjammers 2 trainano invece il comparto delle produzioni inedite, accanto ad Expeditions: Rome e altri ancora. Su ecosistema Microsoft, arriva inoltre in esclusiva il nuovo shooter The Anacrusis, incluso al Day One per gli abbonati al servizio PC Game Pass. Di seguito, ecco dunque la rassegna completa dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo PC nel corso dell'intero gennaio 2022: quali tra questi titoli proverete con mano?



Sword of Elpisia

Sviluppatore: Exe Create

Publisher: KEMCO

Genere: GDR

Data di uscita: 7 gennaio

Piattaforme: Steam



Complessi scontri a turni, missioni secondarie e molteplici attività aggiuntive attendono in questo gioco di ruolo realizzato in pixel art. Rifacendosi ai grandi classici del passato, il gioco propone una lunga avventura da vivere nei panni di uno sfaccettato party di giovani eroi.

Tra questi ultimi troviamo il protagonista Aldo, pronto a portare a compimento un incarico attraverso il mondo fantasy di Terra. Per difendersi, lui e i suoi compagni potranno contare su di una spada magica molto speciale. Quest'ultima, un tempo, era infatti la loro amica Alice, trasformatasi in lama per aiutare i suoi compagni. Saprete portare a termine la missione proposta da Sword of Elpisia?



Monster Hunter: Rise

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Hunting game

Data di uscita: 12 gennaio

Piattaforme: Steam



Esordito originariamente in esclusiva su Nintendo Switch, Monster Hunter: Rise raggiunge ora anche l'universo PC, grazie ad un porting firmato da Capcom. L'esperienza definitiva a marchio Monster Hunter accompagna i giocatori entro i confini del villaggio di Kamura, ispirato alle atmosfere ammalianti dell'antico Giappone. In solitaria o in compagnia, Cacciatori e Cacciatrici potranno seguire le tracce di creature note e inedite, sfruttando nuovi strumenti, rampino incluso. Ad aggiungere ulteriore dinamismo, segnaliamo la possibilità di attraversare il mondo di gioco di Monster Hunter: Rise in sella ai teneri Canyde, fedeli compagni a quattro zampe che andranno ad affiancarsi ai Felyde esorditi nei precedenti capitoli della serie Capcom.

Rispetto alla versione per Nintendo Switch, il porting PC proporrà una serie di migliorie tecniche, tra le quali spiccano il supporto alla risoluzione 4K e il frame rate sbloccato. Su questo fronte, non mancano poi nemmeno il supporto ai monitor Ultra-Wide e alla tecnologia HDR.



In attesa del debutto di questo nuovo porting, sulle nostre pagine trovate un ricco provato della versione PC di Monster Hunter: Rise, a cura del buon Alessandro Bruni.



The Anacrusis

Sviluppatore: Stray Bombay

Publisher: Stray Bombay

Genere: FPS

Data di uscita: 13 gennaio

Piattaforme: Steam



Sparatutto in prima persona dalla natura cooperativa, The Anacrusis propone un'esperienza pensata per un gruppo di quattro giocatori. Smarrita ai confini dell'universo sconosciuto, una imponente astronave è diventata il terreno di sconto con orde di alieni ostili. Per avere la meglio sugli avversari, la cooperazione sarà la migliore strategia a disposizione dei giocatori, che potranno ovviamente contare anche su potenziamenti di armi e abilità sempre nuove.

Buone notizie per i giocatori abbonati al servizio PC Game Pass, che potranno avere accesso a questo nuovo shooter senza alcun costo aggiuntivo. The Anacrusis, infatti, debutterà sin dal Day One nel catalogo del servizio Microsoft.



God of War

Sviluppatore: Santa Monica Studios

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Action

Data di uscita: 14 gennaio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Nel 2018, il Fantasma di Sparta ha realizzato un trionfale ritorno sulla scena videoludica, con un nuovo capitolo per PS4 che ha immediatamente rapito il pubblico. Al suo interno, un Kratos ormai maturo si è spinto in cerca di pace sino ai confini dell'immaginario norreno. Ad accompagnarlo, ci ha pensato il giovane Atreus, la cui esistenza ha rievocato nel guerriero la volontà di prendersi cura della propria famiglia. Sepolto il passato tumultuoso e le letali Lame del Caos, il destino ha tuttavia qualcosa di diverso in serbo per l'uomo, chiamato questa volta a imbracciare il Leviatano e a fronteggiare le divinità del grande nord.

Nella versione PC, God of War propone una serie di nuove feature, tra le quali possiamo citare il supporto ai monitor Ultra-Wide e alle tecnologie NVIDIA DLSS e Reflex. Sul fronte grafico, Kratos e Atreus promettono una risoluzione a 4K e un frame rate illimitato, oltre a numerose opzioni di personalizzazione dell'esperienza visiva.



Nel caso non l'abbiate ancora letta, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di God of War firmata dal nostro Francesco Fossetti.



Aery - Dreamscape

Sviluppatore: EpiXR Games

Publisher: EpiXR Games

Genere: Avventura

Data di uscita: 14 gennaio

Piattaforme: Steam



All'interno di Aery - Dreamscape, i giocatori sono chiamati a recuperare i ricordi speciali che si annidano nelle anime di alcune persone, all'interno di un viaggio etereo da compiere nei panni di uno spirito alato.

Con sembianze simili a quelle di un uccello, dovremo esplorare i mondi interiori dei personaggi del titolo, riconoscendone i sentimenti predominanti, le paure e i sogni più nascosti.



Expeditions: Rome

Sviluppatore: Logic Artists

Publisher: THQ Nordic

Genere: GDR

Data di uscita: 20 gennaio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Il glorioso destino di Roma è nelle mani dei giocatori all'interno di Expeditions: Rome. Gioco di ruolo con scontri a turni, il titolo pone i giocatori nei panni di un giovane Legato. Fuggito dalla Capitale in seguito al violento assassinio del padre, quest'ultimo sfugge ad una cospirazione politica arruolandosi per una campagna militare in Grecia. Quest'ultima si tramuterà rapidamente in un trampolino di lancio per una brillante carriera, che condurrà il protagonista a viaggiare tra Nord Africa, Gallia e la stessa Roma. Tra missioni militari e incarichi politici, potremo plasmare il futuro dell'Impero, attraverso una vicenda che muta in maniera dinamica in relazione alle decisioni prese dal videogiocatore.

Mentre una voce narrante riepiloga il nostro percorso di Legato, non mancheranno all'appello scontri a turni da affrontare con molteplici tipologie di armi. Accanto al nostro protagonista troveranno inoltre spazio altri cinque compagni, dotati di proprie abilità specifiche e background biografici unici.



Windjammers 2

Sviluppatore: Dotemu

Publisher: Dotemu

Genere: Sportivo / Arcade

Data di uscita: 20 gennaio

Piattaforme: Steam



Sono trascorsi ormai ben 25 anni dal debutto del primo capitolo della serie Windjammers, ma ora gli appassionati del titolo sportivo possono prepararsi ad avventurarsi nel suo inaspettato sequel. Con Windjammers 2, ritornano infatti in campo i peculiari dischi volanti della serie, con i giocatori pronti a mettere segno schiacciate e spettacolari mosse speciali. Ad accompagnare un gameplay dinamico, troviamo la nuova colonna sonora ispirata agli anni Novanta e lo stile grafico 2D realizzato a mano.

Per celebrare il ritorno di Windjammers, Dotemu non poteva esimersi dal prevedere per il titolo un comparto multigiocatore, con gli utenti che potranno affrontarsi sia in locale sia online. Siete pronti a scendere di nuovo in campo con la serie NEOGEO?



Prima di scendere in campo, potete scoprire ogni dettaglio sul titolo nel ricco provato di Windjammers 2 firmato da Raffello Rusconi.



Rainbow Six: Extraction

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Shooter

Data di uscita: 20 gennaio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / Ubisoft Connect



Spin-off dell'affermato e longevo Rainbox Six: Siege, Rainbow Six: Extraction muta radicalmente il paradigma dell'esperienza. Dagli scontri PvP del primo, si passa infatti alla declinazione cooperativa e PvE proposta dal nuovo shooter di casa Ubisoft. Muovendo i propri passi dall'evento noto come "Outbreak", lo sparatutto racconta un'umanità flagellata dal pericoloso parassita battezzato Chimera. Per arrestarne l'avanzata, i giocatori dovranno unire le forze e vestire i panni di membri del REACT (Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team).

Per contrastare la minaccia rappresentata dagli Archei, ovvero umani ormai irrimediabilmente mutati, i soldati dell'unità di crisi impugneranno le armi attraverso molteplici aree di contenimento dislocate negli Stati Uniti d'America. Dopo una lunga attesa, con Rainbow Six: Extractions Ubisoft propone dunque una nuova esperienza agli appassionati di sparatutto in prima persona.



Maggiori dettagli su questo nuovo progetto della software house francese sono disponibili nel provato di Rainbow Six: Extractions, firmato da Alessandro Bruni.



Reverie Knights Tactics

Sviluppatore: 40 Giants Entertainment

Publisher: 1C Online

Genere: GDR

Data di uscita: 25 gennaio

Piattaforme: Steam / GOG



In questa nuova avventura di stampo ruolistico, un fatato regno fantasy è flagellato dallo scontro tra violenti goblin ed esseri umani. Determinati a impedire una devastazione totale del mondo, quattro valorosi guerrieri sono pronti a intraprendere un viaggio in direzione della leggendaria città elfica di Lennorien. Alternandosi al controllo dei personaggi principali, il giocatore potrà affrontare una miriade di scontri a turni , nel corso dei quali ogni eroe potrà dare sfoggio delle proprie abilità uniche. Ad arricchire il quadro, ci pensa il terreno di scontro, strutturato in una griglia isometrica.

I giocatori di Reverie Knights Tactics si troveranno di fronte una grafica realizzata completamente a mano, pronta ad accompagnare una narrazione in stile visual novel. Come da tradizione per il genere, ogni nostra azione muterà l'evoluzione della storia, ma anche le relazioni tra i personaggi dell'avventura.



Rugby 22

Sviluppatore: Eko Software

Publisher: Nacon

Genere: Sportivo

Data di uscita: 27 gennaio

Piattaforme: Steam



Oltre sessanta squadre attendono gli appassionati di rubgy nella nuova iterazione della serie Eko Software. Tra rappresentanze nazionali e franchigie di club, il roster del titolo sportivo sarà particolarmente ampio, per un'esperienza legata alla palla ovale intensa e sfaccettata. Ad arricchire il pacchetto, contribuirà inoltre una nuova modalità Carriera plasmata appositamente per Rubgy 22.

In salotto come sul campo da gioco, il rugby resta un'esperienza da vivere in compagnia: per questa ragione il titolo Nacon supporta un ricco comparto multiplayer. Gli appassionati potranno dunque impugnare l'ovale e sfidarsi con Rubgy 22 sia in locale sia online.



Uncharted: L'Eredità dei Ladri - La Raccolta

Sviluppatore: Naughty Dog; Iron Galaxy Studios

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Avventura

Data di uscita: 28 gennaio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / G



Non solo Kratos è pronto a lasciare l'ecosistema Sony con il 2022: questo mese, anche Nathan Drake e Chloe Frazer approdano infatti su PC. Grazie all'operato di Naughty Dog e Iron Galaxy Studios, la piattaforma accoglie la raccolta Uncharted: L'Eredità dei Ladri. In questo formato, troviamo inclusi Uncharted 4: Fine di un Ladro e la successiva espansione stand-alone Uncharted: L'Eredità Perduta. Entrambe le avventure single player arrivano così su PC per la prima volta dal loro debutto.

Come noto, Uncharted 4 rappresenta il capitolo conclusivo dell'epico viaggio di Nathan Drake, chiamato questa volta a raggiungere i lidi di Libertalia. La leggendaria terra pirata attende tra le foreste lussureggianti del Madagascar, mentre accanto al protagonista ritornerà a sorpresa il fratello Sam, per un ultima avventura insieme. Con Uncharted: L'Eredità Perduta, i giocatori seguono invece le vicissitudini di Chloe e della mercenaria Nadine Ross, partite alla volta dell'India con l'obiettivo di conquistare la mitica Zanna d'oro di Ganesh.