Giochi PC: Halo Infinite, Solar Ash e Chorus tra le novità di dicembre 2021

In occasione della fine dell'anno, è il PC l'hardware pronto ad ospitare il maggior numero di nuove produzioni, tra le quali spicca ad ogni modo l'attesissima nuova esclusiva Microsoft: Halo: Infinite. Ad affiancare il ritorno di Master Chief, troviamo il promettente The Gunk e l'intrigante Solar Ash, distribuito da Annapurna Interactive. Non manca poi un'ampia libertà di scelta, tra le viverne di Century: Age of Ashes, lo spazio profondo di Chorus o lo stuzzicante bianco e nero di White Shadows, senza dimenticare le sgargianti tonalità di The Touryst. Di seguito, ecco la nostra selezione di nuovi giochi in arrivo su PC a dicembre 2021. Con cosa concluderete il vostro anno videoludico?



Century: Age of Ashes

Sviluppatore: Playwing LTD

Publisher: Playwing LTD

Genere: Azione / Multiplayer

Data di uscita: 2 Dicembre

Piattaforme: Steam



Disponibile da quasi un anno in Accesso Anticipato, Century: Age of Ashes è ora pronto ad esordire nella sua versione definitiva. Avete sempre sognato di cavalcare una creatura sputafuoco per librarvi in guerra tra i cieli? Ebbene, questa esperienza rappresenta esattamente il fulcro del titolo di Playwing. Scegliendo tra tre diverse classi di cavalieri (Widguard, Marauder e Phantom), i giocatori potranno porsi alla guida di possenti viverne, per poi fronteggiarsi in frenetici scontri multiplayer. La struttura delle competizioni varierà a seconda delle modalità, che per il momento contano su esperienze di stampo 3v3 e 6v6.

Come già accaduto durante l'Early Access, Century: Age of Ashes sarà distribuito in formato free to play, con supporto alle microtransazioni. Per la fase di supporto post-lancio, il team di sviluppo ha già in programma un ricco calendario di pubblicazione di nuovi contenuti, tra mappe, cavalcature e modalità di gioco.



Prima di salire in sella alla vostra viverna preferita, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Century: Age of Ashes, firmato dal nostro Giovanni Panzano.



Solar Ash

Sviluppatore: Heart Machine

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura / Azione

Data di uscita: 2 Dicembre

Piattaforme: Epic Games Store



Un immaginario surreale, con scenari realizzati a mano, attende i giocatori più avventurosi in Solar Ash. Con uno stile grafico stilizzato ma ricco di sfavillanti colori, l'avventura si caratterizza per il ritmo elevato e l'azione frenetica. Il protagonista si ritroverà attratto dal misterioso richiamo del Vuoto, mentre lungo il cammino lo attendono tanto avversari quanto enigmatici alleati.

Inizialmente atteso per il mese di ottobre, Solar Ash è stato oggetto di un inaspettato rinvio. Se pur con qualche settimana di ritardo, è ora il momento di sfrecciare all'interno di questo nuovo Indie proposto da Annapurna Interactive, già publisher di The Artful Escape of Francis Vendetti e I Am Dead.



In attesa di poter sfrecciare attraverso un cosmo affascinante e stilizzato, sulle nostre pagine trovate l'anteprima di Solar Ash firmata dal nostro Marco Mottura.



Chorus

Sviluppatore: Deep Silver Fishlabs

Publisher: Deep Silver

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Recuperando e aggiornando la formula proposta dai classici combat-shooter ad ambientazione sci-fi, Chorus propone ai giocatori due protagoniste fortemente collegate. Da un lato, troviamo infatti Nora, esploratrice spaziale frutto della creazione di una inquietante setta, e dall'altro Forsaken, una navicella spaziale senziente. Insieme, queste ultime attraverseranno lo spazio per fronteggiare flotte di nemici, sbloccando nuove abilità e imparando a destreggiarsi tra fitte piogge di colpi.

Sul fronte narrativo, Chorus propone una storia di vendetta. Dopo essere riuscita a sfuggire alle grinfie de La Cerchia, Nora è infatti determinata a sabotare i piani dell'oscura organizzazione intergalattica. Per far questo, è disposta a tutto, incluso l'assassinio del loro leader, noto come Il Grande Profeta.



In attesa di poter stringere amicizia con Forsaken, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Chorus realizzato dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



This is The President

Sviluppatore: SuperPAC

Publisher: THQ Nordic

Genere: Gestionale

Data di uscita: 6 Dicembre

Piattaforme: Steam



Tra gestionale e avventura farsesca, This is the President pone i giocatori nei panni del nuovo Presidente degli Stati Uniti. Eletti nel 2020, il nostro obiettivo è uno solo: modificare la Costituzione per ottenere l'immunità a vita. Il nostro passato da affarista multimilionario non è infatti esattamente immacolato, e un po' di aiuto "extra" ci farebbe parecchio comodo, poco importa dei tanto sopravvalutati principi morali.

Arricchito da una trama ricca di diramazioni e possibilità di scelta, This is the President offre ampia libertà di azione per consentirci di conservare il potere. Assoldando giornalisti, politici, avvocati e professionalità di ogni genere, dovremo riuscire a far approvare le nuove norme sull'immunità, gestendo al contempo le molteplici crisi quotidiane che caratterizzano le giornate del Presidente degli Stati Uniti. Corruzione, ricatti e minacce, ma anche Twitter, discorsi e apparizioni pubbliche, saranno le nostre armi migliori: saranno anche sufficienti?



Rune Factory 4 Special

Sviluppatore: Marvelous

Publisher: XSEED Games; Marvelous

Genere: Life Simulator / Avventura

Data di uscita: 7 Dicembre

Piattaforme: Steam



Il mondo fantasy di Selphia torna a vivere in questa riedizione di Rune Factory 4, originariamente esordito su Nintendo 3DS. Nei panni del protagonista, il giocatore si ritroverà a raggiungere il regno dopo...essere precipitato dal cielo. Fortunatamente, un amichevole drago è pronto a salvarlo dalla vertiginosa caduta, ma non solo: per una bizzarra serie di circostanze ci si ritroverà a insediarsi in un castello per governare su di una grande città medievale.

Con Rune Factory 4 Special torna il peculiare mix tra life simulator e avventura che da sempre contraddistingue la saga Marvelous. Tra coltivazione dei campi, nuove amicizie e amori, esplorazioni e scontri da affrontare a fil di spada e colpi di bacchetta magica, la riedizione presenta alcuni contenuti inediti. Tra questi, un livello di difficoltà aggiuntiva, nuove cut-scene e una sequenza d'apertura ampliata.



Final Fantasy XIV Online: Endwalker

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: MMO

Data di uscita: 7 Dicembre

Piattaforme: Steam



L'intenso percorso pluriennale compiuto da Final Fantasy XIV Online si appresta a giungere alla fine, con la pubblicazione della sua ultima espansione, Endwalker. Attesissima dagli appassionati, la nuova creazione firmata dal team di Yoshida presenterà un focus molto deciso sul comparto narrativo, con l'obiettivo di portare a compimento gli intrecci e le sottotrame ancora in sospeso.

Nonostante ciò, non mancheranno anche alcune novità sul fronte del gameplay, tra aree inedite, un incremento del level cap, l'aggiunta di due nuovi job (il Sage, un healer, e il Reaper, un combattente melee) e della razza degli uomini Viera.



Per scoprire ogni segreto dell'ultima espansione dell'iconico MMO Square Enixc, sulle pagine di Everyeye trovate il ricco provato di Final Fantasy XIV: Endwalker firmato da Alessandro Zampini.



White Shadows

Sviluppatore: Monokel

Publisher: Headup; Mixtvision

Genere: Puzzle / Avventura

Data di uscita: 7 Dicembre

Piattaforme: Steam



A White Shadows risiede una società animale organizzata in rigide classi sociali. Al vertice, lupi e ratti governano sulle altre specie, con innocui maiali e pecore ad occuparsi degli incarichi più umili. Per conservare il potere, bugie e menzogne sono lo strumento utilizzato da chi guida l'inquietante città, dipinta da Monokel con le sole tonalità del bianco e del nero.

In questo scenario distopico, una piccola esemplare di corvo si ritroverà costretta a darsi alla fuga, con l'obiettivo di raggiungere gli ultimi popoli liberi. I giocatori dovranno accompagnarla in questo pericoloso viaggio, grazie ad un gameplay di stampo puzzle/platform affiancato da sequenze dal forte impatto scenico.



Prima di avventurarvi in questa avventura a tinte cupe, potete trovare ulteriori informazioni nel nostro speciale dedicato ai dieci Indie più interessanti dell'E3 2021.



Halo: Infinite

Sviluppatore: 343 Industries

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 8 Dicembre

Piattaforme: Steam / Windows Store



In seguito alla conclusione di Halo 5: Guardians, le condizioni dell'umanità appaiono sempre più critiche. L'UNSC è stato infatti brutalmente sconfitto, mentre gli Esiliati non hanno esitato a sferrare il loro attacco finale. Nemmeno Master Chief è potuto scampare alle conseguenze del conflitto, e ora il combattente si aggira in una condizione dormiente nello spazio profondo. Avvistato da un pilota di Pellican, il leggendario Spartan 117 è però tratto in salvo e riattivato, pronto a tornare, ancora una volta, a imbracciare le armi.

Dopo il sofferto rinvio dello scorso anno, la Campagna principale di Halo: Infinite è infine pronta a presentarsi al pubblico, che nel frattempo si sta già godendo la Beta del comparto multiplayer. In occasione del Day One, anche il multigiocatore si presenterà nella sua forma definitiva, che, lo ricordiamo, prevede una distribuzione gratuita in formato free to play.



Per essere certi di dare il miglior benvenuto possibile a Master Chief su PC e Xbox Game Pass, vi consigliamo di ripercorre la storia della serie Halo, riassunta in vista dell'8 dicembre dal nostro Giuseppe Carrabba.



Syberia: The World Before

Sviluppatore: Koalabs; Microids

Publisher: Microids

Genere: Avventura

Data di uscita: 10 Dicembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



La celebre serie di Benoît Sokal ritorna sul mercato videoludico con l'inedito Syberia: The World Before. Al centro della scena, due protagoniste appartenenti a due diverse epoche, ma entrambe in cerca del proprio destino. Da un lato, troviamo Dana Roze, una diciassettenne che mostra uno straordinario talento per il pianoforte. Con l'addensarsi delle ombre della Seconda Guerra Mondiale, il futuro della ragazza è però sempre più incerto. Dall'altra parte troviamo invece Kate Walker, che nel 2004 si ritrova a lavorare come schiava in una miniera di sale: riuscirà a trovare la libertà?

Ad arricchire il titolo, una colonna sonora sinfonica originale, composta da Inon Zur, già autore delle soundtrack di Syberia 3, Fallout, Dragon Age e Prince of Persia.



Per maggiori dettagli sul ritorno della celebre serie, vi rimandiamo al ricco provato di Syberia: The World Before, a cura del nostro Claudio Cugliandro.



The Touryst

Sviluppatore: Shin'en Multimedia

Publisher: Shin'en Multimedia

Genere: Action / Adventure

Data di uscita: 10 Dicembre

Piattaforme: Steam



Con uno stile estetico fortemente accattivante, che richiama alla mente gli sfavillanti mattoncini LEGO, The Touryst supera i lidi di Nintendo Switch e arriva ora anche su PC. Già ampiamente apprezzata dalla critica, l'opera del team tedesco di Shin'en Multimedia raggiunge così un pubblico ancora più ampio.

Action Adventure di stampo zeldiano, The Touryst cala i videogiocatori in uno scenario da sogno, al cuore di un'eterna vacanza tra i panorami delle Isole del Monumento. Tra spiagge, cittadine marittime e locali di ogni genere, il buffo protagonista potrà vivere un'avventura indimenticabile, esplorando antiche rovine, scoprendo passaggi segreti e, perché no, imparando a padroneggiare la tavola da surf.



In attesa della versione PC, sulle nostre pagine trovate la recensione di The Touryst per Nintendo Switch, firmata da un entusiasta Stefano Calzati.



Aeterna Noctis

Sviluppatore: Aeternum Game Studios

Publisher: Aeternum Game Studios

Genere: Metroidvania

Data di uscita: 15 Dicembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Metroidvania che mira a proporre una Campagna principale della durata di circa 20 ore, Aeterna Noctis pone i giocatori nei panni del Re dell'Oscurità. Sovrano che ha perduto il suo antico potere, quest'ultimo non è però rassegnato a veder tramontare la sua epoca. Partito per un viaggio pericoloso, il protagonista si troverà così a percorrere sedici diversi scenari, attraverso sentieri labirintici e inquietanti pericoli. Tra nemici e insoliti NPC, non mancheranno né boss fight né interessanti missioni secondarie.

L'avventura in 2D propone al pubblico gli stilemi classici del genere metroidvania, tra miriadi di percorsi alternativi e numerose abilità da sbloccare per poter procedere.



The Gunk

Sviluppatore: Thunderful Games

Publisher: Thunderful Games

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 16 Dicembre

Piattaforme: Steam / Windows Store

Action Adventure firmato dai creatori della serie SteamWorld, The Gunk è atteso in esclusiva su ecosistema Microsoft. Al centro della scena troviamo due esploratrici spaziali dedite alla raccolta e alla vendita di preziose materie prime. Con il loro ultimo viaggio, Rani e Becks sembrano aver raggiunto un vero e proprio paradiso, che potrebbe rivelarsi una reale miniera d'oro spaziale. Tuttavia, il pianeta sembra destinato a morire in seguito al diffondersi di un inquietante parassita verde e gelatinoso. Salvare il corpo celeste sarà la scelta giusta da fare? Tra avvistamenti di antiche civiltà e dilemmi morali, The Gunk promette al pubblico una sana dose di avventura.

Buone notizie per gli abbonati a Xbox Game Pass: The Gunk entrerà infatti a far parte del catalogo del servizio sin dal Day One.



Prima di affrontare inquietanti parassiti intergalattici, potete preparavi al meglio consultando la ricca anteprima di The Gunk firmata dal nostro Giuseppe Carrabba.



Five Nights at Freddy's Security Breach

Sviluppatore: Steel Wool Studios

Publisher: Steel Wool Studios

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 16 Dicembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Gli inquietanti animatroni della serie Five Nights at Freddy's fanno ritorno con un'avventura completamente inedita. Strutturata in un peculiare survival horror, Five Night at Freddy's Security Breach ci invita a impersonare un bambino rimasto intrappolato all'intero del Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Determinato a fuggire, il giovanissimo dovrà però fare i conti con i pericolosi bot dello S.T.A.F.F. e gli animatroni Roxy, Chica e Monty.

Di fronte ai pericoli che lo attendono, il ragazzino potrà se non altro invocare l'aiuto di un alleato d'eccezione, ovvero Freddy Fazbear in persona.